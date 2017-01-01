اختبار الفصل الثاني في -التربية الإسلامية- السنة الرابعة متوسط

اختبار الثلاثي الثاني في مادة التربية الإسلامية للسنة الرابعة متوسط ​





السنة الدراسية : 2012/2013





المدة ساعة و نصف





المستوى الرابعة متوسط





الجزء الأول : 12 نقطة



الوضعية الأولى : 6 نقاط





1- أكمل واظبط بالشكل التام قوله تعالى :





{ واذكر في الكتاب مريم … غلاما زكيا } الآيات 16-19 من سورة مريم





ب- ما الحكمة من ميلاد عيسى عليه السلام من غير أب ؟





ج- أذكر أربع معجزات لسيدنا عيسى عليه السلام





الوضعية الثانية : 6 نقاط





الإيمان بالقضاء و القدر من أركان الإيمان.





أ – مامفهوم الإيمات بالقضاء و القدر ؟





ب- عدد مراتبه (بدون شرح)





ج- أذكر أثرين من آثار الإيمان بالقضاء و القدر في نفس الإنسان.





الجزء الثاني 8 نقاط :





الوضعية الإدماجية :





ترك الأسباب و عدم الأخذ بها مخالف للتوكل على الله





اكتب موضوعا لا يقل عن عشرة اسطر توضح فيه ذلك ، و مبينا الآثار الحسنة للتوكل على الله تعالى ، مستشهدا بما تحفظه من القرآن و السنة