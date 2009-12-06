إمتحان في اللغة العربية للفصل الأوّل "السنة الثانية ثانوي"

قال أبو نوّاس
1_دع الوقوف على رسم وأطلال*******ودمنة كسحيق اليمنة البالي
2_وعج بنا نصطبح صفراء واقدة*******في حمرة النار أو في رقة الآل
3_لم يذهب الدهر عنها حد سورتها*******ولم ينلها الأذى في دهرها الخالي
4_قام الغلام بها في الليل يمزجها*******كالبدر ضوء سناه للدّجى حال
5_تكاد تخطف أبصارا إذا مزجت*******بالماء واجتليت في لونها الجالي
6_ترى الكريم على الأنذال يصرفها*******يبقى عليها ولا يبقى على مال
7_في بيت كافرة بالخمر تاجرة*******شمطاء شاطرة تعتزّ بالوالي
في معاني الألفاظ:
دمنة=آثار الديار
شمطاء=خالط بياض رأسها سواد
سورتها=قوّتها و حدّتها
البناء الفكري:
1_إلا ما يدعو الشاعر في البيت الثاني؟
2_ما هي الأوصاف التي أسقطها الشاعر على الخمرة؟
3_الأبيات تعكس لنا مذهب الشاعر في الحياة ؟وضح ذلك من النص؟
4_إلا ما يشير الشاعر في البيت الأول وهل ما أشار إليه يتصل يتصل بمذهبه الفني الشعري؟
5_ما هو نمط النص؟أذكر أهم خصائصه ؟
البناء اللغوي:
1_ما نوع الصورة البيانية الواردة في البيت الرابع؟إشرحها وبين أثرها في المعنى؟
2_بين في الأفعال الآتية ما يجوز بناء صيغة التعجب وما لا يجوز ذاكرا السبب :
يصرف،مزجت،تعتزّ.
3_في البيت الأخير إسم ممنوع من الصرف،استخرجه وبين سبب ذلك؟
الوضعية الإدماجية:
لخص مضمون القصيدة.
1_دع الوقوف على رسم وأطلال*******ودمنة كسحيق اليمنة البالي
2_وعج بنا نصطبح صفراء واقدة*******في حمرة النار أو في رقة الآل
3_لم يذهب الدهر عنها حد سورتها*******ولم ينلها الأذى في دهرها الخالي
4_قام الغلام بها في الليل يمزجها*******كالبدر ضوء سناه للدّجى حال
5_تكاد تخطف أبصارا إذا مزجت*******بالماء واجتليت في لونها الجالي
6_ترى الكريم على الأنذال يصرفها*******يبقى عليها ولا يبقى على مال
7_في بيت كافرة بالخمر تاجرة*******شمطاء شاطرة تعتزّ بالوالي
في معاني الألفاظ:
دمنة=آثار الديار
شمطاء=خالط بياض رأسها سواد
سورتها=قوّتها و حدّتها
البناء الفكري:
1_إلا ما يدعو الشاعر في البيت الثاني؟
2_ما هي الأوصاف التي أسقطها الشاعر على الخمرة؟
3_الأبيات تعكس لنا مذهب الشاعر في الحياة ؟وضح ذلك من النص؟
4_إلا ما يشير الشاعر في البيت الأول وهل ما أشار إليه يتصل يتصل بمذهبه الفني الشعري؟
5_ما هو نمط النص؟أذكر أهم خصائصه ؟
البناء اللغوي:
1_ما نوع الصورة البيانية الواردة في البيت الرابع؟إشرحها وبين أثرها في المعنى؟
2_بين في الأفعال الآتية ما يجوز بناء صيغة التعجب وما لا يجوز ذاكرا السبب :
يصرف،مزجت،تعتزّ.
3_في البيت الأخير إسم ممنوع من الصرف،استخرجه وبين سبب ذلك؟
الوضعية الإدماجية:
لخص مضمون القصيدة.