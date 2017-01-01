ثوابت إعرابية 1_ نكرة + نكرة = نعت مفرد : - هند طالبة مجتهدة. 2- معرفة + معرفة = نعت مفرد: - يحترم الاستاذ الطالب المتفوق. 3- نكرة + معرفة = مضاف اليه : - لن يفر المذنب من قبضة القانون. 4- معرفة + نكرة = حال مفردة: - جاء أحمد راكباً. 5- اسم اشارة + معرف بأل غير متصرف: بدل مطابق - شاهدت هذا الرجل. 6- اسم اشارة + معرف بأل متصرف:نعت مفرد. - نجح هذا المجتهد. 7- اسم اشارة + نكرة = خبر : - هذا رجل كريم. 8- أيها ، أيتها + معرف بأل متصرف: نعت مفرد - يأيها الناجح 9- أيها ، أيتها + معرف بأل جامد = بدل مطابق - يأيها الرجل 10- إذا كانت الجملة الفعلية اسم معرفة + اسم نكرة : يعرب الاسم الثانى حالاً منصوباً. ( جاء الطفل مسروراً). 11- إذا كانت الجملة اسمية اسم معرفة + اسم نكرة :يعرب الاسم الثانى خبر . ( هذا الطفل مسروراً). 12- حرف نداء + اسم اشارة + معرف بأل = نعت - ياهذا الطالب. 13- معرف بأل +اسم اشارة = نعت راجع القواعد هذه 14- علم أو معرفة بأل + اسم موصول = نعت - قابلت الطالب الذى نجح. 15- نكرة + اسم موصول = مضاف اليه - كل من عليها فان. 16- إنما + الاسم المعرف = ميتدأ إنما الأمم الأخلاق. 17- إذا تقدم الجار والمجرور أو الظرف فى أول الجملة الاسمية يعرب خبراً مُقدماً. " من المؤمنين رجال صدقوا ماعَهدوا الله عليه" 18- الاسم الواقع بعد الكلمات الاتية يعرب مضافاً اليه ( كل – كلا – كلتا – نفس – عين – بعض – سوى – نحو أثناء – خلال – لدى – تلو – أى – عند – مثل – عبر – بين – بن – أب – أخ – فو – ذو – حم – " وفوق كل ذى علم عليم". 19- الاسم الواقع بعد الظرف ( زمان – مكان ) يعرب مضافاً اليه- قابلت صديقى بعد صلاة العشاء أمام المسجد. 20- الفعل المضارع ينصب إذا سُبق بأداة نصب ( أنْ – لنْ – كى – حتى – لام التعليل – فاء السببية – واو المعية – لام الجحود – إذنْ ). 21- الفعل المضارع يجزم إذا سُبق بأداة الجزم ( لم – لما – لام الأمر – لا الناهية) وإذا سُبق بأداة شرط جازمة لفعلين ( إنْ – منْ – مهما – متى – أين – أينما – حيثما – أيان – أى ) - لم ينجح المهمل. 22- علامات جزم الفعل المضارع هى( السكون – حذف النون – حذف حرف العلة). - يجزم المضارع بحذف حرف العلة إذا كان معتل الآخر. - يجزم المضارع بالسكون إذا كان صحيح الآخر ولم يتصل به ضمير. - يجزم بحذف النون إذا كان من الافعال الخمسة. 23- الأفعال الخمسة هى كل فعل مضارع اتصلت به واو الجماعة- المسلمون يطبقون الشريعة. ترفع الأفعال الخمسة بثبوت النون ألف الاثنين - الساعيان فى الخير لن يندما. وتنصب وتجزم بحذف النون ياء المخاطبة - يافاطمة لاتهملى واجبك. 24- أى ضمير يتصل باسم معرب يعرب ضمير مبنى فى محل جر مضاف اليه – أعطيت الطالب حقه حق _ الهاء. 25- أى ضمير يتصل بفعل يعرب ضمير مبنى فى محل رفع فاعل ماعدا كاف الخطاب - هاء الغيبة – ياء المتكلم فتعرب ضميراً مبنياَ فى محل نصب مفعول به – فهمت النحو – فهمنا النحو – شاهدت أمل – فاطمة يحبها الجميع. 26- اسم تفضيل + اسم نكرة منون منصوب = تمييز منصوب – محمد أعظم خُلقا. 27- الاسم الواقع بعد الأعداد – كنايه الأعداد – كم الاستفهامية – كم الخبرية – الوزن – الكيل – المسافة = تمييز كم يوماً فى الاسبوع. 28- الاسم النكرة الواقع بعد فاعل = تمييز - زرعت فداناً قطناَ. 29- العداد 11:99 تمييزها مفرد منصوب – القرآن ثلاثون جزءاً، وسائر الأعداد تمييزها مفرد مجرور أو جمع مجرور - فى الجنيه مائة قرش. 30- كلمة مع " تعرب ظرفاَ ومابعدها يعرب مضافاَ اليه وكلمة معا تعرب حالاَ منصوب بالفتحة. يد الله مع الجماعة - ينبغى أن نقف معاً ضد اسرائيل. 31- مواقع إعراب كلمة " كيف " أ- كيف + فعل تام = فى محل نصب حال كيف جاء محمد. ب- كيف + اسم أوضمير منفصل = فى محل رفع خبر مقدم كيف حالك؟كيف أنت؟ ج- كيف + فعل ناقص = فى محل نصب خبر مقدم كيف كان محمد؟ ** تعرب كيف نائب عن المفعول المطلق ** " قال تعالى ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل" ، .... ألم تر كيف ضرب الله مثلاً". 32- " مُذُ ، منذ " + اسم مجرور = مضاف اليه - مارأيته منذ يومين. 33- الجملة الواقعة بعد" إذا ، إذ ، حيث – حين _ يوم " تكون فى محل جر بالاضافة. ( جلست فى المسجد حيث يجلس قارىء القرآن) 34 - الأسماء الآتية تعرب حالاُ أولاً – ثانيا – الخ – مادياُ – سياسياً – عوضًا – بدلاً – سهوًا – عمداً – دائماً – جميعاً – معاً – وحدك – وحده – وحدها – أجمعين – عامة - قاطبة - كافة - سوياَ. 35- الاسماء الآتية تعرب مفعولاً مطلقاً لفعل محذوف سبحانه – خصوصًا – عمومًا – أيضًا – مثلاً- حقًا – لبيك – سعديك – شكراً – عفوا. 36- كلمة حثيثًا ، جدًا – كثيرًا تعرب نائبًا عن المفعول المطلق. كلمته كثيرًا. 37- ينوب عن المفعول المطلق لصفته – عدده – الاشارة اليه – مرادفه- نوعه – ضميره – كل – بعض – غاية – جميع – كل اسم أضيف الى المصدر . " فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلده ". 38- " خصوصًا – خاصة " يعربان مفعولاً مطلقاً لفعل محذوف تقديره أخص والاسم الواقع بعدها يعرب مفعولاً منصوبًا وإذا جاءت فى نهاية الجملة أعربتها حالاً منصوبه – أحب الرجال خصوصًا الصادقين – أحب الرجال الصادقين خصوصًا. 39- كلمة بخاصة جار ومجرور فى محل رفع خبر مقدم والاسم الواقع بعدها يعرب مبتدأ مؤخر مرفوع وإذا جاءت فى آخر الجملة تعرب حالاً شبه جملة- أحب الرجال بخاصة محمد. ، أحب الرجال الصادقين بخاصة. 40- الاسم الواقع بعد ( متى – أين – كيف ) يعرب مبتدأ مؤخر وأسماء الاستفهام تعرب خبرًا مقدمًا – أين الكتاب؟ 41- يجب تقديم الخبر على المبتدأ إذا كان فى المبتدأ ضمير يعود على الخبر – فى المدرسة تلاميذها. 42- الكلمات ( ثم ثمه – هنا – هناك ) تعرب ظروف مكان مبنية فى محل رفع خبر مقدم والاسم بعدها يُعرب مبتدا مؤخر - ثم خلاف بينى وبيتك ، هنا القاهرة. 43- الاسم الواقع بعد " لولا " يعرب مبتدأ وخبره محذوف وجوبًا تقديره موجود. 44- الكلمات " لعمرك – لعمرى – يمين الله – أيم الله " وكل مايدل على القسم تعرب مبتدأ وخبره محذوف – يمين الله لآحافظن على الصلاة. 45- الاسم الواقع بعد ( خلا – عدا – حاشا ) إما أن يعرب اسمًا مجرورًا وهذه الكلمات حروف جر ، وإما مفعولاً به وتكون هذه الكلمات أفعالاً ماضية" – جاء الطلاب من الرحلة خلا أسامة. 46- الاسم الواقع بعد( ماخلا- ماعدا – ماحاشا) يعرب دائمًا مفعول به منصوب – نجح الطلاب جميعًا ماعدا أسامة. 47- عند السؤال ب ( ألم – ألن – أما – ألا – أليس ) تكون الاجابة فى الاثبات ب ( بلى ) وفى النفى بـ (نعم ) + أداة النفى : ألم تسافر ؟ الاثبات : بلى أسافر. النفى : نعم لم أسافر. 48- الفعل + المصدر = مفعول مطلق منصوب ( اصبر يامؤمن صبرًا جميلاً). 49- المصدر بدون الفعل يعرب حسب موقعه فى الجملة ( الصبر على المكاره واجب ). 50- حروف الجر الأصلية هى ( منْ – على – فى – الباء – الكاف – اللام ) ومايليها مضاف اليه. 51- رب + نكرة = مبتدأ مرفوع بالضمة المقدرة منع ظهورها حركة حرف الجر الزائد – رب ضارة نافعة. 52- الأفعال ( كسا – ألبس - منح – منع – أعطى – ظن – خال – حسب – زعم – جعل – رأى – - وجد – علم – وهب – أخذ– حول) تنصب مفعولين ( جعل الله الجنة دار المتقين). 53- الجمل وأشباه الجمل بعد النكرات صفات وبعد المعارف أحوال _ جاء رجل خلقه عظيم – جاء الرجل خلقه عظيم ). " أهلاً وسهلاً ومرحبًا : تعرب مفعولاً به لفعل محذوف والتقدير حللت أهلاً ونزلت سهلاً. 54-دائمًا – أولاً – ثانياً – ثالثاً – أخيراً – معاً – خاصةً – عامةً – جميعًا - سهوًا – سويًا : تعرب حالاً منصوبة . جئنا معًا – نذاكر سويًا – ذاكرت النحو أولاً. 56- مواقع اعراب كلمة كل :أ- اسم + كل + ضمير = توكيد معنوى. ب- كل + كلمة تدل على الزمن = ظرف زمان ومابعدها مضاف اليه. ذاكر النحو كل يوم. 57- مواضع إعراب التمييز أ- ألفاظ المقادير + كلمة نكرة = تمييز ( اشتريت كيلو تفاحًا ). ب- ألفاظ الأعداد وكناياته + كلمة نكرة = تمييز. ( سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسومًا) ج- كلمة على وزن أفعل + كلمة نكرة ( أعظم البلاد قوة). د - أسلوب المدح والندم نعم ، بئس + نكرة = تمييز( نِعمَ خلق الصديق). هـ- صيغة التعجب ماأفعل ، أفعل بـ + نكرة = تمييز( ماأجمل القاهرة مدينة ). و- كلمة كفى + كلمة نكرة = تمييز (كفى بالله وكيلاً). ز- اسم منسوب + نكرة = تمييز ( خالد مصرى أبًا ). ح- فعل على وزن فَعُلَ + كلمة نكرة = تمييز. ( كبرت كلمة تخرج من أفواههم). 1- الكلمات " اثنان – اثنتان – كلاهما – كلتاهما " اسماء ملحقة بالمثنى فتعرب إعرابه رفعًا ونصبًا وجرًا بالياء بشرط اتصالها بضمير. 2- الكلمات " عالمون – بنون – سنون – أهلون – أولو – ذوو – عشرون – ثلاثون – أربعون – خمسون وستون وسبعون وثمانون وتسعون " أسماء ملحقة بجمع المذكر السالم وتعرب إعرابه رفعًا بالواو ونصًا وجرًا بالياء. 3- تحذف نون المثنى ومايلحق به وجمع المذكر السالم ومايلحق به عند الاضافة وكذلك التنوين من المفرد وجمع التكسير وجمع المؤنث السالم " يابنى آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد". 4- أولات وأخوات وكل جمع مؤنث سالم سمى به المفرد " عرفات – بركات – عنايات " يلحق بجمع المؤنث السالم فترفع بالفتحة وتنصب وتجر بالكسرة. 5- أسماء الأفعال لها صورة واحدة مع المفرد والمثنى والجمع إلا إذا اتصلت بكاف الخطاب فالكاف تطابق المخاطب اسم فعل ماضى " شتان – سرعان – هيهات ". اسم فعل مضارع " أفٍ – آه – وها – وى". اسم فعل أمر " حى – هلموا – آمين – صه – مه – عليك – مكانك – بله – دونك ". 6- الممنوع من الصرف لاينون يرفع بالضمة وينصب بالفتحة ولايجر بالفتحة إلا إذا كان مضافًا أو معرفًا بأل. 7- يمنع من الصرف كل اسم علم مؤنث أو عجمى زائد على ثلاثة أحرف أو منتهى بألف ونون والعلم المركب تركيبًا مزيجًا " بورسعيد " أو وزن الفعل أو وزن فعل فاطمة – إبراهيم – سلمى – رمضان – أحمد – عمر – بعلبك" 8- تمنع من الصرف كل صفة على وزن فعلان أو وزن أفعل عطشان – أعظم – أقوى. 9- جميع أسماء الأنبياء ممنوعة من الصرف " يوسف – يعقوب – يونس – آدم – اسماعيل " ماعدا " محمد – صالح – هود – نوح – لوط ". 10- صيغة منتهى الجموع وهى كل جمع تكسير أو على ألفه حرفان أو ثلاثه وهى ممنوعة من الصرف " دراهم – مدارس – دنانير – قناديل ". 11- الكلمات " آحاد – موحد – ثناى – مثنى – عشار – معشر – أُخرج أخرى " ممنوعة من الصرف. 12- اسم الفاعل من الثلاثى على وزن " فاعل – عامل – قاتل – ناصر " ومن غير الثلاثى مُ + كسر ماقبل آخره " مُطيع – مُستمع ". 13- اسم المفعول من الثلاثى على وزن " مفعول – منصور – مسرور – منشور " ومن غير الثلاثى مُ + فتح ماقبل آخره " مًصطفى – مُنتقى – مُرتجى". 14- صيغ المبالغة خمسة أوزان فعول – غفور ، فعيل ، رحيم ، فعّال : غفار ، مفعال : معطاء ، فَعِل : حذِر. 15- المقصور اسم معرب آخره ألف لازمة مفتوح ماقبلها " رضا – فتى – كبرى – مصطفى – مستشفى – " ويعرب بحركات مقدره رفعًا ونصبًا وجرًا. 16- المنقوص : اسم معرب آخره ياء لازمة مكسور ماقبلها " المحامى – الساعى – القاضى". 17- الممدود : اسم معرب آخره همزة مفتوح ماقبلها " سماء – ضياء – صفاء ".