أجمل البوح خلال السنة (2024-2025)



حزني عليك لا اسم له



مازالَ نبضُ قلبك عالقًا في صدري.؛

و صوتكَ مازال محشورا في حلقي



و كلاما لم تَقُلهُ

و حديثا لم تَسْمعهُ

غادَر كهفَ افكاري

وانْتَبَذَ في مكان ما



أُريدُ السَّلام لك

و أريدك

فمالي و السَّلامُ على خصامْ!

مابالنا لا نلتقي عندك؟



ليس في حُظني اتِّساع كافٍٍ لضمك عبر هذه الفجوة

يداي تستطيلان كأيدي عفريت ما، ولا تُدْرِكانِكْ

اسحبهما في خيبة، انسجهما من جديد

اخيط ما تمزق من أثر انتزاعك.

و اعيد بثهما؛



الصَّبر لايكفي لِ…رَقْعِ مكانِك؛

مازال نبضك عالقا في صدري

و كلاما لم أقُلهُ

في حلقي يزحف



هَطلتْ أمطاري و أرعدت السَّماءْ

الحياة ليلتها كانت نابضة

ولم يمهلني الوقت كفاية لعناقك كما اشتهي

مذاقك الحلو يختفي فور ان يلمس لساني



فأريد منك اكثر

شفتاي تبحثان عن مزيدٍ منك

عينايَ المغمضتان تنظران إليك داخلي



وحزني لا لون له

لا طعم له

كأنه شِبْهُ حُزن



أَمطَرَتْ صباحها بالدُّعاء

و اسلمتُك الى سلامِك حيث ما تذهب

يداي المشرعتان تحاولان ان تسعا عرض الارض و السماء



لتحضنانك اينما حللت

شِبْهُ حُزنْ..، لا طعم للحزن ولا رائحة لهحزني عليك لا اسم لهمازالَ نبضُ قلبك عالقًا في صدري.؛و صوتكَ مازال محشورا في حلقيو كلاما لم تَقُلهُو حديثا لم تَسْمعهُغادَر كهفَ افكاريوانْتَبَذَ في مكان ماأُريدُ السَّلام لكو أريدكفمالي و السَّلامُ على خصامْ!مابالنا لا نلتقي عندك؟ليس في حُظني اتِّساع كافٍٍ لضمك عبر هذه الفجوةيداي تستطيلان كأيدي عفريت ما، ولا تُدْرِكانِكْاسحبهما في خيبة، انسجهما من جديداخيط ما تمزق من أثر انتزاعك.و اعيد بثهما؛الصَّبر لايكفي لِ…رَقْعِ مكانِك؛مازال نبضك عالقا في صدريو كلاما لم أقُلهُفي حلقي يزحفهَطلتْ أمطاري و أرعدت السَّماءْالحياة ليلتها كانت نابضةولم يمهلني الوقت كفاية لعناقك كما اشتهيمذاقك الحلو يختفي فور ان يلمس لسانيفأريد منك اكثرشفتاي تبحثان عن مزيدٍ منكعينايَ المغمضتان تنظران إليك داخليوحزني لا لون لهلا طعم لهكأنه شِبْهُ حُزنأَمطَرَتْ صباحها بالدُّعاءو اسلمتُك الى سلامِك حيث ما تذهبيداي المشرعتان تحاولان ان تسعا عرض الارض و السماءلتحضنانك اينما حللت

المكان دائما مشرع للفوضى لامتسع للسجائر على المطفأةوهو كانه يعلق السماء فوق دكرياتهتسافر الابجديات وحروف مكسرة عبر مضائق الذاكرة تخيط ماء الشمس يتهيأ للابحار ثم يعود مسافرا من اقصاهبالامس فقط رتب وجهه شكل الملامح من عنف المدينة ومضى تائها كانه لم يكنخريف يعانق بقايا الحكايةتمطر قصصاوينتهي الطريق هنا او هناك عند حافة الذكريات المهشمةقدره ان يسكب بحار الملح على الجرح يتأبط خطاه او منفاه تغرقه سنوات عجاف بلون مشتت بين فواصله المبهةلم يعد يهتملم يعد يشتهي دندنات فيروز تراقص عزف المطر المسائيهنا كان المكان معفرا بامس طفولوهنا كان المساء حزيناقليل من الصمت وفرسخ انتظاربين وهناك ومسافة نسيان تقطع الوريد أراد أن يغير شكل المدينة و زمن التيه ومفردات العشق ووجهه الشاحبمتعب حد الشقاء وحده يخيط ماضيه لكي لا تطارده الهزاءمبالامس فقط فيك الطلسم والحصار واسمهوتلحف بالظلامشاءت به الأقدار أن يولد من خطيئة ..عصفت به القسوة و الغيرة،مشاعره خليط من العصبية والوقاحة ..حتى في وحدته يفتعل الخصام مع كيانهجل وقته يستمع لهمسات الشيطان لكن يستوعبه !لا يذكر يوم ولادته ولكن كانت أمه تتمتم بسخط فوق رأسه الصغير ..وددتُ لو كنتَ كابوسا لأستيقظ منهفهو إبن لحظة شهوة ..هو إبن المتعة والخطيئة،كان يكبر والحقد داخله يزين روحه وعيونهلقد وُلدَ في عائلة لها ضلع مائلالفرح فيها مبتورلم يأخذ منها شيئا سوى الفراغ الهائل و الأكتاف الهشةكل ما كان يراه كسرة النفس وحرقة القلب وخذلان الشعور....لأنه ابن الخطيئة.كنت كالفرشاء الغنآءصغيرة ألعب لا أبالي بتعب وعيآءاذ التقيته ذات مسآءوعدني بجعلي أميرة النساءوبعد مساء ومساءبهُت ذاگ النور وذاگ الضياءبهتت معالمي كما بهت كل ماحولي من صفاءآه م التآء . . .يا انت يا أرض جرذاءيامن زرعت الشوك بدل الهناءيامن اسكنت الضلام ف الضياءوصارت الغرابيب السود تسكن الفناءويحيلست ادري أهو ذنبي او ذنب السماءكنت اتمنىلكن رب الاقدار منعني أن أكون كجميع النسآءأناأنا حقا ارض جرذاءولكن لي رب كريم سيمنحني ذاگ الطفل ذات مسآءلم ايأس بعد من هدايا السماءقالت احداهناعترف اني احببت رجلا دون زوجيكان الامان بالنسبة ليالصديق الذي تميل اليه عقارب ساعتيالأخ الذي تستند عليه قوتيالجدار الذي أعلق عليه آمالي وأحلاميقالت وهي ترى علامات إستغرآبيكآن بيننا حب عذري لم يتعدى التمنيام اني من تمنيت ان يكون طول الدهر ليأنانية كعادتيكنت اتمنى ان يكون هو بدل زوجيمن ينزع شال الشِعر عني ويُعري بقلم رصاصه قصيدتيكنت ارجو ان يكون مؤنس ليلي وجليس وحدتيوفجأة ودون سابق انذارقالو حُبلى ف يا سعادة زوجي ويا تعاستياختار اجمل الاسماء لإبني وتفنن ف ابرآز الحُب ليقالو أنثى فابتأست انا ولم يُعر بالا لي بل فرح ان تكون اول خلفته بناتفقال من مثلي ستكون حبيبتياقترح حبيبي ان أسميها مريا فهللت وكأنه ابوهآ الثانيلم يناقشني زوجي وقال يحق لك أن تختاريوالثاني سيكون الاسم من اختياريكم كرهت موافقته ع كل اقوالي ومداراته لي وكأني طفلته او كأن لاشيء يهمه غيريوذات يوم حزين وقعت ليُسرعو بي للمشفىليقولو بكل قسوة لقد ماتت مريا وستبقين هنا حتى يتسنى استخراج الجنين الميت من جسديساءت حالتيتدهور شبابي وسادت الهالات السود وجهيكان كل الاوقات معي مُمسگ بيديزوجي نعم لقد تعرفت عليه وكأنها اول أيام معرفتيحنون كأبي يُمازحني كأخي يبكي ع ضعفي كإبن لم تنجبه أحشائيسألت نفسي وانا بين حياة وموت أين ذاگ الذي ألفته روحيأين من كنت اتوسد إسمه كضليأين يده بين أيدي الأطباء حولياتلفت بحُرقة أبحث عنه لعلي ابتسم رغم ألميلم يكنحتى أنه للآن لم يسأل عنيشعرت حينها بمدى غبائي وقلة حيلتييوم دفنو مريا دفنو معها ذنبيلم يمت قلبيلم أمت حينما استأصلتگ كورم خبيث غزى جسدييومهآ عدت للبيت وكأني مخلوق جديدگ العنقآء فرشتُ اجنحتيوقبلت يد وجبين زوجيوحمدت الله ألف مرة ع وجوده بحياتيوطويت لا بل قطعت صفحة سوداء كانت ستلوث كتاب حياتيقالت احداهنولدت ذات ذنب من رحم الرذيلةلم يشنقوني بحبلي السُري بل قطعوه ليقتلو عمريوع قارعة الطريق رمو جُثتيك كيس زبالة بالي تخلصو منيلم يشفع حُسني وجمالي لم تأسرهم زُرقة عيوني ولا ذاگ الشعر الذهبيتخلو عني وانا ف أمس الحاجة لصدر حنون يأوي صرختيتبنتني عائلة كريمة وأحسنو مـَنبَتيمرت الايام ورزقت بإخوة لي فإزدهرت عائلتيكُنت الأجمل وحان الوقت أن أجني ثمار معزتيتخرجت من الثانوية الاولى ف دفعتيويا قساوة العالم اذ بورقة ع هامش دفتر عائلتيمختومة لا أب ولا أم يثبتون هويتيمكتوب بخط أحمر x تبا ماتعنييومها تمنيت لو انني فقدت عقليمنذ ان بلغت ُ 15 عشر توافد الخطاب ع بابيوياسعادتي وانا استقبل الورود واعدهم بالتفكير بعد اكمال دراستيمضت الايام مسرعة بيلتتم بالفعل خطبتي لشاب احببته اكثر من نفسيرفيق جامعتي وابن صديق ابياتى موعد خطبتنا يا الله ما اكبر فرحتيسيخبر ابواه عني وسأكون له طول الدهرفجأة تغير حبه لياصاب البرود أطراف مجتمعينظرات قاسية بدل الحب كان يرمقنيتحاشى مخاطبتي محادثتي لم يخبرني ع سبب تخليه عنييوم جاءت امه لخطبتيرأيت تعلثم أمي وشحوب لون ابيلم افهم معنى تغير النظرات حوليوفجأة ارى الخالة تهرول قائلة لا أريد بنت حرام ان تدخل منزليجاءت كلماتها گ الساعقةلا يعقل انها تعنينيف انا ابنة الكِرام بنت الحسب والنسب.ويحي لم اكنكنت كما وصفتنيماذنبي أنا ع ذنب لم أقترفهوع اي اساس اعاقب ع جريمة كانت دونياين ذاگ من تسببت نُطفته بخلقيواين تلگ التي سمحت دون تمنع بسباحتيلم اجد من ينقذنياو ع الأقل ان يريني سبب سُخط الناس منيبحثت ف كل كتب الأديان عل الله ينصفنيلم يذكرنيلما يارب تخليت عنيلما لم تجعلني كيتيم يتم مسح الرأس عنيوجعلتني مجهولة الهوية والنسب وحتى مجهولة الاصل والتمنيأخبرونيبالله عليكم أخبروني وانتم تقرأون قصتيماذنبيولما تخلى الجميع عنيما هي الحكمة من قتلي(شريحتنا ف تزايد فلا تلوموني ولومو الحثالة التي تسببو بانجاب من مثلي )يوم "الجمعة 26 أبريل 2019"( دائما يعود هذا اليوم كذكرى لا تنسى ، ساعاته لا تذهب من ذاكرتي ، لا شيء منه يشفى .. )الله يرحمك .. داك فراش قسنطينة ، طومبيل مشات ما لحقتش بالوقت ، تمنيت نشد يدك مرة أخرى ، لكنك رحلت و تركت صداع الكلمات ، تركتها ألما و شوقا ، لم تنطفئ أنفاسك عني بعد ، أراك بين الحين و الآخر ، في مثل هذه الحياة لا يمكن نسيان وجع الموت الذي يجعلك تفارق أعز من وجدتهم حولك دائما ، منذ بداياتك وجدتهم حولك يملؤون المكان و اللحظات ..كم تركت من ابتسامة تحملها دموعك ، في لحظة الفرح رأيتها سعادة صادقة ، لكنها كانت توحي بأشياء كثيرة ، منها بداية هذه النهاية .. كانت آخر ابتسامة تحمل دموع الوداع .. تحمل معاني أنها ستترك شوقا يحرق ما بداخلي اليوم ..حملتك الأقدار بين تلك الأقدام مشيا ..أراك تحمل كالطفل الصغير ..أبكي الوداع الأخير ، الذي لن أراك من بعده ..أرى حرقة قلب الأم كيف تفلت من بين عينيها ولدها الذي مهما كبر سيبقى طفلا صغيراأرى دموعا لا يحق لها هذا المكانفكان لدموعي عتابا لدموعهم ، يا ريت ما شفتهم قداميو لأنه ترك عتابه الباكي ، كيف كان ينظر إليهم من قسوتهمكم أتمنى أن يعود الزمن فألقي عتابه الذي دفن معه في الترابلكنني وجدت أن الأرحم لقلبي أن ألمس ترابه ، و كأننا نشعر ببعضنا البعضلا أدري كيف يكون البكآء و العين لا تراك ..؟لكنني شعرت أنه أثمن ما يمكن أن أملكه ها هنا ، وإن كنت غائبا ..جآءت الذكرى ككل عام ، أفتقدك فأكتب ..عن الشوق الذي سيبقىأشتكيك للأيام التي تركتني لها من بعدكأحمل آلاما أخرى مع ألمكأحكي لك عن الخذلان في غيابكنحكيلك على اللي بعدو ما زيد تلاقيناواذا تلاقينا بليجاست يجرحوناذكراك لمسة تراب من يديهي لا تكفيلا يمكنك أن تنسىذكراك فوضى حزينة داخليهي لا تنتهيلا يمكن أن تشفى( أختك الصغيرة اللي محال ننساك و إن اجتمعت كل أحزان العالم بقلبي ، فإنك محفور تبقى لمثل هذا اليوم )في هدأة الليل .. في سكون الظلام ..في اعماق نفسي أبحث عن نفسي .. ابحث عن شيئ لا زلت لا اعرف له اسما .. ولا رسما ..انا ..كنت يوما هنا .. كنت طفلا عابثا ..يلهو بكل حرف يعترض طريقهكانت الحروف بين شفتيا كالدمىوكنت وحدي ألهو بعيدا عن اترابيلم اكن احفل كثيرا بما يحفلون به من لهو وعبث يختلفون إليه كما يختلفون الى دكاكين البقالة من اجل قطع الحلوى والكعك المسكرما كان لهوهم يستهويني ولا يغريني ..وبقيت زمنا .. وحدي ..اجل وحدي .. أشرقت فيه شمس ليست كشمس الناس.. ونور ليس كنور الناسشعرت بالأنس في تلك اللحظة بالذاتانس بالشمس وبالنورأنس بالهمس المحفور في ذاكرتيالحروف من حولي فراشات تطوف بالنور السني في عالميانه الفجر الذي اكتب له في كل لحظة صمت من حياتي .. وارتقب طلوعه بفارغ الصبر