4algeria Pharmaceutique

السلام عليكم و رحمة الله و بركاته

صيدلـــــــــــية اللمة الجزائريــــــــــــة





هنا في هذا الموضوع إخواني،سنجمع بإذن الله أكبر عدد من الادوية مهما كان نوعها التي تفيد مختلف أنحاء الجسم،و يكون هذا بالطريقة الاتية:

le nom

classe thérapeutique

indication

contre indication

effets indésirables

لاستفساراتكم

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