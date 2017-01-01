ملخص دروس التربية المدنية للرابعة متوسط

الموضوع في 'منتدى سنة رابعة متوسط' نشر بواسطة الصارم المسلول, ‏21 جانفي 2017 على 15:12.

  1. الصارم المسلول

    الصارم المسلول
    :: مرشح للإشراف ::
    منتدى المرحلة المتوسطة     طاقم المرشحين للإشراف

    تاريخ التسجيل:
    ‏27 ماي 2016
    المشاركات:
    1,631
    الإعجابات المتلقاة:
    2,973
    نقاط الجوائز:
    71
    الجنس:
    ذكر
    الإقامة:
    أرض الله
    الدرس 1 ـ المجتمع الجزائري .
    ـ تعريفه : مجموعة من الأفراد يعيشون في منطقة معينة .
    ـ مقوماته : الدين, اللغة,الوطن الواحد, الثقافة المشتركة, التاريخ الطويل .
    ـ انتماءاته : المغرب العربي,الوطن العربي,العالم الإسلامي,دول المتوسط,إفريقيا,العالم .
    ـ خصائصه : التدين,تعاون,اتحاد,دفاع عن العرض,الحرية,الشجاعة .
    ـ تطوره : تطورت دوله عبر التاريخ وقاوم الاحتلال
    ...........................................
    الدرس2ـ الدولة الجزائرية .
    ـ تعريف : مجموعة من الأفراد يمارسون نشاطهم على إقليم جغرافي محدد .
    ـ نشأتها : دولة قديمة,رستمية,حمادية,موحدي ة, زيانية,جزائرية معاصرة بعد 1962 .
    ـ خصائصها : سيادة,وحدة ترابية,جمهورية ديموقراطية,دولة القانون .
    ـ أركانها : الأرض,الشعب,السلطة السياسية,السيادة الوطنية .
    .............................................
    الدرس [3] ـ الدستور الجزائري .
    ـ تعريفه : مجموعة القوانين والقواعد التي تنظم وتضبط نظام الحكم .
    ـ الديباجة : مقدمة أو مدخل .
    ـ الأبواب : 4 هي : 1 المبادئ العامة التي تحكم المجتمع 2 تنظيم السلطات 3 الرقابة والمؤسسات الاستشارية 4 التعديل الدستوري .
    ـ أهميته : يبين طبيعة النظام,ينظم السلطات,يراقب ممارسة السلطات , يمثل قاعدة التشريع,يحمي اختيار الشعب , يضمن الحريات .
    ـ واجبات المواطن : معرفة الدستور,احترامه,تنفذ بنوده,الخضوع له,حمايته .
    .................................
    الدرس [4] ـ الإدارة والمواطن :
    ـ تعريف : الإدارة وسيلة لتنظيم حياة الفرد والجماعة .
    ـ أنواعها :1 عامة : تابعة للدولة مركزية مثل الوزارات و اللامركزية مثل الولايات والبلديات لاتحقق الربح . 2 خاصة : مؤسسات خاصة تقدم خدمات مقابل ربح .
    ـ وظائف الإدارة العامة : الحماية والآمن,سيادة القانون,التربية, توفير الحاجبات,الصحة,توفير العمل , محاربة الآفات .
    ـ الإدارة والقانون : تتقيد بالقوانين التي تنظم سير الإدارات العامة
     
    الصارم المسلول, ‏21 جانفي 2017 على 15:12
    #1
  2. الصارم المسلول

    الصارم المسلول
    :: مرشح للإشراف ::
    منتدى المرحلة المتوسطة     طاقم المرشحين للإشراف

    تاريخ التسجيل:
    ‏27 ماي 2016
    المشاركات:
    1,631
    الإعجابات المتلقاة:
    2,973
    نقاط الجوائز:
    71
    الجنس:
    ذكر
    الإقامة:
    أرض الله
    الدرس [5] ـ السلطة التنفيذية .
    ـ تعريف : تنفيذ البرامج والقوانين وتنشط السياسة العامة يمثلها رئيس الجمهورية ويقودها
    ـ سلطاته : قائد أعلى,الدفاع,السياسة الخارجية,يرأس مجلس الوزراء,تعين رئيس الحكومة ,توقيع المراسيم,المعاهدات,له سلطة التعين والسلطة التنظيمية,الحفاظ على أمن الدولة .
    ـ صلاحيات رئيس الحكومة : يختار الوزراء , يرأس مجلس الحكومة,تنفيذ القوانين ,برنامج الحكومة,إعداد الميزانية .
    ـ الوزارات : متعددة كل وزارة تسير قطاع معين تقسم إلى وزارات سيادة مثل الدفاع ووزارات ذات الطابع الاقتصادي والاجتماعي والثقافي
    .................................................. .........................................

    الدرس : [ 6 ] ـ السلطة التشريعية .
    ـ البرلمان : هيئة تشريعية يتكون من غرفتين ـ المجلس الشعبي الوطني : عرفة 1 ينتخب أعضاؤه لمدة 5 سنوات عدد أعضائه 380 ـ مجلس الأمة: غرفة ثانية ينتخب لمدة 6 سنوات كل 3 سنوات يجدد نصف الأعضاء يتكون من 144 عضو ثلثهم منتخبون من المجالس البلدية والولائية والثلث يعينه رئيس الجمهورية .
    ـ مهام واختصاصات البرلمان : تشريع القوانين , مناقشة الميزانية , دراسة برنامج الحكومة ,الاستجواب , المراقبة , اقتراح الدستور . ـ سير البرلمان : ينتخب رئيسه مدة 5 سنوات ورئيس مجلس الآمة مدة 3 سنوات
    ويكون لجانا , يعقد دورتين عاديتين ربيعية , خريفية , ودورة استثنائية بطلب رئيس الجمهورية ,أو رئيس الحكومة , آو ثلثي أعضائه ـ أهمية البرلمان : التعبير عن اهتمامات الشعب ـ ممارسة الديمقراطية ـ السيادة في التمثيل والرقابة ـ الآراء ـ صيانة الحقوق ـ تجسيد دولة القانون .
     
    الصارم المسلول, ‏21 جانفي 2017 على 15:13
    #2
  3. الصارم المسلول

    الصارم المسلول
    :: مرشح للإشراف ::
    منتدى المرحلة المتوسطة     طاقم المرشحين للإشراف

    تاريخ التسجيل:
    ‏27 ماي 2016
    المشاركات:
    1,631
    الإعجابات المتلقاة:
    2,973
    نقاط الجوائز:
    71
    الجنس:
    ذكر
    الإقامة:
    أرض الله
    الدرس : [ 9 ] ـ الإعلان العالمي لحقوق الإنسان .
    ـ تعريف : وثيقة قانونية لحماية حقوق الأفراد منذ اليوم العالمي 10/12/1948 يتألف من 30 مادة
    ـ مضمونه : ديباجة , المبادئ الأساسية , الحقوق المدنية والسياسية , الاقتصادية والاجتماعية والثقافية .
    ـ السياسية : الحق في : الحياة , الآمن , المساواة , ال***ية , الكرامة , التدين , الرأي , التجمع , الوظائف .
    ـ اقتصادية واجتماعية وثقافية : العمل , الآجر , الراحة , الحماية , التأمين , التعليم , الفكر
    .......................................
    الدرس [ 10 ] ـ خـروقات حقوق الإنسان .
    ـ انتهاك الحقوق : النفي , الاعتقال , التعذيب , القتل , الاستبداد , الاستعمار , الأمية , البطالة , الفقر , الأوبئة
    ـ حماية الحقوق : دوليا : نصوص قانونية داخل الأمم المتحدة ـ إقليميا : نظام أوربي , أمريكي , أفريقي , عربي ـ وطنيا : بالدساتير والقوانين ـ على مستوى المنظمات غير الحكومية : منظمة العفو الدولية
    ....................................

    الدرس : [ 11 ] ـ الأمن والسلم .
    ـ الآمن : وضع يسوده النظام والاستقرار والثقة لحماية كرامة الإنسان ـ أنواعه : 1 داخلي : عمومي , اجتماعي , اقتصادي , 2 خارجي : الدفاع عن وحدة البلاد . ـ الحرب : قتال بين جيشين أو دولتين تسمى دولية
    ـ أهلية : بين جماعتين داخل الدولة ـ مخاطر الحروب : تسلح نووي , السباق نحو التسلح
    ـ السلم : وضع يسوده النظام واللاحرب يتحقق بتفعيل دور الأمم المتحدة ووطنيا بتكوين المواطن وأهميته ضمان الحياة الكريمة والحقوق . ـ العنف : شرعي : مقاومة الاحتلال ـ غير شرعي : القوة لانتزاع حق مزعوم
    ـ أسباب العنف : سياسية , اجتماعية , ثقافية ـ علاجه : سياسيا تطبيق الديمقراطية , اقتصاديا : التنمية
    اجتماعيا : إزالة التهميش , ثقافيا , احترام التنوع الثقافي
     
    الصارم المسلول, ‏21 جانفي 2017 على 15:22
    #3
  4. الصارم المسلول

    الصارم المسلول
    :: مرشح للإشراف ::
    منتدى المرحلة المتوسطة     طاقم المرشحين للإشراف

    تاريخ التسجيل:
    ‏27 ماي 2016
    المشاركات:
    1,631
    الإعجابات المتلقاة:
    2,973
    نقاط الجوائز:
    71
    الجنس:
    ذكر
    الإقامة:
    أرض الله
    الدرس : [ 12 ] ـ حرية التعبير .
    ـ التعبير : حرية الرأي والتفكير ـ حرية الرأي : الاختلاف ضرورة ـ حرية التعبير : تلقي وتوصيل المعلومات ـ حرية التفكير : تحرير العقل من الأوهام ـ مظاهر حرية التعبير : حرية القول , الصحافة , الاجتماع , الرسو والتسجيل , التظاهر , التعليم والتعلم . ـ شروط حرية التعبير : الآمن , الابتعاد عن الفتنة والتفرقة , التحلي بآداب المناقشة . ـ أهمية حرية التعبير : تنمية الاخوة , التواصل , علاقات التعاون والتعارف.
    .................................................. .........................................

    الدرس : [ 13 ] ـ العمل النقابي .
    ـ النقابة : تنظيم يكونه عمال المهنة الواحدة , المادة 6 من الدستور تسمح بحق تكوين النقابات ـ التنظيمات النقابية بالجزائر : الاتحاد العام للعمال وبعد دستور 1989 سمح بتعدد النقابات ـدور النقابة : دفاع , التنمية , العدالة , توعية , تأطير , علاقات صداقة ـ أهمية العمل النقابي : توفير الشروط للعمال , التكفل بالعمال , تشجيع الحوار , رفع الإنتاج
     
    الصارم المسلول, ‏21 جانفي 2017 على 15:28
    #4
  5. الصارم المسلول

    الصارم المسلول
    :: مرشح للإشراف ::
    منتدى المرحلة المتوسطة     طاقم المرشحين للإشراف

    تاريخ التسجيل:
    ‏27 ماي 2016
    المشاركات:
    1,631
    الإعجابات المتلقاة:
    2,973
    نقاط الجوائز:
    71
    الجنس:
    ذكر
    الإقامة:
    أرض الله
    الدرس : [ 14 ] ـ الأحزاب السياسية .
    ـ الحزب : جماعة منظمة تشترك في نفس المبادئ تسعى للوصول إلى السلطة .
    ـ شروط التأسيس : إيداع الملف , ال***ية , السن , الحقوق المدنية , احترام الدستور والقوانين , وضع القانون الأساسي , عقد مؤتمر تأسيسي , تحديد اسم الحزب و مقره , برنامج الحزب , اللغة الوطنية .
    ـ أهدافه : الوصول للسلطة , تعبئة أعضائه . الترشح للانتخابات , تجسيد الديمقراطية , الدفاع عن الحرية .
    ـ دوره : في السلطة تحقيق مصالح الجماهير ـ في المعارضة : الرقابة والمحاسبة
    ـ أهميته : تكوين رأي عام , تثقيف المواطن , تحديد مشاكل المجتمع , تقديم مترشحين , يمنع استبداد الحكومة .
    ........................................
    الدرس : [ 15 ] ـ العلم وتطور المجتمعات .
    ـ العلم : مج معارف لفن أو اختصاص ـ التكنولوجيا : القدرة على تطبيق النتائج العلمية ـ مجالات التكنولوجيا:
    المجال الزراعي , الصناعي , النقل , الاتصال والإعلام , التعليم , الطب , المجال العسكري .
    ـ محاسنها : تغييرات في الحياة , رفع الإنتاجية , تحسين المعيشة , اكتشاف مصادر الطاقة , اختصار مسافات .
    ـ مخاطرها : الخضوع للآلة , بطالة , أغراض غير سلمية , التلوث , نفاذ الثروات , ارتفاع نفقات عسكرية .
    ـ اكتسابها : الاعتماد على النفس , تشجيع البحث , تكامل مع الجامعة , تكوين خبراء , الاستفادة من التجارب
    ......................................
    الدرس : [ 16 ]ـ التكنولوجيا والبيئة .
    ـ الأضرار على البيئة : تسرب مواد مشعة , تجارب نووية , النفايات , المبيدات , قطع الاشجار , ثقب الازون .
    ـ المحافظة على البيئة : التوعية , معرفة أسباب التلوث , حماية الغابات , آلات امتصاص الدخان , معاهدات دولية , سن قوانين حماية البيئة , معاقبة المخالفين
     
    الصارم المسلول, ‏21 جانفي 2017 على 15:35
    #5
  6. الصارم المسلول

    الصارم المسلول
    :: مرشح للإشراف ::
    منتدى المرحلة المتوسطة     طاقم المرشحين للإشراف

    تاريخ التسجيل:
    ‏27 ماي 2016
    المشاركات:
    1,631
    الإعجابات المتلقاة:
    2,973
    نقاط الجوائز:
    71
    الجنس:
    ذكر
    الإقامة:
    أرض الله
    الدرس : [ 17 ] ـ المكتبة وتثقيف المواطن .
    ـ المكتبة : مكان حفظ الكتب والوثائق تصنف وتنظم وترتب .
    ـ أنواع المكتبات : وطنية , جامعية , متخصصة , مدرسية , مكتبات عامة .
    ـ أهداف المكتبات العامة : تثقيف , إعلام , تعليم , ترويح بملء أوقات الفراغ .
    ـ المكتبة الإلكترونية : شبكة الانترنيت ولها مزايا منها : اختزان المعلومات , قلة التكاليف , نقل المعلومات , معلومات حديثة , التسجيل على الأقراص .
    ـ التصنيف : تسهل إيجاد الكنب بنظام ( ديوي العشري ) تصنيف يبدأ بالصفر وينتهي بالتسعمائة
    ...............................................
    الدرس : [ 18 ] ـ الصحافة .
    ـ الصحافة : صناعة إصدار الصحف ـ أنواعها : مكتوبة : جرائد , مجلات , ـ وظائفها : نقل الأخبار , التنمية , الخدمات , نشرات جوية , مراقبة الحكومة , التثقيف , ـ أهميتها : الموضوعية بدراسة المشاكل وعلاجها ـ الصحافة المغرضة : تصدر كتابات تضر بالمصلحة العامة
    .................................................. ...........
    الدرس : [ 19 ] ـ الأقمار الصناعية والاتصال .
    ـ القمر الصناعي : جهاز يرسل إلى الفضاء لالتقاط البرامج التلفزية والإذاعية ولرصد تقلبات الجو تستعمل طاقة الشمس ـ أنواع الأقمار : العلمية , الاتصالات , الطقس , التجسس .
    ـ وظائفها : النقل والبث التلفزي والإذاعي , الهاتف , البريد الإلكتروني , الملاحة الجوية , الأهداف العسكرية : التنقيب عن الثروات , دراسة البيئة , دراسة الفلك
    ...............................................
    الدرس : [ 20 ] ـ الانترنيت .
    ـ الانترنيت : شبكة معلوماتية معقدة تضم ملايين ألحوا سيب المرتبطة ببعضها عن طريق الاشتراك .
    ـ خدمات الانترنيت : إدارة البريد الإلكتروني , الجامعة في المنزل , وسيلة حوار , وسيلة تجارة , الترفيه ,
    ـ مخاطر الانترنيت : الاطلاع على الممنوعات فتفسد الأخلاق .
    ـ ماذا نحتاج لاستخدام الانترنيت : الاشتراك لدى مؤسسة التزويد بالانترنيت و توفير : حاسوب , موديم , خط هاتفي , برامج حاسبية
     
    الصارم المسلول, ‏21 جانفي 2017 على 15:36
    #6
  7. الصارم المسلول

    الصارم المسلول
    :: مرشح للإشراف ::
    منتدى المرحلة المتوسطة     طاقم المرشحين للإشراف

    تاريخ التسجيل:
    ‏27 ماي 2016
    المشاركات:
    1,631
    الإعجابات المتلقاة:
    2,973
    نقاط الجوائز:
    71
    الجنس:
    ذكر
    الإقامة:
    أرض الله
    الدرس : [ 21 ] ـ هيئة الأمم المتحدة .
    ـ التأسيس : تأسست بعد ح ع 2 في 24/10/1945 ـ أهدافها : السلم والآمن , تنمية العلاقات , التعاون , المساواة , حل المنازعات , حظر استعمال القوة ,
    ـ هيكلة الهيئة : الجمعية العامة أعضاؤها 188 للتشريع ـ مجلس الآمن يتألف من 15 دولة منهم 5 دائمين لهو حق الرفض ( الفيتو ) و10 غير دائمين منتخبون كل عامين ـ المجلس الاقتصادي والاجتماعي : 54 عضو ـ مجلس الوصاية ـ محكمة العدل الدولية ـ الأمانة العامة .
    ـ نشاطاتها : سياسيا : تصفية الاستعمار ـ اقتصاديا : تقديم مساعدات ـ اجتماعيا : حماية الطفولة والأمومة
    .................................................. ..
    الدرس : [ 22 ] ـ منظمة اليونسكو .
    ـ تعريف : منظمة للتربية والثقافة والعلوم أنشئت عام 1946 مقرها باريس تضم 190 دولة .
    ـ أهدافها : رفع مستوى التعليم , تشجيع البحث , تعاون ثقافي , حماية التراث , تنظيم ندوات , نشر الكتب , دعم العلوم , تدعيم حرية الإعلام .
    ـ هيكلتها : المؤتمر العام , المجلس التنفيذي , الأمانة العامة
     
    الصارم المسلول, ‏21 جانفي 2017 على 15:37
    #7
  8. الصارم المسلول

    الصارم المسلول
    :: مرشح للإشراف ::
    منتدى المرحلة المتوسطة     طاقم المرشحين للإشراف

    تاريخ التسجيل:
    ‏27 ماي 2016
    المشاركات:
    1,631
    الإعجابات المتلقاة:
    2,973
    نقاط الجوائز:
    71
    الجنس:
    ذكر
    الإقامة:
    أرض الله
    الدرس : [ 23 ] ـ جامعة الدول العربية و الأليسكو .
    ـ تعريفها :منظمة دولية إقليمية انشئت في 22/3/1945 مقرها القاهرة ـ أهدافها : صيانة الاستقلال , السلام العربي , التعاون , ـ المبادئ : حظر القوة , عدم التدخل في نظام الحكم , سيادة الدول الأعضاء , المساواة , الدفاع المشترك ـ هياكلها : مجلس الجامعة , اللجان الدائمة , الأمانة العامة , ـ المنظمة العربية للتربية والثقافة ( الاليسكو ) : أنشئت في 2/7/1970 لتطوير التربية والثقافة والعلوم ـ أهدافها : تعاون , القضاء على الأمية , حماية التراث , دعم الثقافة , ـ هيكلها : المؤتمر العام , المجلس التنفيذي .    .................................................. ..................

    الدرس : [ 24 ] ـ منظمة المؤتمر الإسلامي .
    ـ تعريف : تأسست بالرباط في 25/9/1969 على أثر حريق المسجد الأقصى في 21/8/1969 أهدافها : التضامن , حماية الأماكن المقدسة , مساعدة فلسطين , محاربة التمييز , ـ المبادئ : المساواة , احترام حق تقرير المصير , سيادة كل دولة , فك النزاعات , ـ الأجهزة : المؤتمر الإسلامي ,: ملوك ورؤساء الدول ـ مؤتمر وزراء الخارجية : وزراء خارجية الدول الإسلامية ـ الأمانة العامة ـ المؤسسات المنتمية للمنظمة : البنك الإسلامي , وكالة الأنباء الإسلامية , الغرفة التجارية الصناعية الإسلامية , منظمة مدن وعواصم الدول الإسلامية ,المنظمة العربية للتربية والثقافة ( ايسيسكو أسست عام 1978 .ـ الأجهزة المتفرعة : أجهزة إلزامية : البحوث الإحصائية , الجامعة الإسلامية للتكنولوجيا , مجمع الفقه الإسلامي , صندوق التضامن الإسلامي :ـ الأجهزة الطوعية : صندوق القدس ,مقاومة التهويد , مساعدة الشعب الفلسطيني
     
    الصارم المسلول, ‏21 جانفي 2017 على 15:45
    #8

مشاركة هذه الصفحة