4algeria Pharmaceutique

BISOPROLOL EG ​

lasse thérapeutique : Cardiologie et angéiologie

Principes actifs : Bisoprolol



Indications





- Hypertension artérielle.

- Prophylaxie des crises d'angor d'effort.

Contre indications





CONTRE-INDIQUE :

Hypersensibilité au bisoprolol ou à l'un des excipients,

asthme et bronchopneumopathies chroniques obstructives, dans leurs formes sévères,

insuffisance cardiaque non contrôlée par le traitement,

choc cardiogénique,

blocs auriculoventriculaires des second et troisième degrés non appareillés,

angor de Prinz****l (dans les formes pures et en monothérapie),

maladie du sinus (y compris bloc sino-auriculaire),

bradycardie (< 45-50 battements par minute),

phénomène de Raynaud et troubles artériels périphériques, dans leurs formes sévères,

phéochromocytome non traité,

hypotension,

antécédent de réaction anaphylactique,



association à la floctafénine et au sultopride









Effets indésirables





:

Les plus fréquemment rapportés :

asthénie,

refroidissement des extrémités,

bradycardie, sévère le cas échéant,

troubles digestifs (gastralgies, nausées, vomissements),

impuissance,

insomnies, cauchemars. Beaucoup plus rarement :

ralentissement de la conduction auriculoventriculaire ou intensification d'un bloc auriculoventriculaire existant,

insuffisance cardiaque,

chute tensionnelle,

bronchospasme,

hypoglycémie,



aggravation d'une claudication intermittente existante,



diverses manifestations cutanées y compris éruptions psoriasiformes. ​