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ثوابت إعرابية

الموضوع في 'منتدى ديوان اللمة للأدب والفكر والثقافة' نشر بواسطة عماد خطاب, ‏24 ديسمبر 2017 على 23:55.

  1. عماد خطاب

    عماد خطاب :: عضو فعّال ::

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    ثوابت إعرابية

    1_ نكرة + نكرة = نعت مفرد : - هند طالبة مجتهدة.
    2- معرفة + معرفة = نعت مفرد: - يحترم الاستاذ الطالب المتفوق.
    3- نكرة + معرفة = مضاف اليه : - لن يفر المذنب من قبضة القانون.
    4- معرفة + نكرة = حال مفردة: - جاء أحمد راكباً.
    5- اسم اشارة + معرف بأل غير متصرف: بدل مطابق - شاهدت هذا الرجل.
    6- اسم اشارة + معرف بأل متصرف:نعت مفرد. - نجح هذا المجتهد.
    7- اسم اشارة + نكرة = خبر : - هذا رجل كريم.
    8- أيها ، أيتها + معرف بأل متصرف: نعت مفرد - يأيها الناجح
    9- أيها ، أيتها + معرف بأل جامد = بدل مطابق - يأيها الرجل
    10- إذا كانت الجملة الفعلية اسم معرفة + اسم نكرة : يعرب الاسم الثانى حالاً منصوباً.
    ( جاء الطفل مسروراً).
    11- إذا كانت الجملة اسمية اسم معرفة + اسم نكرة :يعرب الاسم الثانى خبر .
    ( هذا الطفل مسروراً).
    12- حرف نداء + اسم اشارة + معرف بأل = نعت - ياهذا الطالب.
    13- معرف بأل +اسم اشارة = نعت راجع القواعد هذه
    14- علم أو معرفة بأل + اسم موصول = نعت - قابلت الطالب الذى نجح.
    15- نكرة + اسم موصول = مضاف اليه - كل من عليها فان.
    16- إنما + الاسم المعرف = ميتدأ إنما الأمم الأخلاق.
    17- إذا تقدم الجار والمجرور أو الظرف فى أول الجملة الاسمية يعرب خبراً مُقدماً.
    " من المؤمنين رجال صدقوا ماعَهدوا الله عليه"
    18- الاسم الواقع بعد الكلمات الاتية يعرب مضافاً اليه ( كل – كلا – كلتا – نفس – عين – بعض –
    سوى – نحو أثناء – خلال – لدى – تلو – أى – عند – مثل – عبر – بين – بن – أب – أخ – فو – ذو – حم – " وفوق كل ذى علم عليم".
    19- الاسم الواقع بعد الظرف ( زمان – مكان ) يعرب مضافاً اليه- قابلت صديقى بعد صلاة العشاء
    أمام المسجد.
    20- الفعل المضارع ينصب إذا سُبق بأداة نصب ( أنْ – لنْ – كى – حتى – لام التعليل – فاء السببية
    – واو المعية – لام الجحود – إذنْ ).
    21- الفعل المضارع يجزم إذا سُبق بأداة الجزم ( لم – لما – لام الأمر – لا الناهية) وإذا سُبق بأداة
    شرط جازمة لفعلين ( إنْ – منْ – مهما – متى – أين – أينما – حيثما – أيان – أى )
    - لم ينجح المهمل.
    22- علامات جزم الفعل المضارع هى( السكون – حذف النون – حذف حرف العلة).
    - يجزم المضارع بحذف حرف العلة إذا كان معتل الآخر.
    - يجزم المضارع بالسكون إذا كان صحيح الآخر ولم يتصل به ضمير.
    - يجزم بحذف النون إذا كان من الافعال الخمسة.
    23- الأفعال الخمسة هى كل فعل مضارع اتصلت به واو الجماعة- المسلمون يطبقون الشريعة.
    ترفع الأفعال الخمسة بثبوت النون ألف الاثنين - الساعيان فى الخير لن يندما.
    وتنصب وتجزم بحذف النون ياء المخاطبة - يافاطمة لاتهملى واجبك.
    24- أى ضمير يتصل باسم معرب يعرب ضمير مبنى فى محل جر مضاف اليه
    – أعطيت الطالب حقه حق _ الهاء.
    25- أى ضمير يتصل بفعل يعرب ضمير مبنى فى محل رفع فاعل ماعدا كاف الخطاب
    - هاء الغيبة – ياء المتكلم فتعرب ضميراً مبنياَ فى محل نصب مفعول به – فهمت النحو –
    فهمنا النحو – شاهدت أمل – فاطمة يحبها الجميع.
    26- اسم تفضيل + اسم نكرة منون منصوب = تمييز منصوب – محمد أعظم خُلقا.
    27- الاسم الواقع بعد الأعداد – كنايه الأعداد – كم الاستفهامية – كم الخبرية – الوزن – الكيل
    – المسافة = تمييز كم يوماً فى الاسبوع.
    28- الاسم النكرة الواقع بعد فاعل = تمييز - زرعت فداناً قطناَ.
    29- العداد 11:99 تمييزها مفرد منصوب – القرآن ثلاثون جزءاً، وسائر الأعداد تمييزها
    مفرد مجرور أو جمع مجرور - فى الجنيه مائة قرش.
    30- كلمة مع " تعرب ظرفاَ ومابعدها يعرب مضافاَ اليه وكلمة معا تعرب حالاَ منصوب بالفتحة.
    يد الله مع الجماعة - ينبغى أن نقف معاً ضد اسرائيل.
    31- مواقع إعراب كلمة " كيف " أ- كيف + فعل تام = فى محل نصب حال كيف جاء محمد.
    ب- كيف + اسم أوضمير منفصل = فى محل رفع خبر مقدم كيف حالك؟كيف أنت؟
    ج- كيف + فعل ناقص = فى محل نصب خبر مقدم كيف كان محمد؟
    ** تعرب كيف نائب عن المفعول المطلق **
    " قال تعالى ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل" ، .... ألم تر كيف ضرب الله مثلاً".
    32- " مُذُ ، منذ " + اسم مجرور = مضاف اليه - مارأيته منذ يومين.
    33- الجملة الواقعة بعد" إذا ، إذ ، حيث – حين _ يوم " تكون فى محل جر بالاضافة.
    ( جلست فى المسجد حيث يجلس قارىء القرآن)
    34 - الأسماء الآتية تعرب حالاُ أولاً – ثانيا – الخ – مادياُ – سياسياً – عوضًا – بدلاً – سهوًا – عمداً
    – دائماً – جميعاً – معاً – وحدك – وحده – وحدها – أجمعين – عامة - قاطبة - كافة - سوياَ.
    35- الاسماء الآتية تعرب مفعولاً مطلقاً لفعل محذوف سبحانه – خصوصًا – عمومًا – أيضًا – مثلاً-
    حقًا – لبيك – سعديك – شكراً – عفوا.
    36- كلمة حثيثًا ، جدًا – كثيرًا تعرب نائبًا عن المفعول المطلق. كلمته كثيرًا.
    37- ينوب عن المفعول المطلق لصفته – عدده – الاشارة اليه – مرادفه- نوعه – ضميره – كل –
    بعض – غاية – جميع – كل اسم أضيف الى المصدر .
    " فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلده ".
    38- " خصوصًا – خاصة " يعربان مفعولاً مطلقاً لفعل محذوف تقديره أخص والاسم الواقع بعدها
    يعرب مفعولاً منصوبًا وإذا جاءت فى نهاية الجملة أعربتها حالاً منصوبه – أحب الرجال
    خصوصًا الصادقين – أحب الرجال الصادقين خصوصًا.
    39- كلمة بخاصة جار ومجرور فى محل رفع خبر مقدم والاسم الواقع بعدها يعرب مبتدأ مؤخر
    مرفوع وإذا جاءت فى آخر الجملة تعرب حالاً شبه جملة- أحب الرجال بخاصة محمد. ،
    أحب الرجال الصادقين بخاصة.
    40- الاسم الواقع بعد ( متى – أين – كيف ) يعرب مبتدأ مؤخر وأسماء الاستفهام تعرب خبرًا مقدمًا
    – أين الكتاب؟
    41- يجب تقديم الخبر على المبتدأ إذا كان فى المبتدأ ضمير يعود على الخبر – فى المدرسة
    تلاميذها.
    42- الكلمات ( ثم ثمه – هنا – هناك ) تعرب ظروف مكان مبنية فى محل رفع خبر مقدم والاسم
    بعدها يُعرب مبتدا مؤخر - ثم خلاف بينى وبيتك ، هنا القاهرة.
    43- الاسم الواقع بعد " لولا " يعرب مبتدأ وخبره محذوف وجوبًا تقديره موجود.
    44- الكلمات " لعمرك – لعمرى – يمين الله – أيم الله " وكل مايدل على القسم تعرب مبتدأ وخبره
    محذوف – يمين الله لآحافظن على الصلاة.
    45- الاسم الواقع بعد ( خلا – عدا – حاشا ) إما أن يعرب اسمًا مجرورًا وهذه الكلمات حروف جر ،
    وإما مفعولاً به وتكون هذه الكلمات أفعالاً ماضية" – جاء الطلاب من الرحلة خلا أسامة.
    46- الاسم الواقع بعد( ماخلا- ماعدا – ماحاشا) يعرب دائمًا مفعول به منصوب – نجح الطلاب
    جميعًا ماعدا أسامة.
    47- عند السؤال ب ( ألم – ألن – أما – ألا – أليس ) تكون الاجابة فى الاثبات ب ( بلى ) وفى النفى
    بـ (نعم ) + أداة النفى : ألم تسافر ؟ الاثبات : بلى أسافر. النفى : نعم لم أسافر.
    48- الفعل + المصدر = مفعول مطلق منصوب ( اصبر يامؤمن صبرًا جميلاً).
    49- المصدر بدون الفعل يعرب حسب موقعه فى الجملة ( الصبر على المكاره واجب ).
    50- حروف الجر الأصلية هى ( منْ – على – فى – الباء – الكاف – اللام ) ومايليها مضاف اليه.
    51- رب + نكرة = مبتدأ مرفوع بالضمة المقدرة منع ظهورها حركة حرف الجر الزائد – رب
    ضارة نافعة.
    52- الأفعال ( كسا – ألبس - منح – منع – أعطى – ظن – خال – حسب – زعم – جعل – رأى –
    - وجد – علم – وهب – أخذ– حول) تنصب مفعولين ( جعل الله الجنة دار المتقين).
    53- الجمل وأشباه الجمل بعد النكرات صفات وبعد المعارف أحوال _ جاء رجل خلقه عظيم – جاء
    الرجل خلقه عظيم ).
    " أهلاً وسهلاً ومرحبًا : تعرب مفعولاً به لفعل محذوف والتقدير حللت أهلاً ونزلت سهلاً.
    54-دائمًا – أولاً – ثانياً – ثالثاً – أخيراً – معاً – خاصةً – عامةً – جميعًا - سهوًا –
    سويًا : تعرب حالاً منصوبة . جئنا معًا – نذاكر سويًا – ذاكرت النحو أولاً.
    56- مواقع اعراب كلمة كل :أ- اسم + كل + ضمير = توكيد معنوى.
    ب- كل + كلمة تدل على الزمن = ظرف زمان ومابعدها مضاف اليه.
    ذاكر النحو كل يوم.
    57- مواضع إعراب التمييز
    أ- ألفاظ المقادير + كلمة نكرة = تمييز ( اشتريت كيلو تفاحًا ).
    ب- ألفاظ الأعداد وكناياته + كلمة نكرة = تمييز. ( سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسومًا)
    ج- كلمة على وزن أفعل + كلمة نكرة ( أعظم البلاد قوة).
    د - أسلوب المدح والندم نعم ، بئس + نكرة = تمييز( نِعمَ خلق الصديق).
    هـ- صيغة التعجب ماأفعل ، أفعل بـ + نكرة = تمييز( ماأجمل القاهرة مدينة ).
    و- كلمة كفى + كلمة نكرة = تمييز (كفى بالله وكيلاً).
    ز- اسم منسوب + نكرة = تمييز ( خالد مصرى أبًا ).
    ح- فعل على وزن فَعُلَ + كلمة نكرة = تمييز. ( كبرت كلمة تخرج من أفواههم).
    1- الكلمات " اثنان – اثنتان – كلاهما – كلتاهما " اسماء ملحقة بالمثنى فتعرب إعرابه رفعًا ونصبًا
    وجرًا بالياء بشرط اتصالها بضمير.
    2- الكلمات " عالمون – بنون – سنون – أهلون – أولو – ذوو – عشرون – ثلاثون – أربعون –
    خمسون وستون وسبعون وثمانون وتسعون " أسماء ملحقة بجمع المذكر السالم وتعرب إعرابه
    رفعًا بالواو ونصًا وجرًا بالياء.
    3- تحذف نون المثنى ومايلحق به وجمع المذكر السالم ومايلحق به عند الاضافة وكذلك التنوين من
    المفرد وجمع التكسير وجمع المؤنث السالم " يابنى آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد".
    4- أولات وأخوات وكل جمع مؤنث سالم سمى به المفرد " عرفات – بركات – عنايات " يلحق
    بجمع المؤنث السالم فترفع بالفتحة وتنصب وتجر بالكسرة.
    5- أسماء الأفعال لها صورة واحدة مع المفرد والمثنى والجمع إلا إذا اتصلت بكاف الخطاب
    فالكاف تطابق المخاطب
    اسم فعل ماضى " شتان – سرعان – هيهات ".
    اسم فعل مضارع " أفٍ – آه – وها – وى".
    اسم فعل أمر " حى – هلموا – آمين – صه – مه – عليك – مكانك – بله – دونك ".
    6- الممنوع من الصرف لاينون يرفع بالضمة وينصب بالفتحة ولايجر بالفتحة إلا إذا كان مضافًا أو
    معرفًا بأل.
    7- يمنع من الصرف كل اسم علم مؤنث أو عجمى زائد على ثلاثة أحرف أو منتهى بألف ونون
    والعلم المركب تركيبًا مزيجًا " بورسعيد " أو وزن الفعل أو وزن فعل فاطمة – إبراهيم – سلمى
    – رمضان – أحمد – عمر – بعلبك"
    8- تمنع من الصرف كل صفة على وزن فعلان أو وزن أفعل عطشان – أعظم – أقوى.
    9- جميع أسماء الأنبياء ممنوعة من الصرف " يوسف – يعقوب – يونس – آدم – اسماعيل " ماعدا
    " محمد – صالح – هود – نوح – لوط ".
    10- صيغة منتهى الجموع وهى كل جمع تكسير أو على ألفه حرفان أو ثلاثه وهى ممنوعة من
    الصرف " دراهم – مدارس – دنانير – قناديل ".
    11- الكلمات " آحاد – موحد – ثناى – مثنى – عشار – معشر – أُخرج أخرى " ممنوعة من
    الصرف.
    12- اسم الفاعل من الثلاثى على وزن " فاعل – عامل – قاتل – ناصر " ومن غير الثلاثى مُ
    + كسر ماقبل آخره " مُطيع – مُستمع ".
    13- اسم المفعول من الثلاثى على وزن " مفعول – منصور – مسرور – منشور " ومن غير
    الثلاثى مُ + فتح ماقبل آخره " مًصطفى – مُنتقى – مُرتجى".
    14- صيغ المبالغة خمسة أوزان فعول – غفور ، فعيل ، رحيم ، فعّال : غفار ، مفعال : معطاء ،
    فَعِل : حذِر.
    15- المقصور اسم معرب آخره ألف لازمة مفتوح ماقبلها " رضا – فتى – كبرى – مصطفى –
    مستشفى – " ويعرب بحركات مقدره رفعًا ونصبًا وجرًا.
    16- المنقوص : اسم معرب آخره ياء لازمة مكسور ماقبلها " المحامى – الساعى – القاضى".
    17- الممدود : اسم معرب آخره همزة مفتوح ماقبلها " سماء – ضياء – صفاء ".

     
    Yasmineyasmina و habchisalaheddin معجبون بهذا.
    عماد خطاب, ‏24 ديسمبر 2017 على 23:55
    #1
  2. Yasmineyasmina

    Yasmineyasmina :: عضو منتسِب ::

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    بارك الله فيك
    والله لايحرمنا من مواضيعك القيمة
     
    عماد خطاب معجب بهذا.
    Yasmineyasmina, ‏25 ديسمبر 2017 على 00:04
    #2
  3. عماد خطاب

    عماد خطاب :: عضو فعّال ::

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    وفيك بارك الله أمين يارب

     
    عماد خطاب, ‏25 ديسمبر 2017 على 00:05
    #3

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