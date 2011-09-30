محمد الشفيع
:: عضو مُشارك ::
التفاعل 1
الجوائز 17
- تاريخ التسجيل
- 22 جانفي 2008
- المشاركات
- 315
- آخر نشاط
- الجنس
- ذكر
السلام عليكم
لم تكن صديقي
لم تكن صديقي
لم تكن صديقي
حين طلبت منك بعض المال
لأعيده لك بعد ساعة
وأنا في أشد الحاجة إليه
فرفضت
وأنت ميسور الحال
**
لم تكن صديقي
حين قابلتني بسلام باهت في السوق
وبررت غيابك عني
بظنك أن رقم هاتفي تغير
رغم أنني أخبرتك أنه باق حتى إفلاس شركة النقال
***
لم تكن صديقي
حين كنت دوما تستغرب أشد الاستغراب
حين تجدني متفوقا في حياتي
على عكس ما كان يقال لك
***
لم تكن صديقي
حين أرسلت لي رسالة معايدة
مشبعة بالسجع
بعد شهور ودهور
كنت حينها في أسفل قائمة المفضلين لديك
***
لم تكن صديقي
حين كنت تتذرع بغيرك
وتدفع بي إلى الخارج
خوفا من أن أثقل عليك في زيارتي
وأنا لم أكن أنوي ذلك أصلا
***
لم تكن صديقي
حين كنت تقبل ضيافتي حين كنت بعيدا عنك
وحين صرنا جيرانا
صرت أراك مع مطلع القمر
***
لم تكن صديقي
حين توجعت أمامي
بحاجتك إلي
وحين أعطيتك كل ما عندي
رحلت إلى غير رجعة
***
لم تكن صديقي
حين بعت مصاحبتي وأنت مع أناس لا تعرفهم
ولم يعد لدي الحق في الحديث معك
إلا حين انفضت مجالس الكبراء
***
لم تكن صديقي
حين كنت تتلو ذكريات طفولتنا
على أنها مضحكة
وقد بنيتها أنا بأحلامي وأمنياتي
***
لم تكن صديقي
حين واسيتك بدمعي
وصرت متألما من مصابك
وأنت تقابلني بابتسامة بلهاء
وكأنك لست مهتما بما حل بك
***
لم تكن للأسف
صديقي
-----------------
كلمات الشاعر الجزائري محمد الشفيع
دمتم أوفياء أنقياء
لم تكن صديقي
حين طلبت منك بعض المال
لأعيده لك بعد ساعة
وأنا في أشد الحاجة إليه
فرفضت
وأنت ميسور الحال
**
لم تكن صديقي
حين قابلتني بسلام باهت في السوق
وبررت غيابك عني
بظنك أن رقم هاتفي تغير
رغم أنني أخبرتك أنه باق حتى إفلاس شركة النقال
***
لم تكن صديقي
حين كنت دوما تستغرب أشد الاستغراب
حين تجدني متفوقا في حياتي
على عكس ما كان يقال لك
***
لم تكن صديقي
حين أرسلت لي رسالة معايدة
مشبعة بالسجع
بعد شهور ودهور
كنت حينها في أسفل قائمة المفضلين لديك
***
لم تكن صديقي
حين كنت تتذرع بغيرك
وتدفع بي إلى الخارج
خوفا من أن أثقل عليك في زيارتي
وأنا لم أكن أنوي ذلك أصلا
***
لم تكن صديقي
حين كنت تقبل ضيافتي حين كنت بعيدا عنك
وحين صرنا جيرانا
صرت أراك مع مطلع القمر
***
لم تكن صديقي
حين توجعت أمامي
بحاجتك إلي
وحين أعطيتك كل ما عندي
رحلت إلى غير رجعة
***
لم تكن صديقي
حين بعت مصاحبتي وأنت مع أناس لا تعرفهم
ولم يعد لدي الحق في الحديث معك
إلا حين انفضت مجالس الكبراء
***
لم تكن صديقي
حين كنت تتلو ذكريات طفولتنا
على أنها مضحكة
وقد بنيتها أنا بأحلامي وأمنياتي
***
لم تكن صديقي
حين واسيتك بدمعي
وصرت متألما من مصابك
وأنت تقابلني بابتسامة بلهاء
وكأنك لست مهتما بما حل بك
***
لم تكن للأسف
صديقي
-----------------
كلمات الشاعر الجزائري محمد الشفيع
دمتم أوفياء أنقياء