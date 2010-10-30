هل أصبح للكتاب جنسية ؟؟

السوفي حمة

السوفي حمة

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#1
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#1
كل سنة تنتظر الطبقة المثقفة بالجزائر قيام المعرض الدولي للكتاب الذي يكون فرصة لإقتناء أخر ما جادت به قرائح الأدباء والمفكرين في ضل أزمة ندرة الكتب الأدبية والفكرية وغرق السوق بالكتب الدينية، لكن ما ميز طبعة المعرض لهذه السنة هو غياب دور النشر المصرية، حيث سبق هذا الغياب جدل كبير حول عدم دعوة المنظمين للمعرض للمصريين بحجة ما حدث للفريق الوطني بالقاهرة وما تلى ذلك من أحداث، والسؤال الذي جال بذهني وربما بأذهان الكثيرين من المثقفين هو هل هذا هو السبب الحقيقي أم أن اللوبي الفركفوني تصيد الفرصة ليوجه للطبقة المثقفة المعربة بالجزائر ضربة موجعة من خلال هذا التصرف،
هل من المعقول أن نقاطع كتب العقاد وطه حسين وهيكل وغيرهم من الأدباء الذين أناروا درب الأمة
بسبب ثلة من الجهلة ؟؟
وإن كانت أنفة الجزائري وغيرته هي السبب فلماذا لا نقاطع كل ما يأتي من فرنسا التي عاثت في الجزائر فسادا على مدى 132 سنة من الاستدمار ؟؟
من وجهة نظري الشخصية أجزم أن اللوبي الفركفوني هو من يحرك القضية مستغلا أحداث كرة القدم وإن لم تكن للطبقة المعربة من المثقفين وقفة ضد هؤلاء فإن القادم سيكون أشد
 
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عمار صادق

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#2
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#2
موضوع جميل
أعتقد أن هشاشة العلاقات بين ذات الدولتين أدت إلى تجميد كل ما يربطهما من علاقات، حتى التجارية منها
ورغم أن فخامته بوتفليقة ونظيره المصري حسني مبارك قاما بما يسما تبادل الزيارات كخطوة لاحتواء الأزمة
إلى أن ذلك لم يحل لتعديل ما سبق من فسخ العلاقات بالشتائم من قبل "فضالة" الإعلاميين والمحرضيين، ومن أجل كسب ورقة انتخابية خاسرة منذ أوانها (لن نكمل في التفاصيل تقديرا للموضوع)
فبهذا تكون أكبر دولتان عربيتان تزحفان نحو التطور قد فقدتا ما يربطهما من علاقات دبلوماسية، وما خفي أعظم كما يقولها أخي السوفة حمة
 
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السوفي حمة

السوفي حمة

:: عضو شرفي ::
#3
إنضم
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الجنس
ذكر
#3
قال sharp1989:
موضوع جميل
أعتقد أن هشاشة العلاقات بين ذات الدولتين أدت إلى تجميد كل ما يربطهما من علاقات، حتى التجارية منها
ورغم أن فخامته بوتفليقة ونظيره المصري حسني مبارك قاما بما يسما تبادل الزيارات كخطوة لاحتواء الأزمة
إلى أن ذلك لم يحل لتعديل ما سبق من فسخ العلاقات بالشتائم من قبل "فضالة" الإعلاميين والمحرضيين، ومن أجل كسب ورقة انتخابية خاسرة منذ أوانها (لن نكمل في التفاصيل تقديرا للموضوع)
فبهذا تكون أكبر دولتان عربيتان تزحفان نحو التطور قد فقدتا ما يربطهما من علاقات دبلوماسية، وما خفي أعظم كما يقولها أخي السوفة حمة
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شكرا أخي شارب على الرد القيم
وكما أوضحت في الموضوع المقتضب أشك أن عدم دعوة الناشرين المصريين للمعرض هو من باب ما حدث بالمباراة لكن كما قلت هذه أفعال اللوبي الفركفوني
 
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