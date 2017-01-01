ثوابت إعرابية



1_ نكرة + نكرة = نعت مفرد : - هند طالبة مجتهدة.

2- معرفة + معرفة = نعت مفرد: - يحترم الاستاذ الطالب المتفوق.

3- نكرة + معرفة = مضاف اليه : - لن يفر المذنب من قبضة القانون.

4- معرفة + نكرة = حال مفردة: - جاء أحمد راكباً.

5- اسم اشارة + معرف بأل غير متصرف: بدل مطابق - شاهدت هذا الرجل.

6- اسم اشارة + معرف بأل متصرف:نعت مفرد. - نجح هذا المجتهد.

7- اسم اشارة + نكرة = خبر : - هذا رجل كريم.

8- أيها ، أيتها + معرف بأل متصرف: نعت مفرد - يأيها الناجح

9- أيها ، أيتها + معرف بأل جامد = بدل مطابق - يأيها الرجل

10- إذا كانت الجملة الفعلية اسم معرفة + اسم نكرة : يعرب الاسم الثانى حالاً منصوباً.

( جاء الطفل مسروراً).

11- إذا كانت الجملة اسمية اسم معرفة + اسم نكرة :يعرب الاسم الثانى خبر .

( هذا الطفل مسروراً).

12- حرف نداء + اسم اشارة + معرف بأل = نعت - ياهذا الطالب.

13- معرف بأل +اسم اشارة = نعت راجع القواعد هذه

14- علم أو معرفة بأل + اسم موصول = نعت - قابلت الطالب الذى نجح.

15- نكرة + اسم موصول = مضاف اليه - كل من عليها فان.

16- إنما + الاسم المعرف = ميتدأ إنما الأمم الأخلاق.

17- إذا تقدم الجار والمجرور أو الظرف فى أول الجملة الاسمية يعرب خبراً مُقدماً.

" من المؤمنين رجال صدقوا ماعَهدوا الله عليه"

18- الاسم الواقع بعد الكلمات الاتية يعرب مضافاً اليه ( كل – كلا – كلتا – نفس – عين – بعض –

سوى – نحو أثناء – خلال – لدى – تلو – أى – عند – مثل – عبر – بين – بن – أب – أخ – فو – ذو – حم – " وفوق كل ذى علم عليم".

19- الاسم الواقع بعد الظرف ( زمان – مكان ) يعرب مضافاً اليه- قابلت صديقى بعد صلاة العشاء

أمام المسجد.

20- الفعل المضارع ينصب إذا سُبق بأداة نصب ( أنْ – لنْ – كى – حتى – لام التعليل – فاء السببية

– واو المعية – لام الجحود – إذنْ ).

21- الفعل المضارع يجزم إذا سُبق بأداة الجزم ( لم – لما – لام الأمر – لا الناهية) وإذا سُبق بأداة

شرط جازمة لفعلين ( إنْ – منْ – مهما – متى – أين – أينما – حيثما – أيان – أى )

- لم ينجح المهمل.

22- علامات جزم الفعل المضارع هى( السكون – حذف النون – حذف حرف العلة).

- يجزم المضارع بحذف حرف العلة إذا كان معتل الآخر.

- يجزم المضارع بالسكون إذا كان صحيح الآخر ولم يتصل به ضمير.

- يجزم بحذف النون إذا كان من الافعال الخمسة.

23- الأفعال الخمسة هى كل فعل مضارع اتصلت به واو الجماعة- المسلمون يطبقون الشريعة.

ترفع الأفعال الخمسة بثبوت النون ألف الاثنين - الساعيان فى الخير لن يندما.

وتنصب وتجزم بحذف النون ياء المخاطبة - يافاطمة لاتهملى واجبك.

24- أى ضمير يتصل باسم معرب يعرب ضمير مبنى فى محل جر مضاف اليه

– أعطيت الطالب حقه حق _ الهاء.

25- أى ضمير يتصل بفعل يعرب ضمير مبنى فى محل رفع فاعل ماعدا كاف الخطاب

- هاء الغيبة – ياء المتكلم فتعرب ضميراً مبنياَ فى محل نصب مفعول به – فهمت النحو –

فهمنا النحو – شاهدت أمل – فاطمة يحبها الجميع.

26- اسم تفضيل + اسم نكرة منون منصوب = تمييز منصوب – محمد أعظم خُلقا.

27- الاسم الواقع بعد الأعداد – كنايه الأعداد – كم الاستفهامية – كم الخبرية – الوزن – الكيل

– المسافة = تمييز كم يوماً فى الاسبوع.

28- الاسم النكرة الواقع بعد فاعل = تمييز - زرعت فداناً قطناَ.

29- العداد 11:99 تمييزها مفرد منصوب – القرآن ثلاثون جزءاً، وسائر الأعداد تمييزها

مفرد مجرور أو جمع مجرور - فى الجنيه مائة قرش.

30- كلمة مع " تعرب ظرفاَ ومابعدها يعرب مضافاَ اليه وكلمة معا تعرب حالاَ منصوب بالفتحة.

يد الله مع الجماعة - ينبغى أن نقف معاً ضد اسرائيل.

31- مواقع إعراب كلمة " كيف " أ- كيف + فعل تام = فى محل نصب حال كيف جاء محمد.

ب- كيف + اسم أوضمير منفصل = فى محل رفع خبر مقدم كيف حالك؟كيف أنت؟

ج- كيف + فعل ناقص = فى محل نصب خبر مقدم كيف كان محمد؟

** تعرب كيف نائب عن المفعول المطلق **

" قال تعالى ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل" ، .... ألم تر كيف ضرب الله مثلاً".

32- " مُذُ ، منذ " + اسم مجرور = مضاف اليه - مارأيته منذ يومين.

33- الجملة الواقعة بعد" إذا ، إذ ، حيث – حين _ يوم " تكون فى محل جر بالاضافة.

( جلست فى المسجد حيث يجلس قارىء القرآن)

34 - الأسماء الآتية تعرب حالاُ أولاً – ثانيا – الخ – مادياُ – سياسياً – عوضًا – بدلاً – سهوًا – عمداً

– دائماً – جميعاً – معاً – وحدك – وحده – وحدها – أجمعين – عامة - قاطبة - كافة - سوياَ.

35- الاسماء الآتية تعرب مفعولاً مطلقاً لفعل محذوف سبحانه – خصوصًا – عمومًا – أيضًا – مثلاً-

حقًا – لبيك – سعديك – شكراً – عفوا.

36- كلمة حثيثًا ، جدًا – كثيرًا تعرب نائبًا عن المفعول المطلق. كلمته كثيرًا.

37- ينوب عن المفعول المطلق لصفته – عدده – الاشارة اليه – مرادفه- نوعه – ضميره – كل –

بعض – غاية – جميع – كل اسم أضيف الى المصدر .

" فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلده ".

38- " خصوصًا – خاصة " يعربان مفعولاً مطلقاً لفعل محذوف تقديره أخص والاسم الواقع بعدها

يعرب مفعولاً منصوبًا وإذا جاءت فى نهاية الجملة أعربتها حالاً منصوبه – أحب الرجال

خصوصًا الصادقين – أحب الرجال الصادقين خصوصًا.

39- كلمة بخاصة جار ومجرور فى محل رفع خبر مقدم والاسم الواقع بعدها يعرب مبتدأ مؤخر

مرفوع وإذا جاءت فى آخر الجملة تعرب حالاً شبه جملة- أحب الرجال بخاصة محمد. ،

أحب الرجال الصادقين بخاصة.

40- الاسم الواقع بعد ( متى – أين – كيف ) يعرب مبتدأ مؤخر وأسماء الاستفهام تعرب خبرًا مقدمًا

– أين الكتاب؟

41- يجب تقديم الخبر على المبتدأ إذا كان فى المبتدأ ضمير يعود على الخبر – فى المدرسة

تلاميذها.

42- الكلمات ( ثم ثمه – هنا – هناك ) تعرب ظروف مكان مبنية فى محل رفع خبر مقدم والاسم

بعدها يُعرب مبتدا مؤخر - ثم خلاف بينى وبيتك ، هنا القاهرة.

43- الاسم الواقع بعد " لولا " يعرب مبتدأ وخبره محذوف وجوبًا تقديره موجود.

44- الكلمات " لعمرك – لعمرى – يمين الله – أيم الله " وكل مايدل على القسم تعرب مبتدأ وخبره

محذوف – يمين الله لآحافظن على الصلاة.

45- الاسم الواقع بعد ( خلا – عدا – حاشا ) إما أن يعرب اسمًا مجرورًا وهذه الكلمات حروف جر ،

وإما مفعولاً به وتكون هذه الكلمات أفعالاً ماضية" – جاء الطلاب من الرحلة خلا أسامة.

46- الاسم الواقع بعد( ماخلا- ماعدا – ماحاشا) يعرب دائمًا مفعول به منصوب – نجح الطلاب

جميعًا ماعدا أسامة.

47- عند السؤال ب ( ألم – ألن – أما – ألا – أليس ) تكون الاجابة فى الاثبات ب ( بلى ) وفى النفى

بـ (نعم ) + أداة النفى : ألم تسافر ؟ الاثبات : بلى أسافر. النفى : نعم لم أسافر.

48- الفعل + المصدر = مفعول مطلق منصوب ( اصبر يامؤمن صبرًا جميلاً).

49- المصدر بدون الفعل يعرب حسب موقعه فى الجملة ( الصبر على المكاره واجب ).

50- حروف الجر الأصلية هى ( منْ – على – فى – الباء – الكاف – اللام ) ومايليها مضاف اليه.

51- رب + نكرة = مبتدأ مرفوع بالضمة المقدرة منع ظهورها حركة حرف الجر الزائد – رب

ضارة نافعة.

52- الأفعال ( كسا – ألبس - منح – منع – أعطى – ظن – خال – حسب – زعم – جعل – رأى –

- وجد – علم – وهب – أخذ– حول) تنصب مفعولين ( جعل الله الجنة دار المتقين).

53- الجمل وأشباه الجمل بعد النكرات صفات وبعد المعارف أحوال _ جاء رجل خلقه عظيم – جاء

الرجل خلقه عظيم ).

" أهلاً وسهلاً ومرحبًا : تعرب مفعولاً به لفعل محذوف والتقدير حللت أهلاً ونزلت سهلاً.

54-دائمًا – أولاً – ثانياً – ثالثاً – أخيراً – معاً – خاصةً – عامةً – جميعًا - سهوًا –

سويًا : تعرب حالاً منصوبة . جئنا معًا – نذاكر سويًا – ذاكرت النحو أولاً.

56- مواقع اعراب كلمة كل :أ- اسم + كل + ضمير = توكيد معنوى.

ب- كل + كلمة تدل على الزمن = ظرف زمان ومابعدها مضاف اليه.

ذاكر النحو كل يوم.

57- مواضع إعراب التمييز

أ- ألفاظ المقادير + كلمة نكرة = تمييز ( اشتريت كيلو تفاحًا ).

ب- ألفاظ الأعداد وكناياته + كلمة نكرة = تمييز. ( سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسومًا)

ج- كلمة على وزن أفعل + كلمة نكرة ( أعظم البلاد قوة).

د - أسلوب المدح والندم نعم ، بئس + نكرة = تمييز( نِعمَ خلق الصديق).

هـ- صيغة التعجب ماأفعل ، أفعل بـ + نكرة = تمييز( ماأجمل القاهرة مدينة ).

و- كلمة كفى + كلمة نكرة = تمييز (كفى بالله وكيلاً).

ز- اسم منسوب + نكرة = تمييز ( خالد مصرى أبًا ).

ح- فعل على وزن فَعُلَ + كلمة نكرة = تمييز. ( كبرت كلمة تخرج من أفواههم).

1- الكلمات " اثنان – اثنتان – كلاهما – كلتاهما " اسماء ملحقة بالمثنى فتعرب إعرابه رفعًا ونصبًا

وجرًا بالياء بشرط اتصالها بضمير.

2- الكلمات " عالمون – بنون – سنون – أهلون – أولو – ذوو – عشرون – ثلاثون – أربعون –

خمسون وستون وسبعون وثمانون وتسعون " أسماء ملحقة بجمع المذكر السالم وتعرب إعرابه

رفعًا بالواو ونصًا وجرًا بالياء.

3- تحذف نون المثنى ومايلحق به وجمع المذكر السالم ومايلحق به عند الاضافة وكذلك التنوين من

المفرد وجمع التكسير وجمع المؤنث السالم " يابنى آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد".

4- أولات وأخوات وكل جمع مؤنث سالم سمى به المفرد " عرفات – بركات – عنايات " يلحق

بجمع المؤنث السالم فترفع بالفتحة وتنصب وتجر بالكسرة.

5- أسماء الأفعال لها صورة واحدة مع المفرد والمثنى والجمع إلا إذا اتصلت بكاف الخطاب

فالكاف تطابق المخاطب

اسم فعل ماضى " شتان – سرعان – هيهات ".

اسم فعل مضارع " أفٍ – آه – وها – وى".

اسم فعل أمر " حى – هلموا – آمين – صه – مه – عليك – مكانك – بله – دونك ".

6- الممنوع من الصرف لاينون يرفع بالضمة وينصب بالفتحة ولايجر بالفتحة إلا إذا كان مضافًا أو

معرفًا بأل.

7- يمنع من الصرف كل اسم علم مؤنث أو عجمى زائد على ثلاثة أحرف أو منتهى بألف ونون

والعلم المركب تركيبًا مزيجًا " بورسعيد " أو وزن الفعل أو وزن فعل فاطمة – إبراهيم – سلمى

– رمضان – أحمد – عمر – بعلبك"

8- تمنع من الصرف كل صفة على وزن فعلان أو وزن أفعل عطشان – أعظم – أقوى.

9- جميع أسماء الأنبياء ممنوعة من الصرف " يوسف – يعقوب – يونس – آدم – اسماعيل " ماعدا

" محمد – صالح – هود – نوح – لوط ".

10- صيغة منتهى الجموع وهى كل جمع تكسير أو على ألفه حرفان أو ثلاثه وهى ممنوعة من

الصرف " دراهم – مدارس – دنانير – قناديل ".

11- الكلمات " آحاد – موحد – ثناى – مثنى – عشار – معشر – أُخرج أخرى " ممنوعة من

الصرف.

12- اسم الفاعل من الثلاثى على وزن " فاعل – عامل – قاتل – ناصر " ومن غير الثلاثى مُ

+ كسر ماقبل آخره " مُطيع – مُستمع ".

13- اسم المفعول من الثلاثى على وزن " مفعول – منصور – مسرور – منشور " ومن غير

الثلاثى مُ + فتح ماقبل آخره " مًصطفى – مُنتقى – مُرتجى".

14- صيغ المبالغة خمسة أوزان فعول – غفور ، فعيل ، رحيم ، فعّال : غفار ، مفعال : معطاء ،

فَعِل : حذِر.

15- المقصور اسم معرب آخره ألف لازمة مفتوح ماقبلها " رضا – فتى – كبرى – مصطفى –

مستشفى – " ويعرب بحركات مقدره رفعًا ونصبًا وجرًا.

16- المنقوص : اسم معرب آخره ياء لازمة مكسور ماقبلها " المحامى – الساعى – القاضى".

17- الممدود : اسم معرب آخره همزة مفتوح ماقبلها " سماء – ضياء – صفاء ". ​