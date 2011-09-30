لم تكن صديقي

أختي الكريمة .. السلام عليكم

مشكلة المنتدى أنه لا يعتمد إبداعاتنا مباشرة

وعلينا أن ننتظر أكثر من يوم

وهذا يشعرنا بنوع من الانزعاج

ورغم ذلك فأنا لا أنقل

فكل ما أنشره من تأليفي الخاص بنسبة 99 بالمائة

وهذه الخاطرة من كتابتي

لكن ربما تقصدين أني نقلتها عني ونشرتها في عدد من المنتديات

بارك الله فيك على دعواتك الطيبة