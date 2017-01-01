ملخص دروس التربية المدنية للرابعة متوسط

الدرس : [ 9 ] ـ الإعلان العالمي لحقوق الإنسان .

ـ تعريف : وثيقة قانونية لحماية حقوق الأفراد منذ اليوم العالمي 10/12/1948 يتألف من 30 مادة

ـ مضمونه : ديباجة , المبادئ الأساسية , الحقوق المدنية والسياسية , الاقتصادية والاجتماعية والثقافية .

ـ السياسية : الحق في : الحياة , الآمن , المساواة , ال***ية , الكرامة , التدين , الرأي , التجمع , الوظائف .

ـ اقتصادية واجتماعية وثقافية : العمل , الآجر , الراحة , الحماية , التأمين , التعليم , الفكر

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الدرس [ 10 ] ـ خـروقات حقوق الإنسان .

ـ انتهاك الحقوق : النفي , الاعتقال , التعذيب , القتل , الاستبداد , الاستعمار , الأمية , البطالة , الفقر , الأوبئة

ـ حماية الحقوق : دوليا : نصوص قانونية داخل الأمم المتحدة ـ إقليميا : نظام أوربي , أمريكي , أفريقي , عربي ـ وطنيا : بالدساتير والقوانين ـ على مستوى المنظمات غير الحكومية : منظمة العفو الدولية

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الدرس : [ 11 ] ـ الأمن والسلم .

ـ الآمن : وضع يسوده النظام والاستقرار والثقة لحماية كرامة الإنسان ـ أنواعه : 1 داخلي : عمومي , اجتماعي , اقتصادي , 2 خارجي : الدفاع عن وحدة البلاد . ـ الحرب : قتال بين جيشين أو دولتين تسمى دولية

ـ أهلية : بين جماعتين داخل الدولة ـ مخاطر الحروب : تسلح نووي , السباق نحو التسلح

ـ السلم : وضع يسوده النظام واللاحرب يتحقق بتفعيل دور الأمم المتحدة ووطنيا بتكوين المواطن وأهميته ضمان الحياة الكريمة والحقوق . ـ العنف : شرعي : مقاومة الاحتلال ـ غير شرعي : القوة لانتزاع حق مزعوم

ـ أسباب العنف : سياسية , اجتماعية , ثقافية ـ علاجه : سياسيا تطبيق الديمقراطية , اقتصاديا : التنمية

اجتماعيا : إزالة التهميش , ثقافيا , احترام التنوع الثقافي