شوفو ظاهرة لي راهي صايرة في les bus

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soumi.19

:: عضو منتسِب ::
إنضم
26 جوان 2011
المشاركات
17
النقاط
2
سلام عليكم
وشراكم جماعة لاباس ؟؟
ليوم حبيت نقوللكم واحد ظاهرة شفتها في bus سبحان الله والله غير حرت
ايا مالا راكم تعرفو les bus في دزاير لغاشي و دزان و حالتهم حالة
المهم واحد النهار كنت في bus و مبعد طلعت مرا و معها وليدها صغير ايا مالا كي ملقات حاتا بلاصة تقعد فيها و méme واحد مناضلها
مدت وليدها لوحد لمرا تحكمولها و بقات واقفة و مبعد كي وصلت لبلاصة لي تهبط فيها هبطت و نسات وليدها و لمرا هاذيك لي كانت حاكماتولها مشافتهاش كي عادت هابطة
و خلاص لمرا هاذيك هبطت و راحت heureusement لكار كانت حابسة و شافها واحد راحت .عيطلها و قالها راكي نسيتي وليدك و الحمد الله كي قلباتو معاها
إيماجينيو تنساو ولادكم ولا ولاد خاوتكم ولا خاوتكم صغار في لكار و واحد ميتوله
انشاء الله واحد متسرالو عفسة كيما هاذي و ربي يسترنا
اتهلاو في رواحكم و في صحابكم
سلاااااااااااااااام
 
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ماكانش

:: عضو شرفي ::
إنضم
15 جوان 2010
المشاركات
7,696
النقاط
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أهلا بيك صومي
هذي تصرا بارتو في السواقف فليبيس في كلش
مرة مرت خويا نسات بنتها في سوق القش من بعد مالقاتهاش ناضت تعيط حتى لقاتها عند واحد لمرا وادلل بيها
بنت من هذي ؟؟؟
كاريثة كبيرة النسا ساعات يعماو ...
تنساي بنتك حاجة كبيرة
يعطيك الصحة على الموضوع الباهي
 
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lynaa

:: عضو مُتميز ::
إنضم
17 جوان 2010
المشاركات
840
النقاط
37
salam ana ki kont seghira papa nesani fel bus w mafa9ch 7ata tela3 le dar w maam eli fa9ett
normal kont seghira bzf kane 3andi 2 ans w nesani hhhhhhhhhhh
ki netefakar nedhe7ak
 
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DARINE05

:: عضو متألق ::
إنضم
11 أفريل 2010
المشاركات
4,776
النقاط
157
تسرا هذي صحححححححح كاينة ربي يستر
 
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Amoula ALG

:: عضو مُتميز ::
إنضم
25 جوان 2011
المشاركات
1,153
النقاط
37
يااااااااااا ربي سترو والله
يعطيك الصحة ختي على الموضوع​
 
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dida007

:: عضو فعّال ::
إنضم
14 جويلية 2008
المشاركات
2,432
النقاط
157
الله غالب الدنيا درك اتبدلت

ولى الواحد يمشي ومخوا في بلاصة وحد اخرى

انا اشحال من مرة ننسى الكرطاب تاعي في الكوس

ربي يعطينا شاهد لعقل
 
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INATA LOTUS

:: عضو مُتميز ::
إنضم
13 أفريل 2010
المشاركات
862
النقاط
37
العمر
24
hadi li tensa wlidha netwak3o menha ay haja 3ad lewled yetensew? L4ESSENTIEL MERCI BEAUCOUP POUR LE SUJET
 
الحق سلاحي

الحق سلاحي

:: عضوية محظورة ::
إنضم
22 جوان 2011
المشاركات
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النقاط
191
الحق سلاحي، تم حظره "حظر دائم". السبب: مخالفة القوانين / إستخدام ألفاظ نابيه وخادشة للحياء.
????????? راسي حبس
 
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hiba14

:: عضو مُتميز ::
إنضم
3 نوفمبر 2010
المشاركات
1,479
النقاط
37
انساي بورطابل كرطاب انساي روحك قاع بصح ولدك و لا كاش دري هادي قلة عقل نسا اخر زمن
بصح و الله غي نعاير و نرجع نقول الله يحسن العون الميزيريا راهي قاتلة الغاشي و الله غي مساكين الغبينة
 
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om djawad

:: عضو مُتميز ::
إنضم
20 جوان 2011
المشاركات
518
النقاط
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يا جماعة ما تلوموش الامهات
انا خطرة كنت معروضة و مبعد لعشا جا راجلي جايب طاكسي و بدا يقلق فيا
بديت نلم في حوايجي بالغصبة وليدي كان مع صغار في شومبرا اخرى
خرجت و ركبت وديمارات الطاكسي ايا تلفت راجلي ليا زعما حب يشوف وليدو........ ما لقاهش ههههههه
ايا و الباقي تنجمو تتخيلوه
 
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