تجربتي مع ,,, صفحة خاصة بتجارب الاعضاء

هاهي ام منصف تطل عليكم من جديد

بعد انقطاع اللمة وفقدان المواضيع

ارتايت ان اعيد فتح هذه الصفحة الخاصة بتجارب الاعضاء مع الاعشاب والمستحضرات الطبيعية



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موضوع خاص لكل الاعضاء دون استثناء ّّّّّّّّّ,

لطرح تجاربهم الشخصية مع الاعشاب

والمواد الطبيعية وكيفية العلاج بها



- بعيدا عن المنقول والنسخ واللصق -

وعدم نقل شيء غير مجرب



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على الجميع

التزام الجدية مع الشرح المفصل

حتى تعم الفائدة



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بانتظار تفاعلكم

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