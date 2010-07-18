لغز جديد من عندي chiguevara

السلام عليكم و رحمة الله و تعالى و بركاته

و شراكم اعضاء اللمة و كيراكم ان شاء الله تكونوا بخير

المهم اليوم جايبتلكم لغزين من عندي الاول و كيما جرت العادة للتحمية و التسخين و الثاني

اممممم ساهل غير ما تخموش

نبداو بالاول و يقول



الة موسيقية نسمعها لكن لا نراها فما هي ؟

و الثاني لي يجيبو عندو تقييم و يقول