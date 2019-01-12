cosette
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السلام عليكم
الأقسام التعليمية اصبحت شبه منعزلة لآ جديد فيهآ
~الفرض الأول في مادة اللغة العربية للفصل الثاني ~
السنة أولى ج.م آداب
قال حسان بن ثابت:
1- إن الذوائب من فهر وإخوتهم قد بيَّنوا سنَّة للناس تتَّبع
2- يرضى بها (كلُّ) من كانت سريرته تقوى الإله وبالأمر الذي شرعوا
3- قومٌ إذا حاربوا ضرّوا عدوَّهم أو حاولوا (النفع) في أشياعهم نفعوا
4- إن كان في الناس سباقون بعدهم فكل سبق لأدنى سبقهم تبع
5- سجيَّة تلك فيهم غير محدثة إن الخلائق يوما شرها البدع
6- لا يرفع النَّاس ما أوهت أكَّفهم عند الدّفاع ولا يوهون ما رتعوا
7- أعفّة ذكرت في الوحي عفتهم لا يطمعون ولا يزرى لهم طمع
8- ولا يضنّون عن جار بفضلهم ولا يمسّهم من مطمع طبع
9- لا يفرحون إذا نالوا عدوَّهم وإن أصيبوا فلا خور ولا جزع
10- لا يجهلون وإن حاولت جهلهم في فضل أحلامهم عن ذاك متسع
إثراء الرصيد اللغوي:
الذوائب: الأشراف- أشياعهم: أتباعهم- سجية: طبيعة- الخلائق: الخصال- أوهت: أضعفت- يضنون: يبخلون- أحلامهم: عقولهم- فهر: قبيلة الشاعر.
البناء الفكري (8ن):
1- ماذا بين الذوائب للناس؟ ومن يرضى بما بينوا؟
2- كيف كان سلوكهم مع أعدائهم وأشياعهم؟
3- هناك لفظة جمعت صفاتهم، ماهي؟
4- ما المقصود بالجهل الوارد في النص؟ وماذا يقابله؟ هل هو ميزة أم عيب؟
5- إلى أي غرض شعري تنتمي الأبيات؟ ما الغاية منه؟
6- في النص نزعة قبلية، وضحها ثم برر ورودها في شعر صدر الإسلام.
البناء اللغوي(6ن):
1- هناك ضمير تكرر في النص، على من يعود، كيف ساهم في بنائه؟
2- في البيت السادس صورة بيانية حددها وبين غرضها البلاغي.
3- أعرب ما بين قوسين إعرابا تاما.
4- قطع البيت الثاني عروضيا دون تسمية البحر، ثم حدد قافيته وسم رويها.
5- ما النمط الغالب على النص؟ علل.
الوضعية الإدماجية(6ن): (فاخر شخص صنع مجده بيده شخصا ورث مجده عن آباءه)
المطلوب: تصور أنك الطرف المفاخر، واكتب فقرة لا تفوق ثمانية أسطر موظفا ما يناسب من مفعول لأجله واستعارتين مع اعتماد النمط الحجاجي.
وفقنا الله وإيآاكُم
~♥~
الأقسام التعليمية اصبحت شبه منعزلة لآ جديد فيهآ
~الفرض الأول في مادة اللغة العربية للفصل الثاني ~
السنة أولى ج.م آداب
قال حسان بن ثابت:
1- إن الذوائب من فهر وإخوتهم قد بيَّنوا سنَّة للناس تتَّبع
2- يرضى بها (كلُّ) من كانت سريرته تقوى الإله وبالأمر الذي شرعوا
3- قومٌ إذا حاربوا ضرّوا عدوَّهم أو حاولوا (النفع) في أشياعهم نفعوا
4- إن كان في الناس سباقون بعدهم فكل سبق لأدنى سبقهم تبع
5- سجيَّة تلك فيهم غير محدثة إن الخلائق يوما شرها البدع
6- لا يرفع النَّاس ما أوهت أكَّفهم عند الدّفاع ولا يوهون ما رتعوا
7- أعفّة ذكرت في الوحي عفتهم لا يطمعون ولا يزرى لهم طمع
8- ولا يضنّون عن جار بفضلهم ولا يمسّهم من مطمع طبع
9- لا يفرحون إذا نالوا عدوَّهم وإن أصيبوا فلا خور ولا جزع
10- لا يجهلون وإن حاولت جهلهم في فضل أحلامهم عن ذاك متسع
إثراء الرصيد اللغوي:
الذوائب: الأشراف- أشياعهم: أتباعهم- سجية: طبيعة- الخلائق: الخصال- أوهت: أضعفت- يضنون: يبخلون- أحلامهم: عقولهم- فهر: قبيلة الشاعر.
البناء الفكري (8ن):
1- ماذا بين الذوائب للناس؟ ومن يرضى بما بينوا؟
2- كيف كان سلوكهم مع أعدائهم وأشياعهم؟
3- هناك لفظة جمعت صفاتهم، ماهي؟
4- ما المقصود بالجهل الوارد في النص؟ وماذا يقابله؟ هل هو ميزة أم عيب؟
5- إلى أي غرض شعري تنتمي الأبيات؟ ما الغاية منه؟
6- في النص نزعة قبلية، وضحها ثم برر ورودها في شعر صدر الإسلام.
البناء اللغوي(6ن):
1- هناك ضمير تكرر في النص، على من يعود، كيف ساهم في بنائه؟
2- في البيت السادس صورة بيانية حددها وبين غرضها البلاغي.
3- أعرب ما بين قوسين إعرابا تاما.
4- قطع البيت الثاني عروضيا دون تسمية البحر، ثم حدد قافيته وسم رويها.
5- ما النمط الغالب على النص؟ علل.
الوضعية الإدماجية(6ن): (فاخر شخص صنع مجده بيده شخصا ورث مجده عن آباءه)
المطلوب: تصور أنك الطرف المفاخر، واكتب فقرة لا تفوق ثمانية أسطر موظفا ما يناسب من مفعول لأجله واستعارتين مع اعتماد النمط الحجاجي.
وفقنا الله وإيآاكُم
~♥~