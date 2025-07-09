الحافلات في الجزائر .... حيث تبدأ الحكاية و تنتهي الأعصاب

ام أمينة

ام أمينة

:: عضو بارز ::
صُنّآع آلمُحْتَوَى
السلام عليكم و رحمة الله تعالى و بركاته


الحافلات في الجزائر .... حيث تبدأ الحكاية و تنتهي الأعصاب

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في بلادنا كي نقولو نركبو الحافلة ( ال bus ) راهي ماشي جملة عادية


راهي إعلان رسمي على دخولك في مغامرة فيها كل أنواع المشاعر من الغضب إلى الضحك و من الصبر إلى الندم



الحافلة في الجزائر بين الوقوف الإجباري و الجلوس المستحيل و كلمة أفونسي لاريار هي كلمة السر

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الحافلة في بلادنا ليست مجرد وسيلة نقل إنها مؤسسة إجتماعية متنقلة و مسرح شعبي و مختبر نفسي لإكتشاف حدود الصبر البشري من لحظة الإنتظار في المحطة إلى لحظة النزول تمر بتجربة لا تُنسى أو لا تُمحى


توصل بكري باش تضمن بلاصة ( مقعد ) خطأ فادح

الحافلة ما تجيش حتى تقرر هي ولا حتى يتعمرو البلايص ( الأماكن ) + عدد من الركاب الواقفين


و مكانش بلاكة ( لافتة ) باينة
فقط مجموعة من الناس واقفين في الشمس يشوفو في إتجاه واحد كأنهم ينتظرون أمر ما مستحيل سيحدث

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و ثاني مكانش حاجة إسمها الصف و لا النظام


الطلعة ( الصعود ) يتم وفق قانون " شكون لي يطبع و شكون لي يزاحم أكثر و شكون لي يعيط أكثر "



المقاعد مصممة خصيصًا لتعذيب العمود الفقري


إذا قعدت قدام التاقة ( النافذة ) وجّد روحك لتلقي ضربة شمس أو تيار هوائي قاتل ولا في زوج

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و الشيوخ يحكو حكايات تع الإستقلال و على غلاء المعيشة و فاتورات الماء و التريسيتي و العجايز يشتكو من كناينهم و المشاكل
و تلقى كذلك لي يدير كيت مان و داير الغناء و الكار كامل يسمع معاه و لا هاذيك لي تحكي فالتيليفون و صوتها عالي كامل يعرفو سرها

بلا ما ننساو واحد الفئة و نلقاوها غير في فصل الصيف أصحاب الرائحة الزكية ( تقول الكوسميتيك مغلوق ) رائحة لا تُطاق خاصة كي تكون الحافلة معمرة ( أعتذر عن هذه النقطة مي لازم نذكرها )

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للأسف في بلادنا مكانش تيكي إلكتروني ( تذكرة إلكترونية ) الروسوفور ( لي يخلص عليك ) يقعد يدور و يخلص بخفة و مرات ما يرجعش الصرف ( الباقي ) و التيكي حافلة فيها و حافلة
و يبدأ يعيط بأسماء المحطات لي يجوز عليهم بسرعة و طلاقة


إذا وصلت في الوقت فذلك معجزة و إذا وصلت متأخرًا فذلك طبيعي



إنها تجربة وجودية رحلة في الذات و إختبار في الصبر


( طبعا أنا لا أتحدث عن كل الحافلات
ظاهرة من المجتمع و حبيت نشاركها معاكم )

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من تخرجت من الجامعة مازال ما ركبتش في كار بهذه المواصفات ههههه ،ياودي وش كنا نعانيو سيرتو في نهارات السخانة غبينة كبيرة .
 

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