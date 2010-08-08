سجل تجاري استيراد وتصدير

ا

اطمئنان

:: عضو مُشارك ::
#1
إنضم
10 جويلية 2008
المشاركات
145
الإعجابات
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#1
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
خاوتي بارك الله فيكم ما المطلوب اداريا في الجزائر لعمل سجل تجاري بقصد الاستيراد والتصدير وكم ياخذ من الوقت وهل لازم يكون حضور الشخص المعني لاني اعيش خارج الجزائر وبارك الله فيكم وفي كل من يساهم في اعطائي المعلومات اللازمة لي في هذا الموضوع
 
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إستبرق الأوراس

:: عضو منتسِب ::
#2
إنضم
12 جانفي 2008
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الإعجابات
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العمر
33
#2
السلام عليكم اخي عندي كتيب عن شروط عمل سجل تجاري للاستراد والتصدير احضرته معي لما كنت في الجزائر ساقوم بتلخيصه لك
 
إ

إستبرق الأوراس

:: عضو منتسِب ::
#3
إنضم
12 جانفي 2008
المشاركات
3
الإعجابات
0
النقاط
2
العمر
33
#3
الكتيب خاص بفتح سجل تجاري بالجزائر وقد فتح قريبي شركة استراد وتصدير من خلال اتباع الشروط الوارده فيه وهو يحتوي على محاور كثيرة ولا اعرف بالضبط اي محور تريده انت
مكتوب في الصفحة الاولى
قيد شخص طبيعي
الملف يجب ان يحتوي على
طلب محرر على استمارات يسلمها المركز الوطني للسجل التجاري
سند ملكية المحل التجاري او عقد ايجار توثيقي
مستخرج من عقد الميلاد
مستخرج من صحيفة السوابق العدلية رقم 3
وصل تسديد حقوق الطابع الضريبي المنصوص عليه في التشريع الجبائي المعمول به 4.000 دج
وصل دفع حقوق القيد في السجل التجاري كما هو محدد في التنظيم المعمول به
الاعتماد او الرخصة اللذان تسلمهما الادارات المختصة عندما يتعلق الامر بممارسة نشاطات او مهن مقننة
وفيه محاور اخرى هذه عناوينها واي محور تريده سأقوم بتلخيصه لك
قيد شخص معنوي
قيد المؤسسات الثانوية
تعديل شخص طبيعي
تعديل شخص معنوي
اعادة القيد شخص معنوي
شطب شخص طبيعي
شطب شخص معنوي
نسخة ثانية لمستخرج السجل التجاري : شخص طبيعي او معنوي
قيد تاجر متنقل
قيد نقل عمومي
الاستمرار في استغلال المحل التجاري في حالة وفاة التاجر
تعديل السجل التجاري لمؤجر : القاعدة التجارية
قيد مستأجر القاعدة التجارية
قيد التجمعات
قيد الفروع او الوكالات او الممثليات التجارية او كل مؤسسة تجارية تابعة لمؤسسة مقرها في الخارج
قيد المستثمر الاولي : شخص طبيعي
هذه كل العناوين ولا اعرف اي عنوان خاصة بسجل الاستيراد والتصدير لاني لا افهم بالمصطلحات المعمول بها في وزارة التجارة
 
ا

اطمئنان

:: عضو مُشارك ::
#4
إنضم
10 جويلية 2008
المشاركات
145
الإعجابات
1
النقاط
7
#4
قيد الفروع او الوكالات او الممثليات التجارية او كل مؤسسة تجارية تابعة لمؤسسة مقرها في الخارج
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اظن هذه يا اخي والله اعلم
لاني اريد ان اقوم بشحن البضائع والسلع الى الجزائر ولازم سجل تجاري للاستيؤاد والتصدير ايضا لاني ايضا انو التصدير من الجزائر الى البلد الذي انا فيه وليس لدي وقت للذهاب الى الجزائر والبقاء هناك لاستخراجه وخاصة ان امور مثل هذه تاخذ وقت طويل في بلادنا فانا اريد تجهيز الملف ثم النزول الى البلاد
 
®

® สβĐ40₩ ®

:: عضو مُتميز ::
#5
إنضم
2 أوت 2010
المشاركات
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71
العمر
26
#5
السلام عليكم
شكرا اخي على المعلومة
وربي يبارك فيك
 
A

attkadoor

:: عضو منتسِب ::
#7
إنضم
5 أكتوبر 2011
المشاركات
12
الإعجابات
1
النقاط
3
#7
السلام عليكم
شكرا اخي على المعلومة
وربي يبارك فيك
 
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