قصائد حكيمة " أميرة الحكم "

أميرة الحكم
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- 27 جوان 2009
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- 17
السلام عليكم و رحمة الله تعالى وبركاته
هذه قصائد خاصة و حصرية و من بوح قلمي
ارجو الاستفادة
و من فضلكم التعليق عليها و عدم اتباع عملية
" كوبي كولي " فان الله يراكم قبل اي شي
دمع الحصىما بقى
ببحر الشقى وشفاف الحيا............بهمس القمر وشعاع الامل
مال نجم بالسما..........مستقيم الهوى سعد الأثر
يناجي الحصا و ما للحصى من أثر.......خلا الناس من الممر
يقال بلا دار فتى الجود خالد........مقالة جاهل و للزمن عجب
سقطت ورقة من الورد......و ما للورد من حائر......و لا سائم من الكدر
اتراه الزمن عبث.....و بالطبع رسم ......و بالنفس لعب
يتيه اذا تاهوا و يمسي اذا صبوا ........ و ما للحياء من داخل
و بئس يشوق للناظر اذا نظر..........و ما من حجر ما سكن
كالقلب في يد قابض اتاه بالمنشار فصــــرخ
بلوح الدغل نسود ............. و برأس حان نكــون
يا ليلة الوصــل و الوعــود ........ بالله عـــــــودي للــــوجود
ما من عمود خلا من حصى ......... و ما من حصى زلزلت عمود
و يا حسرتاه اذا سقطت و العمود سكت .....اتراه ينهار من ذرة كدر
ضميــــــــر العالــــم اطلب .........بصـــــــــوت عــــــــــال اصــرخ
و داعا يا زمن و اهلا بالحكم ...........دمع الحصىما بقى
دمــــــــــــــع الحصـــــــــــــى ما بقـــــــــــــــــى
و تمضي الايام الحيرة
قصة زمان بعد ما آلفناها صارت حكاية على كل لسان
حكاية أحسسنا بها و ما فارقت كل بال
تروي لنا حٍـيرتُ البنات في هذا الزمان تربطت ما تخرج من باب العشاق
اٍختارت من بين كل الناس شيء مستحيل حبّـاتو وما دارت على كل الأقوال
كان حب نظيف ما يمسّهُ أي مريض من العين إلى العين والقلب بالجرح مملوء
بعد ما عرفت من حبيبها إحتارت ورجعت في الأقوال
كان ابن استاذ في الثانوية يدرّسها الألحان
لم تعجب به وكرهته فوق كل إستواء
اٍحتارت اذا كانت تحب ابن المكروه الذي فتح لها السّموم
و لكن القلب ما عرف اي باب غير الباب الذي دخله وهو حيْران
يا جيراني ردّولي جوابي هل هذا مستحيل ام غير أوهام
ساعدته في الإمتحان وفتحت له باب الأنوار
كان ممنون لها و غير هي في البال اٍحتار اذا كانت معاه
بالحب المكنون ام غير جميل اليه من باب الله
كان حبهم من العين الى العين وفي القلب كل واحد ما يعرف الجواب
كيف تنتهي هذه الحكاية سؤال صعب بزاف
اٍختلفت فيه الآراء . الذي كتب على الجبين لازم تراه العين
هذه قصة زمان التي تابعت كل الأجيال جعلت الشباب في دوّامة أحلام و أوهام
وتمضي أيام الحيرة التي سبّبت أجراح لكل حيران
صـــــــــــــعـــــــــــــبالفـــــراق
بلـــون الـــورد توغلت بكـــل سنبلـه تعرفــــت
لم اعرف معنى الاحلام إلا بارض زالت منها الكلمات
رسمت لي صورة بداخلها حكاية مرت على كل الاجيال
جعلت كل من صاحبها بدوامـــة احـــلام و اوهــــام
و يا حسرتاه على كل جواب فانحدرت اليها بدون حساب
حملتني الى ملك الأطيار يهاجر في كل وقت و زمان
كان عاشق الوديــــــــــــــان و المحبوب بكل مكـــان
صعب الفراقيا ناس فبعد رؤية الربيع لا تريد الرجوع للشتاء
هذا مصير من دخل الاحلام و المصير لا يلام يا اصحـــاب
جعلنـــــــا نشتــاق للأطيـــار و الــورد و عــودة الأيــام
صعب الفراقيا اصحاب .....صعب نسيان الأحباب
يصب المرء عرقــــا و لا أصب انا الا دمــــــــــــــــا
إبر غرزت بجسدي أنستنـــي معنـــى المــــــــرح
و الله لــصعب هذا الفراق..........و مهما قصر الزمان
تعبت من الإشتياق ...............تعبت من الإنتظار
و لكن لن أنسى ما يقال ...فبعد العسر يأتي اليسر
و الآن الحمد لله فقد تيسرت الأحوال و لا اريد اي عتاب
أيام بحياتي
قبل زمان :::
زمان بشقاق الأيام.....بعهد الفرسان و لمّة الشجعان
زمان بفرع الأبصار.....بعنبر الأزهار و بسمة الأطفال
بجنة الذبلان و قصر الحيران .....شيّدت الأحلام و فردت البدهاء
بقلب المريض مكتوب اسم غريب ....بالخط العريض ملون و فصيح
زهرة زمان بأوراقها الخضراء....مبسوطة العروق فوّاحة العطور
بقطر الندى و شعاع المنى....نشرت الألوان و زينت الأسلاك
زهرة بحياتيببسمة فؤادي ....زهرة بحياتيبدمي الجاري
بعد زمان :::
كان سم بحياتييوم فراقي....كان جرح روحي يوم تمزق عرقي
امامي...امامي تناثرت اوراقها .....امامي ذبلت و جفت اطرافها
غرست الإبر بقلبي و سكن البأس روحي...و غطت الأتربة جسدي و حلت المشابك قلبي
و يا حسرتاه لبسمة رسمت على وجهي...يوم كان الأمس مصدر غنائي
يا حسرتاه لزمان مضى............... عشية بان الهوى و انقضى
و تهديت بالرغم لا بالرضى......و بت على جمرات الغضى
اعانق فكري تلك الطلول........و الثم روحي تلك الآلام
يوم بعد يوم و العين بلا نوم........يوم وراء يوم و روحي بلا هدوء
جرح قلبي مزق كياني........جعل النمل ينادي و الانس يعاني
جعل قلبي قاسي..........و مسح كلمة هادي من على بابي
صابرة بقدرة الهادي .......عازمة بنسيان الماضي
و المطر على خدي كالغيث المالي.....و هذا ليس احتياجي
فأنا راضية بحالي................و الدمع ما فارق ايامي
رسالة الى من سكنت روحي..و خلفت جرح بقلبي بعد الفراق
الشــــــ حكيمة " أميرة الحكم "ـــــاعــــرة
هذه قصائد خاصة و حصرية و من بوح قلمي
ارجو الاستفادة
و من فضلكم التعليق عليها و عدم اتباع عملية
" كوبي كولي " فان الله يراكم قبل اي شي
دمع الحصىما بقى
ببحر الشقى وشفاف الحيا............بهمس القمر وشعاع الامل
مال نجم بالسما..........مستقيم الهوى سعد الأثر
يناجي الحصا و ما للحصى من أثر.......خلا الناس من الممر
يقال بلا دار فتى الجود خالد........مقالة جاهل و للزمن عجب
سقطت ورقة من الورد......و ما للورد من حائر......و لا سائم من الكدر
اتراه الزمن عبث.....و بالطبع رسم ......و بالنفس لعب
يتيه اذا تاهوا و يمسي اذا صبوا ........ و ما للحياء من داخل
و بئس يشوق للناظر اذا نظر..........و ما من حجر ما سكن
كالقلب في يد قابض اتاه بالمنشار فصــــرخ
بلوح الدغل نسود ............. و برأس حان نكــون
يا ليلة الوصــل و الوعــود ........ بالله عـــــــودي للــــوجود
ما من عمود خلا من حصى ......... و ما من حصى زلزلت عمود
و يا حسرتاه اذا سقطت و العمود سكت .....اتراه ينهار من ذرة كدر
ضميــــــــر العالــــم اطلب .........بصـــــــــوت عــــــــــال اصــرخ
و داعا يا زمن و اهلا بالحكم ...........دمع الحصىما بقى
دمــــــــــــــع الحصـــــــــــــى ما بقـــــــــــــــــى
و تمضي الايام الحيرة
قصة زمان بعد ما آلفناها صارت حكاية على كل لسان
حكاية أحسسنا بها و ما فارقت كل بال
تروي لنا حٍـيرتُ البنات في هذا الزمان تربطت ما تخرج من باب العشاق
اٍختارت من بين كل الناس شيء مستحيل حبّـاتو وما دارت على كل الأقوال
كان حب نظيف ما يمسّهُ أي مريض من العين إلى العين والقلب بالجرح مملوء
بعد ما عرفت من حبيبها إحتارت ورجعت في الأقوال
كان ابن استاذ في الثانوية يدرّسها الألحان
لم تعجب به وكرهته فوق كل إستواء
اٍحتارت اذا كانت تحب ابن المكروه الذي فتح لها السّموم
و لكن القلب ما عرف اي باب غير الباب الذي دخله وهو حيْران
يا جيراني ردّولي جوابي هل هذا مستحيل ام غير أوهام
ساعدته في الإمتحان وفتحت له باب الأنوار
كان ممنون لها و غير هي في البال اٍحتار اذا كانت معاه
بالحب المكنون ام غير جميل اليه من باب الله
كان حبهم من العين الى العين وفي القلب كل واحد ما يعرف الجواب
كيف تنتهي هذه الحكاية سؤال صعب بزاف
اٍختلفت فيه الآراء . الذي كتب على الجبين لازم تراه العين
هذه قصة زمان التي تابعت كل الأجيال جعلت الشباب في دوّامة أحلام و أوهام
وتمضي أيام الحيرة التي سبّبت أجراح لكل حيران
صـــــــــــــعـــــــــــــبالفـــــراق
بلـــون الـــورد توغلت بكـــل سنبلـه تعرفــــت
لم اعرف معنى الاحلام إلا بارض زالت منها الكلمات
رسمت لي صورة بداخلها حكاية مرت على كل الاجيال
جعلت كل من صاحبها بدوامـــة احـــلام و اوهــــام
و يا حسرتاه على كل جواب فانحدرت اليها بدون حساب
حملتني الى ملك الأطيار يهاجر في كل وقت و زمان
كان عاشق الوديــــــــــــــان و المحبوب بكل مكـــان
صعب الفراقيا ناس فبعد رؤية الربيع لا تريد الرجوع للشتاء
هذا مصير من دخل الاحلام و المصير لا يلام يا اصحـــاب
جعلنـــــــا نشتــاق للأطيـــار و الــورد و عــودة الأيــام
صعب الفراقيا اصحاب .....صعب نسيان الأحباب
يصب المرء عرقــــا و لا أصب انا الا دمــــــــــــــــا
إبر غرزت بجسدي أنستنـــي معنـــى المــــــــرح
و الله لــصعب هذا الفراق..........و مهما قصر الزمان
تعبت من الإشتياق ...............تعبت من الإنتظار
و لكن لن أنسى ما يقال ...فبعد العسر يأتي اليسر
و الآن الحمد لله فقد تيسرت الأحوال و لا اريد اي عتاب
أيام بحياتي
قبل زمان :::
زمان بشقاق الأيام.....بعهد الفرسان و لمّة الشجعان
زمان بفرع الأبصار.....بعنبر الأزهار و بسمة الأطفال
بجنة الذبلان و قصر الحيران .....شيّدت الأحلام و فردت البدهاء
بقلب المريض مكتوب اسم غريب ....بالخط العريض ملون و فصيح
زهرة زمان بأوراقها الخضراء....مبسوطة العروق فوّاحة العطور
بقطر الندى و شعاع المنى....نشرت الألوان و زينت الأسلاك
زهرة بحياتيببسمة فؤادي ....زهرة بحياتيبدمي الجاري
بعد زمان :::
كان سم بحياتييوم فراقي....كان جرح روحي يوم تمزق عرقي
امامي...امامي تناثرت اوراقها .....امامي ذبلت و جفت اطرافها
غرست الإبر بقلبي و سكن البأس روحي...و غطت الأتربة جسدي و حلت المشابك قلبي
و يا حسرتاه لبسمة رسمت على وجهي...يوم كان الأمس مصدر غنائي
يا حسرتاه لزمان مضى............... عشية بان الهوى و انقضى
و تهديت بالرغم لا بالرضى......و بت على جمرات الغضى
اعانق فكري تلك الطلول........و الثم روحي تلك الآلام
يوم بعد يوم و العين بلا نوم........يوم وراء يوم و روحي بلا هدوء
جرح قلبي مزق كياني........جعل النمل ينادي و الانس يعاني
جعل قلبي قاسي..........و مسح كلمة هادي من على بابي
صابرة بقدرة الهادي .......عازمة بنسيان الماضي
و المطر على خدي كالغيث المالي.....و هذا ليس احتياجي
فأنا راضية بحالي................و الدمع ما فارق ايامي
رسالة الى من سكنت روحي..و خلفت جرح بقلبي بعد الفراق
الشــــــ حكيمة " أميرة الحكم "ـــــاعــــرة