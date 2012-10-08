مشروع تَحَدَ نفسك واحفظ القرآن الكريم-هلمّوا ياأعضاء وعُضوات اللّمّة الجزائريّة-

السلطانة

السلطانة

:: أمينة اللمة الجزائرية ::
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الحمدُ لله الذي شرفنا بالقرآنـ ، والصلاة والسلامـ على من أتى بالنور والبرهانـ ، وعلى تابعيهمـ بإحسانـ إلى يومـِ الحسابـ




وبعد ياأعضاء اللمة الجزائريّة الكِرام:

القرآن الكريم


الذي أنعمـ الله به علينا وشرفنا بحمل لوائه ونسأله تعالى أنـ يجعله خيراً لنا فـ الدنيا والآخرة
وأنـ يوفقنا ويجعلنا أهلاً لذلكـ وما ذلكـ على الله بعزيز
والحمد لله ربـ العالمين
إنـ المكارمـ موصولة بالمكاره


وقد أجمعـ عقلاء كل أمة على أنـ النعيمـ لا يدركـ بالنعيمـ وأنـ من طلب الراحة فأتته الراحة

فلنشمر عن سواعدنا ولننطلق فـ رحابـ قرآننا

تجربة السّاندريلا في تحدّ النّفس وماتُريدُهُ وايّاكُم :

أريدُ تغيير نفسي واصلاحها أريدُ حِفظ القرآن الكريم أُريدُ تجديد نفسي
وأعلمُ أنّكم كثيرون مِثلي أجل كنتُ في غفلة والحمد لله نهضتُ قبل فوات الأوان
أخجل ب 3أحزاب حفظتُها في سنوات مَضَت لي كامل الوسائل التي تُمكّنني من حِفظ كتاب الله أعلمُ لستُ وحدي فمثلي كثيرون
ومن هُنا قرّرتُ رفعَ راية التّحدي
ووضع مشروع لحفظ القرآن الكريم في لمّتنا الغاليّة لِكسب الأجر والثّواب مع روحِ التنافس الأخوي الذي سَيَنتُجُ بين أعضاء وعُضوات اللمة الجزائريّة ،
فأهمّ مشروع في حياة المؤمن هو حفظ القرآن الكريم،فهو قد يغيّر حياتك بالكامل ونصيحتي الأولى الى كلّ من يرغب في حفظ القرآن وهي طريقتي :
الابتعاد عن سماع الاغاني وسماع القرآن يوميّا فدماغُك سيُبرمج تدريجيا على ماتسمعُهُ مما يُكوّن لديك رغبة في حفظ آياته.
كُنتُ أقول كغيري ممن يقولون :
القرآن صعب وطويل لكن غيّرتُ تفكيري وجعلتُ شِعاري:
سأحفظُ القرآن لأنّ القرآن سهل


الهدفـ والغاية من المشروع :
إنّ مشروعنا هذا جاء ليعيد للرّوح الحياة بقربها من الله ، وليطمئن القلوبـ بذكر الله ويشرح الصدور ويبث النور ويرسل السرور وليُعيد للأمّة المجد المسلوبـ


فلا عز لنا إلا بالقرآن


غايتنا هي الفوز بالجنانـ
وراحة البال في الدّنيا
بإذن المنّان

ما أشدّ حاجة العباد إليه، وما أعظم ضرورتهم إليه،
لا يستغنى عنه المسلم بحال من الأحوال.
ولما كان ذكر الله بهذه المنزلة الرفيعة والمكانة العالية
فأجدر بالمسلم أن يداوم عليه
والقرآن الكريم فيه هدى ونور، وشفاء لأمراض الصدور


خطة المشروع وكيفية سيره :

1-بعون الله نشرع فـي الحفظ ومن اراد مُراجعة ماحفظهُ فليتفضل معنا

للتشجيع والحماس ومساعدة الاعضاء بتجاربه .
2-سنفصل بين العضوات والاعضاء حتى لايكون احراج بيننا فمن الافضل كلّ جنس يحفظ لوحده.
3-يستطيع كلّ عضو المشاركة في المشروع فهو ليس حِكرا لي لوحدي
يُمكن مثلا لعضو او عضوة التشاور مع مجموعة من الاعضاء لانشاء موضوع مُستقل
لحفظ سورة الرّحمان على سبيل المثال ويواصلون الحفظ والمساهمات في الموضوع حتى الانهاء من حفظ السورة كاملة في اطار اخوي تنافسي تشجيعي.
4-في كل عنوان للموضوع المشارك في المشروع يجب كتابة :
مثلا مجموعة حفظ سورة ..(مشروع تحدى نفسك واحفظ القرآن الكريم ..)
للحفاظ على سير ونِظام المشروع

-أيّ: أن المشروع سيكون على طريقة مجموعات
كُلّ مجموعة ستحفظ سورة مُعينة لفترة معينة حتى انهاءها والانتقال الى سورة اخرى حسب القدرة.
ماسيُحققه هدا المشروع :

كُلّ مجموعة ستُنهي الحفظ او المراجعة تكون كَسَبَت تحدّي النّفس
وحفظت ماتيسّر من القرآن الكريم وبالتّالي تحقيق هدف المشروع
المُبارك على اللّمّة الجزائريّة.


مقترحات للحفظ :
1. لك حرية اختيار الجزء الذي تريد حفظة ، وحرية اختيار الوقت والمكان
2. استغل أوقات الفراغ في الحفظ والمراجعة ولا تضيعها ،ومن الأوقات التي تستغل أثناء انتظارك لإنجاز معاملة ما ،وبعد صلاة الفجر ، بين الأذان والإقامة ، بعد صلاة الظهر…الخ
3. استخدم الورقة والقلم في كتابة الآيات التي ستحفظها.
4. قم بتصوير الصفحة التي تريد حفظها واجعلها معك طوال اليوم لتحفظ منها مع مراعاة عدم دخولك الحمام بها
5. استخدم الشريط للآيات التي ستحفظها واستمع لها أثناء القيادة أو أثناء استراحتك قبل المنام
6. اجعل لك شيخا تقرا عليه القران لتحسن القراءة والتلاوة والتجويد.
7. اشترك مع عائلتك أو أصدقائك في حفظ الآيات ويفضل وضع مكافأة مادية.
8. احرص على قراءة ما تحفظه في صلواتك (الفرائض، السنن،التطوع)
9. اقرأ تفسير الآيات التي ستحفظها ليسهل عليك الحفظ
10. اجعل نيتك خالصة لله تعالى ،ثواب الله عز وجل
11. أن تضع بين يديك الفضل العظيم في حفظ القرآن
12. ابتعد عن التسويف و ابدأ بعزيمة قويه وهمة عالية في حفظ القرآن
13. و أخيرا ابتعد عن الذنوب والمعاصي فإنها سبب رئيسي في عدم الحفظ وكثرة النسيان


و لاتنسى

لا تنسى أن كل حرف تنطقه عند قراءة القرآن الكريم بحسنة ، وتكتب عشر حسنات ! .. ففي ( بسم الله الرحمن الرحيم ) مثلاً 19 حرفاً .. تحتسب بـ 190 حسنة ! .. فقط عند التسمية 190 حسنة .. فكيف بالآيات ، والتكرار التلقائي مع الحفظ وبعد الحفظ ؟. ( حقاً فرصة العمر ) .. لأن بعض الموازين يوم الحساب قـد لا تحتاج إلا لحسنة واحدة لتترجح كفة حسناتها على كفة سيئاتها فينفتح الطريق بفضل الله ورحمته إلى الجنة ! . لا حرمنا الله الطريق الآمن إليها . رزقنا الله جميعاً عونه وتوفيقه والصدق والإخلاص والقبول ، وحسن العاقبة .. اللهم آمين


نرحب بكل الرّكب ومن سيشاركنا الدّربـ إلى مرضاة الرب
فأهلاً وسهلاً ومرحباً بالجميع ـ

 
آخر تعديل بواسطة المشرف:
الحمد لله انطلاقة موفقة للمشروع

وقد لاقت الفكرة استحسانا من اعضاء وعضوات اللمة
بالتوفيق احبتي

 
بالتوفــــــــــــــــــــــيق
 
فكرة طيبة اختي
ربي يجعلها في ميزان حسناتك
اكدي في المتابعة معكم باذنه تعالى
 
شكرا لكم اخواني اخواتي
*************
بعد ان لاحظنا حماسة الاعضاء للفكرة
في هدا الموضوع وكلّ من يحبّ الانضمام الينا يضع ردّا هنا

مشروع تحدّى نفسك واحفظ القرآن الكريم-هلمّوا ياأعضاء وعُضوات اللّمّة الجزائريّة-

تمّ فتح موضوع خاصّ بردود الحِفظ والمراجعة فقط
نتمنى ان كلّ من سجّل معنا ينظمّ مباشرة ويندمج في المجموعة

هنا الموضوع :

المجموعة الأولى لمُراجعة السّور الصّغيرة-مشروع تحدّى نفسك واحفظ القرآن الكريم-
 
الله يوفق الجميع لحفظ كتاب الله
أنا عن نفسي بدأت مند مدة و بدات بسورة البقرة لانها سنام القرأن و كدلك لما لها من فضل فأحب أن اكون مع المجموعة التي تحفظ سورة البقرة و انا عن نفسي في الجزء الثالث منها
الله الموفق لنا أجمعين و في أما ن الله
 
اختي الملتزمة يمكنكِ فتح موضوع وكتابة المجموعة التي تحفظ سورة البقرة


 
حتى انا حابـــة نحفظ سورة البقرة
 
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته

بارك الله فيك يا عائشة على الموضوع القيم
 
آخر تعديل:
شكراااا لك اختي على هذه المبادرة الطيبة

جعلها الله من ميزان حسناتك ان شاء الله

وانا بدوري سأقوم بوضع موضوع لأحكام التجويد لمن اراد الحفظ بالاحكام




 
آخر تعديل:
بارك الله فيك و بارك لك اختي الكريمة
انا ايضا اريد الانضمام الى مجموعة حفظ سورة البقرة
 
بارك الله فيك أختي الكريمة
ان شاء الله معكم و لكنني أبحث عن مجموعة سورة يونس
هل من شخص يريد حفظها؟؟؟؟
.
و بارك الله فيكم و اثابكم الجنان
 
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بسم الله، تبارك الله، ما شاء الله
ربـ،ـي لقد مسـ،ـ،ـني الضـ،ـ،ـر
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فإرح مـ،ـ،ـني
خوفا قبـ،ـ،ـ،ـل ان يكون طمعا منـ،ـ،ـي
سلام الله ، عليك
ربي انت اهل انت تغفر لنا و للمذنبين
بفضل سعتكم وجد علينا فانا محتاجون اليك
ربي بنورك و بهديك اهتدينا
ربي اني اذا رأيت ذنوبي فزعت و ان رأيت رحمتك طمعت
ربي انر قلوبنا بالكتابك الكريم يا طريم
تتحبب اليك و نعارضك بالذنوب
خيرك الينا نازل و شرنا اليك صاعد
ولم يزل ولا يزال ملك كريم يأتيك بسوء عملنا
فلا يمنعك ذلك ان تحوكنا برحمتك و مغفرتك
اي ربي يا ربي يا ربي يا رب
الله يتقبل صالح الاعمال
اللهم صل على محمد و ال محمد ان قريب مجيب
و اخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين
الله يزيد النور بــ
وجهك و دربك و قلبك يا ربي
أمين امين امين يا رب العالمين
من قلبي
نتمنى تصيبك كل السعاده
امن يجيب المضطر اذا دعاه و يكشف السوء
مشكورة على طرحك الطيب الاكثر من راقي:،)
جزاكي الله كل الخير
في رعاية الرحمان
اللهم انت القائل و قولك حق و وعدكـ صدقـــ’
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ستبقون في قلبي يا اهل غزة ...
وراء كل امرأة رجل عظيم و ان لم تكن لكان أعظم
Allah is One
ربي أناجيكـ بقلب أهلكه ذنبه
●|حب لك يا ربي شفيعي لديكـ |●
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Silent Hill
 
الله يبارك يا شوشو
مزلتي على ديدانك:d
 
قال ® สβĐ40₩ ®:
شكراااا لك اختي على هذه المبادرة الطيبة

جعلها الله من ميزان حسناتك ان شاء الله

وانا بدوري سأقوم بوضع موضوع لأحكام التجويد لمن اراد الحفظ بالاحكام




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ان شاء الله اخي
ننتظر موضوع الاحكام
 
بارك الله فيكم جميعا

على المرور الطيب

سلامي
 
للإعلام :

الموضوع الاول كان للتسجيل وشكر الاعضاء

مجموعة حِفظ ومُراجعة السّور الصّغيرة-مشروع تحدى نفسك واحفظ القرآن الكريم -

ولتنظيم اكثر تم فتح موضوع اخر

المجموعة الأولى لمُراجعة السّور الصّغيرة-مشروع تحدّى نفسك واحفظ القرآن الكريم-


في انتظار تكوين مجموعات اخرى من قبلكم ايها الاعضاء والعضوات

 
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