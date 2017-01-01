اختبار الفصل الثاني في -التربية الإسلامية- السنة الرابعة متوسط

اختبار الثلاثي الثاني في مادة التربية الإسلامية للسنة الرابعة متوسط السنة الدراسية : 2012/2013 المدة ساعة و نصف المستوى الرابعة متوسط الجزء الأول : 12 نقطة الوضعية الأولى : 6 نقاط 1- أكمل واظبط بالشكل التام قوله تعالى : { واذكر في الكتاب مريم … غلاما زكيا } الآيات 16-19 من سورة مريم ب- ما الحكمة من ميلاد عيسى عليه السلام من غير أب ؟ ج- أذكر أربع معجزات لسيدنا عيسى عليه السلام الوضعية الثانية : 6 نقاط الإيمان بالقضاء و القدر من أركان الإيمان. أ – مامفهوم الإيمات بالقضاء و القدر ؟ ب- عدد مراتبه (بدون شرح) ج- أذكر أثرين من آثار الإيمان بالقضاء و القدر في نفس الإنسان. الجزء الثاني 8 نقاط : الوضعية الإدماجية : ترك الأسباب و عدم الأخذ بها مخالف للتوكل على الله اكتب موضوعا لا يقل عن عشرة اسطر توضح فيه ذلك ، و مبينا الآثار الحسنة للتوكل على الله تعالى ، مستشهدا بما تحفظه من القرآن و السنة بالتوفيق