قصائد حكيمة " أميرة الحكم "

أ

أميرة الحكم

:: عضو مُشارك ::
إنضم
27 جوان 2009
المشاركات
498
النقاط
17
السلام عليكم و رحمة الله تعالى وبركاته

هذه قصائد خاصة و حصرية و من بوح قلمي
ارجو الاستفادة

و من فضلكم التعليق عليها و عدم اتباع عملية
" كوبي كولي " فان الله يراكم قبل اي شي



دمع الحصىما بقى



ببحر الشقى وشفاف الحيا............بهمس القمر وشعاع الامل


مال نجم بالسما..........مستقيم الهوى سعد الأثر


يناجي الحصا و ما للحصى من أثر.......خلا الناس من الممر


يقال بلا دار فتى الجود خالد........مقالة جاهل و للزمن عجب


سقطت ورقة من الورد......و ما للورد من حائر......و لا سائم من الكدر


اتراه الزمن عبث.....و بالطبع رسم ......و بالنفس لعب


يتيه اذا تاهوا و يمسي اذا صبوا ........ و ما للحياء من داخل


و بئس يشوق للناظر اذا نظر..........و ما من حجر ما سكن


كالقلب في يد قابض اتاه بالمنشار فصــــرخ


بلوح الدغل نسود ............. و برأس حان نكــون


يا ليلة الوصــل و الوعــود ........ بالله عـــــــودي للــــوجود


ما من عمود خلا من حصى ......... و ما من حصى زلزلت عمود


و يا حسرتاه اذا سقطت و العمود سكت .....اتراه ينهار من ذرة كدر


ضميــــــــر العالــــم اطلب .........بصـــــــــوت عــــــــــال اصــرخ


و داعا يا زمن و اهلا بالحكم ...........دمع الحصىما بقى


دمــــــــــــــع الحصـــــــــــــى ما بقـــــــــــــــــى






و تمضي الايام الحيرة



قصة زمان بعد ما آلفناها صارت حكاية على كل لسان

حكاية أحسسنا بها و ما فارقت كل بال


تروي لنا حٍـيرتُ البنات في هذا الزمان تربطت ما تخرج من باب العشاق


اٍختارت من بين كل الناس شيء مستحيل حبّـاتو وما دارت على كل الأقوال


كان حب نظيف ما يمسّهُ أي مريض من العين إلى العين والقلب بالجرح مملوء


بعد ما عرفت من حبيبها إحتارت ورجعت في الأقوال


كان ابن استاذ في الثانوية يدرّسها الألحان


لم تعجب به وكرهته فوق كل إستواء


اٍحتارت اذا كانت تحب ابن المكروه الذي فتح لها السّموم


و لكن القلب ما عرف اي باب غير الباب الذي دخله وهو حيْران


يا جيراني ردّولي جوابي هل هذا مستحيل ام غير أوهام


ساعدته في الإمتحان وفتحت له باب الأنوار


كان ممنون لها و غير هي في البال اٍحتار اذا كانت معاه


بالحب المكنون ام غير جميل اليه من باب الله


كان حبهم من العين الى العين وفي القلب كل واحد ما يعرف الجواب


كيف تنتهي هذه الحكاية سؤال صعب بزاف


اٍختلفت فيه الآراء . الذي كتب على الجبين لازم تراه العين


هذه قصة زمان التي تابعت كل الأجيال جعلت الشباب في دوّامة أحلام و أوهام


وتمضي أيام الحيرة التي سبّبت أجراح لكل حيران





صـــــــــــــعـــــــــــــبالفـــــراق



بلـــون الـــورد توغلت بكـــل سنبلـه تعرفــــت

لم اعرف معنى الاحلام إلا بارض زالت منها الكلمات


رسمت لي صورة بداخلها حكاية مرت على كل الاجيال


جعلت كل من صاحبها بدوامـــة احـــلام و اوهــــام


و يا حسرتاه على كل جواب فانحدرت اليها بدون حساب


حملتني الى ملك الأطيار يهاجر في كل وقت و زمان


كان عاشق الوديــــــــــــــان و المحبوب بكل مكـــان


صعب الفراقيا ناس فبعد رؤية الربيع لا تريد الرجوع للشتاء


هذا مصير من دخل الاحلام و المصير لا يلام يا اصحـــاب


جعلنـــــــا نشتــاق للأطيـــار و الــورد و عــودة الأيــام


صعب الفراقيا اصحاب .....صعب نسيان الأحباب


يصب المرء عرقــــا و لا أصب انا الا دمــــــــــــــــا


إبر غرزت بجسدي أنستنـــي معنـــى المــــــــرح


و الله لــصعب هذا الفراق..........و مهما قصر الزمان


تعبت من الإشتياق ...............تعبت من الإنتظار


و لكن لن أنسى ما يقال ...فبعد العسر يأتي اليسر


و الآن الحمد لله فقد تيسرت الأحوال و لا اريد اي عتاب





أيام بحياتي



قبل زمان :::

زمان بشقاق الأيام.....بعهد الفرسان و لمّة الشجعان


زمان بفرع الأبصار.....بعنبر الأزهار و بسمة الأطفال


بجنة الذبلان و قصر الحيران .....شيّدت الأحلام و فردت البدهاء


بقلب المريض مكتوب اسم غريب ....بالخط العريض ملون و فصيح


زهرة زمان بأوراقها الخضراء....مبسوطة العروق فوّاحة العطور


بقطر الندى و شعاع المنى....نشرت الألوان و زينت الأسلاك


زهرة بحياتيببسمة فؤادي ....زهرة بحياتيبدمي الجاري


بعد زمان :::


كان سم بحياتييوم فراقي....كان جرح روحي يوم تمزق عرقي


امامي...امامي تناثرت اوراقها .....امامي ذبلت و جفت اطرافها


غرست الإبر بقلبي و سكن البأس روحي...و غطت الأتربة جسدي و حلت المشابك قلبي


و يا حسرتاه لبسمة رسمت على وجهي...يوم كان الأمس مصدر غنائي


يا حسرتاه لزمان مضى............... عشية بان الهوى و انقضى


و تهديت بالرغم لا بالرضى......و بت على جمرات الغضى


اعانق فكري تلك الطلول........و الثم روحي تلك الآلام


يوم بعد يوم و العين بلا نوم........يوم وراء يوم و روحي بلا هدوء


جرح قلبي مزق كياني........جعل النمل ينادي و الانس يعاني


جعل قلبي قاسي..........و مسح كلمة هادي من على بابي


صابرة بقدرة الهادي .......عازمة بنسيان الماضي


و المطر على خدي كالغيث المالي.....و هذا ليس احتياجي


فأنا راضية بحالي................و الدمع ما فارق ايامي



رسالة الى من سكنت روحي..و خلفت جرح بقلبي بعد الفراق









الشــــــ حكيمة " أميرة الحكم "ـــــاعــــرة







 
أ

أميرة الحكم

:: عضو مُشارك ::
إنضم
27 جوان 2009
المشاركات
498
النقاط
17
¦ ¦ ¦ `•.¸.• بعد غيابالكل`•.¸.• ¦ ¦ ¦



حلّ الدّهر و سلْ ...و طلْ الشعاع و فلْ...بعد غياب الكل

تعب القلب و شلْ... و لعب الحسن و ملْ ...بعد غياب الكل
¦ ¦ `•.¸.• بعد غيابالكل`•.¸.• ¦ ¦
مهدت قلبي للكل و قلت اكرم....لمن حل و هان الهون و شعل
عهدهم بي لا تأمن و ان شكواْ لا تأمر فدتهم عين الأعطر
و اترك بصمة لزمان أغبر بين عتبة الأمل الأزهر لمن استذكر
¦ ¦ `•.¸.• بعد غيابالكل`•.¸.• ¦ ¦
خلاص يأمن قلبي و قد فاتواْ.....بقطار الطير الأبيض بوعده ماتواْ
اشتاق قلبي لمسك أيامواْ.....و ذاك المسك برائحته خنقاتواْ
يا حسرتاه على أيامو اتريه قـــ ..... ــدْ حصد من بستان أعداءواْ
فانتبه الى حيتانواْ .....قلوب الورى من شبكاتو طارواْ
و طار صديق زمانواْ......مع شبكات حيتانواْ
لاح الضياء من مكانو و القلب...بعد اللي صابو ما شالواْ
بعد غيابالكلبالميزان ملت ..... و ليت الزمن يرد و يخبر عن أسرارواْ
¦ ¦ `•.¸.• بعد غيابالكل`•.¸.• ¦ ¦





طلّ الهلال



يوم بعد يوم و الليل بطولو بلا نوم

بعيوني طيف النجوم و النور طالع من بابي
احكي للسماء همومي و اروي لها ظني
فين يوم النور ؟ فين شهر الغفران ؟
طال الوقت بلا نوم لحد ما لقيت الجواب
ردّالفلك لي و اعطاني المفيد بلا دوار
طلّي عليا يا بنت زمان تلقاي شعاع بالسماء مكشوف
مرسوم بالخير و البركه للناس مبروك
طل هلال شهر الغفران شهر رمضان يا ناس مبروك
الف نور وبركه للعباد رمضان جاء بالخيرات
صيام مقبول ان شاء الله لكل عبد مسرور​






نــــــــــــــــــــور الأزل



شـمعـــة منــذ الأزل لـــم يعـــرف لــها مثــــــل أنارت درب كل وطــن وهمّـــت برفع الأمم

غــــرا لـــها المــرء فسبْحـن لـــها الخـلــــــــق من نــور و سـلاح أكـرم بـهما الله العبـــد
خرق غشاء كريّتي وأبحر بين مصابيح مجرتي تساءل عنـه النجـم من ذاك الزائر القادم ؟
مـــــن الـــذي خـــرق وتيـــرة حـيـاتـنــــــا متـغـنـدرًا بــوهجــه الـــلاّمـــــع؟
مـــــن الــذي أزال سَـجـِـسْ الأرض المـٌحتـّــِـم ؟ من ومن ليس لي علم به ؟
ومــا بالكلــــمة مــن بــعيـــدة عـنـــه إنـــه العــلـــم الـــذي أجــهــــــل
إنــه مـــَـالِئٌ جـــوف البـحـــار و الأجــــــواء ســـراجًـــا أنـــارَ دربــًــا عكــر الألـــوان
إنــه الــــذي أوْصَـــــانـَـا بـِــهِ الأمــــــيــن و بـــطــــلبــِــهِ نـَـعْـتـَــِزمْ ونستجـِـــيــبْ
مــن اِلــتـِـفــافـِـنـَـا عــــلى الــقـِــــمَــاطِ إلـــى آخـــــر يـــــوم لـــنا فـــي الحيــاة
مــن شرقنا إلـى غربــنا، بحرنــا وجوّّنــا إلــى نهــاية أحـــلامــنا إلــى يــوم ميعادنا
وهــــلْ يـــستــوي العــــالم و الجـــاهــل؟ و هلْ يعرف المسْـتمِـع معــنى الـــقــائــل؟
لا َ ولـــــنْ يـَــــكــــونَ هنـــــاك وفــــاقَ لـــــــنْ يــكــون تفـــــاهـــم و لا تـــعــارف
غـــــــيرَ الــــحــزن و الـــظـــــــلام لـــــنْ يــــكــــونَ هــنالِـكَ الــِوفــــــاقَ
أنـــــعـــمَ الله علــــــى الـــعــبادِ نــــــــورًا و علــــــــمـًــا مٌـــــــرَادَا
جـــعــل لــــه قطـــــــــــبـانْ أحدهــــــما ســلــبــًـا وآخــــر إيـــجــابـــَـا
اِخـــتـــــار أحـــدهـــما الــــصّــوابَ و حَــــــــجَـــلَ فــي الــعــلم فـــنــــــــالَ
غـَـيْــرَ المٌـــضْــطـَـِربِ الملـْـهــوفِ الــــــذي أراد الأخـْـــذ بــالمـــغصــوبِ
فــــــــسلـكَ مــا خــافتـْـهٌ الــعــيــــنٌ سـَــــــفـــــاهَـــة ً بــحِــلـْــٍم زَالَ
لا يٌــجْــنـَى العِــنــبٌ مــن الشـّــْوكِ إنّ خـــــيْـرَ الـــعــلـْـِم مـــــا أفــــــادَ
و سَـــلامـًـــا على القسنطيني المجيدِ الــــذي خــــلــقَ لــنا هــذا العـِـــــيـــدِ
الـــذي حــوَّرَ مــفارقــــة الحـــيــــاة إلـــى عٌـــرْسٍ يٌــــقَــامٌ كـــَّل عـَــــاٍم
الــذي اِشــتغــلَ بتــألــيفِ الرِّجــــاِل و رَفـــــعَ الــعَــــزْمَ و السِّــــــلاح
ســـــلاحًـــا يفـٌـــوقٌ كـــَّل كـــــلاٍم ســـلاح الــــعلـــــم و الاِجْـــتِهـــــــادِ
سَـــلامـًـــا عليــكَ يـا اِبــن باديـــسَ يـــا جَـــــالِـــيَــة الجـــزائـــر الحَــبيـبَــهْ
مـٌــسَـــخـِّــرًا حَــيـــاتـَهٌ للتـّنـْـويــر مـٌــسَـــخـِّــرًا حَــيـــاتـَهٌ للتـّدْبــــيــر
الــذي أرادَ أنْ يَــلـْـحَــقَ رَكْبَ الأمـِم الـــذي أحْــيــا حــبَّ الــــعِــلـْــِم و الوَطـَــِن
سَـــلامـًـــا على الشـّــيْـخ الــمٌــصْلِـح .مٌـــــحَــاربَ الجـــهْـــــِل و الأمِّــــيَّــةِ
يتســـاءل الـــــمــرء مـــن أيــن لــي هـــذا و كيـــف لـــي هــذا ؟
وما أقول ســـوى الحــمد لله الــذي أنعـــمنـي بنـعــمه فــاِغـْـتـَـمـرْتٌ​






سأفــــــــــــــوز بمـــــــــــاحلمـــت


يا غرام يا شوق يا حلم بلا نوم
قلبي و عقلي بحبك محجوز ليوم محسوب
كان مكتوب بقلبي ممنوع....كسر المستور ... و بالحب مقبول
ادخل الى دنيا لا تزول الى حلم مرسوم ... سكن العقول
ادخل فقد تنسى الهموم و للحزن مفروق و الماضي مسلوم
تغيرت الحياة ... بوجودك تحسنت .. ببعدك ما تحملت .. و شوقك ما صبرت
تغيرت العبارات ...الافكار و الكلمات .. تغير منحى قلمي
و بلون العشق رسمت اجمل الرموز لاجمل القلوب
اين كان زمان الجود ؟ زمان عشقه جلال .. روميو و اجيال ....
بحمامة بيضاء حلمت..فوق سطوح الاطيار حلقت ...
نسيم بالاجواء منعش و خفيف تركه زمان وشوه الافكار من ايام
زمان لعب بالاقدار فرق ...كذب و خان
و يا اسفتاه لتذكره في احلى الاوقات ..
وقت قدرت على تأمل البحار و المنابع و الاشجار..
وقت تذكرت ان الحياة لابأس بعد ..مهما برز العكس
سألحق ..ألحق لرؤية الاجواء بعدما اصبت بسهم الحب
ربما لن اسقط بزمن الغدر بعدما اعبره ...
ربما استطيع التغلب على الصعاب ..و افوز بما حلمت
سأفوز بما حلمتلو بقيت على ما أملت
سأفــــــــــــــوز بمـــــــــــا حلمـــت





.همس الحبيب.



مرضت بمرض لا يرى........و حسرتاه لطبيب غرا

عامله الجميع بخشى......ثم اقتدى بالم الكرى
جفت عيون الارق.........لم تجفو الا لفقدان الخيال
و غرني هذا الالم .......و زاد شعلة في المريض
طل بياض الثلج .........طلال بعد زوال الآلام
قلب الاصباح قد اوقد.......و نار المريض قد ابهر
بلون الورد أزهر...........بعبير الفل نوّر و جمّل
بجنة الشمال و رمال الصحراء.... بجمال البساط و سحر الاضواء
سكن قلبي و امتلك روحي الجمال و ما لمعنى للجمال
الا جمال الحب و الاحساس
احبك عدد مصابيح السماء
احبك عدد ذرات الرمال
احبك يا من جعلني اميره بهذه الحياة
احبك يا من ملك قلبي و سكن الاحساس
لو سأل عنك المجر و تهامس النجم بلهف
سيجيب قلب كل من عشق ::​



انت بالقلب غالي بالعين مالي بالروح راسي
انت دواء حالي ..علاج دائي
فلا داء بلا دواء ...و لا علاج لي الا دواك​








بين الماضي و الحاضر




بين الماضي و الحاضرعشت قربان حائر

عبر منابع الألم بقارب فكر ثائر
شريط مسجل بجوف بحر غامر
لقطات اوقفها الزمن لصديق غابر
صاعقة بصمت هزت كيان مسافر
بصوت خافت ضربت بيت كادر
رسمت بلوح البصر صورة طفل شاكر
مصحوبة بماء سائل من نبع عين جابر
تقدم الزمن بترابي و نبشي حافر
ألوان رسمت على جبيني بزمن ماكر
بين الماضي و الحاضر
يا ليلة الوصل و السعود بالله عودي للوجود
سارت الساعة بانحياز
و مالها من ناقلة و لا نافلة
و صب الواد الجاري بمسكني الغاور
فصل الأسود و الأبيض و صار بالعين زاهر
رسم شعاع حب قادم
و ضمه الى حضن صديق ذاكر
و ما عرف عن زمان كاذب
فبات السالم للدمع ذارف
غدره زمان زعم صديق و صاحب
بصورة خدعت بصر الناظر
بين الماضي و الحاضر
ليالي قوس الحب قد هاجمت
و بقلب الغريب ثبتت و غاصت
و يا حسرتاه لزمان لعب بالوسائط
زمان أسود بظلام ظفر بكافر
و ما للحائر من فارح و لا تارح
جفت أقلامه لكتابة الوقائع
هل سيصيبني ما اصاب مسافر
ام سأنعم بما انا به فارح
لا يهم ما سيصيب المسافر
فما دام ينعم بالحب .....فهو سالم​




الشـــــــــــ حكيمة " أميرة الحكم" ــــــــاعـــــــرة
 
آخر تعديل:
أ

أميرة الحكم

:: عضو مُشارك ::
إنضم
27 جوان 2009
المشاركات
498
النقاط
17
دمعة

دمعة من القلب للعين سالت على الخدين
شقت طريقين و صار للوجه وجهين
دمعة احرقت كلمات السلم .. اطفئت نور العلم
خلدت اقسى كلمات للسمع و صبت على جفى من الجمر
دمعة تهاطلت على الولد و البنت و البشر
حفرت معنى للألم و قالت آه يا عرب
انا دمعة لعبت و تماديت بالهطولة
احرقت قلوب الطفولة
و سببت الحزن للكهولة
من انت الذي سمح لي بالمرور ؟
من انت الذي رآني و سكن عن الوجود ؟
سعدت بمعرفتك و كرهت مسمعك
سمحت لي بالعبور تماديت بسرور
و نسيت الم العقول
تعبت ....و الله لتعبت ..
تعبت من النزول و الوقف على الطلول
تعبت من جرف المياه و حرقة الصغار
انا دمعة مسروره لانني موجوده
و لكنني كرهت ...كرهت تآلف الامور
و تكرار الحروف و المعابر و السيول
لقد تكلمت فأين انت ؟؟
تكلم ..انطق و لو بحرف
افرض وجودك و امسحني عن الحضور
تكلم يا ضمير ... تكلموا يا عرب
و الله ما راح تلقاو الا السرور
امسحوني .. امسحو المي
فلقد كرهت الوجود ..و الله لكرهت الوجود​
يا آسري

لا تلم حالك و لا تكثر من مالك
فلست انت سبب دارك و لا بعملك فاكر
يا آسري
لقد تألمت منذ النعومة و شربت ماء الذبولة
و سقيت الورد بقطرات الهطولة
فلا تلم نفسك فانا سبب همي فسكنت روحي و دمي
و قاومت بعزمي و ما طلعت الا بحزني
تشابكت الابواب و عن العبور منعت
و اقفلت السطوح و عن الطيران عجزت
يا آسري
لا تكن بمسكني و لا تنقض اوطاني
فما اقتربت الا و حلت المآسي
سكنت ...سكنت بارض جفت قدمي من فوقها
و كورد الحب صب السيل من تحتها
يا آسري
لا تلمني و لا تحزن فانا من وصل الى هنا
و بالهمة و الخروج اصر بثبور
هل سأطلع مرفوعة البسمة بسرور
ام مكــسورة الجناح بذبول
لا تلمني يا آسري​
فيها ايه
فيها ايه لو حبيت و ما تصديت
كتبت بماء الحنين كلمة حبيب
فيها ايه لو عشت حياتي في يوم
حاولت انسى اللوم و كلام الهون
حبيتك و ما نسيت
ما نسيت انو كنت بـزمان غريب
ساندني وقت الضيق و حل عليا ايام يام تناسيت
فيها ايه لو قلبي مال و بهواك عاش
و http://as7abbas.com/vb/showthread.php?t=4683فيها ايه لو ما خبرتك بشيء و ما صارحتك بعين
بس هلا جاية و بقول اللي ليا
بحبك و هيدي الكلمة غالية عليا
بحترمك كل ثانية تمر بيا
انت غالي و الغالي في عنيا
كلامي غريب شويه
احساسي تملك فيا
و قلمي كتب بعد ما قلبي قاد يديا
بحبو و http://as7abbas.com/vb/showthread.php?t=4683فيها ايه يا اللي حوليا
فيها ايه لو حبيت و ما تصديت
فيها ايه لو حبيت اعيش حياتي في يوم​
نسمة ألم بزمن القمر

يا طير بالسماء اللي احتلّ الورى احتلّ القلب و الوغا
يا من علمني السّهر لرؤية http://as7abbas.com/vb/showthread.php?t=3110القمر لرؤية النجم بالمجر
مهما طال الزمن و فرق بيننا القدر أعود و أفتكر أن
السماء لم تزُل ان قمرننا واحد و همنا واحد اروي له
ظنوني لتعود و ترحل لك مدركة شعوري لتقول لك
لو نسى الانسان همه و الورد بعد شمه ما ينسى
عاش بقلبه و دمه سِر يا قلبي بعالم مجهول سٍر
الى عالم النسيان الى ما بعد الزمان لأكون حمامه
بيضاء تسير في دنيا لا تزول لأملأ الأرجاء تغريدا كبلابل
الربيع سأسير و أغوص في البحر أمواجه أمثال الربيع
أسبح فربما أصل الى بر الامان فلا يهمك رحيلي بعد أن
قطعت الوصال لا أهمك فقد أصبح اسمي بخبر كان
و ارسم لنفسي طريقا وسط النسيان فسأعرف من انت
بلا قناع من الذي حملني الى هذا الحال و جعلني اهوم
بين الايام بلا ذاكره و لا دهاء لست ادري من انا و ما الذي
جعلني هنا ..لا ....ثم ألف لا ..لن تكون سببا في تعاستي
و اعلم يا زمن انني ما زلت انا لكن ببعض الحكم فلقد تعلمت
من تجاربي و اعلم في نفس الوقت ان وضع برنامج أواجه به
الأعمال خير من مواجهتها ارتجالا........
اعلم يا زمن انني مازلت انا و لكن ببعض الحكم​
قصــــــة زمـــــــــــان http://as7abbas.com/vb/showthread.php?t=4841رسالة للاجيال

ايام زمان بقصة زمان و احداث زمان
زمان اللي ذكرتني بالافراح و غمستلي الاتراح
يوم اللي ما عرفت معنى الحزن و الكذب و شق الانفاس
يوم اللي جمعت بالاهل و على البسمة اتفقت
يوم اللي كان بـقلبنا بيطلع من لساننا
و يا حسرتاه لزمان مضى
يوم اللي ابتسمت ثم انقضى
يوم ..يوم اللي مسح لي الزمان الدموع و نثر الشقوق
يوم اللي قالي فوتي على النوم و خلي بالك بلا هموم
فين ايام زمان .؟؟ ايام اللي كان فيه الناس بقلب و اخلاق
ايام اللي جمعت بين الاهل و الاغراب
و جايين هلا تقولو لا.........احنا ما تغيرنا
فين الدليل ...؟؟..فين لما الصغير يحتاج و يلاقي جواب
و المريض يصاب و يلاقي الزوار
و الا البنت اللي لما تفوت و تلاقي احترام
فين ايام زمان ؟؟
ايام تمنيت لو عشت بها من زمان و دفنت باعماقها و سكنت
فين ايام زمان؟؟
فين قصة زمان ؟؟​
بزمن اليوم بنبض قلب جيل اليوم
عاشت بنت الزمن دا دوامه و مش عارفه تخرج منها دوامة مشاعر و احاسيس
خانتها الايام و غدر بها الزمان نست معنى الفرح بس كل دا ما غيّر
من حقيقة اللي جواها حبت الكل و ابتسمت امام الكل
و خبت البنت الحزينه جوا قلبها ودا اللي ما لم يقدر اي حدا يحتملو
حزن ثم حزن ثم حزن ثم حزن فألم
حاولت ترفع يدها و تقول لا ...خلاص راح اوقفك يا زمن
بس ما قدرت ...... ما قدرت تشوف اي حدا بيزعل
ما قدرت تفرح على ظهر فرح الآخرين
ما قدرت توقف حزنها و تخليه يرجع الى حد تاني
و عرفت انو مصيرها انها تظل تسعد الناس على حساب تعاستها
انها ما تقول لا في حياتها ..انها ما تحرك شي يخلي اللي حوليها يحزنو
بس الغلط مش منها الغلط من اللي حواليها اللي خلوها تحس كده
اللي ما قدر يقفو معاها و يفتكرو انها هي تاني لها مشاعر و قلب
ما قدر ينسو حالهم شوي و يفكرو بحال اللي حوليهم
كده هو الزمن بيلعب بقلوب الناس بخليه الناس اللي ما تستهال
حزينه و يقسى عليها و يدوس على احاسيسها
هو دا الزمن اللي خلا الناس تبكي و تفرح و هي مش حاسه
ما كان للبنت الا انها تسيب الكل و تودع الكل و تعيش جوا قلبها
اللي داس عليه الزمن
تبعد و بعدين تبعد و بعدين تبعد....تبعد.....تبعد....تبعد.....و لا حدا فارقه معاه
الشـــــــــــ حكيمة " أميرة الحكم" ــــــــاعـــــــرة
 
أ

أميرة الحكم

:: عضو مُشارك ::
إنضم
27 جوان 2009
المشاركات
498
النقاط
17
اصحاب بس

احزان و ذكريات بعقل الانسان طبقات
صوت احساس و حب بينادو كل شخص غربان
حباب شعاع لماع باراضي النت موجود يا ناس
ابيض منور ليام و زاد على النور ابداع
بمواضيعو خلاب تحس بحنين للاصحاب
بتذوب بعالم العشاق و تحن لايام شداد
ساعات افراح و العاب باوقات و لا في الخيال
أحلى اوقات الحنين تقضيها بجنبو مرتاح
ننسى الاحزان بلحظات و نسيح بعالم الاحلام
اه على عالم الاحلام جمال بعد جمال ما في منو في المنام
بيت من الاعشاب الخضرة كالجنه الهاديه يا شطار
حب و تقديرات و الكلام الموصول بالاحترام
بحر اشعار و انهار تزيدها بهاء و الوان
كلمات متناغمه و حروفها متجانسه تكون للناس رساله عرفان
مرفوقه بكل ورد و سلامات للعالم تنشر ابتسامات​

لو دورت عليك
لو دورت عليك بين كل الناس ما راح القاك يا احلى ناس
لو تهت بين الاشجار اكيد بعطرك الفواح راح القى الجواب
لو قدرت انسى كل الاحباب ما راح اشيلك من البال
يا دينا انا بحبك هذي كلمه لا تشيليها من الراس
راح اضيئلك قلبي لو صارت الدنيا ظلام
راح دور عليك بكل مكان لو حتى بين النجمات و اهديلك احلى الورود​

حكايتي

هذه حكاية طويلة واللي طويل فيها إني نعرفها منذ كنت صغيرة
إن الحب غدار و الكره مكار و حياتي بلا بيهم ما تسوى ولا دار
حبـّيت الله و الوالدين والأنبياء وكرهت إللي يكرههم و هزّيت السلاح
رفعت الراس و مشيت بين كل الناس محاربة الطغيان و الظلم والآفات
هذه بداية حكايتي ونهايتها روايتي إللي خباهالي الله ليوم الميعاد​
جماد زماني
لست أدري ماذا حدث في العلالي
و أنت أدرى بعسر الموالي
تحمرُّ خجلا لرؤية الجواري
و تعود قاسيا على البراري
من أنت؟ و من كتب لك على جبين زماني؟
تلعب بالحسن و تثير اعصابي
هلم بتجديد صفحاتي
فلا أريد التفكير بمن لا ينادي و لا يستجيب لندائي
هلم بنساية الماضي
فلك كل عزائي
يا جماد زماني

اهداء الى رحى الذكريات


دورت بكومه القش على حجر من ذهب

تغمقت بصفحات الزمن للعثور على اجمل حدث

سرت....سرت بكل اطياف الذكريات بكل لهفه و انحياز

سرت متوتره الاعصاب عن جهه لم تكن في الحسبان

و ما اروع القدر الذي يرسم لك شعاع ابيض بالافق

منير يشير الى نبع تملّكه الحيره و الفرح الذم و المدح

بعد خيانته لك و تأسفه لما حدث و رجائه لنسايه الغبر

يهديك نعم الاماكن حسن المطارح و رقه العبر

مكان يجعلك تنسى من ظلم من عسف و هجر

مكان يروق لك يشعرك بما ملكت من طيبه و حنان

و ما اجمل ان تنطق به كذهب يسيل من فمك " اصحاب بس "

خلاص يا زمن يأمنه قلبي و قد رأى ما كان يبحث عنه من زمن

لك مني كل غفراني لاسمح لك ان تنسى ما حدث

فلقد و جدت ما اريد و جدت " اصحاب بس "

يا اهل الحيا

دي قمر و القمر ما ينخفا

بجوارحها تميز و طيبة ما تنمحا​

اللي يشوفها يقول عليها قطر الندى​

و اللي يعرفها يعرف انها ما ترجع للورى​

بكتب لها قصيدة و لونها بماء الغلا​

كلو لعيونها و بسمتها يا اهل الحيا​
الشـــــــــــ حكيمة " أميرة الحكم" ــــــــاعـــــــرة
 
أ

أميرة الحكم

:: عضو مُشارك ::
إنضم
27 جوان 2009
المشاركات
498
النقاط
17
ملاحظة ::: قد تلاحظون أن في القصائد التي كتبتها
مزيج بين العصر الماضي و عصرنا
و كذلك لهجات مختلفة
و هذا كله لتحدي من تحداني في الكتابة

و أرجو أن تعجبكم
و أن تعطوني ردا على ما بذلته من جهد يا اخواني
 
أ

أميرة الحكم

:: عضو مُشارك ::
إنضم
27 جوان 2009
المشاركات
498
النقاط
17
يااااااااا 11 مشاهدة و ولا رد
لهذه الدرجة تعبي ذهب سدا

باغيه و لو رد من حرف باش نحس اني درت حاجة
 
ي

يسرى

:: عضو مُشارك ::
إنضم
16 مارس 2010
المشاركات
392
النقاط
7
بسم لله الرحمان الرحيم
سامحيني يا اختي لأن ردي جاء متأخر ولله سلمت يمناك على كل ما باح به قلمك المتميز وافكارك المبدعة وكلماتك المتألقة شعر رائع ينتضرك مستقبل باهر في نضري اشعار ولا اروع
اتمنى لك مزيد من التالق والابداع بوركتي اختي الغالية
 
م

محارب الصحراء

:: عضو مُشارك ::
إنضم
4 أكتوبر 2009
المشاركات
478
النقاط
17
أنا أقول لك أنك أخطأت حين

جمعت كل هذه النصوص في

موضوع واحد . كان عليك أن

تختاري عدد من النصوص و

تضعي كل واحد في موضوع

كي يتسنى للقراء قراءتها بتمعن

في الحقيقة أنا أنصحك ألا تستعجلي

و أن تكتبي موضوعا جديدا يحتوي على

نص واحد و سيكون لي عودة للقراءة ان شاء

الله .
 
آخر تعديل:
أ

أميرة الحكم

:: عضو مُشارك ::
إنضم
27 جوان 2009
المشاركات
498
النقاط
17
مشكورين اخواني على الردود اما بالنسبه للجمع للنصوص
فهذا مقصود لكي لا تتبعثر نصوصي و اجعلها بموقع واحد
ليسهل عليا الرجوع اليها
مشكورين على الرد
 

♥SaMoù Là MoDèsTe♥

:: عضو شرفي ::
إنضم
24 جويلية 2008
المشاركات
1,585
النقاط
43
أحييك أختي °أميرة الحكم°
على مآ خطت أنآملك
وآصلي على هذآ الدرب فأنآملك قد تلد قصآئد تستطيعين بهآ منآفسة العظمآء

استمتعت بقرآءة قصآئدك
وفي الحقيقة مآ كملتهمش قآع
والتي نآلت اعجآبي كثيرآ تلك التي وضعتي لهآ عنوآن °°دمعة°°
وآصلي خيتو
ومرحبآ ب كل جديدك
 
أ

أميرة الحكم

:: عضو مُشارك ::
إنضم
27 جوان 2009
المشاركات
498
النقاط
17
شكرا اختاه تسنيم و هند افرحتموني

قال tesnimnet:
أحييك أختي °أميرة الحكم°
على مآ خطت أنآملك
وآصلي على هذآ الدرب فأنآملك قد تلد قصآئد تستطيعين بهآ منآفسة العظمآء

استمتعت بقرآءة قصآئدك
وفي الحقيقة مآ كملتهمش قآع
والتي نآلت اعجآبي كثيرآ تلك التي وضعتي لهآ عنوآن °°دمعة°°
وآصلي خيتو
ومرحبآ ب كل جديدك
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بارك الله فيك أختي تسنيم أخي سعدت بسماع رأيك بخصوص
ما أكتب , و أكثر عندما وصفتي ما أكتبه أنه قد يستطيع
أن ينافس العظماء ان واصلت تحسينه

حقا لقد سعدت كما لم أسعد من قبل بسماع مدحك

بارك الله فيك اختاه​



قال hind250:
مشكورة على القصائد الرائعة واصلي الابداع
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شكرا اختي هند حقا كلامكم يخجلني كثير

بارك الله فيكم اجمعين ان شاء الله​
 
ك

كوني طيبة

:: عضو فعّال ::
إنضم
23 ديسمبر 2007
المشاركات
2,328
النقاط
77
توقعت ان اجد قصيدة او قصيدتين لكني وجدت كما هائلا من الجمال هنا
لم اعد اعرف ما اقرا وعلى ما اعلق
لكني لاحظت ان لك اسلوبا خاصا بك
ربما لانك تمزجين بين الفصحى و العامية
انا كرايي الخاص افضل الفصحى عن العامية :)
لكن هذا لايعني ان انقص من كتاباتك و مواضيعك الجميلة
موفقة غاليتي
 
أ

أميرة الحكم

:: عضو مُشارك ::
إنضم
27 جوان 2009
المشاركات
498
النقاط
17
شكرا لكم كثيرااا ^_______^

قال كوني طيبة:
توقعت ان اجد قصيدة او قصيدتين لكني وجدت كما هائلا من الجمال هنا
لم اعد اعرف ما اقرا وعلى ما اعلق
لكني لاحظت ان لك اسلوبا خاصا بك
ربما لانك تمزجين بين الفصحى و العامية
انا كرايي الخاص افضل الفصحى عن العامية :)
لكن هذا لايعني ان انقص من كتاباتك و مواضيعك الجميلة
موفقة غاليتي
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شكرا لك أختي و بارك الله فيك
حقا رأيك يهمني و أنا أتفق معك فالشعر الفصيح أحسن بكثير
سآخذ برأيك إن شاء الله شكرا

قال جمال و:
حجز لي عودة يا غالية :))
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شكرا لك ..و بانتظار عودتك

قال براءة مسروقة:
رانى نسختها شكرا على الافادة من القلب الابيض هههههههههههههه
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ههههه بصحتك أختي و الحمد لله إنها أعجبتك
لك مني كل لاشعر هدية ^__^

قال قلب القرأن:
very very nice
and so beautiful
thank's a lot sister
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all the Thanks for you,
my sister,
and really i am happy for your reply,
^___^ Thanks a lot
 
Roumaissa12

Roumaissa12

:: عضو منتسِب ::
إنضم
7 نوفمبر 2021
المشاركات
1
النقاط
2
العمر
20
محل الإقامة
Setif
الجنس
أنثى
قال أميرة الحكم:
يااااااااا 11 مشاهدة و ولا رد
لهذه الدرجة تعبي ذهب سدا

باغيه و لو رد من حرف باش نحس اني درت حاجة
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سلام انا جديدة ومانعرفش كيفاش نرد مهم حاولت باش نرد عليك اللهي بارك ختي انا عندي طريقة القاء جديدة ونحب نشارك فلي روم ونلقي القصائد والكل يعجبوهم القصاىد تاعك ربي يوفقك ختيتي
 
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