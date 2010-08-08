سجل تجاري استيراد وتصدير

الكتيب خاص بفتح سجل تجاري بالجزائر وقد فتح قريبي شركة استراد وتصدير من خلال اتباع الشروط الوارده فيه وهو يحتوي على محاور كثيرة ولا اعرف بالضبط اي محور تريده انت

مكتوب في الصفحة الاولى

قيد شخص طبيعي

الملف يجب ان يحتوي على

طلب محرر على استمارات يسلمها المركز الوطني للسجل التجاري

سند ملكية المحل التجاري او عقد ايجار توثيقي

مستخرج من عقد الميلاد

مستخرج من صحيفة السوابق العدلية رقم 3

وصل تسديد حقوق الطابع الضريبي المنصوص عليه في التشريع الجبائي المعمول به 4.000 دج

وصل دفع حقوق القيد في السجل التجاري كما هو محدد في التنظيم المعمول به

الاعتماد او الرخصة اللذان تسلمهما الادارات المختصة عندما يتعلق الامر بممارسة نشاطات او مهن مقننة

وفيه محاور اخرى هذه عناوينها واي محور تريده سأقوم بتلخيصه لك

قيد شخص معنوي

قيد المؤسسات الثانوية

تعديل شخص طبيعي

تعديل شخص معنوي

اعادة القيد شخص معنوي

شطب شخص طبيعي

شطب شخص معنوي

نسخة ثانية لمستخرج السجل التجاري : شخص طبيعي او معنوي

قيد تاجر متنقل

قيد نقل عمومي

الاستمرار في استغلال المحل التجاري في حالة وفاة التاجر

تعديل السجل التجاري لمؤجر : القاعدة التجارية

قيد مستأجر القاعدة التجارية

قيد التجمعات

قيد الفروع او الوكالات او الممثليات التجارية او كل مؤسسة تجارية تابعة لمؤسسة مقرها في الخارج

قيد المستثمر الاولي : شخص طبيعي

هذه كل العناوين ولا اعرف اي عنوان خاصة بسجل الاستيراد والتصدير لاني لا افهم بالمصطلحات المعمول بها في وزارة التجارة