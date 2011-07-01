شوفو ظاهرة لي راهي صايرة في les bus

سلام عليكم
وشراكم جماعة لاباس ؟؟
ليوم حبيت نقوللكم واحد ظاهرة شفتها في bus سبحان الله والله غير حرت
ايا مالا راكم تعرفو les bus في دزاير لغاشي و دزان و حالتهم حالة
المهم واحد النهار كنت في bus و مبعد طلعت مرا و معها وليدها صغير ايا مالا كي ملقات حاتا بلاصة تقعد فيها و méme واحد مناضلها
مدت وليدها لوحد لمرا تحكمولها و بقات واقفة و مبعد كي وصلت لبلاصة لي تهبط فيها هبطت و نسات وليدها و لمرا هاذيك لي كانت حاكماتولها مشافتهاش كي عادت هابطة
و خلاص لمرا هاذيك هبطت و راحت heureusement لكار كانت حابسة و شافها واحد راحت .عيطلها و قالها راكي نسيتي وليدك و الحمد الله كي قلباتو معاها
إيماجينيو تنساو ولادكم ولا ولاد خاوتكم ولا خاوتكم صغار في لكار و واحد ميتوله
انشاء الله واحد متسرالو عفسة كيما هاذي و ربي يسترنا
اتهلاو في رواحكم و في صحابكم
سلاااااااااااااااام
وشراكم جماعة لاباس ؟؟
ليوم حبيت نقوللكم واحد ظاهرة شفتها في bus سبحان الله والله غير حرت
ايا مالا راكم تعرفو les bus في دزاير لغاشي و دزان و حالتهم حالة
المهم واحد النهار كنت في bus و مبعد طلعت مرا و معها وليدها صغير ايا مالا كي ملقات حاتا بلاصة تقعد فيها و méme واحد مناضلها
مدت وليدها لوحد لمرا تحكمولها و بقات واقفة و مبعد كي وصلت لبلاصة لي تهبط فيها هبطت و نسات وليدها و لمرا هاذيك لي كانت حاكماتولها مشافتهاش كي عادت هابطة
و خلاص لمرا هاذيك هبطت و راحت heureusement لكار كانت حابسة و شافها واحد راحت .عيطلها و قالها راكي نسيتي وليدك و الحمد الله كي قلباتو معاها
إيماجينيو تنساو ولادكم ولا ولاد خاوتكم ولا خاوتكم صغار في لكار و واحد ميتوله
انشاء الله واحد متسرالو عفسة كيما هاذي و ربي يسترنا
اتهلاو في رواحكم و في صحابكم
سلاااااااااااااااام