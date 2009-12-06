إمتحان في اللغة العربية للفصل الأوّل "السنة الثانية ثانوي"

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BARCA232

:: عضو شرفي ::
إنضم
2 سبتمبر 2009
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11,729
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331
قال أبو نوّاس
1_دع الوقوف على رسم وأطلال*******ودمنة كسحيق اليمنة البالي
2_وعج بنا نصطبح صفراء واقدة*******في حمرة النار أو في رقة الآل
3_لم يذهب الدهر عنها حد سورتها*******ولم ينلها الأذى في دهرها الخالي
4_قام الغلام بها في الليل يمزجها*******كالبدر ضوء سناه للدّجى حال
5_تكاد تخطف أبصارا إذا مزجت*******بالماء واجتليت في لونها الجالي
6_ترى الكريم على الأنذال يصرفها*******يبقى عليها ولا يبقى على مال
7_في بيت كافرة بالخمر تاجرة*******شمطاء شاطرة تعتزّ بالوالي
في معاني الألفاظ:
دمنة=آثار الديار
شمطاء=خالط بياض رأسها سواد
سورتها=قوّتها و حدّتها
البناء الفكري:
1_إلا ما يدعو الشاعر في البيت الثاني؟
2_ما هي الأوصاف التي أسقطها الشاعر على الخمرة؟
3_الأبيات تعكس لنا مذهب الشاعر في الحياة ؟وضح ذلك من النص؟
4_إلا ما يشير الشاعر في البيت الأول وهل ما أشار إليه يتصل يتصل بمذهبه الفني الشعري؟
5_ما هو نمط النص؟أذكر أهم خصائصه ؟
البناء اللغوي:
1_ما نوع الصورة البيانية الواردة في البيت الرابع؟إشرحها وبين أثرها في المعنى؟
2_بين في الأفعال الآتية ما يجوز بناء صيغة التعجب وما لا يجوز ذاكرا السبب :
يصرف،مزجت،تعتزّ.
3_في البيت الأخير إسم ممنوع من الصرف،استخرجه وبين سبب ذلك؟
الوضعية الإدماجية:
لخص مضمون القصيدة.​

 
م

ملكة الكبرياء

:: عضو مُتميز ::
إنضم
22 سبتمبر 2009
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شكرااااااااااااااالك اخي وجزاك الله خيراااااااااااا
اتمني من يقرا الموضوع ان يدعمه بالاجابة
 
H

houda1005

:: عضو مُتميز ::
إنضم
23 أكتوبر 2009
المشاركات
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النقاط
17
شكرا على الفرض الذي أعطيته ل smain010
 
M

mohamed ali 1992

:: عضو بارز ::
إنضم
24 جوان 2008
المشاركات
6,293
النقاط
317
قال barca232:
قال أبو نوّاس
1_دع الوقوف على رسم وأطلال*******ودمنة كسحيق اليمنة البالي
2_وعج بنا نصطبح صفراء واقدة*******في حمرة النار أو في رقة الآل
3_لم يذهب الدهر عنها حد سورتها*******ولم ينلها الأذى في دهرها الخالي
4_قام الغلام بها في الليل يمزجها*******كالبدر ضوء سناه للدّجى حال
5_تكاد تخطف أبصارا إذا مزجت*******بالماء واجتليت في لونها الجالي
6_ترى الكريم على الأنذال يصرفها*******يبقى عليها ولا يبقى على مال
7_في بيت كافرة بالخمر تاجرة*******شمطاء شاطرة تعتزّ بالوالي
في معاني الألفاظ:
دمنة=آثار الديار
شمطاء=خالط بياض رأسها سواد
سورتها=قوّتها و حدّتها
البناء الفكري:
1_إلا ما يدعو الشاعر في البيت الثاني؟
الشاعر يدعو الى شرب الخمرة .
2_ما هي الأوصاف التي أسقطها الشاعر على الخمرة؟
الخمرة :صفراء واقدة .
3_الأبيات تعكس لنا مذهب الشاعر في الحياة ؟وضح ذلك من النص؟
الشاعر ماجن يدعو للهو والمجون مابين قوسين يدعوا للتجديد .
4_إلا ما يشير الشاعر في البيت الأول وهل ما أشار إليه يتصل يتصل بمذهبه الفني الشعري؟
في البيت الأول الشاعر يدعو الشعراء لعدم الوقوف على الأطلال والبكاء
أي يعني عدم تقليد الشعراء السابقين وأن يجددوا في قصائدهم وفنونهم الشعرية.

البناء اللغوي:
1_ما نوع الصورة البيانية الواردة في البيت الرابع؟إشرحها وبين أثرها في المعنى؟
الصورة البانية في البيت الرابع هي تشبيه
حيث شبه الخمرة بالبدر
ولهاته الصورة البيانية أثر كبيرة على المعنى فهي تزيد من جمالية القصيدة وتحسينها


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بارك الله فيك أخي العزيز على الافادة
بمشاركتنا بموضوع العربية
ولقد أضفت الاجابة بعض الاسئلة فقط للتوضيح وهي مجرد محاولة .
 
B

berbere d'aures

:: عضو مُتميز ::
إنضم
5 ديسمبر 2009
المشاركات
996
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بارك الله فيك .. النماذج تفيد بزاف قبل الاختبار ..
 
M

Midia

:: عضو مُتميز ::
إنضم
10 سبتمبر 2009
المشاركات
582
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17
علاش ما انجربوش انحلوووووه؟؟؟؟؟؟؟؟
 
S

SOROUR

:: عضو مُتميز ::
إنضم
6 أكتوبر 2009
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1,017
النقاط
37
جزاك الله كل الخير على هذا الموضوع ،ربي يوفقك
 
ا

اسيل 16

:: عضو مُتميز ::
إنضم
22 جوان 2011
المشاركات
798
النقاط
17
بارك الله فيك والله جيت في وقتك
زيدنا مواضيع اخرى من فضلك​
 
B

BARCA232

:: عضو شرفي ::
إنضم
2 سبتمبر 2009
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11,729
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331
حالياً الأعضاء النشيطين الذين يشاهدون هذا الموضوع : 60 (3 عضو و 57 ضيف)

الله يبـــــــــــــارك
هذا الموضوع كاين ميت متى تمت اعادته للحياة جيد
مادام انكم أستفدتــــم
 
Aayeb

Aayeb

:: عضو منتسِب ::
إنضم
26 جانفي 2021
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ذكر
قال BARCA232:

قال أبو نوّاس
1_دع الوقوف على رسم وأطلال*******ودمنة كسحيق اليمنة البالي
2_وعج بنا نصطبح صفراء واقدة*******في حمرة النار أو في رقة الآل
3_لم يذهب الدهر عنها حد سورتها*******ولم ينلها الأذى في دهرها الخالي
4_قام الغلام بها في الليل يمزجها*******كالبدر ضوء سناه للدّجى حال
5_تكاد تخطف أبصارا إذا مزجت*******بالماء واجتليت في لونها الجالي
6_ترى الكريم على الأنذال يصرفها*******يبقى عليها ولا يبقى على مال
7_في بيت كافرة بالخمر تاجرة*******شمطاء شاطرة تعتزّ بالوالي
في معاني الألفاظ:
دمنة=آثار الديار
شمطاء=خالط بياض رأسها سواد
سورتها=قوّتها و حدّتها
البناء الفكري:
1_إلا ما يدعو الشاعر في البيت الثاني؟
2_ما هي الأوصاف التي أسقطها الشاعر على الخمرة؟
3_الأبيات تعكس لنا مذهب الشاعر في الحياة ؟وضح ذلك من النص؟
4_إلا ما يشير الشاعر في البيت الأول وهل ما أشار إليه يتصل يتصل بمذهبه الفني الشعري؟
5_ما هو نمط النص؟أذكر أهم خصائصه ؟
البناء اللغوي:
1_ما نوع الصورة البيانية الواردة في البيت الرابع؟إشرحها وبين أثرها في المعنى؟
2_بين في الأفعال الآتية ما يجوز بناء صيغة التعجب وما لا يجوز ذاكرا السبب :
يصرف،مزجت،تعتزّ.
3_في البيت الأخير إسم ممنوع من الصرف،استخرجه وبين سبب ذلك؟
الوضعية الإدماجية:
لخص مضمون القصيدة.


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