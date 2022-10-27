وسائل عملية لنصرة فلسطين150 طريقة لنصرة الأقصى

1- دور الفرد1- الدعاء, وهو سلاح يغفل عنه الكثير ويستقله البعض وقد اقترحت دانية حملة المليون دعاء. وفي نتيجة الاستفتاء الذي أعده ودرس نتائجه فتى الوسقة والمبتسم تبين أن أعظم عمل أجمع عليه من وقعوا على الاستفتاء- وعددهم قرابة الأربعين- هو الدعاء فالدعاء سلاح لا يخيب حامله، لكن يجب ألا نقول : لا نملك إلا الدعاء؛ بل نملك الدعاء ونملك معه الكثير ، ومن آثار الدعاء تحفيز نفوس الداعين لعمل المزيد.2- إصلاح الذات والبدء بالنفس وتغييرها حتى يتغير ما حولنا.وقد نادى بذلك خالد الرفاعي وعبد الحكيم العمري وأبو جود وعشرات الأصدقاء وقالت (بنت الجنوب) تقول بصراحة أنت سبب ضياع الأقصى!وعليك ان تتقبل هذه المكاشفة بصدق.3- وهذه ( وعد من ايرلندا ) تقول اعتقد أننا جميعا نستطيع فعل الكثير , إن الطالب الذي يتفوق في دراسته و يساعد أمته على النهوض يساهم في تحرير المسجد الأقصى، والموظف الذي يعمل بشرف والتاجر الذي يبيع بأمانة يسهمان في تحرير المسجد الأقصى، والأم التي تربي أولادها على الحق و الفضيلة، وكل من يعمل عملا يساعد على تقدم هذه الأمة يساهم في تحرير المسجد الأقصى4- الصبر .( وفي صحراء الإمارات حيث هناك أزاول العمل في مؤسسة لخدمات البترول لكن أعاني الوحدة و العزلة لأنني العربي الوحيد .في المساء لا أجد سوى القرآن أنيسا و صاحبا ثم أخرج من غرفتي فأرى الجمال تبعث في نفسي الصبر و السلوان.{ إِنَّمَا أَشْكُو بَثِّي وَحُزْنِي إِلَى اللّهِ } Farmawi978 – الاماراتالصبر مهم لتنفيذ ما نريد تنفيذه ، ومهم إزاء المشكلات التي لا نملك أمامها حلاً، حتى يأتي الله بالفرج.5- أن قضية فلسطين جزء من قضية الأمة فكل ما يساهم في نهضة الأمة وتقدمها فهو جزء من الحل هذا ما يقوله (رشاد) من مصر. و(محمد الفرشوطي) وعلينا أن ألا نعتقد أن اليهود هم سبب تخلفنا بل تخلفنا هو سبب هزيمتنا في فلسطين وغيرها.6- حضور المناسبات والأنشطة التي تعنى بفلسطين وقضية الأقصى.7- من أجل أن نعرف كيف يتحقق النصر لا بد أن ندرك كيف وقعت الهزيمة و من أجل أن نرسم طريق الخلاص لابد أن نعرف كيف حدثت المعاناة (آمال)8- ولا بد من شيء من التفاؤل مهما كانت الأحداث :يوميات في أجندة من القدس:السبت حصار للبيتالأحد احتجاز للشبابالاثنين تدمير منزلالثلاثاء اقتلاع أشجار الزيتون المباركةالأربعاء صوت الرصاص يرعب الرضعالخميس امرأة تبكي على جثمان زوجها وطفلهاالجمعة منع المسلمين من أداء الصلاة في الأقصىكل يوم يتناقص الطلاب من المدارس وتمتلئ المقابر كل يومهذه يوميات (أم غايب)بينما يقول (فريد) من المملكة المتحدةيوميات مستوطنة:السبت : قصف بقسام 2الأحد : ارق وقلق نتيجة صواريخ ياسينالاثنين: عملية استشهادية في باص يؤدي بحياة 20 صهيونياالثلاثاء: العيادات النفسية في المستوطنة مكتظة بالمرضىالسبب --- تردي الأوضاع الأمنية مما سبب خللاً نفسياً للصهاينةالأربعاء: اختطاف حارس المستوطنة في عملية مشتركة بين حماس وسرايا القدس وشهداء الأقصىالخميس: المستوطنة شبه خاليةالجمعة : إعلان فك ارتباط والمستوطنة خاوية على عروشهاالنتيجة:هجرة معاكسة للصهاينة خارج ارض الرباطهذه صورة وتلك أخرى واستحضارهما معاً يعدل الكفة.9- وهذه دعوة أخرى للتفاؤل وتجديد الأمل والنظر إلى ما نملكه ونقدمههم ونحن من صديق البرنامج (غير)هـم :يقتلون منا ((اثنين))ونحن: ندعو اثنين, ونرجعهم بإذن الله إلى طريق الاستقامةهـم: يقتلون منا ثلاثةونحن : نقرأ ثلاثة كتب ....هـم: يقتلون منا خمسـهونحن:نقوم الليل خمـس ركعات......ونكثر فيها من الدعاءهـم:يقتلون منا عشرهونحن :نتصدق على عشره محتاجينهـم:يهدمون بيتاونحن: نعمّر قلباً بذكر الله أو نعمر بيوت الله بالصلاةهـم: يقطعون شجرةونحن: نــصل رحماهـم: يقتلون الأطفالنـحن : نربي أطفالنا التربية الجهادية الإسلاميةهـم: يقتلون الأمهات والآباء الأطفالونحن:نبر الوالدين ......هـم: يفجرون سيارة إسعافونحن: نزور المرضى ونواسيهم وندعو لهمهـم: يسجنون المسلمين ويعذبونهمونحن:نحرر نفوسنا من الشهوات10- تحرير نفوسنا كما تقول ( الخطابية ) تحريرها من العبودية لغير الله من الأنانية، من الأفكار الخاطئة، من أسر الشهوات.11- الاصطلاح مع الله عز وجل { وَمَا النَّصْرُ إِلاَّ مِنْ عِندِ اللّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ} إن الله عز وجل يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع آخرين ، العلم نور – الجزائر12- كثرة الاستغفار فهو جلاء للقلوب, وتجديد للعزائم, ومحو لآثار الذنوب.13- البعد عن المعاصي التي هي سبب تسلط الأعداء علينا.14- نصر العبد لربه {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن تَنصُرُوا اللَّهَ يَنصُرْكُمْ وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ} (7) سورة محمد، بتقديم مراد الله، والغضب لله.15- ذكر الله { إِذَا لَقِيتُمْ فِئَةً فَاثْبُتُواْ وَاذْكُرُواْ اللّهَ كَثِيرًا لَّعَلَّكُمْ تُفْلَحُونَ} (45) سورة الأنفال16- الاقتناع بأنك مسئول أمام الله ، بدلاً من توزيع المسؤوليات على الآخرين.17- عدم تحقير ما يقوم به الآخرون من أعمال مهما بدت في نظرك صغيرة.18- استشعار ما يعانيه إخواننا ومعايشتهم بالروح والنفس .19- استحضار النية الصادقة واستدامتها لنصرة المسجد الأقصى المبارك .20- التحدث في جمع من الأقارب أو مجموعة العمل الوظيفي أو الأصدقاء يومياً لمدة خمسة دقائق عن الواجب نحو المسجد الأقصى المبارك أو لنتحدث لـِ 15 شخصا في الشهر الواحد حول القضية .21- الأخوة الإسلامية ، وآه ٍ .. آه من ضياع الأخوة الإسلامية اليوم مع أن الله يقول {إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ }( أ / أيمن سامي)22- المحافظة على الصلاة في المسجد وكما تقول(أم غايب)من امتنع واعتاد على ترك المسجد وأداء الصلاة المكتوبة في البيت فيكون امتنع عن عمارة مساجد الله متشبها ً بأولئك المخربين مع الفارق23- اقرأ سورة الإسراء أو اسمعها من أحد المقرئين (الحلم الوردي )-24- اعرف عدوك. العذوب – اقرأ كتاباً عن الصهيونية وخططها وأهدافها.25- إعداد الاستطلاعات وأوراق التقويم الذاتي كما فعل (عابد لله ) حيث تكشف عن حقيقة نفوسنا وحقيقة من حولنا وما حولنا .3- دور المرأة26- أم الشهيد تقول: أقدم نفسي وولدي كل منا يريد إجابة نداء الأقصى الحبيب ولكن وآآآآآآآآه ثم آآآآآآآآآه كيف السبيل لذلك ؟وحنين الماضي وأم محمد وهمام يتساءلن: هل يحق للأخت المسلمة أن تتمنى حزاماً ناسفا ؟ وأقول : نريد حزاماً ناسفاً لأخطائنا وعيوبنا الكامنة العصية على الإصلاح, ونريد تفكيكاً للمسألة يسمح للمسلمة أياً كانت أن تؤدي دوراً فاعلاً في القضية دون أن يناط الأمر بالصعب أو المحال. نريد أن يتحول هذا الإحساس إلى شعور إيجابي في تفعيل دور المرأة الذي يعتبر من أهم الأدوار في قضيتنا.والحقيقة أن انتفاضة الأقصى كشفت عن بسالة المرأة الفلسطينية أماً وزوجة وبنتاً وأختاً.والمرأة المسلمة لا يستهان بدورها في كل الأوقات ولاسيما أوقات الأزمات، فدورها في ظل المعركة مضاعف .27- فهي تثبت أبناءها وذويها، وتشجعهم على المضي في الطريق وإن طال.28- وتسعى للوقوف بجوار المنكوبين بالمواساة.29- وتربي أبناءها على حب الله وطاعته، تغرس بذرة التقوى في قلوبهم.30- وتربيهم على حب الجهاد والاستشهاد في سبيل الله، فالوطن المغتصب لن يُسترجع إلا بسواعد أبنائه وجهدهم.31- وتدربهم على الصبر والاحتمال.32- (حنين الماضي) تخاطب أختها فتاة فلسطين :سلام الله عليك يا رمز العفة والطهر.....يا الله كلنا فتيات ويضمنا دين واحد ولغة واحدةولكن..أنت من كافحت لأجل دينهاشتان بين أحلامك وأحلام كثير من فتيات المسلمين!!أقولها وأنا خجلى..حبيبتي يا فتاة فلسطينعجبا لصمودك وصبركعجبا لتحملكثقي حبيبتي أن الله لن يخذلكما أروعك يا من ناضلت في سبيل دين اللهوما أزكى دمك المهدور ظلماأرأيت تلك الفتاة البعيدة عنك جسداثقي أنك بين ضلوعها تسكنينحبيبتي يافتاة فلسطينكفاك فخرا أنك ابنة شهيدأو أخت شهيدأو زوجة شهيد4- دور الأسرة33- تلقين الأمهات وربات البيوت أطفالهم حب الله ورسوله، وحب الأقصى، من خلال الكتب المختارة والشعر والأناشيد المسجلة بالأشرطة وغيرها.34- اجعلوا صيفيتكم فلسطينيةأفكار عملية لتحويل المشاعر الى برنامج عملي..35- قاطعوا كل ما هو استهلاكي من المنتجات مهما تكن جنسيته ما دام يزيد على ضروراتكم الأساسية ففي ذلك تطوير لنمط حياتك..36- تكوين مجموعة قراءة نشطة في وسط زملائكم وجيرانكم وأقربائكم وكل من هو في محيطكم37- تكوين مجموعات اهتمام متخصصة في الدفاع عن القضية الفلسطينية عبر الانترنت.... ودخول المواقع المهمة كموقع منظمات حقوق الإنسان..38- الإلمام بالمعلومات الموسوعية والموثقة والمركزة حول القضية وتطويرها تاريخيا مع تطوير قدراتكم على المحاورة والمناظرة والمجادلة بالتي هي أحسن..39-إذا كنتم ممن يتسنى له السفر للخارج للدارسة او السياحة.. يمكنكم الحصول على لقب سفراء فتطبيقكم لما سبق سيكون ذا طابع دولي..40-المطالعة النشطة لمواقع الانترنت المهمة المعنية بالقضية..41-المطالعة النشطة للصحف الأجنبية مثل النيوزويك..42-حضوركم كل ما يعقد من ندوات وفعاليات وتسجيل موجز لما يدور فيها وعرضه وتداوله..43-استثمروا تلك الروح الرائعة التي سرت في الأطفال من حولكم.. ويمكنكم ممارسة ذلك بين الأطفال في محيط أقاربكم وجيرانكم.. وضعوا لذلك برنامجا يتضمن الهدف والوسائل والبدايات واجتهدوا في إيصال الحقائق التالية الى عقولهم..- أين تقع فلسطين- ماذا عن تاريخها وقضيتها- الصراع مع الصهاينة حضاري.. الانتصار لن يكون إلا بالدرس والعلم والمنافسة في كل الميادين المدنية والعسكرية..44-ويمكنكم إيصال ذلك كله بالقصة والصورة والتمثيلية والنشيد واللعبة مع التبسيط المناسب لإدراكهم.. وتذكروا أنكم بذلك تساهمون في بناء جيل النصر المنشود.. فلربما يكون من بينهم صلاح الدين..45-عدم الالتفات الى قعود القاعدين او خذلان المتخاذلين مع توافر نيتكم الصادقة سيوفر لكم الكثير من الوقت والجهد وسيقوي.. لديكم روح المثابرة و الإصرار..46- فلسطين قضية أمة.. يجب أن نغرس أهميتها في قلوب الصغار (حارس القلعة )47- ربط المواقف التربوية لأبنائنا بأطفال الحجارة48- كفالة أيتام المسلمين في فلسطين ,كل عائلة عربية تدعم عائلة فلسطينية49- تخصيص عشر دقائق من جلسة الأسرة للحديث عن الأقصى50- إخراج مصروف الأسرة ولو يوماً في الشهر لصالح فلسطين51- لعب الأطفال التعليمية، ومنها لعبة الأقصى التي توضح معالمه وتبين أن قبة الصخرة هي جزء من المسجد الأقصى، وليست هي المسجد.52- مكتبة صغيرة تحتوي على كتيبات ومطويات ونشرات وصور عن المسجد.53- حماية أبناءنا من المحطات المخدرة للعقول54- وضع حصالة منزلية باسم "حصالة الأقصى" أو حصالة خاصة للأطفال باسم حصالة "صندوق طفل الأقصى" .55- تذكير الأطفال بفضل المسجد الأقصى المبارك من الآيات القرآنية والأحاديث النبوية.56- إضافة عبارة أو كلمة مأثورة عن المسجد الأقصى لبطاقات المعايدة والأفراح للفلسطينيين والدعوات الشخصية وإعلانات التهنئة والمواساة في الصحف57- أناشيد للصغار يلقنونها ترسخ في عقولهم أهمية الأقصى ....5- دور العاملين في قطاعات التعليم58- إحياء القضية في نفوس الطلاب (أبو عزوز) أشرك طلابه في جو الحديث عن الأقصى ومعاناته.59- مواضيع التعبير في المدارس بكافة مستوياتها كما يقترح عبد الرحمن فرحانة.60- تدريس مناهج تبين قضية فلسطين61- تأليف الكتب التي تتحدث عن الأقصى62- تلقين الطلاب حب الأقصى63-استغلال النشاط المدرسي64- خصص للأقصى وقتاً تقرأ فيه لطلبتك الآيات من سور الإسراء، وتناولها بالدراسة والتفسير، وأفسح المجال للمشاركة والنقاش.65- إنشاء جائزة ومسابقة سنوية مدرسية بالتعاون مع إدارة المدرسة، أو الكلية، يشترك فيها المجتمع المدرسي والمحلي وأولياء الأمور ويكرم الفائزون منهم.66- إعداد بحث عن تاريخ المسجد الأقصى المبارك والمحطات المهمة في تاريخ القدس ومدنها، ولا تنس التحفيز لمن يتجاوب.67- التربية على التفكير السليم وفهم السنن الربانية والنواميس الكونية فهزيمتنا فكرية علمية قبل أن تكون عسكرية، وقد قامت أم محمد وهمام وهي المتخصصة في تطوير الذات بوضع العديد من المشاركات وإدماج الأصدقاء فيها لنتربى على النظرة الصحيحة، ونتعرف على طرق تغيير الأفكار.68- رسومات عن الأقصى ( شهيدة البحر ) ويمكن تدريب الصغار قبل الكبار عليها وعمل معارض متخصصة لها.6- دور الإعلام69- نشر أخبار المسجد الأقصى وأحواله من خلال المشاركة في برامج البث المباشر وبرامج الفتاوى عبر الإذاعة والتلفاز ومنتديات الإنترنت.70- توزيع شريط إسلامي يخدم القضية ريعاً وموضوعاً.71- المشاركة في نقل الصورة من داخل فلسطين لجميع العالم72- حملة إعلامية على العدوان (سجايا).73- تشكيل مؤسسات إسلاميه إعلاميه لتسيلط الضوء على قضية الأقصى وتعريف العالم بها.74- دور وسائل الإعلام في خلق دعم سياسي و رأي عام دولي و محلي لخدمة القضية75- إنشاء قناة إعلامية إخبارية عالمية باللغة الانجليزية الهدف منها و صول صوت المسلمين للرأي العام العالمي76- دعم المقالات والتقارير الصحفية بالصورة والأدلة التي توضح حجم معاناة المسجد الأقصى المبارك.77- الحذر من المصطلحات الملبسة مثل: الإرهاب – المقاومة – نجمة داود السداسية - البراق – المبكى – دولة إسرائيل -. (ناجي الزوي – ليبيا)78- إنتاج وتوثيق أشرطة سمعية وبصرية ومقروءة تخدم موضوع المسجد الأقصى المبارك.79- تغطية أخبار الأسرى والأسيرات (حنان يونس )- "عسقلان أكاديمي" يبعث برسالة إعلامية لـ "ستار أكاديمي ".أنا طالب أكاديمية مثلكم، من فلسطين، وبعد أن تابعتكم بشغف فتعرفت عليكم حتى العمق على مدار الشهور القليلة الماضية، انتابني شعور بالواجب أن أكتب لكم لتبادل الخبرة والتجربة، وبعض المقارنة.فنحن ننهض من النوم في ساعة محددة، نمارس الرياضة الصباحية في ساحة مغلقة، نأكل ونتعلم بشكل جماعي وحسب قوانين صارمة فُرضت مسبقاً... مثلكم. وهناك كاميرات مزروعة في كل زاوية لمتابعة حركاتنا على مدار اللحظة، ، نشرب ونأكل أقل منكم، ونرتب أسرتنا وننظف الصحون تماماً مثلكم.ومع ذلك تبقى بعض الاختلافات في التفاصيل، والتي نود إطلاعكم عليها:- أنتم حكمتم على أنفسكم بالبقاء أربعة شهور على الأكثر، بينما نحن محكومون في هذه الأكاديميات منذ سنين طويلة، ومعظمنا لا يعرف متى سيخرج عائداً إلى أهله وأصدقائه، بعد عام، عشرة أو ما لا نهاية.- أنتم مركزون في أكاديمية واحدة، بينما نحن موزعون على عدة أكاديميات: شطة والجلمة بالشمال، الرملة وهداريم والتلموند في الوسط، عسقلان والسبع ونفحة في الجنوب.- وبالقدر الذي تكرهون أن يكون أحدكم "نومنيه" فإننا نتمنى ذلك، ونفرح عند خروج أحدنا ونحسده ولا نتمنى عودته.- وبدلاً من "الفوكالز"، تعودت حناجرنا على النشيد والتكبير الذي يعقبه رش الغاز ليستقر في حناجرنا وصدورنا.- الحدث الأبرز عندكم "برايم" يوم الجمعة، أما عندنا فكل الأيام متشابهة، خصوصاً بعد انقطاع زيارات الأهل منذ فترة طويلة. فبينما يستطيع ذووكم وأصدقاؤكم ركوب الطائرات وقطع الأجواء والبحار لزيارتكم، لا يستطيع أهلنا وأصدقاؤنا عبور جدار الفصل العنصري أو حتى حاجز عسكري صغير لأشهر وسنوات.- أنتم تحتفلون بالفالنتاين، ونحن نحتفل بيوم الأسير، صحيح أن احتفالكم أكبر وجمهوره أوسع وشهرته أكثر؛ أما نحن فجمهورنا حاضر في الذاكرة لا على المسرح.- يقوم بزيارتكم الفنانون بينما يزورنا المحامون والصليب الأحمر. عندكم زعيم وعندنا ممثل معتقل، عندكم top 5 وعندنا لجنة حوار. قد تمنعون من الاتصال بالأهل أو استلام الرسائل والهدايا كإجراء عقابي، أما نحن فممنوعون منها دون عقاب، ونعاقب بأن نمنع من مشاهدة التلفاز أو استخدام الأدوات الكهربائية... وقد يمتد العقاب لعدة أسابيع في زنزانة معتمة لا تتسع لشخص واحد.- تقومون بتخفيف الوزن بواسطة الرجيم ونحن نقوم بذلك عن طريق الإضراب المفتوح عن الطعام.- عندما نخرج من الأكاديميات، يكون ذلك إلى المحكمة العسكرية ليعود الواحد منا محملاً بعشرات السنين التي ستتسبب حتماً في تغيير "اللوك"، أو إلى المستشفيات لنعود محملين بالألم.- إن كانت أكاديميتكم برعاية نسكافيه والـ LBC فإن أكاديميتنا برعاية إدارة السجون و"الشاباك" والشرطة وكل أجهزة القمع التي لا تبخل علينا بكل جديد في مجال الأبحاث النفسية والعقوبات الجسدية وتطبيقها بمناسبة وبدون مناسبة.- تزعجكم الوحدة والملل وتناقص عددكم، بينما يقتلنا الاكتظاظ وتزايد أعدادنا التي أصبحت بالآلاف.- نحرص مثلكم على تعلم اللغات؛ إلا أننا نتعلم الفرنسية من غير معلم والإنكليزية من غير معلم والعربية بعشرين معلم، هذا بالإضافة إلى اللغة العبرية عملا بمبدأ (اعرف عدوك).- "إنتوا لمين بتغنوا، وإحنا لمين بنضحي؟""إنتوا بتغنوا إلنا وإحنا بنضحي إلكم"- تصلكم رسائل SMS ونحن نرسل نداءات SOS- أنتم توقعون أسماءكم للمعجبين والمعجبات، بينما نحن نوقع أسماءنا على ورقة الأمانات وعلى الجدران، ليتعرف علينا القادمون من بعدنا.لمزيد من المعلومات اسألوا الأسرى المحررين..مع تحيات نمر شعبانسجن عسقلان7- دور المثقفين والأدباء :80- التحرك نحو المجتمع بكافة فئاته، وعدم تجاهل الوسط الرياضي – أو الفتاة المتبرجة, والمبادرة بدمجهم ضمن الهم الإسلامي وهذا ما فعلته زهرة العيلة وزميلاتها في مصر وشجعت عليه ذرة ضوء.81- الوعي السياسي والاهتمام بالمسلمين غير العرب كالأكراد والفرس وغيرهم والصديق ( ياسين عزيز ) من كردستان يشعر بحجم الخطر من الهوة السحيقة التي صارت تفصل شعوب المسلمين بضعها عن بعض.82- إنشاء ائتلاف إسلامي من خيرة رجال الأمة كما تأكد أم أسيد من الولايات المتحدة.83- كتابة المقالات في الصحف السيارة بكل ما يتعلق بأحداث تخص المسجد الأقصى المبارك والقدس.84- تأليف الكتب التي تتحدث عن الاقصى85- تفعيل القضية ونشر أخبارها وإيجابياتها ومخاطرها.86- تحويل التفاعل الفردي العشوائي إلى فعل جماعي منظم ينشأ عنه عمل المؤسسات و الجمعيات لتلقف الأفكار الجيدة و رعايتها87- تفعيل المقاومة السياسية على أعلى المستويات88- التصدي للإعلام الغربي والإسرائيلي والرد على شبهاته وأباطيله حول المسجد الأقصى.89 كتابة القصائد المعبرة في المجلات الإسلامية والمواقع وإقامة الأمسيات الشعرية عن الأقصى.*والشعر ديوان العرب وما أجمل الشعر حين يكون سجلا لمعاناة الأقصى , الشاعر عبد الرحمن فرحانة يبوح بشجون مقدسية تحت أستار الكعبةسألتني الصخرة في الأقصىعن اسميعن سابع جدٍ في نسبيعن أميعن عنوانيعن شيءٍ يشبه وجه أبييستوطن في بيت المقدسْعن بيدرناعن تيناتٍكانت تتناجى في "حاكورتنا"*عن عزمة ثأرٍ في صدريوثمت العديد من الشعراء الذين ازدحم المنتدى بقصائدهم من أمثال د. عبد الرحمن العشماوي وعبد الغني التميمي, وأنس الدغيم ....8- دور الأئمة والخطباء والدعاة والمصلحين :90- إعداد الخطب وإلقاؤها أو إرسالها إلى أئمة المساجد وقد قام ( فتى الوسقة ) بتجربة مشكورة , وشارك الكثيرون في صياغتها.ولعل هذه الشريحة من الأمة تنقل مشاعر (فادي) للمسلمين وهو يتحدث من فلسطين:بالأمس ذهبت للصلاة في المسجد الأقصى المبارك وقد فوجئت من كثرة المستوطنين وهم يرفعون أعلامهم ويغنون بجانب مسرى رسول الله صلى الله عليه وسلم .عندها شعرت أن القدس في هذا اليوم حزينة ....وان أسوارها تريد أن تصرخ...... وأن أشجارها وأحجارها تود أن تبكي دما…..91- حث الناس على المشاركة في حماية المقدسات الإسلامية92- استحضار النماذج الخالدة من أبطال المسلمين93- الدعوة إلى توحيد الكلمة وتكريس الجهود94- الاعتناء بأعمال القلوب95- ترابط المجتمع : إفشاء السلام _ النصح لكل مسلم والابتعاد عن النزاع و الاختلاف96- فهم الإسلام فهما صحيحا وتطبيقه97- إحياء دور المساجد98- ركن خاص بالأقصى في مكتبة المسجد99- لتكن منابرنا شقائق لمنابر الأقصى وبيت المقدس100- تعليق مجلة حائطية9- دور مستخدمي الإنترنت والتقنية101- إنشاء المواقع الإلكترونية فهذا موقع ( الأقصى يناديكم ) وهذه صفحة ( عودة ودعوة ) و(منتدى هوازن ) ( وموقع قوارير ) .. وأبدت اهتماماً خاصاً بقضية الأقصى.102- الطبيبة الداعية اقترحت عمل فلاشات منوعة وبلغات مختلفة والمشاركة بها في مواقع الغربيين ومنتدياتهم.103- عمل بلوتوث وجوال دعوي وبواسطة هذه التقنية يمكن التواصل مع قوائم طويلة من شباب الأمة ( أبا سليمان ).104- نشر أسماء الشهداء وقد نشر ( المعز لدين الله ) قوائم طويلة لعدد منهم، وفي المواقع الفلسطينية المزيد من ذلك.105- عمل وثيقة قابلة للتجديد عبر الانترنت نستنكر ما يحصل للأهل في فلسطين والقدس خاصة106- استبدال ألعاب ( البلايستيشن ) بأقراص ( CD ) عاليه الجودة وفكرة اللعبة : أن يقوم اللاعب - وهو الطفل في أغلب الأحيان –107- توظيف استخدام قنوات المحادثة والدردشة والحوار المباشر وقنوات المحادثة غير المباشرة، من خلال برامج ساحات الحوار والمنتديات، ولا تنس مجموعات الأخبار والحوار المنتشرة على مستوى العالم، للحديث عن المسجد الأقصى المبارك.108- توظيف البريد الإلكتروني، إذ يعد وسيلة ممتازة ورائعة النتائج، وذلك بإرسال تقارير وأخبار ودعوات109- نشر المقالات المتميزة110 - رسائل جوال عن (الأقصى) للتذكير بالواجب نحو المسجد الأقصى المباركالأقصى يئن -الحاقدون قتلوا الأبرياء -.- الأقصى ينادي. أبو أسامة111- خلفية سطح المكتب تجعلك تتذكر قضيتك الأولى كلما فتحت جهازك لأي سبب كان.. حاول الاستفادة منها.أضف إلى المفضلة مواقع عن الأقصى تسهل عليك الوصول لأخبار الأقصى بسرعة. الحلم الوردي – السعودية112- تصفح هذا الموقع الرائع وهو شرح توضيحي للأقصى ومعالمه وكثير منا لا يفرق بين المسجد الأقصى ومسجد قبة الصخرةفالمسجد الذي يظهر في وسائل الإعلام له قبة صفراء هو مسجد قبة الصخرة هو جزء من الأقصى وليس هو المسجد الأقصى أقترح مشاهدة الموقع ووضعه في المفضلة ونشرهملاحظة :- تظهر نقط حمراء على الصورة أشر اليها بالماوسلتعرف الصورة ما هي (المبتسم )10-- دور الجمعيات الأهلية والنقابات المهنية والتطبيقية والأندية والمؤسسات :113- تشكيل لجان حالمة كما تعبر ( مشاعل ) تقترح حلولاً بغض النظر عن إمكانية تطبيقها ثم يوضع لها إستراتيجية مرحلية وأحلام اليوم حقائق الغد.114- معارض منوعة عن الأقصى , أبو هند يقول:من خلال مشاركتي في معرض الكتاب التابع لجمعية الإصلاح في البحرين قبل سنوات كان هناك مجسم لقبة الصخرة وداخل المجسم صورة من أرض فلسطين وناس تشرح حق الزوار عن القدس وقضية فلسطين وكان الحضور من الأطفال والمدارس الأجنبية في البحرين وكان تفاعل مع القضية خاصة من الأطفال وبعض الأجانب وخاصة النساء منهم والمعرض نجح بشكل خيالي115- عمل شعارات مقدسيةتنشر وتروج، كما اقترح ناجي سويلم، ومنها :• أيهدم الأقصى وأنا حي• الأقصى في خطر• يا أقصى ما أنت وحيد• القدس لنا• أقصانا لا هيكلهمفداك يا أقصى مالي ونفسي116- مجد (أم الفضيل) تقول : نسمع أن هناك جماعات يهودية تعارض ما تقوم به إسرائيل ضد الفلسطينيين ..بل وحتى تعارض ما يسمى بدولة إسرائيل وأيضا جماعات مسيحية حقوقية معارضة لما يتعرض له الفلسطينيون في أرض فلسطين ولما تتعرض له المقدسات من انتهاكات ..لماذا لا نستفيد منهم ونتعاون معهم إعلاميا لشرح ما يحدث من انتهاكات ضد أماكن العبادة في القدس عبر وسائل الإعلام الأجنبية .....117- إعداد لعب وتصاميم للأطفال, لوحة صورة المسجد الأقصى ومعالمه وقبة الصخرة, ويوجد لعبة تباع تمثل مجسماً للمسجد الأقصى وتشكل ما ذكر في بند (112)118- إنشاء لجان للدفاع عن الأقصى وإنشاء مؤسسة أو صندوق يسمى الصندوق العربي التعاوني الفلسطيني ويكون له مجلس في كل دولة عربية ويشرف عليه فلسطيني مشهود له بالصلاح أو احد الأشخاص العرب بعيدا عن الحكام, هذا الصندوق يدعمه كل عربي بقدر استطاعته وذلك لإبراز الاقتصاد الفلسطيني أو لبناء مساجد ومستشفيات وإصلاحات وغيرها.. ( بنت عُنيزة –, أسرار الإمارات )119- مقاضاة أي أشخاص أو جهات حكوميه تسمح بالمساس بمقدساتنا أو ديننا إسلاميا وعالميا120- كشف مخططات و مؤامرات أعداء الإسلام121- مراسلة الحكام ومخاطبتهم واستثارة مشاعرهم لنصرة الأقصى ولو سياسياً ، والدفاع عن عروبته وإسلاميته في المحافل الدولية.122- عقد ندوات و مؤتمرات لصالح القضية الفلسطينية123- إقامة مهرجانات باسم الأقصى ( خطابات، مهرجان أنشودة.......).124- المقاومة وقد قال الأخ أيمن سامي في أحد نقاطه بالاستعداد لجهاد طويل وأيضاً أحد طلاب ( أبو عزوز ).وفي نتيجة استبيان فتى الوسقة تبين أن 42.4 أبدو موافقتهم لنداء النصرة والجهاد بعد إذن الوالدين. وأقول الجهاد له مفهوم عام ولا يقتصر على أرض المعترك فقط فالجهاد معنى عام وهو بذل الجهد في إقامة دين الله والدعوة إليه وبسط سلطانه في الأرض وإصلاح أحوال الناس الدنيوية ، بما يتطلب ذلك من أنواع العلوم والمعارف والأعمال والوسائل ، وهذا لا شك واجب متعين على الأمة في مجموعها ، ويجب على كل فردٍ منها ما يناسبه ، من علمٍ شرعي ، أو ديني ، أو جهاد بدني ..والمعنى الخاص والمقصود به قتال الكفار المحتلين ، وهذا واجب على القادرين من أهل البلاد المحتلة، ويجب على المسلمين مؤازرتهم ونصرتهم وحياطتهم من ورائهم .125- يظن الكثيرون بأن أهم أسباب الهزيمة :عدم وجود قائد واحد كصلاح الدين ويقعدون , هذا تفكير هروبي, لماذا لا يحاول كل أحد أن يقوم بالدور ذاته وحدود ما وهبه الله ؟ انتظار المخلص . (غير – السعودية)126- ترشيد المقاومة : (وأعدوا لهم استطعتم ) ، كثيرا ما نسمع أصواتا إسلامية تريد أن تموت وتستشهد في فلسطين ، لكن الأصوات التي تدعوا إلى تحرير فلسطين ضعيفة أو بعبارة أخرى ليس الهدف أن نموت ونفنى ونقتل بقدر ما يكون هدفنا تحرير فلسطين بأقل الخسائر وبأكبر النتائج .127- توسيع المقاومة : بعبارة أخرى أن تكون المقاومة من مقاومة إسلامية إلى مقاومة عالمية ، يجب تحريك الضمير العالمي الحي ليهب ضد الصهيونية المتغطرسة . العلم نور128- تشجيع جماعات المقاومة التي لها اهتمام بالقضية .129- وهذه سومر الصريعي من فلسطين تطلق رسالة حنين قائلة:أنا أرسل لكم وأنا في حنين للعرب أن يزورونا بالقدس, في حنين لان تكون عندنا مؤسسه تهتم بالسياحة نستقبلكم ونعد العدة لتشريفكم لنا ولكن متى يأتي هذا اليوم الرب اعلم11- دور الاقتصاد130- لن نموت إن لم نشتر من منتجاتهم كما تقول (عائدة إلى قوافل العائدات) .ويجب تأكيد هذا الشعور عن طريق الإحصائيات المدروسة عن خسائر أمريكا بالمقاطعةوهذا دور لجميع أبناء الأمة من أفراد وأسر وجماعات ودول131- السعي إلى الكسب من الرزق الحلال132- البنوك المتناثرة في الدول الإسلامية لتجعل دوما حسابا ذاهبا إلى المسلمين في فلسطين ويتم العرض دوما في شبكات التلفزة عن رقم الحساب وأن تكون هناك حملات تقام كل 6 أشهر لجمع التبرعات .. (عائدة الى قوافل العائدات)133- سلاح المقاطعة وقد تنادى به مجموعة كبيرة من الأصدقاء منهم أبو أسامة وقلب الذيب والحلم الوردي وسجايا وقد حشد فتى الوسقة أكثر من مائة صفحة من بيانات المقاطعة التي يحسن نشرها وإشاعتها بين الناس. ووضعها في ملفات للتداول.12- دور الفلسطينيين:134- عوّد نفسك وأهل بيتك على شدّ الرحال إلى المسجد الأقصى المبارك مرة واحدة على الأقل في الأسبوع، من خلال مشاركتك في " مسيرة البيارق".135- قد لا تكون أنت فاتح الأقصى ولكنك قد تكون أباه وقد تكونين أمه علّم ابنك الفروسية واقصص عليه أخبار الأقصى واذكر له بعض مخططات اليهود ( الحلم الوردي السعودية)136-زرع كره أعداء الأمة في نفوس أبنائنا137- الصلاة في المسجد الأقصى.138- الرباط والتناوب فيه.139- الاقتطاع من رزقهم اليومي لدعم مشاريع الأقصى.140- مساندة المدافعين عن الثغور.141- وحدة الكلمة بينهم.142- إصلاح البيت الداخلي الفلسطيني ولنا في صلاح الدين الأيوبي الأسوة الحسنة الذي عرف أن شروط النصر في توحيد الكلمة وجمع الشمل ورص الصف ( قال رجلان من الذين أنعم الله عليهما ادخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه فإنكم غالبون ) (العلم نور)12- دور الحكومات143- تشجيع المبادرات الخاصة لحماية الأقصى.144- التآزر وتوحيد الموقف مهما تكن الخلافات.145- اعتبار قضية الأقصى والقدس قضية استراتيجية لا تقبل المساومة146- تفعيل المقاطعة ، أو غض الطرف عنها على الأقل إذا كانت العولمة تفرض شيئاً آخر.147- تبني قضية الأقصى في المحافل الدولية148- دعم الصمود الفلسطيني بالمال والمواقف.149- تفهم الأوضاع المأساوية للشعب الفلسطيني والتعاطي معها من خلال اللجان والهيئات والمؤسسات وفتح الأبواب لذلك.150- عقد المؤتمرات الحادة للتشاور حول القضية.151- معالجة أوضاع المخيمات الفلسطينية في كل مكان وتأهيلها تعليميا وخدميا وإنسانيا