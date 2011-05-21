تجربتي مع ,,, صفحة خاصة بتجارب الاعضاء

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ام منصف

:: عضو شرفي ::
#1
إنضم
11 سبتمبر 2009
المشاركات
5,472
الإعجابات
9,786
النقاط
351
#1
هاهي ام منصف تطل عليكم من جديد
بعد انقطاع اللمة وفقدان المواضيع
ارتايت ان اعيد فتح هذه الصفحة الخاصة بتجارب الاعضاء مع الاعشاب والمستحضرات الطبيعية

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موضوع خاص لكل الاعضاء دون استثناء ّّّّّّّّّ,
 لطرح تجاربهم الشخصية مع الاعشاب
والمواد الطبيعية وكيفية العلاج بها

- بعيدا عن المنقول والنسخ واللصق -
 وعدم نقل شيء غير مجرب

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على الجميع
 التزام الجدية مع الشرح المفصل
حتى تعم الفائدة

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 بانتظار تفاعلكم
 
ا

ام منصف

:: عضو شرفي ::
#2
إنضم
11 سبتمبر 2009
المشاركات
5,472
الإعجابات
9,786
النقاط
351
#2
تجربتي مع ,,, ورق الزيتون لعلاج السكري

في لتر ماء مغلي نضع قيمة كمشة اليد ورق زيتون وخليه يغلي مدة دقيقتين
نطفئ النار وخليه يرتاح ويبرد
يشرب قبل الوجبات او في مكان الماء
النتيجة رائعة جداا
 
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mizora

:: عضو مُشارك ::
#6
إنضم
22 ماي 2009
المشاركات
391
الإعجابات
10
النقاط
7
#6
قال ام منصف:
تجربتي مع ,,, ورق الزيتون لعلاج السكري

في لتر ماء مغلي نضع قيمة كمشة اليد ورق زيتون وخليه يغلي مدة دقيقتين
نطفئ النار وخليه يرتاح ويبرد
يشرب قبل الوجبات او في مكان الماء
النتيجة رائعة جداا
إضغط للتوسيع...
هل هو علاج نهائي لمرض السكر؟؟
 
M

mizora

:: عضو مُشارك ::
#8
إنضم
22 ماي 2009
المشاركات
391
الإعجابات
10
النقاط
7
#8
قال ام منصف:
نعم حبيبتي لكن مع اتباع حمية غذائية صارمة باذن الله
إضغط للتوسيع...
ممكن تشرحيلي اكثر كيفاش هادي الحمية
عندي خالتي و عمي عندهم السكري
 
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ام منصف

:: عضو شرفي ::
#12
إنضم
11 سبتمبر 2009
المشاركات
5,472
الإعجابات
9,786
النقاط
351
#12
تجربتي مع ,,, زيت بذرالكتان لعلاج البواسير


ويكون عن طريق دهن منطقة البواسير بالزيت سواء داخلية او خارجية مع التكرار اليومي
وهو مفيد جدا خاصة للمراة الحامل التي لا تستطيع العلاج بمواد كيميائية
 
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اسال الله الفردوس

:: عضو مُشارك ::
#15
إنضم
23 ماي 2011
المشاركات
316
الإعجابات
17
النقاط
7
#15
بارك الله فيك اختي على هذا المجهود
تجربتي مع الارق الخلطة هي مليسة خزامى بابونج واكليل الجبل
كاس تضعي فيه ملعقة صغيرة من الخلطات وتفرغي الماء المغلى عليه ةتتركيه 15د وتشربيه صباحا ومساء
منوم ومهدئ
 
ا

اسال الله الفردوس

:: عضو مُشارك ::
#16
إنضم
23 ماي 2011
المشاركات
316
الإعجابات
17
النقاط
7
#16
تجربتي مع السنا مكة لامساك
ملعقة من السنا مكة في كوب ماء مغلى يخلط مع ملعقة زريعة البسباس ويترك 15 د ويشرب
نصيحة لاتشربو االسنا لوحده يعمل اوجاع في المعدة يخلط مع اي عشبة مفيدة مثال نعناع او كمون او بسباس
 
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ام منصف

:: عضو شرفي ::
#20
إنضم
11 سبتمبر 2009
المشاركات
5,472
الإعجابات
9,786
النقاط
351
#20
تجربتي مع ,,,قشور الرمان واعواد الكركم لعلاج الكلسترول

في لتر ماء نضع حفنة صغيرة قشور الرمان و2 اعواد كركم وتخليهم ليلة كاملة
يصفى ويشرب يوميا صباحا على الريق وقبل الوجبات
وبالشفاء للجميع
 
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