حب بلا حدود

الموضوع في 'منتدى الشعر والخاطرة [ منقـولات ]' نشر بواسطة الصراحة راحة, ‏28 أكتوبر 2011.

  1. الصراحة راحة

    الصراحة راحة :: عضو مُتميز ::

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    حب بلا حدود لنزار قباني

    يا سيدتي:

    كنت أهم امرأةٍ في تاريخي

    قبل رحيل العام.

    أنت الآن.. أهم امرأةٍ

    بعد ولادة هذا العام..

    أنت امرأةٌ لا أحسبها بالساعات وبالأيام.

    أنت امرأةٌ..

    صنعت من فاكهة الشعر..

    ومن ذهب الأحلام..

    أنت امرأةٌ.. كانت تسكن جسدي

    قبل ملايين الأعوام..

    2

    يا سيدتي:

    يالمغزولة من قطنٍ وغمام.

    يا أمطاراً من ياقوتٍ..

    يا أنهاراً من نهوندٍ..

    يا غابات رخام..

    يا من تسبح كالأسماك بماء القلب..

    وتسكن في العينين كسرب حمام.

    لن يتغير شيءٌ في عاطفتي..

    في إحساسي..

    في وجداني.. في إيماني..

    فأنا سوف أظل على دين الإسلام..

    3

    يا سيدتي:

    لا تهتمي في إيقاع الوقت وأسماء السنوات.

    أنت امرأةٌ تبقى امرأةً.. في كل الأوقات.

    سوف أحبك..

    عند دخول القرن الواحد والعشرين..

    وعند دخول القرن الخامس والعشرين..

    وعند دخول القرن التاسع والعشرين..

    و سوف أحبك..

    حين تجف مياه البحر..

    وتحترق الغابات..

    4

    يا سيدتي:

    أنت خلاصة كل الشعر..

    ووردة كل الحريات.

    يكفي أن أتهجى إسمك..

    حتى أصبح ملك الشعر..

    وفرعون الكلمات..

    يكفي أن تعشقني امرأةٌ مثلك..

    حتى أدخل في كتب التاريخ..

    وترفع من أجلي الرايات..

    5

    يا سيدتي

    لا تضطربي مثل الطائر في زمن الأعياد.

    لن يتغير شيءٌ مني.

    لن يتوقف نهر الحب عن الجريان.

    لن يتوقف نبض القلب عن الخفقان.

    لن يتوقف حجل الشعر عن الطيران.

    حين يكون الحب كبيراً..

    والمحبوبة قمراً..

    لن يتحول هذا الحب

    لحزمة قشٍ تأكلها النيران...

    6

    يا سيدتي:

    ليس هنالك شيءٌ يملأ عيني

    لا الأضواء..

    ولا الزينات..

    ولا أجراس العيد..

    ولا شجر الميلاد.

    لا يعني لي الشارع شيئاً.

    لا تعني لي الحانة شيئاً.

    لا يعنيني أي كلامٍ

    يكتب فوق بطاقات الأعياد.

    7

    يا سيدتي:

    لا أتذكر إلا صوتك

    حين تدق نواقيس الآحاد.

    لا أتذكر إلا عطرك

    حين أنام على ورق الأعشاب.

    لا أتذكر إلا وجهك..

    حين يهرهر فوق ثيابي الثلج..

    وأسمع طقطقة الأحطاب..

    8

    ما يفرحني يا سيدتي

    أن أتكوم كالعصفور الخائف

    بين بساتين الأهداب...

    9

    ما يبهرني يا سيدتي

    أن تهديني قلماً من أقلام الحبر..

    أعانقه..

    وأنام سعيداً كالأولاد...

    10

    يا سيدتي:

    ما أسعدني في منفاي

    أقطر ماء الشعر..

    وأشرب من خمر الرهبان

    ما أقواني..

    حين أكون صديقاً

    للحرية.. والإنسان...

    11

    يا سيدتي:

    كم أتمنى لو أحببتك في عصر التنوير..

    وفي عصر التصوير..

    وفي عصر الرواد

    كم أتمنى لو قابلتك يوماً

    في فلورنسا.

    أو قرطبةٍ.

    أو في الكوفة

    أو في حلبٍ.

    أو في بيتٍ من حارات الشام...

    12

    يا سيدتي:

    كم أتمنى لو سافرنا

    نحو بلادٍ يحكمها الغيتار

    حيث الحب بلا أسوار

    والكلمات بلا أسوار

    والأحلام بلا أسوار

    13

    يا سيدتي:

    لا تنشغلي بالمستقبل، يا سيدتي

    سوف يظل حنيني أقوى مما كان..

    وأعنف مما كان..

    أنت امرأةٌ لا تتكرر.. في تاريخ الورد..

    وفي تاريخ الشعر..

    وفي ذاكرة الزنبق والريحان...

    14

    يا سيدة العالم

    لا يشغلني إلا حبك في آتي الأيام

    أنت امرأتي الأولى.

    أمي الأولى

    رحمي الأول

    شغفي الأول

    شبقي الأول

    طوق نجاتي في زمن الطوفان...

    15

    يا سيدتي:

    يا سيدة الشعر الأولى

    هاتي يدك اليمنى كي أتخبأ فيها..

    هاتي يدك اليسرى..

    كي أستوطن فيها..

    قولي أي عبارة حبٍ

    حتى تبتدئ الأعياد
     
    الصراحة راحة, ‏28 أكتوبر 2011
    #1
  2. نسيم اللمة

    نسيم اللمة :: عضو منتسِب ::

    تاريخ التسجيل:
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    ومتى تشيخ النجوم ؟؟
    ومتى يرى البدر أحفاده ؟؟
    إذا سيبقى يحبها إلى موت الحياة وتوقف

     الزمن وهما أيضا لن لن يدفنا إذا سيبقى يحبها
    وهنا قد رسم الحب آية الطهر الدائمة للحياة

    شكرا لك على الكلمات المعبرة
     
    نسيم اللمة, ‏28 أكتوبر 2011
    #2
  3. الصراحة راحة

    الصراحة راحة :: عضو مُتميز ::

    تاريخ التسجيل:
    ‏4 أفريل 2010
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    العفو أخي هي فعلا كلمات معبرة من الشاعر الكبير نزار قباني
    لقد أسعدني مرورك أخي ......
    شكرا لك
     
    الصراحة راحة, ‏28 أكتوبر 2011
    #3
  4. meryama94

    meryama94 :: عضو فعّال ::

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    يا سيدتي: ​

    يا سيدة الشعر الأولى ​

    هاتي يدك اليمنى كي أتخبأ فيها.. ​

    هاتي يدك اليسرى.. ​

    كي أستوطن فيها.. ​

    قولي أي عبارة حبٍ ​

    حتى تبتدئ الأعياد ​



    مرسي جمال على النقل الرائع
    تقبل مروووري:ax_flw:
     
    meryama94, ‏28 أكتوبر 2011
    #4
  5. الصراحة راحة

    الصراحة راحة :: عضو مُتميز ::

    تاريخ التسجيل:
    ‏4 أفريل 2010
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    628
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    مرورك كان جميل
    شكرا يا بنت تلمسان
     
    الصراحة راحة, ‏28 أكتوبر 2011
    #5
  6. meryama94

    meryama94 :: عضو فعّال ::

    تاريخ التسجيل:
    ‏2 أوت 2010
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    العفوووو جمال
     
    meryama94, ‏28 أكتوبر 2011
    #6
  7. ISMA.dz

    ISMA.dz :: عضو متألق ::

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    كلام جميل أخي جمال

    نعم القصيدة اخترت ونعم الشاعر نزار القباني

    شكرا لك اخي​
     
    الصراحة راحة معجب بهذا.
    ISMA.dz, ‏28 أكتوبر 2011
    #7
  8. الصراحة راحة

    الصراحة راحة :: عضو مُتميز ::

    تاريخ التسجيل:
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    شكرا لك أختي أسماء والله أنا فرحان بتواجدك في صفحتي
    شكرا لك
    ودمت بألف عافية
     
    الصراحة راحة, ‏28 أكتوبر 2011
    #8
  9. آمِيْرَتُه

    آمِيْرَتُه :: مراقبة عامة :: طاقم المراقبين

    تاريخ التسجيل:
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    : ♥ قلب عسكوري ♥
    امممممممم انتقاء رائع اخي جمال اصبت الاختيار ننتظر ك دائما فعد و لا تتأخر
     
    آمِيْرَتُه, ‏7 نوفمبر 2011
    #9
  10. الصراحة راحة

    الصراحة راحة :: عضو مُتميز ::

    تاريخ التسجيل:
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    شكرا أمينة بارك الله فيك
     
    الصراحة راحة, ‏29 جانفي 2012
    #10
  11. Nilüfer

    Nilüfer :: عضو شرفي ::

    تاريخ التسجيل:
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    اختيار نقل فالقمة

    مشكور
     
    Nilüfer, ‏30 ماي 2012
    #11
  12. الصراحة راحة

    الصراحة راحة :: عضو مُتميز ::

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    العفو وفاء شرفتيني بتواجدك في صفحتي
    تحياتي
     
    الصراحة راحة, ‏30 ماي 2012
    #12
  13. الصراحة راحة

    الصراحة راحة :: عضو مُتميز ::

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      • اذانصبر خاطري ما هنا ني
     
    الصراحة راحة, ‏29 جويلية 2017 على 19:32
    #13

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