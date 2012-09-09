4algeria Pharmaceutique

السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
صيدلـــــــــــية اللمة الجزائريــــــــــــة
هنا في هذا الموضوع إخواني،سنجمع بإذن الله أكبر عدد من الادوية مهما كان نوعها التي تفيد مختلف أنحاء الجسم،و يكون هذا بالطريقة الاتية:
le nom
classe thérapeutique
indication
contre indication
effets indésirables
لاستفساراتكم
D aucun
و
ЯέКîά Яồมkà
فـــــــي خدمتكــم
في انتظار مشاركاتكم.
صيدلـــــــــــية اللمة الجزائريــــــــــــة
هنا في هذا الموضوع إخواني،سنجمع بإذن الله أكبر عدد من الادوية مهما كان نوعها التي تفيد مختلف أنحاء الجسم،و يكون هذا بالطريقة الاتية:
le nom
classe thérapeutique
indication
contre indication
effets indésirables
لاستفساراتكم
D aucun
و
ЯέКîά Яồมkà
فـــــــي خدمتكــم
في انتظار مشاركاتكم.
آخر تعديل بواسطة المشرف: