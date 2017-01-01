اختبار الفصل الثاني في -التربية الإسلامية- السنة الرابعة متوسط

الموضوع في 'منتدى سنة رابعة متوسط' نشر بواسطة الفتى المغامر, ‏20 جانفي 2017 على 17:31.

  1. الفتى المغامر

    الفتى المغامر
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    اختبار الثلاثي الثاني في مادة التربية الإسلامية للسنة الرابعة متوسط


    السنة الدراسية : 2012/2013


    المدة ساعة و نصف


    المستوى الرابعة متوسط


    الجزء الأول : 12 نقطة

    الوضعية الأولى : 6 نقاط


    1- أكمل واظبط بالشكل التام قوله تعالى :


    { واذكر في الكتاب مريم … غلاما زكيا } الآيات 16-19 من سورة مريم


    ب- ما الحكمة من ميلاد عيسى عليه السلام من غير أب ؟


    ج- أذكر أربع معجزات لسيدنا عيسى عليه السلام


    الوضعية الثانية : 6 نقاط


    الإيمان بالقضاء و القدر من أركان الإيمان.


    أ – مامفهوم الإيمات بالقضاء و القدر ؟


    ب- عدد مراتبه (بدون شرح)


    ج- أذكر أثرين من آثار الإيمان بالقضاء و القدر في نفس الإنسان.


    الجزء الثاني 8 نقاط :


    الوضعية الإدماجية :


    ترك الأسباب و عدم الأخذ بها مخالف للتوكل على الله


    اكتب موضوعا لا يقل عن عشرة اسطر توضح فيه ذلك ، و مبينا الآثار الحسنة للتوكل على الله تعالى ، مستشهدا بما تحفظه من القرآن و السنة

    بالتوفيق
     
    الفتى المغامر, ‏20 جانفي 2017 على 17:31
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