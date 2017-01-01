ملخص دروس التربية المدنية للرابعة متوسط

الدرس 1 ـ المجتمع الجزائري . ـ تعريفه : مجموعة من الأفراد يعيشون في منطقة معينة . ـ مقوماته : الدين, اللغة,الوطن الواحد, الثقافة المشتركة, التاريخ الطويل . ـ انتماءاته : المغرب العربي,الوطن العربي,العالم الإسلامي,دول المتوسط,إفريقيا,العالم . ـ خصائصه : التدين,تعاون,اتحاد,دفاع عن العرض,الحرية,الشجاعة . ـ تطوره : تطورت دوله عبر التاريخ وقاوم الاحتلال ........................................... الدرس2ـ الدولة الجزائرية . ـ تعريف : مجموعة من الأفراد يمارسون نشاطهم على إقليم جغرافي محدد . ـ نشأتها : دولة قديمة,رستمية,حمادية,موحدي ة, زيانية,جزائرية معاصرة بعد 1962 . ـ خصائصها : سيادة,وحدة ترابية,جمهورية ديموقراطية,دولة القانون . ـ أركانها : الأرض,الشعب,السلطة السياسية,السيادة الوطنية . ............................................. الدرس [3] ـ الدستور الجزائري . ـ تعريفه : مجموعة القوانين والقواعد التي تنظم وتضبط نظام الحكم . ـ الديباجة : مقدمة أو مدخل . ـ الأبواب : 4 هي : 1 المبادئ العامة التي تحكم المجتمع 2 تنظيم السلطات 3 الرقابة والمؤسسات الاستشارية 4 التعديل الدستوري . ـ أهميته : يبين طبيعة النظام,ينظم السلطات,يراقب ممارسة السلطات , يمثل قاعدة التشريع,يحمي اختيار الشعب , يضمن الحريات . ـ واجبات المواطن : معرفة الدستور,احترامه,تنفذ بنوده,الخضوع له,حمايته . ................................. الدرس [4] ـ الإدارة والمواطن : ـ تعريف : الإدارة وسيلة لتنظيم حياة الفرد والجماعة . ـ أنواعها :1 عامة : تابعة للدولة مركزية مثل الوزارات و اللامركزية مثل الولايات والبلديات لاتحقق الربح . 2 خاصة : مؤسسات خاصة تقدم خدمات مقابل ربح . ـ وظائف الإدارة العامة : الحماية والآمن,سيادة القانون,التربية, توفير الحاجبات,الصحة,توفير العمل , محاربة الآفات . ـ الإدارة والقانون : تتقيد بالقوانين التي تنظم سير الإدارات العامة