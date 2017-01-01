الإدغام- اللغة العربية- للسنة الرابعة متوسط

الإدغام عرض الأمثلة: من نص"كيف خلقت الضفادع" ص 158 تستخرج الأمثلة عن طريق المناقشة. 1) حلَّ غضب الآلهة على القوم القساة فظلُّوا في الماء لايبرحونه. 2) اتَّصلت رؤوسهم بأجسامهم. القاعدة: تعريف الإدغام: الإدغام هو إدخال حرف ساكن في حرف متحرك بلا فصل بينهما بحيث يصيران معاً حرفاً واحداً مشددا،مثال:مدّ أصله مدْدَ. مواضع الإدغام (أسبابه): يقع الإدغام عند: 1- تتابع حرفين متماثلين 2- أو تتابع حرفين متجانسين 3- أو تتابع حرفين متقاربين توضيح: 1- التماثل: أن يتحد الحرفان اسما ورسما ومخرجا وصفة. - كالفاء مع الفاء مثل قوله تعالى:﴿فَلاَ يُسْرِف فِّــي الْقَتْلِ إِنَّهُ كَانَ مَنْصُوراً﴾ الإسراء 33 - أو الباء مع الباء مثل قوله تعالى: ﴿وَإِذِ اسْتَسْقَى مُوسَى لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِب بِّــعَـصَاكَ الْحَجَرَ﴾ البقرة 60 2- التقارب: أ- أن يتقارب الحرفان في المخرج والصفة كالنون مع اللام مثل قوله تعالى:﴿أَلا إِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ وَلَـكِـن لاَّ يَشْعُرُونَ﴾ البقرة 12 ب- أو يتقاربا في المخرج فقط كالقاف مع الكاف مثل قوله تعالى:﴿أَلَمْ نَخْـلُــقكُّـم مِّن مَّاء مَّهِينٍ﴾،المرسلات 20 ج- أو يتقاربا في الصفة فقط كاللام مع الراء ومثال ذلك قوله تعالى:﴿وَقُـل رَّبِّ زِدْنِي عِلْماً﴾،طه 114 3- التجانس:أن يتحد الحرفان في المخرج ويختلفا في الصفة كالتاء مع الدال مثل قوله تعالى:﴿قَالَ قَدْ أُجِيبـَت دَّعْوَتُكُمَا﴾،يونس 89 ملاحظة: الصفة الرابعة التي تربط الحروف هي التباعد أي الاختلاف في المخرج والصفة والتباعد،عكس التماثل والتقارب والتجانس،يمنع الإدغام ويوجب الإظهاركاللام مع الهاء مثل قوله تعالى:﴿قـُلْ هُـوَ اللَّهُ أَحَدٌ﴾ الإخلاص:1 الحرفان المتماثلان: هما كل حرفين متجاورين اتّحدا في الاسم والرّسم والمخرج والصفة مثل: - التاء والتاء: ﴿فَمَا رَبِحَـت تِّـجَارَتُهُمْ وَمَا كَانُواْ مُهْتَدِينَ﴾ (البقرة 16) - الدال والدال: ﴿وَقَـد دَّخَلُواْ بِالْكُفْرِ﴾ (المائدة 61) - الذال والذال: ﴿وَذَا النُّونِ إِذ ذَّهَبَ مُغَاضِباً﴾ (الأنبياء 87) الحرفان المتجانسان: هما كل حرفين متجاورين اتّحدا في المخرج واختلفا في الصفة. التاء في الطاء:«وَدَّت طَّـآئِفَةٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يُضِلُّونَكُمْ » الطاء في التاء: « لَئِن بَسَـطتَّ إِلَيَّ يَدَكَ لِتَقْتُلَنِي » التاء في الدال: « قَالَ قَدْ أُجِيبَـت دَّعْوَتُكُمَا » الدال في التاء: « قـَد تَّــبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ » الثاء في الذال: « يَلْهَـث ذَّلِكَ » الذال في الظاء: « وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذ ظَّلَمُواْ أَنفُسَهُمْ » الباء في الميم: : « يَا بُنَيَّ ارْكَـب مَّــعـنَا » الحرفان المتقاربان: هما كل حرفين متجاورين اختلفا اسما ورسما وتقاربا في المخرج والصفة أو في أحدهما. 1 - اللّام والـرّاء مثل قوله تعالى: « وقـلْ رَّب ... » 2- القاف والـكاف مثل قوله تعالى: «ألم نخلـقْكُّـم ... » 3- النون مع أحرف كلمة (ويرمل) مثل قوله تعالى: « مـن وَّلي » 4- الدّال والـضّاد مثل قوله تعالى: «فقـدْ ضـلَّ... » 5- الدّال والـظّاء مثل قوله تعالى: «لقـدْ ظَّلمك... » 6- لام التّعريف مع حرف شمسي ماعدا اللام كـقوله تعالى: « التـّائبون ». 7- الذّال والـزّاي مثل قوله تعالى: «وإذْ زَّين ... » 8- النون واللام مثل قوله تعالى: « مـنْ لـَّدنه » 9- النون والراء مثل قوله: «أولئك على هدى مـنْ رَّبهم» أقسام الإدغام: إدغام المتـماثلـين: يقصد به إدغام الحرفين المتماثلين المتجاورين في كلمة واحدة أو كلمتين. - إدغام كتابي،مثال: قـطَّـع أصله قطْطَع. - إدغام كتابي،مثال:قال تعالى: « فَمَا رَبِحَـت تِّـجَارَتُهُمْ وَمَا كَانُواْ مُهْتَدِينَ » (البقرة 16) إدغام المتجانسين: يقصد به إدغام الحرفين المتجانسين المتجاورين في كلمة واحدة أو كلمتين. 1- يـقلب أحدهما ليجانس الآخر ويـدغـمان في حرف واحد وهذا إدغام كتابي. مثال:اطَّلع أصله اطْتـَلع قلبت التاء الزائدة طاء وأدغمت الطاءان في طاء واحدة . 2- أو يدغم أحدهما في الثاني إدغاما شفويا مثل قوله تعالى:« لَئِن بَسَـطتَّ إِلَيَّ يَدَكَ لِتَقْتُلَنِي » إدغام المتـقـاربـين: يقصد به إدغام الحرفين المتـقاربين المتجاورين في كلمة واحدة أو كلمتين. 1-يدغم أحدهما في الثاني إدغاما كتابيا. مثال:امّـحى أصله انـْمـَحى قلبت النون الزائدة ميما وأدغمت الميمان في ميم واحدة. 2-أو يدغم أحدهما في الثاني إدغاما شفهيّا مثل قوله تعالى:« وقـل رَّبّ...» حكم الإدغام: أ) الإدغام الواجب: يجب الإدغام في الحالات التالية: 1) إذا كان الحرفان متجانسين ومتجاورين في كلمة واحدة أولهما ساكن وثانيهما متحرك كان الإدغام كتابيا،مثال:[ردَّ]. 2) كان الحرفان متجانسين ومتجاورين في كلمتين أولهما ساكن وثانيهما متحرك كان الإدغام لفظيا،مثال:[استغفرْ رَبك]. ب) الإدغام الجائز: يجوز الإدغام في الحالات التالية: 1)إذا كان الحرف الأول متحركاً والثاني ساكناً سكوناً عارضاً في المضارع بسبب الجزم. مثال:[ لم يعدَّ، لم يعدُدْ],أو سكونا أصليا في الأمر الموجه للمفرد المذكر بسبب البناء،مثال:[مدَّ , امدُدْ]. 2) إذا كانت عين الكلمة ولامها ياءين يلزم تحريك ثانيهما،مثال:[عيي,عيٌّ /حيي,حيٌّ]. أما إذا سكنت الثانية امتنع الإدغام.مثال:[حييْت,عييْت]. 3) إذا جاء في أول الفعل الماضي تاءان مع زيادة همزة الوصل في أول الفعل للتخلص من التقاء الساكنين في حالة الإدغام،مثال:[تتابع,اتَّابع/تتبَّع,اتَّبع] ج) الإدغام الممتنع: يمتنع الإدغام في الحالات التالية: 1) إذا كانت الكلمة على وزن فُعَل أو فُعُل أو فِعَل أو فَعَل،مثال:[سنن,أسس,قِطَط,مَدَد]. 2) إذا كانت الكلمة على وزن (أفعِل) للتعجب،مثال: [أشدِدِ] . 3) إذا تحرك الحرف الأول وسكن الثاني،مثال:[ كرَرْت]. 4) إذا كان الحرفان متحركين،مثال: [جلبَبَ]. 5) أن تتابع ثلاثة أحرف متجانسة فيدغم الأولان ويمتنع الثالث،مثال: [هلَّل]. 6) إذا كان الحرف الأول الساكن حرف مد واقعاً في آخر الكلمة الأولى،مثال:[يرجو وائل/ ويرمي يوسف].