ستبقين ذكرى

عيونك عزيزتي

ليست كباقي العيون

عيونك قارب وانا من المبحرين

ورموشك مجذاف وانا من الراكبين



بسمتك كانت شرابا فكنت انا من الشاربين

لمستك سحرا فكنت انا مسحورا بك يا روحي الحنين

انت هي انت وانا هو انت

لك وحدك اجل حبك ترعرع في قلبي



حتى خلته طفحا جلديا حفيفا على جلدي

اعالجه بماء البنفسج والينسول

اعالجه اجل اعالجه

انت فتاتي احلامي

حاضري مستقبلي

رغم اننا على شفير الفراق

لازلت اقول احبك

اتخذت قراري

كان ليس من اختياري

احبك لكن لن ارضى ان اذل

كما تعلمنين سالتك لم ابوابك مغلقة

فاجبت

لم تسال انت يا فتى

فاعتذرت وتاسفت

واغلقت ابوابك ورحت مهرولة

انا عاشق

عشقتك يا فتاة

قالو عن المراة انها رمز للمات

لكني اعطيتك رمز الحياة

استثنيتك من كل الفتياة

اجل الحق علي

ساتجرع الما

حزنا

وابكي دما

لكن لازت لحبك



قلت من قبل

حبيبتي

عندما تقررين الخرج مع حبيبك الجديد ان وجد قلت ان وجد

خذي معك معطفك فالرياح عاصفة والجو متقلب

فانا اخاف عليك من البرد

واخاف ان ينسى هو اجل ان ينسى هو

ان يضعك في جيب معطفه كما كنت افعل

وعلى الرغم مما قلته وعلى الرغم من كل هذا

تذكري وكني على ثقة

انني اليك في شوق وحنين

لانني احبك بصدق

وساظل

ولو صودف وان التقيت بواحدة اخرى

اولى قصصي ستكون عنك

عن مدى كرمك

وعن مدى حبك

وعن مدى حبي لك

اعلمي فقط انني احببتك من اعماق اعماق قلبي

وستبقين ذكرى عن ماض اصيل

وقلب نبيل

وعن حب ظل وسيظل جميل

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