اخلاقك..ام اخلاقهم..

الطيب الجزائري84

الطيب الجزائري84

:: عضو فعّال ::
إنضم
14 جوان 2011
المشاركات
2,847
النقاط
191
العمر
34
هل أنت تعامل الناس بأخلاقك ام بأخلاقهم ؟


جلس عجوز حكيم على ضفة نهر .. وراح يتأمل في الجمال المحيط به ويتمتم بكلمات .. لمح عقرباً وقد وقع في الماء .. وأخذ يتخبط محاولاً أن ينقذ نفسه من الغرق ؟!



قرر الرجل أن ينقذه .. مدّ له يده فلسعه العقرب .. سحب الرجل يده صارخاً من شدّة الألم .. ولكن لم تمض سوى دقيقة واحدة حتى مدّ يده ثانية لينقذه .. فلسعه العقرب .. سحب يده مرة أخرى صارخاً من شدة الألم .. وبعد دقيقة راح يحاول للمرة الثالثة .. على مقربة منه كان يجلس رجل آخر ويراقب ما يحدث ..




فصرخ الرجل: أيها الحكيم، لم تتعظ من المرة الأولى ولا من المرة الثانية .. وها أنت تحاول إنقاذه للمرة الثالثة؟!



لم يأبه الحكيم لتوبيخ الرجل .. وظل يحاول حتى نجح في إنقاذ العقرب .. ثم مشى باتجاه ذلك الرجل وربت على كتفه قائلاً: يا بني .. من طبع العقرب أن "يلسع" ومن طبعي أن "أُحب واعطف"، فلماذا تريدني أن أسمح لطبعه أن يتغلب على طبعي عَآمِل آلنَآس بطبعِكْ لآ بآطبآعهِمْ ،مَهْمَآ كَآنوآ ومهمآ تعدَدَت تصرفآتهمْ آلتيّ تجرحكْ وتُؤلمكْ في بعضْ آلآحيّآن ، ولآ تَآبَه لتلكْ آلآصْوَآت آلتي تعتليّ طَآلبة منكْ آن تتْرك صفَآتكْ آلحسنةْ لإن آلطرفْ آلآخرْ لآ يستحقْ تصرفَآتك آلنَبيلةْ.




في كثير من الأحيان نندم علي معاملتنا لناس نظن انهم لا يستحقون معاملة طيبة
ولكن هذا الندم غير صحيح فنحن ينبغي أن نعامل الناس بأخلاقنا لا بأخلاقهم....

 ودي لكــمـ
 
E

Elif DZ

:: عضو متألق ::
إنضم
30 أكتوبر 2009
المشاركات
4,959
النقاط
317
نعااامل الناس بأخلاقنا لا لأنهمـ يستحقون منا القيم النبيلة و الانسانية لكـــن لأننا نحـــن لا نستحق أن ننحط لمستواهمـ


باركـ الله فيكـ
,,
 
J

Jagwar

:: عضو بارز ::
إنضم
16 مارس 2009
المشاركات
6,046
النقاط
317
قال فابريغاس:
شكرا خيو يوسف على المرور الطيب
إضغط للتوسيع...
خير الكلام ما قيل و دل
يعطيك الصحة خويا فابرى
موضوع غني و تستحق التقييم

تقبل مرورى المتواضع
موفق باذن الله





 
ع

عصام ابو عماد

:: عضو فعّال ::
إنضم
24 أفريل 2010
المشاركات
1,658
النقاط
37
العمر
34
سبحان الله
كلمات حقا اثرت في نفسي
بارك الله فيك
زادك الله حلما و عطاء و شرفا و تقوى
 
J

Jeune Sghir Mc

:: عضو مُتميز ::
إنضم
26 ماي 2011
المشاركات
1,265
النقاط
37
في كثير من الأحيان نندم علي معاملتنا لناس نظن انهم لا يستحقون معاملة طيبة

ولكن هذا الندم غير صحيح فنحن ينبغي أن نعامل الناس بأخلاقنا لا بأخلاقهم....
كلامك صحيح وجميل

بارك الله فيك
 
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