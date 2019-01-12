السلام عليكم

الأقسام التعليمية اصبحت شبه منعزلة لآ جديد فيهآ

~الفرض الأول في مادة اللغة العربية للفصل الثاني ~

السنة أولى ج.م آداب

قال حسان بن ثابت:

1- إن الذوائب من فهر وإخوتهم قد بيَّنوا سنَّة للناس تتَّبع

2- يرضى بها (كلُّ) من كانت سريرته تقوى الإله وبالأمر الذي شرعوا

3- قومٌ إذا حاربوا ضرّوا عدوَّهم أو حاولوا (النفع) في أشياعهم نفعوا

4- إن كان في الناس سباقون بعدهم فكل سبق لأدنى سبقهم تبع

5- سجيَّة تلك فيهم غير محدثة إن الخلائق يوما شرها البدع

6- لا يرفع النَّاس ما أوهت أكَّفهم عند الدّفاع ولا يوهون ما رتعوا

7- أعفّة ذكرت في الوحي عفتهم لا يطمعون ولا يزرى لهم طمع

8- ولا يضنّون عن جار بفضلهم ولا يمسّهم من مطمع طبع

9- لا يفرحون إذا نالوا عدوَّهم وإن أصيبوا فلا خور ولا جزع

10- لا يجهلون وإن حاولت جهلهم في فضل أحلامهم عن ذاك متسع

إثراء الرصيد اللغوي:

الذوائب: الأشراف- أشياعهم: أتباعهم- سجية: طبيعة- الخلائق: الخصال- أوهت: أضعفت- يضنون: يبخلون- أحلامهم: عقولهم- فهر: قبيلة الشاعر.

البناء الفكري (8ن):

1- ماذا بين الذوائب للناس؟ ومن يرضى بما بينوا؟

2- كيف كان سلوكهم مع أعدائهم وأشياعهم؟

3- هناك لفظة جمعت صفاتهم، ماهي؟

4- ما المقصود بالجهل الوارد في النص؟ وماذا يقابله؟ هل هو ميزة أم عيب؟

5- إلى أي غرض شعري تنتمي الأبيات؟ ما الغاية منه؟

6- في النص نزعة قبلية، وضحها ثم برر ورودها في شعر صدر الإسلام.

البناء اللغوي(6ن):

1- هناك ضمير تكرر في النص، على من يعود، كيف ساهم في بنائه؟

2- في البيت السادس صورة بيانية حددها وبين غرضها البلاغي.

3- أعرب ما بين قوسين إعرابا تاما.

4- قطع البيت الثاني عروضيا دون تسمية البحر، ثم حدد قافيته وسم رويها.

5- ما النمط الغالب على النص؟ علل.

الوضعية الإدماجية(6ن): (فاخر شخص صنع مجده بيده شخصا ورث مجده عن آباءه)

المطلوب: تصور أنك الطرف المفاخر، واكتب فقرة لا تفوق ثمانية أسطر موظفا ما يناسب من مفعول لأجله واستعارتين مع اعتماد النمط الحجاجي.

وفقنا الله وإيآاكُم

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