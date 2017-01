الوحدة التعلمية الأولــــى: واقع الاقتصـاد العـالمي

الوضعية الثـالثـة :- واقع المبادلات و التنقلات في العالم





الإشكــالية :- إن التطور السريع للمواصلات وو سائل الاتصال و النقل جعل ما ينتج في منطقة يتحدد مصيره في منطقة أخرى





*مفهوم العولمة:





هي كلمة مشتقة من " العالم " أو تصغير لها نظرا لاختصار المسافة و سهولة الاتصال وسرعته بين أية نقطتين من العالم





كما تعني الشمولي : و تعميم الشيء و توسيع ظاهرته لتشمل الكل





و هي انتشار نفس القالب الاقتصادي و الثقافي و السياسي في أغلب المجتمعات الإنسانية في العالم .





*النفط والغاز إنتاجا وتسويقا:





النفط: المناطق الانتاجية الرئيسية : المملكة العربية السعودية 418 م /طن ،روسيا 367 م/طن الو م أ 360 م/طن المكسيك 184م/طن الصين 168 م/طن ايران166 م/طنالنرويج 157 م/طن فنزويلا 151 م/طن بريطانيا 115 م/طن كندا 107 م/طن





مناطقالتصدير: تصدر المملكة السعودية 302م/طن وروسيا 188 م/طن النرويج 141 م/طن ايران 122م/طن فنزويلا 112 م/طن نيجيريا 102 م/طن و م أ 86 م/طن بريطانيا 86 م/طن العراق 84 م/طن المكسيك 85 م/طن





أهم الدول المستوردة : و م أ- الصين -اليابان- ألمانيا- الهند- ايطاليا -فرنسا- كندا -البرازيل- المكسيك





مراكز تحديد الأسعار : سعر البترول غير ثابت يتحم فيه قانون العرض والطلب من جهة والظروف السياسيةوالاقتصادية من جهة أخرى يهيمن الكارتل العالمي على السوق النفطية من حيث التنقيبوالاستخراج والنقل والتسويق منذ تأسست سنة 1928 اذ يحتكر 57% من طاقة التكريرويمتلك 50% من ناقلاته فيحصل على أرباح خيلية هدفه اسغلال بترول دول الجنوب تتجسدهذه الأخوات السبع

لكسر هيمنة الكارتل اتحدت بعض الدولمن الجنوب وأسست منظمة الدول المصدرة للنفط ( الاوبيك) سنة 1960 منها العربية السعودية،العراق، الكويت، ايران، فنزويلا)





- لا يوجــد ســوق عــالمية للغــاز الطبيعــى ، مثلما هو الحال بالنسبــة للزيت الخام حيث توجد أسعار قيــاسية للــزيت الخــام مثــل برنت والعربى الخفيف والمتوسط والثقيل وغرب تكساس





- تتحدد أسعارها من خلال عقود طويلة الأجل





- خلال الفترة 2005-2007 شهدت الأسواق العالمية للزيت الخام والغاز الطبيعى زيادة غير مسبوقة لتقترب أسعار الزيت الخام تدريجياً من 100 دولار / برميل بنهاية عام 2007، بينما زادت أسعار الغاز الطبيعى وشهدت قفزات كبيرة خلال عام 2005





التطور فى سوق الغاز الطبيعى وزيادة الطلب عليه، ويرجع ذلك إلى عدة أسباب من أهمها :





- ظهور الغاز الطبيعى كبديل حقيقى للمنتجات البترولية فى مجال توليد الكهرباء، بالإضافة إلى زيادة الطلب العالمى على الطاقة بشكل عام وبمعدلات غير مسبوقة نتيجة للطفرة فى معدلات النمو الاقتصادى فى الصين والهند .





- زيادة الطلب عالمياً على الغاز الطبيعى فى بعض الصناعات المرتبطة به مثل الأسمدة والبتروكيماويات والحديد والصلب والميثانول .

- التطور التكنولوجى الكبير فى مجالات إسالة الغاز ونقله مسالاً وتحويله للحالة الغازية .





- على الرغم من الزيادة الكبيرة فى أسعار الزيت الخام إلا أن أسعار الغاز الطبيعى لم تزيد بنفس القدر .





- المتطلبات البيئية وتفعيل اتفاقية كيوتو .





من المتوقع أن يشهد الطلب على الغاز الطبيعي المسال في العالم نموا متسارعا يقدر بنسبة 10% سنويا حتى عام .2015





- يفيد تقرير إحصائي لشركة برتش بتروليوم، أن العالم لديه احتياطيات مؤكدة من الغاز الطبيعي تكفي استهلاكه لمدة 64 عاما بمستويات استهلاك عام 2005 بالمقارنة مع احتياطيات تكفي 40 عاما فقط من النفط الخام.





لكن أغلب الاحتياطيات العالمية من الغاز الطبيعي البالغة 180 تريليون متر مكعب توجد في المياه العميقة أو في الصحاري الشاسعة أو في دول يصعب التكهن بالتحولات السياسية فيها.





وتملك روسيا 27% من احتياطيات الغاز العالمية وإيران 15% وقطر 14%.(الشرق الاوسط) وشمال افريقيا





ويوجد نحو 58% من إجمالي الاحتياطيات في الجمهوريات السوفياتية السابقة. (أرمينيا ، وأذربيجان ، وبيلاروس ، استونيا ، جورجيا ، كازاخستان ، قيرغيزستان ، لاتفيا ، ليتوانيا ، مولدوفا ، روسيا ؛ طاجيكستان ، تركمانستان ، وأوكرانيا ، وأوزبكستان).





*Les exportations mondiales de blé ont été multipliées par 3 entre 1961 et 2004.أسواق المواد الغذائية الرئيسية (القمح،الأرز):





الصادرات العالمية من القمح قد تضاعفت 3 بين عامي 1961 و 2004. De moins de 40 millions de tonnes en 1961, elles dépassent les 118 millions de tonnes en 2004. أقل من 40 مليون طن في عام 1961 ، تجاوزت 118 مليون طن في عام 2004. Parmi les principaux exportateurs de blé, on trouve : les États-Unis, qui ont fourni entre 1961 et 2004 plus du tiers des exportations annuelles s'élevant à près de 28 millions de tonnes de blé. الرئيسية المصدرة للقمح هي : الولايات المتحدة ، التي قدمت بين عامي 1961 و 2004 أكثر من ثلث صادراتها السنوية التي تبلغ نحو 28 مليون طن من القمح. Ils sont suivis d'un groupe de trois pays représentés par le Canada, la France et l'Australie qui ont contribué respectivement pour 18%, 12,5% et 12,3% de l'offre mondiale entre 1961 et 2004. وهي تتبع من قبل مجموعة من البلدان الثلاثة التي تمثلها فرنسا وكندا وأستراليا والتي ساهمت على التوالي 18 ٪ ، 12.5 ٪ و 12.3 ٪ من إمدادات العالم بين عامي 1961 و 2004. Le groupement de l'Ex-URSS vient ensuite avec 5% de l'offre mondiale soit 4,3 millions de tonnes. التجمع من الاتحاد السوفياتي السابق ثم مع 5 ٪ من إمدادات العالم 4.3 مليون طن. Ensemble, ces cinq États ont fourni plus des quatre cinquièmes des exportations mondiales sur la période 1961-2004. معا ، وهذه الدول الخمس وفرت أكثر من أربعة أخماس صادرات العالم خلال الفترة 1961-2004.





Malgré la prédominance de ces cinq acteurs sur le marché mondial, leur poids dans les exportations mondiales a diminué passant ainsi de plus de 90% en 1961 à 76% en 2004. وبالرغم من هيمنة هذه خمسة لاعبين على السوق العالمية ، وزنها في العالم وانخفضت صادراتها من أكثر من 90 ٪ في عام 1961 إلى 76 ٪ في عام 2004. Cette baisse s'est faite sous l'effet de l'arrivée de nouveaux acteurs importants sur le marché, à l'instar de l'Argentine dont les exportations ont été multipliées par plus de neuf entre 1961 et 2004 pour atteindre environ 10 millions de tonnes en 2004. وقد حدث هذا الانخفاض نتيجة هامة جديدة من اللاعبين في السوق ، مثل الأرجنتين التي تمثل صادراتها بنسبة اكثر من تسعة بين 1961 و 2004 إلى نحو 10 مليون دولار طن في عام 2004. Il ya, en outre, environ deux fois plus de pays en 2004 qui exportent du blé qu'en 1961 et également le double de pays dont les exportations dépassent le million de tonnes. وهناك أيضا عن ضعف كثير من البلدان في عام 2004 أن تصدير القمح في عام 1961 وأيضا مرتين في البلدان التي تتجاوز قيمة الصادرات واحد مليون طن.





ومن بين البلدان المستوردة من القمح والاتحاد الأوروبي ، وبلدان الاتحاد السوفياتي السابق ، الصين ، اليابان ، البرازيل ، وجمهورية كوريا ، وإيران والجزائر. La part de ces pays dans les importations globales est toujours importante en 2004 puisqu'elle représente encore près de la moitié des importations mondiales (47% à 54,7 millions de tonnes). حصة هذه البلدان في إجمالي واردات هو المهم دائما في عام 2004 لأنها لا تزال تمثل ما يقرب من نصف واردات العالم (47 ٪ إلى 54.7 مليون طن).





يشكل القمح المادة الأولى من حيث التجارة الدولية ويليه الأرز





- 90% من الأرز يتم إنتاجه في شرق وجنوب شرق آسيا.





- الشرق الأقصى لا يزال محور التركيز الرئيسي للاستيراد والتصدير 35 ٪ من واردات العالم ونحو 75 ٪ من الصادرات.





- من اكبر الدول مساهمة في إنتاج الأرز عالميا الصين ب30.7 % تليها الهند ب 216 % ، اندونيسيا،فيتنام،تايلاند،الياب ان،البرازيل و.م.أ، باكستان ،م. إ أ . إيران.





- من اهم البلدان المصدرة الرئيسية التي هي بلدان آسيا (تايلاند وفيتنام والهند وباكستان) ، الولايات المتحدة وأوروبا .





*حركة رؤؤس الأموال و دورها في العلاقات الاقتصادية:

تنقل رؤوس الأموال: نشطت بفعل عوامل مختلفة : نشاط التبادل التجاري ،كثرة الأسواق ، التطور التكنولوجي والإعلام والاتصال





• رواج الصناعات الحديثةونشاط الاستثمار





• تنشيط مسارها بين عواصم أخطبوطية للرأسمال العالمي وأه





البورصات المالية في العالم :نيويورك، طوكيو،لندن ،جوهنسبورغ،تورنتو،فرانكفورت ،،سيدني، المكسيك هونغ كونغ ، ترداك





• تتعرض سوق الأموال لمخاطر من ضمنها : الاحتكار والاستغلال ( بورصاتعالمية أخطبوطية)





• تنقل الأموال غير المشروعة والمزودة وحسابات الفوائدالكاذبة





• الأزمات المالية نتيجة الربح السريع اذ تؤدي الى عدم استقرار مناطقشاسعة من العالم





• التضخم المالي نتيجة المنافسة





• عدم استقرار سعر أو صرفالعملات





• تبييض الأموال





· وهي تسهم بدور ايجابي





- في تدفق المشاريع والاستثمارات





- تنشيط الحركة الاقتصادية بين دول العالم.





- استفادة بعض الدول النامية من السيولة المالية الأجنبية.





*تكنولوجيا الإعلام والاتصال:





الإعلام: هو ثروة الثروات ، بل هو الثروة التييرتبط بها كل الثروات الأخرى ، كما يقول الدكتور " المهدي بن المنجرة " من مظاهرتطور سوق الإعلام مايلي :





• التوسع في استخدام التكنولوجيا والانترنيت





• تزايد محطات الأقمار الصناعية





• لتدفق الإعلام هذا مجموعة من المزايا والمساوئ





المزايا المساوئ





- صار العالم شبه قرية كونية - هيمنة شبه كلية لعالم الشمالعلى عالم الجنوب محاولة





- انتشار وتداخل ثقافات العالم مما يقارب التضييق علىقناة الجزيرة من طرف شبكة CNN الأمريكية





بين شعوبها وتنشيط التبادل التجاري





- معرفة ثقافات الأمم الغابرة والمالية ـ تسرب قيم وتقاليد وتوجهات وسلوكات أجنبيةعلى حساب قيم





الأمة وانتمائها الحضاري





ـ أزمة الهوية في الدول المتخلفة





استخلاص: التطورات الهامة في مجملها توجه نحو العولمة في المجالات المختلفةلتنوع آثارها بين السلب والإيجاب





تقويم مرحلي :- أنجــز بحثا قصيرا عن العولمة ( المفهوم – الأسباب – المظاهر- التأثير على العالمين –المتطور و المتخلف )