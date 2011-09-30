لم تكن صديقي

محمد الشفيع

محمد الشفيع

:: عضو مُشارك ::
السلام عليكم

لم تكن صديقي

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لم تكن صديقي
حين طلبت منك بعض المال
لأعيده لك بعد ساعة
وأنا في أشد الحاجة إليه
فرفضت
وأنت ميسور الحال
**
لم تكن صديقي
حين قابلتني بسلام باهت في السوق
وبررت غيابك عني
بظنك أن رقم هاتفي تغير
رغم أنني أخبرتك أنه باق حتى إفلاس شركة النقال
***
لم تكن صديقي
حين كنت دوما تستغرب أشد الاستغراب
حين تجدني متفوقا في حياتي
على عكس ما كان يقال لك
***
لم تكن صديقي
حين أرسلت لي رسالة معايدة
مشبعة بالسجع
بعد شهور ودهور
كنت حينها في أسفل قائمة المفضلين لديك
***
لم تكن صديقي
حين كنت تتذرع بغيرك
وتدفع بي إلى الخارج
خوفا من أن أثقل عليك في زيارتي
وأنا لم أكن أنوي ذلك أصلا
***
لم تكن صديقي
حين كنت تقبل ضيافتي حين كنت بعيدا عنك
وحين صرنا جيرانا
صرت أراك مع مطلع القمر
***
لم تكن صديقي
حين توجعت أمامي
بحاجتك إلي
وحين أعطيتك كل ما عندي
رحلت إلى غير رجعة
***
لم تكن صديقي
حين بعت مصاحبتي وأنت مع أناس لا تعرفهم
ولم يعد لدي الحق في الحديث معك
إلا حين انفضت مجالس الكبراء
***
لم تكن صديقي
حين كنت تتلو ذكريات طفولتنا
على أنها مضحكة
وقد بنيتها أنا بأحلامي وأمنياتي
***
لم تكن صديقي
حين واسيتك بدمعي
وصرت متألما من مصابك
وأنت تقابلني بابتسامة بلهاء
وكأنك لست مهتما بما حل بك
***
لم تكن للأسف
صديقي
-----------------

كلمات الشاعر الجزائري محمد الشفيع

دمتم أوفياء أنقياء
 
الرجاء الانتباه لاحقا اخي
فركن بوح القلم الحر لا يكون فيه النقل و المنقول

و بارك الله على ما نقلت لنا رزقك الله الرفقة الصالحة الصادقة الصدوقة الصادقة الوعد
 
أختي الكريمة .. السلام عليكم
مشكلة المنتدى أنه لا يعتمد إبداعاتنا مباشرة
وعلينا أن ننتظر أكثر من يوم
وهذا يشعرنا بنوع من الانزعاج
ورغم ذلك فأنا لا أنقل
فكل ما أنشره من تأليفي الخاص بنسبة 99 بالمائة
وهذه الخاطرة من كتابتي
لكن ربما تقصدين أني نقلتها عني ونشرتها في عدد من المنتديات
بارك الله فيك على دعواتك الطيبة
 
صديقي الشاعر محمد الشفيع
ان شاء الله ترجع للمنتدى اشتقنا لكلماتك
 
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