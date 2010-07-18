لغز جديد من عندي chiguevara

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chiguevara

:: عضو فعّال ::
إنضم
30 مارس 2010
المشاركات
2,787
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157
السلام عليكم و رحمة الله و تعالى و بركاته


و شراكم اعضاء اللمة و كيراكم ان شاء الله تكونوا بخير
:yahoo::yahoo::yahoo:

المهم اليوم جايبتلكم لغزين من عندي الاول و كيما جرت العادة للتحمية و التسخين و الثاني
اممممم ساهل غير ما تخموش
:wink: :wink: :wink:

نبداو بالاول و يقول

الة موسيقية نسمعها لكن لا نراها فما هي ؟
:heh: :heh: :heh:

و الثاني لي يجيبو عندو تقييم و يقول

اية من ايات خلق الرحمان للجمال استعمل و كدواء مفيد استهلك
اسمي معروف عند بني البشر مذكور في اساطيرهم
و موجود في كتبهم ، مكون من سبعة احرف
لو اخذت اوله صار فتاكا قاتلا
و لو اخذت اخره صار بمعنى
فعل وجه و اشار
فيه تجد غذاء و فائدة لك و لبني البشر
الواني زاهية تسر
الناظر اذا ما راني قيل عن صفاتي الكثير
منها خرافي و منها حقيقي
و الله اعلم
:heh: :heh: :heh:

:music_whistling: :music_whistling: :music_whistling: في انتظار الحلول:music_whistling: :music_whistling: :music_whistling:




 
sami44

sami44

:: مراقب عام ::
طاقم المراقبين
إنضم
10 ديسمبر 2009
المشاركات
12,316
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فالفيراج
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ذكر

والله غير لغز هايل اول ما قريتو لقيت الحل
:yahoo::yahoo::yahoo:
بصح نخلي الاعضاء يخمو
:u_pc::u_pc:
بيناتنا اللغز واعر بزاف لازملو تركيز وقهوة وما نعرف
:busted_red:
جاري التفكير
:u_pc:
 
C

chiguevara

:: عضو فعّال ::
إنضم
30 مارس 2010
المشاركات
2,787
النقاط
157
قال sami44:

والله غير لغز هايل اول ما قريتو لقيت الحل
:yahoo::yahoo::yahoo:
بصح نخلي الاعضاء يخمو
:u_pc::u_pc:
بيناتنا اللغز واعر بزاف لازملو تركيز وقهوة وما نعرف
:busted_red:
جاري التفكير
:u_pc:
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هههه اهلا و سهلا و مرحبتين بيك و قت ما تلقى الحل حطوا بلا ما تستنى
 
C

chiguevara

:: عضو فعّال ::
إنضم
30 مارس 2010
المشاركات
2,787
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157
قال ياسمين عنابة:
اللغز الاول ممكن الشخير
والثاني العسل
وصاحبة الموضوع أعلم شكرااا
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اهلا بيك ياسمين نورتي
الاول قربتي من الحل مي ربي يهديك الشخير الة موسيقية ههههه هذا كوشمار
و الثاني راكي بعيد مش هو الحل
مشكورة على المرور
 
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ياسمين عنابة

:: عضو شرفي ::
إنضم
9 أفريل 2010
المشاركات
3,122
النقاط
157
قال ياسمين عنابة:
اللغز الاول ممكن الشخير
والثاني العسل
وصاحبة الموضوع أعلم شكرااا
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قال chiguevara:
اهلا بيك ياسمين نورتي
الاول قربتي من الحل مي ربي يهديك الشخير الة موسيقية ههههه هذا كوشمار
و الثاني راكي بعيد مش هو الحل
مشكورة على المرور
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هههههههههههههه الي قدرت عليه
معليش نزيد نخمم ونعصر مخي شوي
مشكوووووووووووووووووورة حبيبتي
 
C

chiguevara

:: عضو فعّال ::
إنضم
30 مارس 2010
المشاركات
2,787
النقاط
157
قال ياسمين عنابة:
هههههههههههههه الي قدرت عليه
معليش نزيد نخمم ونعصر مخي شوي
مشكوووووووووووووووووورة حبيبتي
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راني هنا نستنى في حل خيتي :u_pc:
و اذا جبتي حل الاول نعطيك تقييم و تزيدي الثاني نعطيك واحد اخر راكي قر يب لحل الاول
 
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mimi75

:: عضو مُشارك ::
إنضم
17 جوان 2010
المشاركات
177
النقاط
6
اعجبني الموضوع اردت المشاركة فقط اعرف بانه خاطىء بصح معليششششش

الاول هو صوت الطبيعة -حفيف شجراو خرير الماء -
الثاني اظن فقط الطماطم
شكرااااااااا على الموضوع
 
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نجاح

:: عضو مُشارك ::
إنضم
12 جويلية 2010
المشاركات
162
النقاط
7
جاري التفكير .........................

شكرا لك أختي
 
C

chiguevara

:: عضو فعّال ::
إنضم
30 مارس 2010
المشاركات
2,787
النقاط
157
قال mimi75:
اعجبني الموضوع اردت المشاركة فقط اعرف بانه خاطىء بصح معليششششش

الاول هو صوت الطبيعة -حفيف شجراو خرير الماء -
الثاني اظن فقط الطماطم
شكرااااااااا على الموضوع
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اهلا بيك اختي ميمي صفحتي نورت بوجودك
الاول قربتي كثير لكن مش هو الحل بصح راكي قريب و الحل في جوابك
و الثاني مش صح راكي بعيد على الحل
مشكورة ختي ميمي على المرور
 
C

chiguevara

:: عضو فعّال ::
إنضم
30 مارس 2010
المشاركات
2,787
النقاط
157
قال ايمان ع:
اللغز الاول اظن صوت الرياح
والثاني الله اعلم
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اهلا بيك ختي ايمان
الاول قربتي بصح مش هو الحل مي راه موجود فيه الحل اكتفوا بالكلمة الاولى و تولي صح
و الثاني ممكن محاولة راهو ساهل
مشكورة على المرور
 
**بنت الأصول**

**بنت الأصول**

:: عضو مُتميز ::
إنضم
3 سبتمبر 2009
المشاركات
902
النقاط
37
مساءك ورد :ax_flw: يالغالية لباس
انا إنحاول في الاول
آلة موسيقية يمكن يكون الرعد نسمعه ومانشوفة >>>>لكن الرعد آلة موسيقية
 
sami44

sami44

:: مراقب عام ::
طاقم المراقبين
إنضم
10 ديسمبر 2009
المشاركات
12,316
النقاط
1,251
محل الإقامة
فالفيراج
الجنس
ذكر
الاول انضن الصفير
والثاني من بعد راني نولي



ياو راه ساهل علاش التخمام
يا هادية
 
آخر تعديل:
C

chiguevara

:: عضو فعّال ::
إنضم
30 مارس 2010
المشاركات
2,787
النقاط
157
قال @هاديه@:
مساءك ورد :ax_flw: يالغالية لباس
انا إنحاول في الاول
آلة موسيقية يمكن يكون الرعد نسمعه ومانشوفة >>>>لكن الرعد آلة موسيقية
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اهلا بيك يا هادية الصفحة نورت و تزينت بالورد بمررورك
لكن للاسف جوابك خطا و استخدامي للفظ الالة الموسيقية مجاز لا اكثر و لا اقل
و في انتظار محاولاتك في الثاني راهو ساااااااهل
 
C

chiguevara

:: عضو فعّال ::
إنضم
30 مارس 2010
المشاركات
2,787
النقاط
157
قال sami44:
الاول انضن الصفير
والثاني من بعد راني نولي



ياو راه ساهل علاش التخمام
يا هادية
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لا لا لا ما هوش الصفير و علاه تروحوا لبعيد حاول مرة اخرى
و الثاني انا في انتظار الحل راهوووووووو ساااااهل ماء

 
**بنت الأصول**

**بنت الأصول**

:: عضو مُتميز ::
إنضم
3 سبتمبر 2009
المشاركات
902
النقاط
37
قال chiguevara:
لا لا لا ما هوش الصفير و علاه تروحوا لبعيد حاول مرة اخرى
و الثاني انا في انتظار الحل راهوووووووو ساااااهل ماء


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قولينا أول حرف منها او من كم حرف تتكون >>>سؤال الاول برك :music_whistling:
 
C

chiguevara

:: عضو فعّال ::
إنضم
30 مارس 2010
المشاركات
2,787
النقاط
157
قال @هاديه@:
[/right]

قولينا أول حرف منها او من كم حرف تتكون >>>سؤال الاول برك :music_whistling:
[/center]
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ههههه و علاه يا هادية و علاه راهو ساهل و كون تشوفي رددودي السابقة راني قريب عطيت الحل
تشوفيه تضحكي حلو ساهل بسيط و فيه ثلاث احرف
 
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