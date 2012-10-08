تجربتي مع العشبة العجيبة

على حسب مقريت عليها انها مفيدة للبشرة وحتى الشعر بصح انا قلت نجربها في البشرة ومحبيتش نحط الموضوع حتى نجربها وفعلا جربتها والنتيجة الحمد الله من أول مرة مرضية ومن فوائدها : - ثبتت فائدتها فى ترطيب وتنعيم البشرة، كما أن مادتها الفعالة تعالج الالتهابات المصاحبة لحب الشباب. - لها تأثير مرطب ومنعم للبشرة كما أنها تعمل على سحب الماء الزائد من البشرة فيقوم بشد الترهلات الموجودة فى الجلد علاوة على أنها تساعد على تفتيح لون البشرة. - تعالج الالتهابات المصاحبة لحب الشباب وبعض أنواع الإكزيما والهرش والحساسية الناتجة عن لدغ الحشرات مثل النمل والناموس، ولها قدرة على تنقية الجلد والدمامل من السموم. طريقة الاستعمال : من خلال مشفت في المنتديات عندها أكثر من طريقة وتقريبا كلهم يشبهو بعض و أنا اخترقت طريقة منهم وعجبتي أول شيئ تاخذي البذور تطحنيهم طحن خفيف في المهراس أكيد كلكم تعرفو المهراس هي صلبة شوي المهم تتفتف شوي مشي شرط تتهرس مليح

وبعدا تاخذي ملعقة كبيرة ممسوحة وتحطيها في اكثر شوي من نصف كأس ماء دافئ أو ملعقتين صغار في نصف كوب ماء دافئ مليح ماشي بارد كاين الي يقولو تنقع في الماء الورد أنا درتها في ماء عادي وتتركيها لمدة ساعة مع التحريك كل شوي راح تلاحضي الحبوب نتفخت وطلعت فوق وتلاحضي انه تكونت مادة لزجة مثل الجل هاد المادة يسموها الجيلاتين هكدا يولي شكلها





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تضيفي عليها قطراة من زيت اللوز المر وتقدري مديريش زيت اللوز عادي و بعد متغسلي وجهك مليح وتنشفيه تحطيها على وجهك والرقبة على فكرة هي تصلح لأي مكان في الجسم تحب تفتحيه خاصة الضهر والكتف وتخليها ساعتين أكيد راح تستغربو حتى انا خفت أول مرة و قلقتلي اول مبدت تنشف بصح تحملت ، على حسب مقريت في المنتديات انه كل مطولت أكثر على وجه كل مكان مفعولها أحسن ،، ينصح باستعمالها مرتين في الأسبوع والنتائج تبدا تبان من الاستعمال الثاني او الثالث

أنا بعد منحيتها وجهي ولا ناير ورطب كأني كنت عاملة كريم مع انه بشرتي جافة ودائما نحس بجفاف في بشرتي بعد أي ماسك غير هاد الماسك العكس و أكيد راح نواصل في استعمالها حتى نحصل على النتائج الي حبتها

هكدا كملت كلامي نتمنى نكون أفدتكم ونتمنا تجربوها وتدعولي لأنه صدقوني هايلة وقادرة تغنيك عن أي ماسك تستعمليه والي استعملتها وتعرف فوائدها تفيدنا بتجربتها