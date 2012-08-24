ملخص القواعد للسنة الثالثة متوسط في اللغة العربية

ملخص القواعد:

اسم المكان: من الثلاثي: وكذا اسم الزمان : .مفعل :منظر

.مفعل: موعد

ومن غير الثلاثي على وزن اسم المفعول : ملتقى

النســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــب ة :

هي جعل اسم يرتبط باسم آخر بزيادة ياء مشددة في آخر الاسم المنسوب إليه ,عرب ,عربي

امثلةعن النسب: 1 صحافة .......... صحافي < حذفنا التاء المربوطة >

2 صحراء......... صحراوي < ممدود همزته للتأنيث >

3 ابتداء...........ابتدائي < ممدود همزته أصلية >

4 عصا......... عصوي < ثلاثي مقصور >

5 فتى...........فتوي < ثلاثي مقصور >

6 ملهي......ملهي.....ملهوي < مقصور رباعي ساكن

الثاني >

7 مستشفى – مقصور سداسي أو خماسي

فتي ـــــــــــ فتوي ثلاثي منقوص

الكافي ــــــــــــالكافي أو الكافوي لأنه رباعي منقوص

مهتدي ــــــــــــــمهتدي خماسي منقوص

مستلقي ــــــــــ مستلقي سداسي منقوص

الاستثنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا ء

: تجد المستثنى منه

التام الاستثناء التام المثبت يجب النصب خرج التلاميذ إلا احمد

التام المنفي يجوز النصب ما خرج التلاميذ إلا احمد

الاستثناء غير التام و المنفي : الإعراب حسب الموقع أو بنزع الأداة و النفي مثل : ما خرج إلا احمد ـــــتصبح ــــ خرج احمد

ما أكرمت إلا احمد ــــ تصبح ــــ أكرمت احمد

الاستثناء بغير و سوى : إعرابهما كإعراب الكلمة الواقعة بعد إلا مثال

ما خرج إلا زيد – و ما خرج غير زيد

فإعراب غير هو إعراب زيد

الاستثناء بعدا حاشا خلا : ينصبون باعتبارهم أفعالا و يجرون باعتبارهم حروف

اسم اـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــة :

هو اسم مشتق يدل على آلة و من صيغه

مفعلة ـــــمسطرة . مفعل ــــ مقص . مفعال ـــــ مفتاح

الممنوع من الصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــرف:

هو الاسم الذي لا ينون و لا يجر بالكسرة مثل مررت بأحمد. و هذا أحمد

العلم : يمنع من الصرف إذا كان

مؤنثا لفظا و معنى فاطمة

مؤنثا لفظا حمزة

مؤنثا معنى زينب

إذا كان على وزن الفعل أحمد يقول أنا أحمد الله و يزيد يقول الله يزيد عباده من فضله ــــــــــــ فأحمد ـ يزيد مرة فعل و مرة اسم

- و يمنع الاسم غير العلم من الصرف :

مثل صحراء مختوم بألف التأنيث

مناطق و مصابيح - صيغة منتهى الجموع

- - تمنع الصفة الأصلية من الصرف إذا :

كانت على وزن أفعل كأجرد شرط أن لا يكون مؤنثه

جرداء

ملاحظة : الممنوع من الصرف إذا أضيف أو عرف ب – ال – يجر عندها بالكسرة

المصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــادر

موقف ــــــــــــــ مصدر ميمي

استعمل ــــــــــــــــ استعمال بكسر ثالثه و إضافة ألف لما قبل آخره

و بطريقة سهلة الحائز على المرتبة الثالثة عند التصريف هو المصدر

لاحظ : كتب يكتب كتابة

استعمل يستعمل استعمالا

وهكذا دواليك .





بسم الله الرحمن الرحيم

ملخص دروس القواعد لقسم الثالثة متوسط

إعداد الأستاذ عمراني عمران



يتقدم المبتدأ وجوبا عن الخبر : اذا كان

1- كلاهما معرفة

2- الخبر محصورا بانما و إلا – إنما إبراهيم نبي

3- دخلت على المبتدأ لام الابتداء لأحمد نبي

4- المبتدأ له الصدارة – من للكافرين منجد من نار

يجوز أن يأتي المبتدأ نكرة :

1- المبتدأ مؤخر عن شبه الجملة – في القسم تلميذ

2- المبتدأ نكرة موصوفة – نفس مؤمنة بأرض الله .....

3- المسبوق بنفي أو استفهام

مواضع حذف المبتدأ :

1- مخصوص نعم و مخصوص بئس

2- الدال على القسم

3- الدال على المصدر

4- و يجوز الحذف إذا كان جوابا لاستفهام

مصدر الفعل السداسي :

بكسر ثالثه و زيادة ألف لما قبل آخره

استعمل .ـــــــــــــــــ استعمال

المصدر الميمي :

من الثلاثي على وزن مفعل ..... مخبر مولد

و حذار من صيغة مفاعلة كمشاركة

و من غير الثلاثي بضم ياء مضارعه و فتح ما قبل آخره

المصدر الصناعي : هو اسم آخره ياء مشددة و تاء مربوطة

عرب ...........عربية

عمل المصدر : قد يعمل عمل فعله – إكراما معلمك – أي أكرمت معلمك

إكراما : المصدر عمل عمل فعله أكرم

من أفعال المقاربة:

كاد – أوشك – وهما يعملان عمل كان – كاد العالم يزول

ك : فعل ماض ناقص – العالم : اسمها

- يزول : الجملة ... خبرها .....

من أفعال الرجاء : عسى – حرى : يعملان عمل كان – عسى التلميذ أن ينجح –

عسى : فعل ماض ناقص

التلاميذ : اسم عسى مرفوع

أن ينجح : جملة .... في محل نصب خبر عسى

من أفعال الشروع : شرع – أخذ – بدأ – جعل –أنشأ – طفق – هب – انبرى - : تعمل عمل كان

- أخذ محمد يلعب – محمد : اسم أخذ – يلعب : جملة ... في محل نصب خبر

- تدخل ظن : أو إحدى أخواتها على الجملة الاسمية فتنصب المبتدأ و يسمى مفعولا به أول و تنصب الخبر و يسمى مفعولا به ثانيا

- من أخوات ظن : حسب- زعم – خال – عد .

- حروف النداء هي – يا – أيها –الهمزة و التي يمكن حذفها. مثل أمحمد ؟ و محمد ؟.

- الاستفهام : هو طلب شيء معين , و من أدواته , هل – من –ما – متى – أين – أي – كيف – كم .

- أحرف الجواب : نعم – أجل – إي + القسم –بلى – أولم تنجح؟ - بلى : فإن قلت : لا معناها لم ينجح . و إن قلت بلى معناها : بلى نجحت .

- من أدوات الشرط : ما و مهما : لغير العاقل – من : للعاقل –أين و حيثما : للمكان -. متى : للزمان . لو : امتناع لامتناع .

لولا : امتناع لوجود . كلما : للتكرار