قطع اللحم المطبوخة على طريقتي ومن مطبخي

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كيف حالكم جميعاً؟ أسأل الله أن تكونوا بخير أضع اليوم بين يديكم وصفة جديدة وتنفع وقت عيد الأضحى والولائم أتمنى أن تعجبكم، لننتقل الى المقادير وطريقة التحضير المقادير 1 كيلو لحم قطع 2 حبة كبيرة بصل شرائح التوابل ملح حسب الرغبة 1 ملعقة صغيرة فلفل أسود 1 ملعقة صغيرة كمون 1 ملعقة صغيرة توابل مشكلة طريقة التحضير في قدر على النار وضعت القليلة من الزيت ثم أضفت البصل وقلبته إلى أن ذبل وأصبح لونه مائل إلى الذهبي ثم أضفت قطع اللحم وبقيت أقلبهم لمدة 10 دقائق تقريباً إلى أن تغير لون قطع اللحم وخلال تقليبي لقطع اللحم خرج القليل من الماء وهنا أضفت التوابل وبعد التقليب قطع اللحم قمت بتغطيته وتركه على نار خفيفة لمدة ساعتين وكلما مرت 25 دقيقة قمت بتقليب المكونات لكي أتأكد من أن طبختي لا تحتاج الى الماء لكن في حال وجدتم الماء قليل أضيفوا ربع كأس من الماء المغلي بعد حوالي 45 دقيقة أصبح شكلها هكذا هنا أضفت الملح وقلبته جيداً مرة أخرى وتركته ينضج تماماً قمت بتقديم طبقي اللذيذ مع الرز الأبيض أتمنى أن تكون وصفتي الشهية قد نالت إعجابكم جربوها ولن تندمو إن شاء الله في أمان الله