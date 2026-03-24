الامين محمد و صدى الغياب على قلبه الموجوع

كم من أحبة فقدناهم وتركوا خلفهم صمتًا يصرخ في قلوبنا كل يوم وكم تمنينا لو أن الزمن يعود بنا لحظة واحدةلنحتضنهم ونهمس لهم بأننا لا نستطيع العيش بدونهم لنواسي قلوبهم المكسورة قبل أن تغادرنا أياميهم قد يكونالرحيل القادم قد يكون الأمين محمد ذلك اليوم الذي يغيب فيه بلا سابق إنذار و يتركنا نحدق في الفراغ كأن العالم كله توقفللحظة وتكتب الأيام على صدرها إنا لله وإنا إليه راجعون فقدناه قبل أن نودعه حقًا قبل أن نقول له آخر كلمة وتركفينا فراغًا أكبر من كل الكلمات لكنه أيضًا ترك حبًا نقيًا للجميع حبًا يجعلنا ندرك كم كنا محظوظين حين كان معناما أحقر الدنيا حين نودع أو نستودع حين نشاهد الحياة تمر من أمام أعيننا بلا رحمة ونتمنى لو أننا نستطيع أن نحتفظبلحظة واحدة فقط لحظة نعيد فيها الضحكة إلى وجوههم ونمسك أيديهم قبل أن تغربهم أياميهم لكن الرحيلقاسٍ يسرق منا كل شيء جميل ويتركنا مع ذكريات نعيد قراءتها مرارًا كأننا نبحث عنهم في كل زاوية من زواياالروح وفي كل صورة قديمة وفي كل همسة نسجتها الأيام بيننا وبينهمكم هو مؤلم أن تشعر أن الوقت قد فات وأن الأحبة قد أصبحوا مجرد ظلال لكن حتى في هذا الحزن هناك بقايامن الحب والوفاء تجعلنا نبتسم بين الدموع نتذكرهم ونحن نعلم أن الرحيل جزء من الحياة وأننا كلما أحببنا بصدقكلما شعرنا بالفراغ حين يغادرون لكنهم يتركون بصمة أبدية تجعلنا ندرك أن الحب الحقيقي لا يموت أبدًاو أن الذكريات التي نحتفظ بها هي الأمل الوحيد الذي يربطنا بهم رغم الغيابوأنا مريض بالقلب لا نعلم متى يتوقف قلبي عن الخفقان لكني ما زلت محب مسالم صافي صادق وعلى نيتيأعيش حياتي بكل ما أستطيع من حب ووفاء أحتفظ بالطيبة حتى وإن كانت الدنيا قاسية وأتمنى أن يكون رحيلالأحبة دائمًا درسًا يذكرنا بقيمة اللحظة وقيمة الحب الحقيقي وأن نبقى صادقين مع أنفسنا ومع من نحب حتى آخر نفس