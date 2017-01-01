إبتسموا حتّى وإن كنتم في أوجّ حزنكم وألمكم

الموضوع في 'مجتمع اللمة العام' نشر بواسطة فارس الروح, ‏19 جانفي 2017 على 21:54.

  1. فارس الروح

    فارس الروح :: عضو فعّال ::

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    إنّي أعجب أشدّ العَجب من شخص لا يرى في الدّنيا إلّا السّواد والجزء المظلم فيها فقط ، فتراه يغفل أو يتغافل عن أشياء كثيرة أمام عينيه تستوجب الفرح والسّرور ، ونعم عديدة تستدعي منه الحمد والشّكر .

    ولكنّه أقرب للجحود منه للحمد ، فيرمي وراء ظهره كلّ جميل في حياته ويتشبّث بتلك البقعة من الحزن والألم ، فيدخل في دوّامة لا يكاد يخرج منها ، إلّا وانقضى معها جزء كبير من عمره .

    فلو عرف حقيقة القرب من اللّه تعالى لوجد السّعادة ،

    يقول إبن القيم رحمه الله ..

    في القلب حزن لا يُذْهبه إلّا السّرور بمعرفة الله ..

    ويقول الطّغرائي

    أُعلّل النّفس بالآمال أرقبها *** ما أضيق العيش لولا فسحة الأمل

    وكما يقوول جمال الدين الافغاني


    ان الازمة تلد الهمة ولا يتسع الامر الا اذا ضاق ولا يولد الفجر الا
    بعد ظلمة الليل الحالك


    نعم هو الأمل والتّفاؤل بغد أفضل ، وبمستقبل مشرق يحمل لنا بين طيّاته الفرح والسُّرور

    حتّى وإن كان لا يوجد في يومنا أيّ شيء يُبشّر بالفرح وبتغيّر الحال للأحسن ، ولكن فلنخلق السّعادة من لاشيء ، فأوّل الغيث قطرة .
    ولنحسن الظنّ بربّنا الكريم ، فإنّ بعد العسر يسر .

    ولنقنع بما قسمه الله لنا ، فقد قيل ، إقنع بما لديك تكن أغنى النّاس

    أمــرٌ سيّء أن يُكثر الإنسان التأفّف والتأسف، ويقف مكانهُ لا يرى إلا السّواد..
    فتتعاظم خسائره، فلا هو أعاد الماضي ولا من يومهِ استفاد.

    ولندع الحزن والتّشاؤم والكآبة جانبا ، فهي من مداخل الشّيطان لينغّص على المسلم راحته وهدوءه وسعادته .
     
    رابح66 معجب بهذا.
    فارس الروح, ‏19 جانفي 2017 على 21:54
    #1
  2. رابح66

    رابح66 :: عضو متألق ::

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    السلام عليكم

    بارك الله فيك أخي الحبيب على جميل كلامك
    نعم إن التفاؤل يولد في نفس الإنسان الهمة والعزيمة والنشاط
    وبهذا يتغلب على ضعفه ومالضعف إلا من شيطان أضعف عزيمته وأنساه التوكل على الله
    صدقني يا اخي إنا من النوعم المتفائل بعد التوكل على الله وكل شيئ مهما كان اربطه بالموت مادامت الحياة مستمرة ولو بنفس فالأمل قائم
    وكما صدق شيخنا هنا : إبن القيم رحمه الله
    * في القلب حزن لا يُذْهبه إلّا السّرور بمعرفة الله * ومعرفة الله حتى تكون مسرور هي حسن التوكل عليه​

    اللهم لا تكلنا لأنفسنا طرفة عين أو أقل من ذالك
    بارك الله فيك أخي مرة أخرى وجزاك الله خير جزاء وجعلها في ميزان حسناتك

    تقبلوا تحياتي
     
    رابح66, ‏19 جانفي 2017 على 22:08
    #2

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