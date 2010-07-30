امثال شعبية جزائرية .......ناس زمان كلامهم عندو معنى كبير

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souhila_95

:: عضو فعّال ::
إنضم
20 فيفري 2009
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هذه امثال جزائرية هايلة الكلمات نتاعها بسيطة بصح المعنى كبير

*امثال شعبية جزائرية.:ax_flw:

*أخدم باطل ولا تقعد عاطل.:showoff:


*الحمار حماري و أنا راكب من اللور ( الخلف ):eek:i-o:


*الزعاف يخرج السر:cursing:
.
*الفم المزموم ما يدخله الذبان:du_nno:
.
*اقصد الدار الكبيرة لا ماتعشيتش تبات دافي:rolleyes:
.
* الجار قبل الدار:um_sh:
.
*كم من قبة تنزار ومولاها في النار:thumb_up2:
.
*عام يكثر التبن يكثر اللبن:lol:
.
*الكبش ينباع بجزته:tongue_1:
.
*الي ماهوليك يعييك:mad:
.
*حماري ولاعود الناس:shiny:
.
*قد ماتكبر العين الحاجب فوقها:like_1:
.
*ماناكل البصل ما نحصل.


*حج وزاير بير زمزم و جاء للبلاء يتحزم. :re_gards:

*ياكل من الشجرة ويقطع عروقها.


*واش من مرقة حرقت شواربك.

*ازرع ينبت.


*خرج من الحبس طاح في بابه.

*اقلع راس تزول الخصومه.


*الجرب حكاك و الخائن شكاك.

*صاحبك هو جيبك.


*لي يتبع الاولاد داه الواد.

*هو في الموت وعينيه في الحوت.


*دعوة زوج ولا دعوة عجوز.

*الذهت يغير المذهب.


*يفنى مال الجدين و تبقى حرفة اليدين.

*فوت على الواد الهايج وماتفوتش على الواد الساكت.


*لقاه راكب خشبة قالو مبروك العود (الحصان) .

*لي فيه طبة ماتتخبه.


*انا نوصيك ياسعيد و انت في العمى تزيد.

*في النهار تطوف و في الليل تنسج الصوف.


*يعرف الاوقات كي الفروج وما يصليش.

*هم العرس ولاهم الضرس.


*دير كيما دار جارك و لا بدل باب دارك.

*بيضة اليوم و لا جاجة غدوة.


*اهدر على السبع يهدف.

*اتهلاي يا عصاتي على كساتي.


أتمنى أن تعجبكم...........




 
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mimilove1

:: عضو مُتميز ::
إنضم
9 أكتوبر 2008
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ملاح....... ناس زمان مخلاو والو


 مارسي خيتو
 
EL General

EL General

:: عضو شرفي ::
إنضم
7 ديسمبر 2009
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محل الإقامة
تبسة
*الزعاف يخرج السر
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و لله خير صحيحة هاذي و مجربة
مرسي عليك على الموضوع
و يبارك ربي في جدودنا تع بكري
و يخليك لينا يا صاحب الموضوع ...
 
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MĺŹǾ žĕĥÔŖ

:: عضو بارز ::
إنضم
27 أكتوبر 2009
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النقاط
351

*الزعاف يخرج السر:cursing:
هههههههههههههههههههههههههههههه

والله غير كلام عندو معنى شابين كامل
 
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iméne09

:: عضو بارز ::
إنضم
6 ديسمبر 2008
المشاركات
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كلام تاع زمان موزون وزين
يعطيك الصحة سهيلة
 
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فراشة الايمان

:: عضو فعّال ::
إنضم
5 أفريل 2010
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1,765
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37
صحيتي أختي و هادي بعض الحكم السوفية :
صاحب صنعتك عدوك.
اللي أمها نعجة ياكلها الذيب .
قول كلمة خير والا اسكت خير .
لا تاخذ لمطلق ولا تمد فلوسك تبقى معلق و لا تقعد حذا اللي يفلق .
 
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NICHA03

:: عضو فعّال ::
إنضم
24 أفريل 2010
المشاركات
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91
الذهت يغير المذهب.


يعطيك الصحة اختي سهيلة الناس تاع بكري هدرتهم موزونة بزاف ربي يخليك
 
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zahira92

:: عضو فعّال ::
إنضم
10 أفريل 2010
المشاركات
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العمر
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*في النهار تطوف و في الليل تنسج الصوف.
يعطيك الصحة اختي.
 
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the_end

:: عضو مُتميز ::
إنضم
15 جوان 2010
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مرسي حنونة
ناس زمان كانو يهدرو غير الصح
تحياتي
 
Rochdi.dz

Rochdi.dz

:: عضو شرفي ::
إنضم
22 جانفي 2009
المشاركات
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هنا برك
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خص الكلب -حشاكم- غير السباط
 
Mafia-beo16

Mafia-beo16

:: عضو متألق ::
إنضم
19 نوفمبر 2007
المشاركات
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محل الإقامة
باب الواد
الجنس
أنثى
شكرا لك اختي على الحكم
كلام ناس بكري راح معاهم مابقاش منو بزاف
 
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