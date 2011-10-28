حب بلا حدود





ومتى تشيخ النجوم ؟؟



ومتى يرى البدر أحفاده ؟؟



إذا سيبقى يحبها إلى موت الحياة وتوقف



الزمن وهما أيضا لن لن يدفنا إذا سيبقى يحبها



وهنا قد رسم الحب آية الطهر الدائمة للحياة



شكرا لك على الكلمات المعبرة

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