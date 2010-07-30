امثال شعبية جزائرية .......ناس زمان كلامهم عندو معنى كبير

صحيتي أختي و هادي بعض الحكم السوفية :

صاحب صنعتك عدوك.

اللي أمها نعجة ياكلها الذيب .

قول كلمة خير والا اسكت خير .

لا تاخذ لمطلق ولا تمد فلوسك تبقى معلق و لا تقعد حذا اللي يفلق .