مشروع تَحَدَ نفسك واحفظ القرآن الكريم-هلمّوا ياأعضاء وعُضوات اللّمّة الجزائريّة

وقد أجمعـ عقلاء كل أمة على أنـ النعيمـ لا يدركـ بالنعيمـ وأنـ من طلب الراحة فأتته الراحة ​

فلنشمر عن سواعدنا ولننطلق فـ رحابـ قرآننا ​

تجربة السّاندريلا في تحدّ النّفس وماتُريدُهُ وايّاكُم : ​

أريدُ تغيير نفسي واصلاحها أريدُ حِفظ القرآن الكريم أُريدُ تجديد نفسي

وأعلمُ أنّكم كثيرون مِثلي أجل كنتُ في غفلة والحمد لله نهضتُ قبل فوات الأوان

أخجل ب 3أحزاب حفظتُها في سنوات مَضَت لي كامل الوسائل التي تُمكّنني من حِفظ كتاب الله أعلمُ لستُ وحدي فمثلي كثيرون

ومن هُنا قرّرتُ رفعَ راية التّحدي

ووضع مشروع لحفظ القرآن الكريم في لمّتنا الغاليّة لِكسب الأجر والثّواب مع روحِ التنافس الأخوي ال ذي سَيَنتُجُ بين أعضاء وعُضوات اللمة الجزائريّة ،

فأهمّ مشروع في حياة المؤمن هو حفظ القرآن الكريم،فهو قد يغيّر حياتك بالكامل ونصيحتي الأولى الى كلّ من يرغب في حفظ القرآن وهي طريقتي :

الابتعاد عن سماع الاغاني وسماع القرآن يوميّا فدماغُك سيُبرمج تدريجيا على ماتسمعُهُ مما يُكوّن لديك رغبة في حفظ آياته.

كُنتُ أقول كغيري ممن يقولون :

القرآن صعب وطويل لكن غيّرتُ تفكيري وجعلتُ شِعاري:

سأحفظُ القرآن لأنّ القرآن سهل ​

الهدفـ والغاية من المشروع :

إنّ مشروعنا هذا جاء ليعيد للرّوح الحياة بقربها من الله ، وليطمئن القلوبـ بذكر الله ويشرح الصدور ويبث النور ويرسل السرور وليُعيد للأمّة المجد المسلوبـ ​





فلا عز لنا إلا بالقرآن ​



غايتنا هي الفوز بالجنانـ

وراحة البال في الدّنيا

بإذن المنّان ​

ما أشدّ حاجة العباد إليه، وما أعظم ضرورتهم إليه،

لا يستغنى عنه المسلم بحال من الأحوال.

ولما كان ذكر الله بهذه المنزلة الرفيعة والمكانة العالية

فأجدر بالمسلم أن يداوم عليه

والقرآن الكريم فيه هدى ونور، وشفاء لأمراض الصدور ​



خطة المشروع وكيفية سيره : ​

1- بعون الله نشرع فـي الحفظ ومن اراد مُراجعة ماحفظهُ فليتفضل معنا ​



للتشجيع والحماس ومساعدة الاعضاء بتجاربه . ​





2- سنفصل بين العضوات والاعضاء حتى لايكون احراج بيننا فمن الافضل كلّ جنس يحفظ لوحده. ​





3- يستطيع كلّ عضو المشاركة في المشروع فهو ليس حِكرا لي لوحدي

يُمكن مثلا لعضو او عضوة التشاور مع مجموعة من الاعضاء لانشاء موضوع مُستقل

لحفظ سورة الرّحمان على سبيل المثال ويواصلون الحفظ والمساهمات في الموضوع حتى الانهاء من حفظ السورة كاملة في اطار اخوي تنافسي تشجيعي. ​





4- في كل عنوان للموضوع المشارك في المشروع يجب كتا بة :

مثلا مجموعة حفظ سورة ..(مشروع تحدى نفسك واحفظ القرآن الكريم ..)

للحفاظ على سير ونِظام المشروع ​





-أيّ: أن المشروع سيكون على طريقة مجموعات

كُلّ مجموعة ستحفظ سورة مُعينة لفترة معينة حتى انهاءها والانتقال الى سورة اخرى حسب القدرة. ​





ماسيُحققه هدا المشروع :



كُلّ مجموعة ستُنهي الحفظ او المراجعة تكون كَسَبَت تحدّي النّفس

وح فظت ماتيسّر من القرآن الكريم وبالتّالي تحقيق هدف المشروع

المُبارك على اللّمّة الجزائريّة. ​









مقترحات للحفظ :

1. لك حرية اختيار الجزء الذي تريد حفظة ، وحرية اختيار الوقت والمكان

2. استغل أوقات الفراغ في الحفظ والمراجعة ولا تضيعها ،ومن الأوقات التي تستغل أثناء انتظارك لإنجاز معاملة ما ،وبعد صلاة الفجر ، بين الأذان والإقامة ، بعد صلاة الظهر…الخ

3. استخدم الورقة والقلم في كتابة الآيات التي ستحفظها.

4. قم بتصوير الصفحة التي تريد حفظها واجعلها معك طوال اليوم لتحفظ منها مع مراعاة عدم دخولك الحمام بها

5. استخدم الشريط للآيات التي ستحفظها واستمع لها أثناء القيادة أو أثناء استراحتك قبل المنام

6. اجعل لك شيخا تقرا عليه القران لتحسن القراءة والتلاوة والتجويد.

7. اشترك مع عائلتك أو أصدقائك في حفظ الآيات ويفضل وضع مكافأة مادية.

8. احرص على قراءة ما تحفظه في صلواتك (الفرائض، السنن،التطوع)

9. اقرأ تفسير الآيات التي ستحفظها ليسهل عليك الحفظ

10. اجعل نيتك خالصة لله تعالى ،ثواب الله عز وجل

11. أن تضع بين يديك الفضل العظيم في حفظ القرآن

12. ابتعد عن التسويف و ابدأ بعزيمة قويه وهمة عالية في حفظ القرآن

13. و أخيرا ابتعد عن الذنوب والمعاصي فإنها سبب رئيسي في عدم الحفظ وكثرة النسيان





و لاتنسى



لا تنسى أن كل حرف تنطقه عند قراءة القرآن الكريم بحسنة ، وتكتب عشر حسنات ! .. ففي ( بسم الله الرحمن الرحيم ) مثلاً 19 حرفاً .. تحتسب بـ 190 حسنة ! .. فقط عند التسمية 190 حسنة .. فكيف بالآيات ، والتكرار التلقائي مع الحفظ وبعد الحفظ ؟. ( حقاً فرصة العمر ) .. لأن بعض الموازين يوم الحساب قـد لا تحتاج إلا لحسنة واحدة لتترجح كفة حسناتها على كفة سيئاتها فينفتح الطريق بفضل الله ورحمته إلى الجنة ! . لا حرمنا الله الطريق الآمن إليها . رزقنا الله جميعاً عونه وتوفيقه والصدق والإخلاص والقبول ، وحسن العاقبة .. اللهم آمين

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