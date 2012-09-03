ستبقين ذكرى

Β

βïģ βôşş

:: عضو بارز ::
إنضم
18 جوان 2010
المشاركات
5,129
النقاط
351
عيونك عزيزتي
ليست كباقي العيون
عيونك قارب وانا من المبحرين
ورموشك مجذاف وانا من الراكبين

بسمتك كانت شرابا فكنت انا من الشاربين
لمستك سحرا فكنت انا مسحورا بك يا روحي الحنين
انت هي انت وانا هو انت
لك وحدك اجل حبك ترعرع في قلبي

حتى خلته طفحا جلديا حفيفا على جلدي
اعالجه بماء البنفسج والينسول
اعالجه اجل اعالجه
انت فتاتي احلامي
حاضري مستقبلي
رغم اننا على شفير الفراق
لازلت اقول احبك
اتخذت قراري
كان ليس من اختياري
احبك لكن لن ارضى ان اذل
كما تعلمنين سالتك لم ابوابك مغلقة
فاجبت
لم تسال انت يا فتى
فاعتذرت وتاسفت
واغلقت ابوابك ورحت مهرولة
انا عاشق
عشقتك يا فتاة
قالو عن المراة انها رمز للمات
لكني اعطيتك رمز الحياة
استثنيتك من كل الفتياة
اجل الحق علي
ساتجرع الما
حزنا
وابكي دما
لكن لازت لحبك

قلت من قبل
حبيبتي
عندما تقررين الخرج مع حبيبك الجديد ان وجد قلت ان وجد
خذي معك معطفك فالرياح عاصفة والجو متقلب
فانا اخاف عليك من البرد
واخاف ان ينسى هو اجل ان ينسى هو
ان يضعك في جيب معطفه كما كنت افعل
وعلى الرغم مما قلته وعلى الرغم من كل هذا
تذكري وكني على ثقة
انني اليك في شوق وحنين
لانني احبك بصدق
وساظل
ولو صودف وان التقيت بواحدة اخرى
اولى قصصي ستكون عنك
عن مدى كرمك
وعن مدى حبك
وعن مدى حبي لك
اعلمي فقط انني احببتك من اعماق اعماق قلبي
وستبقين ذكرى عن ماض اصيل
وقلب نبيل
وعن حب ظل وسيظل جميل
 
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Chafik.Dz

:: عضو مُتميز ::
إنضم
12 جويلية 2008
المشاركات
1,126
النقاط
37
ماذا عساني أقول و أوراق الفراق تتساقط كأوراق الخريف...
ماذا عساني أقول و أنا أقرأ قصتي التي كتبت بأنامل غيري...
فنحن نسبح في فلك واحد فلك الهوى المشحون بكل إحتمالات الفراق، العذاب، الحنينـ ، الحب،الألم، ، الوحدة، الخيانة ...
و ما أبشع و أقسى و أصعب، ...الأولى و الأخيرة يا صاحبي...
ماذا عساني أقول و الغروب يخيم على الأجواء ، ها قد حلت الضُلمة من جديد...
ها نحن نتخذ من الوحدة رفيقا، حبيبا، صديقا، وسادة و فراشا، بل و حتى غطاء،...
:regards01: :regards01: :regards01:
لابأس سيبزغ فجر جديد، مادامت القلوب تنبض و الحياة مستمرة...
راقت لي كلماتك أخي/ دمت و دام إبداعك...
تحية طيبة للجمــيع...
 
آخر تعديل:
S

selma19

:: عضوية محظورة ::
إنضم
26 فيفري 2009
المشاركات
75
النقاط
3
selma19، تم حظره "حظر دائم". السبب: مخالفة القوانين
تعلمت ان الحياة مجرد امتحان لكن ساقبل بكل امتحانات الا امتحان الفراق والموت لن احرك قلمي فيها حتى ولو تطلب الأمر رسوبي في دنيا بالكل
لهذا لا اعرف ماذا اقول اخي ادخلتني عالمك بكلامك الممزوج بالالم والأنين
لكن لا تخف فكما قال اخي Chafik.Dz لابأس سيبزغ فجر جديد، مادامت القلوب تنبض و الحياة مستمرة
ربي معك
 
Β

βïģ βôşş

:: عضو بارز ::
إنضم
18 جوان 2010
المشاركات
5,129
النقاط
351
ماعندي مانقول
الله غالب
كل واحد ومكتوبو
حنا عندنا ذكريات مليحة راح نكملو نعيشو بيها
وخلاااص

الحمد لله كي عرفنا شخص حبيناه من قلوبنا

الحمد لله
 
mahwossat crochet

mahwossat crochet

:: عضو متألق ::
إنضم
6 جانفي 2012
المشاركات
3,282
النقاط
191
محل الإقامة
الجزائر
صح الحمد لله كي عرفنا شخص وحبيناه من قلوبنا
بارك الله فيك
احترامي لك
 
ر

رفيق الخير

:: عضو متألق ::
إنضم
26 ديسمبر 2009
المشاركات
3,502
النقاط
191
...أسافر في عينيك لأأرى الحنين

أبحر على رموشك وأجني من قلبك بعض الأنين

أراقبك أكلمك وأهديييك تحية من عينييي تراجعني من حين إلى حييين

تحكي قصة طفولتي ... تحكي قصة حبي

وتحدثني إذا بكيت

تمهل فذلك دمعي

ولم أسمح لم برميه على خدك

يعطيك العافية
 
ع

عازفة الاحزان

:: عضو فعّال ::
إنضم
9 ماي 2009
المشاركات
2,276
النقاط
79
رائعـ
ذكرتنيـ بمحمود درويشـ رحمه الله
فعلا هناكـ علاقاتـ يحتمـ أنـ تبقى فقط ذكرى
رغمـ أننا كنا نحتاجها احتياجأ الأرضـ للماء
تقبلـ مروريـ
 
A

Anwar Berklee

:: عضو مُشارك ::
إنضم
7 أكتوبر 2012
المشاركات
140
النقاط
7
السلام عليكم ..

رائع انت يا رجل

كلمات كلها أحساس ..

إستمتعت بوجودي هُنا

تحيتي لشخصكَ​
 
و

وردة القلوب

:: عضو مُشارك ::
إنضم
13 أوت 2010
المشاركات
498
النقاط
17
شكرا لك و جزاك الله خيرا على ما احفتنا به
كلمات رائعة
و احاسيس اروع و انقى
بورك لنا فيك على ابداعك
ارجو لك التوفيق
و مزيدا من التألق و الابداع
تقبل مروري
 
س

سارة 196

:: عضو مُشارك ::
إنضم
21 مارس 2010
المشاركات
412
النقاط
7
العمر
29
عندما أقف أمام حروفك وفيض إحساسك


أريد التعبيرعن ماشاهدته عيناي وما قرئته بقلبي


أقف حائر وتعجز كلماتي وتتسابق حروفي


كل منها تريد أن تحظى بوصلك
 
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