4algeria Pharmaceutique

D aucun

D aucun

:: عضو فعّال ::
#1
إنضم
4 جويلية 2009
المشاركات
2,106
الإعجابات
562
النقاط
91
العمر
29
#1




السلام عليكم و رحمة الله و بركاته



صيدلـــــــــــية اللمة الجزائريــــــــــــة


هنا في هذا الموضوع إخواني،سنجمع بإذن الله أكبر عدد من الادوية مهما كان نوعها التي تفيد مختلف أنحاء الجسم،و يكون هذا بالطريقة الاتية:
le nom
classe thérapeutique
indication
contre indication
effets indésirables

لاستفساراتكم

D aucun

و

ЯέКîά Яồมkà

فـــــــي خدمتكــم




في انتظار مشاركاتكم.

 
آخر تعديل بواسطة المشرف:
D aucun

D aucun

:: عضو فعّال ::
#2
إنضم
4 جويلية 2009
المشاركات
2,106
الإعجابات
562
النقاط
91
العمر
29
#2
ORGAMETRIL 5 mg Comprimé Boîte de 30
Classe thérapeutique : Gynécologie
Principes actifs : Lynestrénol
Troubles liés à une insuffisance en progestérone et notamment ceux observés en période préménopausique (irrégularités menstruelles, syndrome prémenstruel, mastodynies...).
- Hémorragies fonctionnelles et ménorragies accompagnant les fibromes.
- Endométriose.
- Mastopathies bénignes.
- Dysménorrhée.
- Contraception en 2ème intention chez les femmes présentant une contre-indication à la contraception estroprogestative.
- Cycle artificiel en association avec un estrogène.
 
نبض الحياة

نبض الحياة

:: طبيبة المنتدى ::
#3
إنضم
13 أكتوبر 2009
المشاركات
18,731
الإعجابات
21,862
النقاط
1,171
الإقامة
بيت أحلامي
#3
بــــــــوركت اخي الكريم على طرحك القيم
ستكون من اكير موسوعات الادوية ان شاء الله
بانتظار تفاعل الاعضاء
~~~​
 
نبض الحياة

نبض الحياة

:: طبيبة المنتدى ::
#5
إنضم
13 أكتوبر 2009
المشاركات
18,731
الإعجابات
21,862
النقاط
1,171
الإقامة
بيت أحلامي
#5
DAFALGAN

DAFALGAN 80 mg Poudre effervescente pour solution buvable Sachets Boîte de 12

Classe thérapeutique : Antalgiques
Principes actifs : Paracétamol

Indications

Traitement symptomatique des douleurs d'intensité légère à modérée et/ou des états fébriles.

Contre indications


Hypersensibilité au paracétamol ou aux autres constituants.

Insuffisance hépatocellulaire.


Effets indésirables


Quelques rares cas de réactions d'hypersensibilité à type de choc anaphylactique, oedème de Quincke, érythème, urticaire, rash cutané ont été rapportées. Leur survenue impose l'arrêt définitif de ce médicament et des médicaments apparentés.

De très exceptionnels cas de thrombopénie, leucopénie et neutropénie ont été signalés.
 
آخر تعديل:
نبض الحياة

نبض الحياة

:: طبيبة المنتدى ::
#6
إنضم
13 أكتوبر 2009
المشاركات
18,731
الإعجابات
21,862
النقاط
1,171
الإقامة
بيت أحلامي
#6
DOLIPRANE

~~~~~~
DOLIPRANE 1 000 mg Comprimé Boîte de 8

Classe thérapeutique : Antalgiques
Principes actifs: Paracétamol

Indications

Traitement symptomatique des douleurs d'intensité légère à modérée et/ou des états fébriles.
Traitement symptomatique des douleurs de l'arthrose.

Contre indications

Hypersensibilité au paracétamol ou aux autres composants.
Insuffisance hépatocellulaire.

Effets indésirables

Quelques rares cas de réactions d'hypersensibilité à type de choc anaphylactique, oedème de Quincke, érythème, urticaire, rash cutané ont été rapportées. Leur survenue impose l'arrêt définitif de ce médicament et des médicaments apparentés.
De très exceptionnels cas de thrombopénie, leucopénie et neutropénie ont été signalés.​
 
Ĉ

Ĉoĕǔŕ Dề Ḟľeuŗ

:: عضو مُتميز ::
#7
إنضم
9 جويلية 2011
المشاركات
1,378
الإعجابات
1,052
النقاط
571
#7

بارك الله في حسناتكم

موضوع قيّم و ذو فائدة كبيرة

مشكورين على الفكرة الرائعة

الله يوفقكم
 
D aucun

D aucun

:: عضو فعّال ::
#8
إنضم
4 جويلية 2009
المشاركات
2,106
الإعجابات
562
النقاط
91
العمر
29
#8
قال hayat s:

بارك الله في حسناتكم

موضوع قيّم و ذو فائدة كبيرة

مشكورين على الفكرة الرائعة

الله يوفقكم
إضغط للتوسيع...
وفيك بارك الله أختي الكريمة
مرسي
 
D aucun

D aucun

:: عضو فعّال ::
#9
إنضم
4 جويلية 2009
المشاركات
2,106
الإعجابات
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النقاط
91
العمر
29
#9
LASILIX
Classe thérapeutique : Cardiologie et angéiologie, Urologie néphrologie
Principes actifs : Furosémide
ndications


- Oedèmes d'origine cardiaque ou rénale.
- Oedèmes d'origine hépatique, le plus souvent en association avec un diurétique épargneur de potassium.
- Hypertension artérielle chez le patient insuffisant rénal chronique, en cas de contre-indication aux diurétiques thiazidiques (notamment lorsque la clairance de la créatinine est inférieure à 30 ml/min).
CONTRE-INDIQUE :
- Ce médicament ne doit jamais être utilisé en cas d' :
. insuffisance rénale aiguë fonctionnelle,
. encéphalopathie hépatique,
. obstruction sur les voies urinaires,
. hypovolémie ou déshydratation,
. hypokaliémie sévère,
. hyponatrémie sévère,
 
D aucun

D aucun

:: عضو فعّال ::
#10
إنضم
4 جويلية 2009
المشاركات
2,106
الإعجابات
562
النقاط
91
العمر
29
#10
DOLIRHUME
Classe thérapeutique : Oto-rhino-laryngologie
Principes actifs : Paracétamol, Pseudoéphédrine
استعمالات الدواء:

Traitement au cours des rhumes de l'adulte et de l'adolescent de plus de 15 ans :
· des sensations de nez bouché,

· des maux de tête et/ou fièvre.
الاعراض الجانية :
Réactions d'hypersensibilité liées à l'un des composants de ce médicament.

Liés à la présence de pseudoéphédrine

Troubles cardiaques
Troubles visuels
Troubles gastro-intestinaux
Troubles du système nerveux
حالات عدم استعمال الدواء
Ce médicament est contre-indiqué dans les situations suivantes :

Hypersensibilité à l'un des constituants du produit.


Chez l'enfant de moins de 15 ans.

En cas d'antécédents d'accident vasculaire cérébral ou de facteurs de risque susceptibles de favoriser la survenue d'accident vasculaire cérébral, en raison de l'activité


sympathomimétique alpha du vasoconstricteur.

En cas d'hypertension artérielle sévère ou mal équilibrée par le traitement.

En cas d'insuffisance coronarienne sévère.

En cas de risque de glaucome par fermeture de l'angle.
En cas de risque de rétention urinaire liée à des troubles urétroprostatiques.
 
نبض الحياة

نبض الحياة

:: طبيبة المنتدى ::
#11
إنضم
13 أكتوبر 2009
المشاركات
18,731
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21,862
النقاط
1,171
الإقامة
بيت أحلامي
#11
SPASFON

~~~~~

SPASFON 62,23 mg/80 mg Comprimé enrobé Boîte de 30

Classe thérapeutique : Antalgiques
Principes actifs : Phloroglucinol, Triméthylphloroglucinol

Indications

Traitement symptomatique des douleurs liées aux troubles fonctionnels du tube digestif et des voies biliaires.
Traitement des manifestations spasmodiques et douloureuses aiguës des voies urinaires : coliques néphrétiques.
Traitement symptomatique des manifestations spasmodiques douloureuses en gynécologie.
Traitement adjuvant des contractions au cours de la grossesse en association au repos.

Contre indications
Hypersensibilité à l'un des composants.

DECONSEILLE :
Allaitement : en l'absence de données, il est conseillé d'éviter l'utilisation de ce médicament pendant l'allaitement.
L'association de phloroglucinol avec des antalgiques majeurs tels que la morphine ou ses dérivés doit être évitée en raison de leur effet spasmogène.


Effets indésirables

Manifestations cutanéomuqueuses et allergiques : éruption, rarement urticaire, exceptionnellement oedème de Quincke, hypotension artérielle, choc anaphylactique.




 
D aucun

D aucun

:: عضو فعّال ::
#12
إنضم
4 جويلية 2009
المشاركات
2,106
الإعجابات
562
النقاط
91
العمر
29
#12
BISOPROLOL EG
C
lasse thérapeutique : Cardiologie et angéiologie
Principes actifs : Bisoprolol

Indications


- Hypertension artérielle.
- Prophylaxie des crises d'angor d'effort.
Contre indications


CONTRE-INDIQUE :
Hypersensibilité au bisoprolol ou à l'un des excipients,
asthme et bronchopneumopathies chroniques obstructives, dans leurs formes sévères,
insuffisance cardiaque non contrôlée par le traitement,
choc cardiogénique,
blocs auriculoventriculaires des second et troisième degrés non appareillés,
angor de Prinz****l (dans les formes pures et en monothérapie),
maladie du sinus (y compris bloc sino-auriculaire),
bradycardie (< 45-50 battements par minute),
phénomène de Raynaud et troubles artériels périphériques, dans leurs formes sévères,
phéochromocytome non traité,
hypotension,
antécédent de réaction anaphylactique,

association à la floctafénine et au sultopride




Effets indésirables


:
Les plus fréquemment rapportés :
asthénie,
refroidissement des extrémités,
bradycardie, sévère le cas échéant,
troubles digestifs (gastralgies, nausées, vomissements),
impuissance,
insomnies, cauchemars. Beaucoup plus rarement :
ralentissement de la conduction auriculoventriculaire ou intensification d'un bloc auriculoventriculaire existant,
insuffisance cardiaque,
chute tensionnelle,
bronchospasme,
hypoglycémie,

aggravation d'une claudication intermittente existante,

diverses manifestations cutanées y compris éruptions psoriasiformes.
 
ابوندى

ابوندى

:: عضو شرفي ::
#13
إنضم
27 مارس 2009
المشاركات
4,610
الإعجابات
3,068
النقاط
351
الإقامة
عنابة
#13
مبادرة حسنة وفكرة طيبة والف مرحبا بكما معنا اخي اختي في الطاقم الاشرافي للمة
اتمنى لكما التوفيق في تسيير الاقسام الطبية اتي تشهد ركود نوعا ما
ادام الله علينا نشاطكم ودوم التميز ان شاء الله
واصلوا لنواصل
 
نبض الحياة

نبض الحياة

:: طبيبة المنتدى ::
#14
إنضم
13 أكتوبر 2009
المشاركات
18,731
الإعجابات
21,862
النقاط
1,171
الإقامة
بيت أحلامي
#14
قال عنابي 23:
مبادرة حسنة وفكرة طيبة والف مرحبا بكما معنا اخي اختي في الطاقم الاشرافي للمة
اتمنى لكما التوفيق في تسيير الاقسام الطبية اتي تشهد ركود نوعا ما
ادام الله علينا نشاطكم ودوم التميز ان شاء الله
واصلوا لنواصل
إضغط للتوسيع...

بوركت اخي الكريم على اطلالتك وتنويرك للصفحة
فما هذا الا واجبنا اتجاه الجميع
معا لنرتقي دوما​
 
نبض الحياة

نبض الحياة

:: طبيبة المنتدى ::
#15
إنضم
13 أكتوبر 2009
المشاركات
18,731
الإعجابات
21,862
النقاط
1,171
الإقامة
بيت أحلامي
#15
FUCIDINE

~~~~

FUCIDINE 250 mg Comprimé pelliculé Boîte de 10
Classe thérapeutique : Infectiologie - Parasitologie
Principes actifs : Sodium fusidate

Indications

Elles procèdent de l'activité antibactérienne et des caractéristiques pharmacocinétiques du fusidate de sodium. Elles tiennent compte à la fois des études cliniques auxquelles a donné lieu ce médicament et de sa place dans l'éventail des produits antibactériens actuellement disponibles.
Elles sont limitées aux infections staphylococciques notamment dans leurs localisations cutanées, osseuses et articulaires.
Il convient de tenir compte des recommandations officielles concernant l'utilisation appropriée des antibactériens.
SPECTRE d'activité antibactérienne :
espèces sensibles :
. aérobies à Gram positif : Staphylococcus aureus, Staphylococcus non aureus.
. anaérobies : Clostridium difficile, Clostridium perfringens, Peptostreptococcus, Propionibacterium acnes.
espèces modérément sensibles (in vitro de sensibilité intermédiaire) :
aérobies à Gram positif : Streptococcus.

Contre indications

Il n'existe pas, à proprement parler, de contre-indication mais une non-indication : en effet, l'acide fusidique diffuse dans le parenchyme rénal mais ne s'élimine pas par l'urine ; ainsi, sauf dans le cas où elle résulte d'une atteinte rénale, l'infection urinaire staphylococcique ne sera pas traitée par ce produit.

Effets indésirables


Possibilité d'intolérance digestive (douleurs épigastriques, vomissements, diarrhées).
Possibilité de réactions allergiques avec éruption cutanée (exceptionnelle).
Possibilité (rare) de survenue d'ictères chez les sujets prédisposés, lors des traitements de longue durée, à forte posologie. Les ictères sont réversibles à l'arrêt du traitement ou par simple diminution de la posologie.
Des cas d'agranulocytose, et plus rarement d'anémie et de thrombopénie parfois sévères ont été rapportés. Ces atteintes peuvent être isolées ou associées. D'exceptionnelles anémies sidéroblastiques réversibles à l'arrêt de l'acide fusidique ont été observées. Ces atteintes hématologiques ont été observées plus particulièrement en cas de traitement plus de 15 jours.
 
نبض الحياة

نبض الحياة

:: طبيبة المنتدى ::
#16
إنضم
13 أكتوبر 2009
المشاركات
18,731
الإعجابات
21,862
النقاط
1,171
الإقامة
بيت أحلامي
#16
BETADINE

~~~~

BETADINE 10 % Solution pour bain de bouche Flacon de 125 ml
Classe thérapeutique : Stomatologie
Principes actifs : Povidone iodée

Indications


Traitement local d'appoint des infections de la cavité buccale et soins post-opératoires en stomatologie.

Contre indications

Ce médicament est contre-indiqué dans les situations suivantes :
en cas d'antécédent d'allergie à l'un des constituants, en particulier la povidone. Il n'existe pas de réactions croisées avec les produits de contraste iodés. Les réactions d'intolérance (réactions anaphylactoïdes) aux produits de contrastes iodés ou d'anaphylaxie aux fruits de mer ne constituent pas une contre-indication à l'utilisation de BETADINE 10%, solution pour bain de bouche ;
chez le nouveau-né prématuré et chez le nourrisson de moins d'un mois ;
de façon prolongée pendant le deuxième et le troisième trimestre de la grossesse : la thyroïde foetale commençant à fixer l'iode après 14 semaines d'aménorrhée, aucun retentissement sur la thyroïde foetale n'est attendu en cas d'administrations préalables. La surcharge iodée, très vraisemblable avec l'utilisation prolongée de ce produit passé ce terme, peut entraîner une hypothyroïdie foetale, biologique ou même clinique (goitre). En conséquence, l'utilisation prolongée de ce médicament est contre-indiquée à partir du deuxième trimestre. Son utilisation, à titre ponctuel, ne doit être envisagée que si nécessaire ;
l'allaitement est contre-indiqué en cas de traitement prolongé : en cas d'allaitement, il est préférable de ne pas utiliser ce médicament du fait de l'absence de données cinétiques sur le passage des dérivés terpéniques dans le lait et de la toxicité neurologique potentielle sur le nourrisson. De plus, l'iode passe dans le lait maternel à des concentrations supérieures à celles du plasma maternel. En raison du risque d'hypothyroïdie chez le nourrisson, un traitement prolongé par ce médicament est contre-indiqué pendant l'allaitement.

DECONSEILLE :

Ce médicament NE DOIT GENERALEMENT PAS ETRE UTILISE :
- chez l'enfant de moins de 6 ans,
en association avec les antiseptiques dérivés du mercure (voir rubrique interactions).

Effets indésirables

Exceptionnellement, des réactions d'hypersensibilité : urticaire, oedème de Quincke, choc anaphylactique, réaction anaphylactoïde, ont été décrites avec des produits contenant de la povidone, dont les spécialités BETADINE.
Possibilité d'irritations se manifestant au niveau des muqueuses.
En cas d'administration répétées et d'usage exagéré, ce produit peut, d'une part se révéler irritant pour les muqueuses, d'autre part il peut se produire une surcharge iodée susceptible d'entraîner un dysfonctionnement thyroïdien.
En raison de la présence de dérivés terpéniques et en cas de non-respect des doses préconisées, possibilité d'agitation et de confusion mentale chez les sujets âgés.
 
ن

نجاح

:: عضو مُشارك ::
#18
إنضم
12 جويلية 2010
المشاركات
162
الإعجابات
5
النقاط
7
#18
ما شاء الله و الله يبارك

الله يوفقكم في هذا العمل الذي بلا شك سيكون نافعا لنا
 
نبض الحياة

نبض الحياة

:: طبيبة المنتدى ::
#19
إنضم
13 أكتوبر 2009
المشاركات
18,731
الإعجابات
21,862
النقاط
1,171
الإقامة
بيت أحلامي
#19
قال نجاح:
ما شاء الله و الله يبارك

الله يوفقكم في هذا العمل الذي بلا شك سيكون نافعا لنا
إضغط للتوسيع...

يبارك فيك حبيبتي
والله هاد ما نتمنوا
بالتوفيــــــق

 
D aucun

D aucun

:: عضو فعّال ::
#20
إنضم
4 جويلية 2009
المشاركات
2,106
الإعجابات
562
النقاط
91
العمر
29
#20
CELESTENE
0,05 % Solution buvable en gouttes Flacon avec compte-gouttes de 30 ml
Classe thérapeutique : Anti-inflammatoires
Principes actifs : Bétaméthasone
Indications


AFFECTIONS OU MALADIES:

I-COLLAGENOSES-CONNECTIVITES

Poussées évolutives de maladies systémiques, notamment: lupus érythémateux disséminé, vascularite, polymyosite, sarcoïdose viscérale.

II-DERMATOLOGIQUES

a- dermatoses bulleuses autoimmunes sévères, en particulier pemphigus et pemphigoïde bulleuse

b- formes graves des angiomes du nourrisson

c- certaines formes de lichen plan

d- certaines urticaires aiguës

e- formes graves de dermatoses neutrophiliques

III-DIGESTIVES

a- poussées évolutives de la rectocolite hémorragique et de la maladie de Crohn

b- hépatite chronique active auto-immune (avec ou sans cirrhose).

c- hépatite alcoolique aiguë sévère, histologiquement prouvé

Contre indications


· Ce médicament est généralement contre-indiqué dans les situations suivantes: (il n'existe toutefois aucune contre-indication absolue pour une corticothérapie d'indication vitale.)

o Tout état infectieux à l'exclusion des indications spécifiées


Certaines viroses en évolution (notamment hépatites, herpès, varicelle, zona),

o Etats psychotiques encore non contrôlés par un traitement,

o Vaccins vivants,

o Hypersensibilité à l'un des constituants.

· Ce médicament est généralement déconseillé en association avec les médicaments non antiarythmiques, donnant des torsades de pointes
 
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