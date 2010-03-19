قصائد حكيمة " أميرة الحكم "

دمعة ​



دمعة من القلب للعين سالت على الخدين

شقت طريقين و صار للوجه وجهين

دمعة احرقت كلمات السلم .. اطفئت نور العلم

خلدت اقسى كلمات للسمع و صبت على جفى من الجمر

دمعة تهاطلت على الولد و البنت و البشر

حفرت معنى للألم و قالت آه يا عرب

انا

احرقت قلوب الطفولة

و سببت الحزن للكهولة

من انت الذي سمح لي بالمرور ؟

من انت الذي رآني و سكن عن الوجود ؟

سعدت بمعرفتك و كرهت مسمعك

سمحت لي بالعبور تماديت بسرور

و نسيت الم العقول

تعبت ....و الله لتعبت ..

تعبت من النزول و الوقف على الطلول

تعبت من جرف المياه و حرقة الصغار

انا

و لكنني كرهت ...كرهت تآلف الامور

و تكرار الحروف و المعابر و السيول

لقد تكلمت فأين انت ؟؟

تكلم ..انطق و لو بحرف

افرض وجودك و امسحني عن الحضور

تكلم يا ضمير ... تكلموا يا عرب

و الله ما راح تلقاو الا السرور

امسحوني .. امسحو المي

فلقد كرهت الوجود ..و الله لكرهت الوجود​ دمعة من القلب للعين سالت على الخدينشقت طريقين و صار للوجه وجهيندمعة احرقت كلمات السلم .. اطفئت نور العلمخلدت اقسى كلمات للسمع و صبت على جفى من الجمردمعة تهاطلت على الولد و البنت و البشرحفرت معنى للألم و قالت آه يا عربانا دمعة لعبت و تماديت بالهطولةاحرقت قلوب الطفولةو سببت الحزن للكهولةمن انت الذي سمح لي بالمرور ؟من انت الذي رآني و سكن عن الوجود ؟سعدت بمعرفتك و كرهت مسمعكسمحت لي بالعبور تماديت بسرورو نسيت الم العقولتعبت ....و الله لتعبت ..تعبت من النزول و الوقف على الطلولتعبت من جرف المياه و حرقة الصغارانا دمعة مسروره لانني موجودهو لكنني كرهت ...كرهت تآلف الامورو تكرار الحروف و المعابر و السيوللقد تكلمت فأين انت ؟؟تكلم ..انطق و لو بحرفافرض وجودك و امسحني عن الحضورتكلم يا ضمير ... تكلموا يا عربو الله ما راح تلقاو الا السرورامسحوني .. امسحو الميفلقد كرهت الوجود ..و الله لكرهت الوجود​

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يا آسري ​



لا تلم حالك و لا تكثر من مالك

فلست انت سبب دارك و لا بعملك فاكر

يا آسري

لقد تألمت منذ النعومة و شربت ماء الذبولة

و سقيت الورد بقطرات الهطولة

فلا تلم نفسك فانا سبب همي فسكنت روحي و دمي

و قاومت بعزمي و ما طلعت الا بحزني

تشابكت الابواب و عن العبور منعت

و اقفلت السطوح و عن الطيران عجزت

يا آسري

لا تكن بمسكني و لا تنقض اوطاني

فما اقتربت الا و حلت المآسي

سكنت ...سكنت بارض جفت قدمي من فوقها

و كورد الحب صب السيل من تحتها

يا آسري

لا تلمني و لا تحزن فانا من وصل الى هنا

و بالهمة و الخروج اصر بثبور

هل سأطلع مرفوعة البسمة بسرور

ام مكــسورة الجناح بذبول

لا تلمني يا آسري​ لا تلم حالك و لا تكثر من مالكفلست انت سبب دارك و لا بعملك فاكرلقد تألمت منذ النعومة و شربت ماء الذبولةو سقيت الورد بقطرات الهطولةفلا تلم نفسك فانا سبب همي فسكنت روحي و دميو قاومت بعزمي و ما طلعت الا بحزنيتشابكت الابواب و عن العبور منعتو اقفلت السطوح و عن الطيران عجزتلا تكن بمسكني و لا تنقض اوطانيفما اقتربت الا و حلت المآسيسكنت ...سكنت بارض جفت قدمي من فوقهاو كورد الحب صب السيل من تحتهالا تلمني و لا تحزن فانا من وصل الى هناو بالهمة و الخروج اصر بثبورهل سأطلع مرفوعة البسمة بسرورام مكــسورة الجناح بذبوللا تلمني يا آسري​

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فيها ايه ​

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كتبت بماء الحنين كلمة حبيب

فيها ايه لو عشت حياتي في يوم

حاولت انسى اللوم و كلام الهون

حبيتك و ما نسيت

ما نسيت انو كنت بـزمان غريب

ساندني وقت الضيق و حل عليا ايام يام تناسيت

فيها ايه لو قلبي مال و بهواك عاش

و

بس هلا جاية و بقول اللي ليا

بحبك و هيدي الكلمة غالية عليا

بحترمك كل ثانية تمر بيا

انت غالي و الغالي في عنيا

كلامي غريب شويه

احساسي تملك فيا

و قلمي كتب بعد ما قلبي قاد يديا

بحبو و

فيها ايه لو حبيت و ما تصديت

فيها ايه لو حبيت اعيش حياتي في يوم​ فيها ايه لو حبيت و ما تصديتكتبت بماء الحنين كلمة حبيبفيها ايه لو عشت حياتي في يومحاولت انسى اللوم و كلام الهونحبيتك و ما نسيتما نسيت انو كنت بـزمان غريبساندني وقت الضيق و حل عليا ايام يام تناسيتفيها ايه لو قلبي مال و بهواك عاش فيها http://as7abbas.com/vb/showthread.php?t=4683 ايه لو ما خبرتك بشيء و ما صارحتك بعينبس هلا جاية و بقول اللي ليابحبك و هيدي الكلمة غالية عليابحترمك كل ثانية تمر بياانت غالي و الغالي في عنياكلامي غريب شويهاحساسي تملك فياو قلمي كتب بعد ما قلبي قاد يديابحبو و http://as7abbas.com/vb/showthread.php?t=4683 فيها ايه يا اللي حوليافيها ايه لو حبيت و ما تصديتفيها ايه لو حبيت اعيش حياتي في يوم​

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بز من نسمة ألم القمر



يا طير بالسماء اللي احتلّ الورى احتلّ القلب و الوغا

يا من علمني السّهر لرؤية

مهما طال الزمن و فرق بيننا القدر أعود و أفتكر أن

السماء لم تزُل ان قمرننا واحد و همنا واحد اروي له

ظنوني لتعود و ترحل لك مدركة شعوري لتقول لك

لو نسى الانسان همه و الورد بعد شمه ما ينسى

عاش بقلبه و دمه سِر يا قلبي بعالم مجهول سٍر

الى عالم النسيان الى ما بعد الزمان لأكون حمامه

بيضاء تسير في دنيا لا تزول لأملأ الأرجاء تغريدا كبلابل

الربيع سأسير و أغوص في البحر أمواجه أمثال الربيع

أسبح فربما أصل الى بر الامان فلا يهمك رحيلي بعد أن

قطعت الوصال لا أهمك فقد أصبح اسمي بخبر كان

و ارسم لنفسي طريقا وسط النسيان فسأعرف من انت

بلا قناع من الذي حملني الى هذا الحال و جعلني اهوم

بين الايام بلا ذاكره و لا دهاء لست ادري من انا و ما الذي

جعلني هنا ..لا ....ثم ألف لا ..لن تكون سببا في تعاستي

و اعلم يا زمن انني ما زلت انا لكن ببعض الحكم فلقد تعلمت

من تجاربي و اعلم في نفس الوقت ان وضع برنامج أواجه به

الأعمال خير من مواجهتها ارتجالا........

اعلم يا زمن انني مازلت انا و لكن ببعض الحكم​ يا طير بالسماء اللي احتلّ الورى احتلّ القلب و الوغايا من علمني السّهر لرؤية http://as7abbas.com/vb/showthread.php?t=3110 القمر لرؤية النجم بالمجرمهما طال الزمن و فرق بيننا القدر أعود و أفتكر أنالسماء لم تزُل ان قمرننا واحد و همنا واحد اروي لهظنوني لتعود و ترحل لك مدركة شعوري لتقول لكلو نسى الانسان همه و الورد بعد شمه ما ينسىعاش بقلبه و دمه سِر يا قلبي بعالم مجهول سٍرالى عالم النسيان الى ما بعد الزمان لأكون حمامهبيضاء تسير في دنيا لا تزول لأملأ الأرجاء تغريدا كبلابلالربيع سأسير و أغوص في البحر أمواجه أمثال الربيعأسبح فربما أصل الى بر الامان فلا يهمك رحيلي بعد أنقطعت الوصال لا أهمك فقد أصبح اسمي بخبر كانو ارسم لنفسي طريقا وسط النسيان فسأعرف من انتبلا قناع من الذي حملني الى هذا الحال و جعلني اهومبين الايام بلا ذاكره و لا دهاء لست ادري من انا و ما الذيجعلني هنا ..لا ....ثم ألف لا ..لن تكون سببا في تعاستيو اعلم يا زمن انني ما زلت انا لكن ببعض الحكم فلقد تعلمتمن تجاربي و اعلم في نفس الوقت ان وضع برنامج أواجه بهالأعمال خير من مواجهتها ارتجالا........اعلم يا زمن انني مازلت انا و لكن ببعض الحكم​

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http://as7abbas.com/vb/showthread.php?t=4841 رسالة قصــــــة زمـــــــــــان للاجيال



ايام

زمان اللي ذكرتني بالافراح و غمستلي الاتراح

يوم اللي ما عرفت معنى الحزن و الكذب و شق الانفاس

يوم اللي جمعت بالاهل و على البسمة اتفقت

يوم اللي كان بـقلبنا بيطلع من لساننا

و يا حسرتاه لزمان مضى

يوم اللي ابتسمت ثم انقضى

يوم ..يوم اللي مسح لي الزمان الدموع و نثر الشقوق

يوم اللي قالي فوتي على النوم و خلي بالك بلا هموم

فين ايام

ايام اللي جمعت بين الاهل و الاغراب

و جايين هلا تقولو لا.........احنا ما تغيرنا

فين الدليل ...؟؟..فين لما الصغير يحتاج و يلاقي جواب

و المريض يصاب و يلاقي الزوار

و الا البنت اللي لما تفوت و تلاقي احترام

فين ايام

ايام تمنيت لو عشت بها من

فين ايام زمان؟؟

فين قصة ايام زمان بقصة زمان و احداث زمانزمان اللي ذكرتني بالافراح و غمستلي الاتراحيوم اللي ما عرفت معنى الحزن و الكذب و شق الانفاسيوم اللي جمعت بالاهل و على البسمة اتفقتيوم اللي كان بـقلبنا بيطلع من لسانناو يا حسرتاه لزمان مضىيوم اللي ابتسمت ثم انقضىيوم ..يوم اللي مسح لي الزمان الدموع و نثر الشقوقيوم اللي قالي فوتي على النوم و خلي بالك بلا همومفين ايام زمان .؟؟ ايام اللي كان فيه الناس بقلب و اخلاقايام اللي جمعت بين الاهل و الاغرابو جايين هلا تقولو لا.........احنا ما تغيرنافين الدليل ...؟؟..فين لما الصغير يحتاج و يلاقي جوابو المريض يصاب و يلاقي الزوارو الا البنت اللي لما تفوت و تلاقي احترامفين ايام زمان ؟؟ايام تمنيت لو عشت بها من زمان و دفنت باعماقها و سكنتفين ايام زمان؟؟فين قصة زمان ؟؟​

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بزمن اليوم بنبض قلب جيل اليوم ​

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عاشت بنت الزمن دا دوامه و مش عارفه تخرج منها دوامة مشاعر و احاسيس ​

خانتها الايام و غدر بها الزمان نست معنى الفرح بس كل دا ما غيّر ​

من حقيقة اللي جواها حبت الكل و ابتسمت امام الكل ​

و خبت البنت الحزينه جوا قلبها ودا اللي ما لم يقدر اي حدا يحتملو ​

حزن ثم حزن ثم حزن ثم حزن فألم ​

حاولت ترفع يدها و تقول لا ...خلاص راح اوقفك يا زمن ​

بس ما قدرت ...... ما قدرت تشوف اي حدا بيزعل ​

ما قدرت تفرح على ظهر فرح الآخرين ​

ما قدرت توقف حزنها و تخليه يرجع الى حد تاني ​

و عرفت انو مصيرها انها تظل تسعد الناس على حساب تعاستها ​

انها ما تقول لا في حياتها ..انها ما تحرك شي يخلي اللي حوليها يحزنو ​

بس الغلط مش منها الغلط من اللي حواليها اللي خلوها تحس كده ​

اللي ما قدر يقفو معاها و يفتكرو انها هي تاني لها مشاعر و قلب ​

ما قدر ينسو حالهم شوي و يفكرو بحال اللي حوليهم ​

كده هو الزمن بيلعب بقلوب الناس بخليه الناس اللي ما تستهال ​

حزينه و يقسى عليها و يدوس على احاسيسها ​

هو دا الزمن اللي خلا الناس تبكي و تفرح و هي مش حاسه ​

ما كان للبنت الا انها تسيب الكل و تودع الكل و تعيش جوا قلبها ​

اللي داس عليه الزمن ​

تبعد و بعدين تبعد و بعدين تبعد....تبعد.....تبعد....تبعد.....و لا حدا فارقه معاه ​

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