إمتحان في اللغة العربية للفصل الأوّل "السنة الثانية ثانوي"

قال أبو نوّاس

1_دع الوقوف على رسم وأطلال*******ودمنة كسحيق اليمنة البالي

2_وعج بنا نصطبح صفراء واقدة*******في حمرة النار أو في رقة الآل

3_لم يذهب الدهر عنها حد سورتها*******ولم ينلها الأذى في دهرها الخالي

4_قام الغلام بها في الليل يمزجها*******كالبدر ضوء سناه للدّجى حال

5_تكاد تخطف أبصارا إذا مزجت*******بالماء واجتليت في لونها الجالي

6_ترى الكريم على الأنذال يصرفها*******يبقى عليها ولا يبقى على مال

7_في بيت كافرة بالخمر تاجرة*******شمطاء شاطرة تعتزّ بالوالي

في معاني الألفاظ:

دمنة=آثار الديار

شمطاء=خالط بياض رأسها سواد

سورتها=قوّتها و حدّتها

البناء الفكري:

1_إلا ما يدعو الشاعر في البيت الثاني؟

الشاعر يدعو الى شرب الخمرة .

2_ما هي الأوصاف التي أسقطها الشاعر على الخمرة؟

الخمرة :صفراء واقدة .

3_الأبيات تعكس لنا مذهب الشاعر في الحياة ؟وضح ذلك من النص؟

الشاعر ماجن يدعو للهو والمجون مابين قوسين يدعوا للتجديد .

4_إلا ما يشير الشاعر في البيت الأول وهل ما أشار إليه يتصل يتصل بمذهبه الفني الشعري؟

في البيت الأول الشاعر يدعو الشعراء لعدم الوقوف على الأطلال والبكاء

أي يعني عدم تقليد الشعراء السابقين وأن يجددوا في قصائدهم وفنونهم الشعرية.



البناء اللغوي:

1_ما نوع الصورة البيانية الواردة في البيت الرابع؟إشرحها وبين أثرها في المعنى؟

الصورة البانية في البيت الرابع هي تشبيه

حيث شبه الخمرة بالبدر

ولهاته الصورة البيانية أثر كبيرة على المعنى فهي تزيد من جمالية القصيدة وتحسينها



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