ملخص القواعد للسنة الثالثة متوسط في اللغة العربية

الحلوة أمينة
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ملخص القواعد:
اسم المكان: من الثلاثي: وكذا اسم الزمان : .مفعل :منظر
.مفعل: موعد
ومن غير الثلاثي على وزن اسم المفعول : ملتقى
النســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــب ة :
هي جعل اسم يرتبط باسم آخر بزيادة ياء مشددة في آخر الاسم المنسوب إليه ,عرب ,عربي
امثلةعن النسب: 1 صحافة .......... صحافي < حذفنا التاء المربوطة >
2 صحراء......... صحراوي < ممدود همزته للتأنيث >
3 ابتداء...........ابتدائي < ممدود همزته أصلية >
4 عصا......... عصوي < ثلاثي مقصور >
5 فتى...........فتوي < ثلاثي مقصور >
6 ملهي......ملهي.....ملهوي < مقصور رباعي ساكن
الثاني >
7 مستشفى – مقصور سداسي أو خماسي
فتي ـــــــــــ فتوي ثلاثي منقوص
الكافي ــــــــــــالكافي أو الكافوي لأنه رباعي منقوص
مهتدي ــــــــــــــمهتدي خماسي منقوص
مستلقي ــــــــــ مستلقي سداسي منقوص
الاستثنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا ء
: تجد المستثنى منه
التام الاستثناء التام المثبت يجب النصب خرج التلاميذ إلا احمد
التام المنفي يجوز النصب ما خرج التلاميذ إلا احمد
الاستثناء غير التام و المنفي : الإعراب حسب الموقع أو بنزع الأداة و النفي مثل : ما خرج إلا احمد ـــــتصبح ــــ خرج احمد
ما أكرمت إلا احمد ــــ تصبح ــــ أكرمت احمد
الاستثناء بغير و سوى : إعرابهما كإعراب الكلمة الواقعة بعد إلا مثال
ما خرج إلا زيد – و ما خرج غير زيد
فإعراب غير هو إعراب زيد
الاستثناء بعدا حاشا خلا : ينصبون باعتبارهم أفعالا و يجرون باعتبارهم حروف
اسم اـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــة :
هو اسم مشتق يدل على آلة و من صيغه
مفعلة ـــــمسطرة . مفعل ــــ مقص . مفعال ـــــ مفتاح
الممنوع من الصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــرف:
هو الاسم الذي لا ينون و لا يجر بالكسرة مثل مررت بأحمد. و هذا أحمد
العلم : يمنع من الصرف إذا كان
مؤنثا لفظا و معنى فاطمة
مؤنثا لفظا حمزة
مؤنثا معنى زينب
إذا كان على وزن الفعل أحمد يقول أنا أحمد الله و يزيد يقول الله يزيد عباده من فضله ــــــــــــ فأحمد ـ يزيد مرة فعل و مرة اسم
- و يمنع الاسم غير العلم من الصرف :
مثل صحراء مختوم بألف التأنيث
مناطق و مصابيح - صيغة منتهى الجموع
- - تمنع الصفة الأصلية من الصرف إذا :
كانت على وزن أفعل كأجرد شرط أن لا يكون مؤنثه
جرداء
ملاحظة : الممنوع من الصرف إذا أضيف أو عرف ب – ال – يجر عندها بالكسرة
المصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــادر
موقف ــــــــــــــ مصدر ميمي
استعمل ــــــــــــــــ استعمال بكسر ثالثه و إضافة ألف لما قبل آخره
و بطريقة سهلة الحائز على المرتبة الثالثة عند التصريف هو المصدر
لاحظ : كتب يكتب كتابة
استعمل يستعمل استعمالا
وهكذا دواليك .
بسم الله الرحمن الرحيم
ملخص دروس القواعد لقسم الثالثة متوسط
إعداد الأستاذ عمراني عمران
يتقدم المبتدأ وجوبا عن الخبر : اذا كان
1- كلاهما معرفة
2- الخبر محصورا بانما و إلا – إنما إبراهيم نبي
3- دخلت على المبتدأ لام الابتداء لأحمد نبي
4- المبتدأ له الصدارة – من للكافرين منجد من نار
يجوز أن يأتي المبتدأ نكرة :
1- المبتدأ مؤخر عن شبه الجملة – في القسم تلميذ
2- المبتدأ نكرة موصوفة – نفس مؤمنة بأرض الله .....
3- المسبوق بنفي أو استفهام
مواضع حذف المبتدأ :
1- مخصوص نعم و مخصوص بئس
2- الدال على القسم
3- الدال على المصدر
4- و يجوز الحذف إذا كان جوابا لاستفهام
مصدر الفعل السداسي :
بكسر ثالثه و زيادة ألف لما قبل آخره
استعمل .ـــــــــــــــــ استعمال
المصدر الميمي :
من الثلاثي على وزن مفعل ..... مخبر مولد
و حذار من صيغة مفاعلة كمشاركة
و من غير الثلاثي بضم ياء مضارعه و فتح ما قبل آخره
المصدر الصناعي : هو اسم آخره ياء مشددة و تاء مربوطة
عرب ...........عربية
عمل المصدر : قد يعمل عمل فعله – إكراما معلمك – أي أكرمت معلمك
إكراما : المصدر عمل عمل فعله أكرم
من أفعال المقاربة:
كاد – أوشك – وهما يعملان عمل كان – كاد العالم يزول
ك : فعل ماض ناقص – العالم : اسمها
- يزول : الجملة ... خبرها .....
من أفعال الرجاء : عسى – حرى : يعملان عمل كان – عسى التلميذ أن ينجح –
عسى : فعل ماض ناقص
التلاميذ : اسم عسى مرفوع
أن ينجح : جملة .... في محل نصب خبر عسى
من أفعال الشروع : شرع – أخذ – بدأ – جعل –أنشأ – طفق – هب – انبرى - : تعمل عمل كان
- أخذ محمد يلعب – محمد : اسم أخذ – يلعب : جملة ... في محل نصب خبر
- تدخل ظن : أو إحدى أخواتها على الجملة الاسمية فتنصب المبتدأ و يسمى مفعولا به أول و تنصب الخبر و يسمى مفعولا به ثانيا
- من أخوات ظن : حسب- زعم – خال – عد .
- حروف النداء هي – يا – أيها –الهمزة و التي يمكن حذفها. مثل أمحمد ؟ و محمد ؟.
- الاستفهام : هو طلب شيء معين , و من أدواته , هل – من –ما – متى – أين – أي – كيف – كم .
- أحرف الجواب : نعم – أجل – إي + القسم –بلى – أولم تنجح؟ - بلى : فإن قلت : لا معناها لم ينجح . و إن قلت بلى معناها : بلى نجحت .
- من أدوات الشرط : ما و مهما : لغير العاقل – من : للعاقل –أين و حيثما : للمكان -. متى : للزمان . لو : امتناع لامتناع .
لولا : امتناع لوجود . كلما : للتكرار
اسم المكان: من الثلاثي: وكذا اسم الزمان : .مفعل :منظر
.مفعل: موعد
ومن غير الثلاثي على وزن اسم المفعول : ملتقى
النســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــب ة :
هي جعل اسم يرتبط باسم آخر بزيادة ياء مشددة في آخر الاسم المنسوب إليه ,عرب ,عربي
امثلةعن النسب: 1 صحافة .......... صحافي < حذفنا التاء المربوطة >
2 صحراء......... صحراوي < ممدود همزته للتأنيث >
3 ابتداء...........ابتدائي < ممدود همزته أصلية >
4 عصا......... عصوي < ثلاثي مقصور >
5 فتى...........فتوي < ثلاثي مقصور >
6 ملهي......ملهي.....ملهوي < مقصور رباعي ساكن
الثاني >
7 مستشفى – مقصور سداسي أو خماسي
فتي ـــــــــــ فتوي ثلاثي منقوص
الكافي ــــــــــــالكافي أو الكافوي لأنه رباعي منقوص
مهتدي ــــــــــــــمهتدي خماسي منقوص
مستلقي ــــــــــ مستلقي سداسي منقوص
الاستثنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا ء
: تجد المستثنى منه
التام الاستثناء التام المثبت يجب النصب خرج التلاميذ إلا احمد
التام المنفي يجوز النصب ما خرج التلاميذ إلا احمد
الاستثناء غير التام و المنفي : الإعراب حسب الموقع أو بنزع الأداة و النفي مثل : ما خرج إلا احمد ـــــتصبح ــــ خرج احمد
ما أكرمت إلا احمد ــــ تصبح ــــ أكرمت احمد
الاستثناء بغير و سوى : إعرابهما كإعراب الكلمة الواقعة بعد إلا مثال
ما خرج إلا زيد – و ما خرج غير زيد
فإعراب غير هو إعراب زيد
الاستثناء بعدا حاشا خلا : ينصبون باعتبارهم أفعالا و يجرون باعتبارهم حروف
اسم اـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــة :
هو اسم مشتق يدل على آلة و من صيغه
مفعلة ـــــمسطرة . مفعل ــــ مقص . مفعال ـــــ مفتاح
الممنوع من الصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــرف:
هو الاسم الذي لا ينون و لا يجر بالكسرة مثل مررت بأحمد. و هذا أحمد
العلم : يمنع من الصرف إذا كان
مؤنثا لفظا و معنى فاطمة
مؤنثا لفظا حمزة
مؤنثا معنى زينب
إذا كان على وزن الفعل أحمد يقول أنا أحمد الله و يزيد يقول الله يزيد عباده من فضله ــــــــــــ فأحمد ـ يزيد مرة فعل و مرة اسم
- و يمنع الاسم غير العلم من الصرف :
مثل صحراء مختوم بألف التأنيث
مناطق و مصابيح - صيغة منتهى الجموع
- - تمنع الصفة الأصلية من الصرف إذا :
كانت على وزن أفعل كأجرد شرط أن لا يكون مؤنثه
جرداء
ملاحظة : الممنوع من الصرف إذا أضيف أو عرف ب – ال – يجر عندها بالكسرة
المصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــادر
موقف ــــــــــــــ مصدر ميمي
استعمل ــــــــــــــــ استعمال بكسر ثالثه و إضافة ألف لما قبل آخره
و بطريقة سهلة الحائز على المرتبة الثالثة عند التصريف هو المصدر
لاحظ : كتب يكتب كتابة
استعمل يستعمل استعمالا
وهكذا دواليك .
بسم الله الرحمن الرحيم
ملخص دروس القواعد لقسم الثالثة متوسط
إعداد الأستاذ عمراني عمران
يتقدم المبتدأ وجوبا عن الخبر : اذا كان
1- كلاهما معرفة
2- الخبر محصورا بانما و إلا – إنما إبراهيم نبي
3- دخلت على المبتدأ لام الابتداء لأحمد نبي
4- المبتدأ له الصدارة – من للكافرين منجد من نار
يجوز أن يأتي المبتدأ نكرة :
1- المبتدأ مؤخر عن شبه الجملة – في القسم تلميذ
2- المبتدأ نكرة موصوفة – نفس مؤمنة بأرض الله .....
3- المسبوق بنفي أو استفهام
مواضع حذف المبتدأ :
1- مخصوص نعم و مخصوص بئس
2- الدال على القسم
3- الدال على المصدر
4- و يجوز الحذف إذا كان جوابا لاستفهام
مصدر الفعل السداسي :
بكسر ثالثه و زيادة ألف لما قبل آخره
استعمل .ـــــــــــــــــ استعمال
المصدر الميمي :
من الثلاثي على وزن مفعل ..... مخبر مولد
و حذار من صيغة مفاعلة كمشاركة
و من غير الثلاثي بضم ياء مضارعه و فتح ما قبل آخره
المصدر الصناعي : هو اسم آخره ياء مشددة و تاء مربوطة
عرب ...........عربية
عمل المصدر : قد يعمل عمل فعله – إكراما معلمك – أي أكرمت معلمك
إكراما : المصدر عمل عمل فعله أكرم
من أفعال المقاربة:
كاد – أوشك – وهما يعملان عمل كان – كاد العالم يزول
ك : فعل ماض ناقص – العالم : اسمها
- يزول : الجملة ... خبرها .....
من أفعال الرجاء : عسى – حرى : يعملان عمل كان – عسى التلميذ أن ينجح –
عسى : فعل ماض ناقص
التلاميذ : اسم عسى مرفوع
أن ينجح : جملة .... في محل نصب خبر عسى
من أفعال الشروع : شرع – أخذ – بدأ – جعل –أنشأ – طفق – هب – انبرى - : تعمل عمل كان
- أخذ محمد يلعب – محمد : اسم أخذ – يلعب : جملة ... في محل نصب خبر
- تدخل ظن : أو إحدى أخواتها على الجملة الاسمية فتنصب المبتدأ و يسمى مفعولا به أول و تنصب الخبر و يسمى مفعولا به ثانيا
- من أخوات ظن : حسب- زعم – خال – عد .
- حروف النداء هي – يا – أيها –الهمزة و التي يمكن حذفها. مثل أمحمد ؟ و محمد ؟.
- الاستفهام : هو طلب شيء معين , و من أدواته , هل – من –ما – متى – أين – أي – كيف – كم .
- أحرف الجواب : نعم – أجل – إي + القسم –بلى – أولم تنجح؟ - بلى : فإن قلت : لا معناها لم ينجح . و إن قلت بلى معناها : بلى نجحت .
- من أدوات الشرط : ما و مهما : لغير العاقل – من : للعاقل –أين و حيثما : للمكان -. متى : للزمان . لو : امتناع لامتناع .
لولا : امتناع لوجود . كلما : للتكرار