لغز جديد من عندي chiguevara

chiguevara
:: عضو فعّال ::
- إنضم
- 30 مارس 2010
- المشاركات
- 2,787
- النقاط
- 157
السلام عليكم و رحمة الله و تعالى و بركاته
و شراكم اعضاء اللمة و كيراكم ان شاء الله تكونوا بخير
:yahoo::yahoo::yahoo:
المهم اليوم جايبتلكم لغزين من عندي الاول و كيما جرت العادة للتحمية و التسخين و الثاني
اممممم ساهل غير ما تخموش
:wink: :wink: :wink:
نبداو بالاول و يقول
الة موسيقية نسمعها لكن لا نراها فما هي ؟
:heh: :heh: :heh:
و الثاني لي يجيبو عندو تقييم و يقول
اية من ايات خلق الرحمان للجمال استعمل و كدواء مفيد استهلك
اسمي معروف عند بني البشر مذكور في اساطيرهم
و موجود في كتبهم ، مكون من سبعة احرف
لو اخذت اوله صار فتاكا قاتلا
و لو اخذت اخره صار بمعنى
فعل وجه و اشار
فيه تجد غذاء و فائدة لك و لبني البشر
الواني زاهية تسر
الناظر اذا ما راني قيل عن صفاتي الكثير
منها خرافي و منها حقيقي
و الله اعلم
:heh: :heh: :heh:
:music_whistling: :music_whistling: :music_whistling: في انتظار الحلول:music_whistling: :music_whistling: :music_whistling:
و شراكم اعضاء اللمة و كيراكم ان شاء الله تكونوا بخير
:yahoo::yahoo::yahoo:
المهم اليوم جايبتلكم لغزين من عندي الاول و كيما جرت العادة للتحمية و التسخين و الثاني
اممممم ساهل غير ما تخموش
:wink: :wink: :wink:
نبداو بالاول و يقول
الة موسيقية نسمعها لكن لا نراها فما هي ؟
:heh: :heh: :heh:
و الثاني لي يجيبو عندو تقييم و يقول
اية من ايات خلق الرحمان للجمال استعمل و كدواء مفيد استهلك
اسمي معروف عند بني البشر مذكور في اساطيرهم
و موجود في كتبهم ، مكون من سبعة احرف
لو اخذت اوله صار فتاكا قاتلا
و لو اخذت اخره صار بمعنى
فعل وجه و اشار
فيه تجد غذاء و فائدة لك و لبني البشر
الواني زاهية تسر
الناظر اذا ما راني قيل عن صفاتي الكثير
منها خرافي و منها حقيقي
و الله اعلم
:heh: :heh: :heh:
:music_whistling: :music_whistling: :music_whistling: في انتظار الحلول:music_whistling: :music_whistling: :music_whistling: