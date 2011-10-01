مكتبة المتون العلمية~دليل طالب العلم إلى أهم المتون وشروحها

ي

يا تعب قلبي

:: عضو مُشارك ::
#1
إنضم
24 سبتمبر 2011
المشاركات
292
الإعجابات
8
النقاط
7
#1

بسم الله الرحمن الرحيم


 السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

دليل طالب العلم إلى أهم المتون العلمية وشروحها الصوتية


أنقل إليكم هذا الموضوع الهام الذي يحتاجه كل طالب علم في بداية الطريق

 هذا دليل لأهم المتون العلمية وشروحها الصوتية ، أسال الله أن ينفعنا وإياكم به

أتمنى أن يتم تثبيته في حال عدم تكراره ،،

لتعم الفائدة..

أولا العقيدة


1_ القواعد الأربع لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب

شـــرح الشــيخ صـالح آل الشيخ حفظه الله


2- الأصول الثلاثة لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب

شرح الشيخ صالح ال الشيخ حفظه الله

شرح الشيخ ابن عثيمين رحمه الله


3- الأصول الستة لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب

شرح الشيخ فلاح بن إسماعيل مندكار


4- أصول الإيمان لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب

شرح الشيخ صالح آل الشيخ حفظه الله


5- كتاب التوحيد لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب

شرح الشيخ ابن عثيمين رحمه الله

شرح الشيخ صالح ال الشيخ حفظه الله


6- مسائل الجاهلية لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب

شرح الشيخ صالح آل الشيخ حفظه الله

شرح الشيخ صالح الفوزان حفظه الله

7- كشف الشبهات لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب


شرح الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز


8- العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية

شرح الشيخ ابن عثيمين رحمه الله

شرح الشيخ صالح آل الشيخ حفظه الله


9- العقيدة الطحاوية للإمام أحمد بن محمد الطحاوي

شرح الشيخ ابن جبرين حفظه الله

شرح الشيخ صالح آل الشيخ حفظه الله


10- الدرة المضية في عقد الفرقة المرضية المؤلف للامام السفاريني

شرح الشيخ ابن عثيمين رحمه الله


11- الفتوى الحموية الكبرى لشيخ الإسلام ابن تيمية

شرح الشيخ صالح آل الشيخ حفظه الله


12- لامية شيخ الإسلام لشيخ الإسلام ابن تيمية
  1. شرح الشيخ عبد العزيز محمد السدحان




13- سلم الوصول إلى علم الأصول للشيخ حافظ بن أحمد الحكمي




14- الكافية الشافية .. في الانتصار للفرقة الناجية للإمام ابن القيم

شرح الشيخ ابن عثيمين رحمه الله




16- حائية ابن أي داود لأبي بكر بن أبي داود

شرح الشيخ عبد الكريم بن عبد الله الخضير حفظه الله

======================

 ثانيا الفقه


3- دليل الطالب لنيل المطالب لمرعي بن يوسف الكرمي

شرح الشيخ ابن جبرين حفظه الله



4- بلوغ المرام من أدلة الأحكام للامام ابن حجر العسقلاني

شرح الشيخ ابن باز رحمه الله

شرح الشيخ ابن عثيمين رحمه الله

======================

 ثالثا أصول الفقه


1- متن الورقات للإمام الجويني

شرح الشيخ صالح آل الشيخ حفظه الله

2- نظم الورقات لشرف الدين يحي العمريطي

شرح الشيخ ابن عثيمين رحمه الله


3- الأصول من علم الأصول للشيخ ابن عثيمين رحمه الله

شرح الشيخ ابن عثيمين رحمه الله


======================


 رابعا أصول التفسير

1- مقدمة في أصول التفسير لشيخ الاسلام ابن تيمية

شرح الشيخ ابن عثيمين رحمه الله


2- رسالة في أصول التفسير للامام السيوطي

شرح الشيخ عبد الكريم بن عبد الله الخضير حفظه الله


3- أصول في التفسير للشيخ ابن عثيمين رحمه الله

شرح الشيخ ابن عثيمين رحمه الله


======================

 خامسا الحديث


1- الأربعون النووية للامام النووي

شرح الشيخ ابن عثيمين رحمه الله

شرح الشيخ صالح آل الشيخ حفظه الله


2- رياض الصالحين للامام النووي

شرح الشيخ ابن عثيمين رحمه الله


3- صحيح البخاري للإمام محمد بن إسماعيل البخاري

شرح الشيخ ابن عثيمين رحمه الله


4- صحيح مسلم للإمام مسلم بن الحجاج

شرح الشيخ ابن عثيمين رحمه الله


5- سنن الترمذي الإمام محمد بن عيسى الترمذي

شرح الشيخ عبد المحسن بن حمد العباد حفظه الله


6- سنن النسائي للإمام أحمد بن على بن شعيب النسائي

شرح الشيخ عبد المحسن بن حمد العباد حفظه الله


7- سنن أبي داود للإمام أبو داود سليمان بن الأشعث السجستاني

شرح الشيخ عبد المحسن بن حمد العباد حفظه الله


8- سنن ابن ماجة للإمام محمد بن يزيد بن ماجه

شرح الشيخ عبد العزيز الراحجي حفظه الله


======================

 سادسا مصطلح الحديث


1- نخبة الفكر في مصطلح أهل الأثر للإمام ابن حجر العسقلاني

شرح الشيخ ابن عثيمين رحمه الله

شرح الشيخ عبد الكريم بن عبد الله الخضير حفظه الله


4- المنظومة البيقونية للشيخ عمر بن محمد البيقوني

شرح الشيخ ابن عثيمين رحمه الله

شرح الشيخ عبد الكريم بن عبد الله الخضير


5- ألفية العراقي للحافظ العراقي

شرح الشيخ سعد بن عبد الله الحميد


شرح الشيخ سعد بن عبد الله الحميد


نسأل الله القبول والنفع والإنتفاع~
...............................................................................................................................
جميع كتب السنة بين يديك مع إمكانية البحث فيها..

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله..

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته


أقدم لكم هذا الموقع القيم الذي يحوي جميع كتب السنة والبحث فيها .. بطريقة بسيطة ورائعة.. وهذا ما يميز الموقع ككل..

لن أطيل عليكم.. هاكم كتب الحديث وروابطها..


البحث في الاحاديث

ketaballah.net


صحيح البخاري

http://www.ketaballah.net/showhadeet...haik=bok hary


صحيح مسلم

http://www.ketaballah.net/showhadeet...shaik=mos lem


سنن الترمذي

http://www.ketaballah.net/showhadeet...aik=ter mithi


سنن النسائي

http://www.ketaballah.net/showhadeet...shaik=nis sai


سنن أبي داود

http://www.ketaballah.net/showhadeeth.htm?shaik=daw od


سنن إبن ماجه

http://www.ketaballah.net/showhadeeth.htm?shaik=maj eh


مسند أحمد

ketaballah.net


موطأ مالك

ketaballah.net


سنن الدرامي

ketaballah.net


مستدرك الحاكم

ketaballah.net


سنن البيهقي

ketaballah.net


سنن الدار قطني

http://www.ketaballah.net/showhadeeth.htm?shaik=kot ni


صحيح إبن حيان

ketaballah.net


صحيح إبن خزيمة

ketaballah.net


مصنف إبن أبي شيبة

ketaballah.net





هذا وأسأل الله النفع لي ولوالدي ولمن لهم حق عليَّ في الدارين

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.


"الدال على الخير كفاعله" .. انشر ولو رابط الموضوع ليعم النفع لدين الله.

منقوول..
المشاركة
جميع كتب السنة بين يديك مع إمكانية البحث فيها، من وضع العضوة مهاجرة.

 
آخر تعديل بواسطة المشرف:
أ

أمينة16

:: عضو بارز ::
#3
إنضم
23 نوفمبر 2009
المشاركات
8,725
الإعجابات
971
النقاط
331
#3
ماشاء الله
مكتبة رائعة اخيتي
بارك الله فيك ونفع بك
وجعلها في ميزان حسناتك
وفقك الباري وحفظك
 
A

ANIS23

:: عضو فعّال ::
#4
إنضم
27 أوت 2011
المشاركات
2,074
الإعجابات
2,384
النقاط
111
#4
جزاك الله كل الخير
وجعله في ميزان اعمالك
ونفع بك وكل التقدير لشخصك الكريم
ولا حرمنا الله جديدك
في امان الله
 
آخر تعديل بواسطة المشرف:
ي

يا تعب قلبي

:: عضو مُشارك ::
#6
إنضم
24 سبتمبر 2011
المشاركات
292
الإعجابات
8
النقاط
7
#6
قال أمينة16:
ماشاء الله

مكتبة رائعة اخيتي
بارك الله فيك ونفع بك
وجعلها في ميزان حسناتك
وفقك الباري وحفظك
إضغط للتوسيع...
الله يحفظك غاليتي أمينة 16..

بوركتِ ولكِ اتمنى التوفيق والسداد ..

ودي!
 
ابو ليث

ابو ليث

:: مشرف ::
طاقم المشرفين
#9
إنضم
8 جانفي 2010
المشاركات
10,536
الإعجابات
10,484
النقاط
851
الإقامة
الجزائر
#9
بارك الله في الأخت صاحبة المشاركة الطيبة، لعل الموضوع يثبت لتعم الفائدة به كل الاخوة، و سأقوم ببعض التعديل من بيان منهجية طلب العلم و غيرها من الأمور التي يتم بها رونق الموضوع ويزداد بهائه و يعظم عطائه باذن الله، علما أني سأبقي من استبنت عدالته و اشتهرت منزلته بين أهل السنة ممن يشهد لهم القاصي و الداني بالعلم و الفضل.
 
ي

يا تعب قلبي

:: عضو مُشارك ::
#11
إنضم
24 سبتمبر 2011
المشاركات
292
الإعجابات
8
النقاط
7
#11
قال ابو ليث:
بارك الله في الأخت صاحبة المشاركة الطيبة، لعل الموضوع يثبت لتعم الفائدة به كل الاخوة، و سأقوم ببعض التعديل من بيان منهجية طلب العلم و غيرها من الأمور التي يتم بها رونق الموضوع ويزداد بهائه و يعظم عطائه باذن الله، علما أني سأبقي من استبنت عدالته و اشتهرت منزلته بين أهل السنة ممن يشهد لهم القاصي و الداني بالعلم و الفضل.
إضغط للتوسيع...
جزيتم خيرا وبارك لكم في علمكم وأوقاتكم أخي المشرف ،،

موفقين..
 
إنسانة ما

إنسانة ما

:: عضو شرفي ::
#14
إنضم
28 سبتمبر 2011
المشاركات
1,897
الإعجابات
94
النقاط
77
#14
أحسن الله إليكِ أختي ونفع بكِ
اسمحيلي بإفادة الإخوة والأخوات، هذا رابط به بعض شروحات أهل العلم للعديد من متون العقيدة:
http://z-salafi.com/v2/zsalafi.php?N_type=2&debut=0
أسأل الله أن ينفع به

وهذا برنامج قيِّم لشرح متن الأصول الثلاثة للشيخ محمد بن آمان الجامي -رحمه الله-

برنامج شرح ثلاثة الأصول وأدلتها

للإمام المجدد
محمد بن عبدالوهاب
شرح العلامة
محمد أمان الجامي
تم تصميم البرنامج بحيث يمكنك قراءة الشرح اثناء الإستماع إليه وكذلك المتن
--------------------------------------
الإصدار الثاني
3osolv1.2.0.exe
صور للبرنامج :



اضغط هنا للتحميل
 
ي

يا تعب قلبي

:: عضو مُشارك ::
#15
إنضم
24 سبتمبر 2011
المشاركات
292
الإعجابات
8
النقاط
7
#15
قال إنسانة ما:
أحسن الله إليكِ أختي ونفع بكِ

اسمحيلي بإفادة الإخوة والأخوات، هذا رابط به بعض شروحات أهل العلم للعديد من متون العقيدة:
http://z-salafi.com/v2/zsalafi.php?n_type=2&debut=0
أسأل الله أن ينفع به


وهذا برنامج قيِّم لشرح متن الأصول الثلاثة للشيخ محمد بن آمان الجامي -رحمه الله-

برنامج شرح ثلاثة الأصول وأدلتها


للإمام المجدد
محمد بن عبدالوهاب
شرح العلامة
محمد أمان الجامي
تم تصميم البرنامج بحيث يمكنك قراءة الشرح اثناء الإستماع إليه وكذلك المتن
--------------------------------------
الإصدار الثاني
3osolv1.2.0.exe
صور للبرنامج :


إضغط للتوسيع...

ماشاء الله ،، تبارك الرحمن،،

الله يحفظك أخيه ويبارك فيكِ ،، إضافة قيمة ..

الله ينفعك بها وتقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال،،

جزيتي عنا كل الخير أختي الكريمة رعاكِ الله ويسر لك الخير حيث كان..

دمتِ في رعاية الله وحفظه..
 
يجب عليك تسجيل الدخول أو التسجيل للرد هنا.