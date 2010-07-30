امثال شعبية جزائرية .......ناس زمان كلامهم عندو معنى كبير

souhila_95
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هذه امثال جزائرية هايلة الكلمات نتاعها بسيطة بصح المعنى كبير
*امثال شعبية جزائرية.:ax_flw:
*أخدم باطل ولا تقعد عاطل.:showoff:
*الحمار حماري و أنا راكب من اللور ( الخلف )i-o:
*الزعاف يخرج السر:cursing:
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*الفم المزموم ما يدخله الذبان:du_nno:
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*اقصد الدار الكبيرة لا ماتعشيتش تبات دافي
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* الجار قبل الدار:um_sh:
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*كم من قبة تنزار ومولاها في النار:thumb_up2:
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*عام يكثر التبن يكثر اللبن:lol:
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*الكبش ينباع بجزته:tongue_1:
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*الي ماهوليك يعييك
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*حماري ولاعود الناس:shiny:
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*قد ماتكبر العين الحاجب فوقها:like_1:
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*ماناكل البصل ما نحصل.
*حج وزاير بير زمزم و جاء للبلاء يتحزم. :re_gards:
*ياكل من الشجرة ويقطع عروقها.
*واش من مرقة حرقت شواربك.
*ازرع ينبت.
*خرج من الحبس طاح في بابه.
*اقلع راس تزول الخصومه.
*الجرب حكاك و الخائن شكاك.
*صاحبك هو جيبك.
*لي يتبع الاولاد داه الواد.
*هو في الموت وعينيه في الحوت.
*دعوة زوج ولا دعوة عجوز.
*الذهت يغير المذهب.
*يفنى مال الجدين و تبقى حرفة اليدين.
*فوت على الواد الهايج وماتفوتش على الواد الساكت.
*لقاه راكب خشبة قالو مبروك العود (الحصان) .
*لي فيه طبة ماتتخبه.
*انا نوصيك ياسعيد و انت في العمى تزيد.
*في النهار تطوف و في الليل تنسج الصوف.
*يعرف الاوقات كي الفروج وما يصليش.
*هم العرس ولاهم الضرس.
*دير كيما دار جارك و لا بدل باب دارك.
*بيضة اليوم و لا جاجة غدوة.
*اهدر على السبع يهدف.
*اتهلاي يا عصاتي على كساتي.
أتمنى أن تعجبكم...........