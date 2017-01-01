الإدغام- اللغة العربية- للسنة الرابعة متوسط

الموضوع في 'منتدى سنة رابعة متوسط' نشر بواسطة الفتى المغامر, ‏19 جانفي 2017 على 21:11.

  1. الفتى المغامر

    الفتى المغامر
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    الإدغام

    عرض الأمثلة:

    من نص"كيف خلقت الضفادع" ص 158 تستخرج الأمثلة عن طريق المناقشة.

    1) حلَّ غضب الآلهة على القوم القساة فظلُّوا في الماء لايبرحونه.

    2) اتَّصلت رؤوسهم بأجسامهم.

    القاعدة:

    تعريف الإدغام:

    الإدغام هو إدخال حرف ساكن في حرف متحرك بلا فصل بينهما بحيث يصيران معاً حرفاً واحداً مشددا،مثال:مدّ أصله مدْدَ.
    مواضع الإدغام (أسبابه):
    يقع الإدغام عند:
    1- تتابع حرفين متماثلين
    2- أو تتابع حرفين متجانسين
    3- أو تتابع حرفين متقاربين

    توضيح:
    1- التماثل: أن يتحد الحرفان اسما ورسما ومخرجا وصفة.
    - كالفاء مع الفاء مثل قوله تعالى:﴿فَلاَ يُسْرِف فِّــي الْقَتْلِ إِنَّهُ كَانَ مَنْصُوراً﴾ الإسراء 33
    - أو الباء مع الباء مثل قوله تعالى: ﴿وَإِذِ اسْتَسْقَى مُوسَى لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِب بِّــعَـصَاكَ الْحَجَرَ﴾ البقرة 60
    2- التقارب:
    أ- أن يتقارب الحرفان في المخرج والصفة كالنون مع اللام مثل قوله تعالى:﴿أَلا إِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ وَلَـكِـن لاَّ يَشْعُرُونَ﴾ البقرة 12
    ب- أو يتقاربا في المخرج فقط كالقاف مع الكاف مثل قوله تعالى:﴿أَلَمْ نَخْـلُــقكُّـم مِّن مَّاء مَّهِينٍ﴾،المرسلات 20
    ج- أو يتقاربا في الصفة فقط كاللام مع الراء ومثال ذلك قوله تعالى:﴿وَقُـل رَّبِّ زِدْنِي عِلْماً﴾،طه 114
    3- التجانس:أن يتحد الحرفان في المخرج ويختلفا في الصفة كالتاء مع الدال مثل قوله تعالى:﴿قَالَ قَدْ أُجِيبـَت دَّعْوَتُكُمَا﴾،يونس 89

    ملاحظة:
    الصفة الرابعة التي تربط الحروف هي التباعد أي الاختلاف في المخرج والصفة والتباعد،عكس التماثل والتقارب والتجانس،يمنع الإدغام ويوجب الإظهاركاللام مع الهاء مثل قوله تعالى:﴿قـُلْ هُـوَ اللَّهُ أَحَدٌ﴾ الإخلاص:1
    الحرفان المتماثلان:
    هما كل حرفين متجاورين اتّحدا في الاسم والرّسم والمخرج والصفة مثل:
    - التاء والتاء: ﴿فَمَا رَبِحَـت تِّـجَارَتُهُمْ وَمَا كَانُواْ مُهْتَدِينَ﴾ (البقرة 16)
    - الدال والدال: ﴿وَقَـد دَّخَلُواْ بِالْكُفْرِ﴾ (المائدة 61)
    - الذال والذال: ﴿وَذَا النُّونِ إِذ ذَّهَبَ مُغَاضِباً﴾ (الأنبياء 87)
    الحرفان المتجانسان:
    هما كل حرفين متجاورين اتّحدا في المخرج واختلفا في الصفة.
    التاء في الطاء:«وَدَّت طَّـآئِفَةٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يُضِلُّونَكُمْ »
    الطاء في التاء: « لَئِن بَسَـطتَّ إِلَيَّ يَدَكَ لِتَقْتُلَنِي »
    التاء في الدال: « قَالَ قَدْ أُجِيبَـت دَّعْوَتُكُمَا »
    الدال في التاء: « قـَد تَّــبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ »
    الثاء في الذال: « يَلْهَـث ذَّلِكَ »
    الذال في الظاء: « وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذ ظَّلَمُواْ أَنفُسَهُمْ »
    الباء في الميم: : « يَا بُنَيَّ ارْكَـب مَّــعـنَا »
    الحرفان المتقاربان:
    هما كل حرفين متجاورين اختلفا اسما ورسما وتقاربا في المخرج والصفة أو في أحدهما.
    1 - اللّام والـرّاء مثل قوله تعالى: « وقـلْ رَّب ... »
    2- القاف والـكاف مثل قوله تعالى: «ألم نخلـقْكُّـم ... »
    3- النون مع أحرف كلمة (ويرمل) مثل قوله تعالى: « مـن وَّلي »
    4- الدّال والـضّاد مثل قوله تعالى: «فقـدْ ضـلَّ... »
    5- الدّال والـظّاء مثل قوله تعالى: «لقـدْ ظَّلمك... »
    6- لام التّعريف مع حرف شمسي ماعدا اللام كـقوله تعالى: « التـّائبون ».
    7- الذّال والـزّاي مثل قوله تعالى: «وإذْ زَّين ... »
    8- النون واللام مثل قوله تعالى: « مـنْ لـَّدنه »
    9- النون والراء مثل قوله: «أولئك على هدى مـنْ رَّبهم»
    أقسام الإدغام:
    إدغام المتـماثلـين:
    يقصد به إدغام الحرفين المتماثلين المتجاورين في كلمة واحدة أو كلمتين.
    - إدغام كتابي،مثال: قـطَّـع أصله قطْطَع.
    - إدغام كتابي،مثال:قال تعالى: « فَمَا رَبِحَـت تِّـجَارَتُهُمْ وَمَا كَانُواْ مُهْتَدِينَ » (البقرة 16)
    إدغام المتجانسين:
    يقصد به إدغام الحرفين المتجانسين المتجاورين في كلمة واحدة أو كلمتين.
    1- يـقلب أحدهما ليجانس الآخر ويـدغـمان في حرف واحد وهذا إدغام كتابي.
    مثال:اطَّلع أصله اطْتـَلع
    قلبت التاء الزائدة طاء وأدغمت الطاءان في طاء واحدة .
    2- أو يدغم أحدهما في الثاني إدغاما شفويا مثل قوله تعالى:« لَئِن بَسَـطتَّ إِلَيَّ يَدَكَ لِتَقْتُلَنِي »
    إدغام المتـقـاربـين:
    يقصد به إدغام الحرفين المتـقاربين المتجاورين في كلمة واحدة أو كلمتين.
    1-يدغم أحدهما في الثاني إدغاما كتابيا.
    مثال:امّـحى أصله انـْمـَحى
    قلبت النون الزائدة ميما وأدغمت الميمان في ميم واحدة.
    2-أو يدغم أحدهما في الثاني إدغاما شفهيّا مثل قوله تعالى:« وقـل رَّبّ...»
    حكم الإدغام:

    أ) الإدغام الواجب:

    يجب الإدغام في الحالات التالية:

    1) إذا كان الحرفان متجانسين ومتجاورين في كلمة واحدة أولهما ساكن وثانيهما متحرك كان الإدغام كتابيا،مثال:[ردَّ].

    2) كان الحرفان متجانسين ومتجاورين في كلمتين أولهما ساكن وثانيهما متحرك كان الإدغام لفظيا،مثال:[استغفرْ رَبك].

    ب) الإدغام الجائز:

    يجوز الإدغام في الحالات التالية:

    1)إذا كان الحرف الأول متحركاً والثاني ساكناً سكوناً عارضاً في المضارع بسبب الجزم.

    مثال:[ لم يعدَّ، لم يعدُدْ],أو سكونا أصليا في الأمر الموجه للمفرد المذكر بسبب البناء،مثال:[مدَّ , امدُدْ].

    2) إذا كانت عين الكلمة ولامها ياءين يلزم تحريك ثانيهما،مثال:[عيي,عيٌّ /حيي,حيٌّ].

    أما إذا سكنت الثانية امتنع الإدغام.مثال:[حييْت,عييْت].

    3) إذا جاء في أول الفعل الماضي تاءان مع زيادة همزة الوصل في أول الفعل للتخلص من التقاء الساكنين في حالة الإدغام،مثال:[تتابع,اتَّابع/تتبَّع,اتَّبع]

    ج) الإدغام الممتنع:

    يمتنع الإدغام في الحالات التالية:

    1) إذا كانت الكلمة على وزن فُعَل أو فُعُل أو فِعَل أو فَعَل،مثال:[سنن,أسس,قِطَط,مَدَد].

    2) إذا كانت الكلمة على وزن (أفعِل) للتعجب،مثال: [أشدِدِ] .

    3) إذا تحرك الحرف الأول وسكن الثاني،مثال:[ كرَرْت].

    4) إذا كان الحرفان متحركين،مثال: [جلبَبَ].

    5) أن تتابع ثلاثة أحرف متجانسة فيدغم الأولان ويمتنع الثالث،مثال: [هلَّل].

    6) إذا كان الحرف الأول الساكن حرف مد واقعاً في آخر الكلمة الأولى،مثال:[يرجو وائل/ ويرمي يوسف].
     
    الفتى المغامر, ‏19 جانفي 2017 على 21:11
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