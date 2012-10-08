تجربتي مع العشبة العجيبة

@احساس طفلة@
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بعد السلام والتحية وشراكم يا بنات اللمة انشاء الله بخير
اليوم جبتلكم وصفة رائعة راح نحكيلكم كيفاش عرفتها ،،، مبارح و أنا نريشاشي في قوقل على وصفة لتقشير الوجه صادفتني وصفة عاملتها وحدة مصرية وهاد الوصفة معمولة بعشبة جامي سمعت بيها والحقيقة شدني الموضوع حبيت نعرف هاد العشبة وشي هيا
درت اسمها في قوقل خرجتلي بزااااف مواضيع في المنتديات يحكو على هاد العشبة و على فوائدها العضيمة للبشرة قلت مدام معمولة عليها هاد الضجة أكيد راهي مفيدة صح خاصة وانها عشبة طبيعية بصح قلت أكيد منيش راح نلقاها ،،،هاد العشبة اسمها:
عشبة القاطونة
المهم تفكرة خويا في السوق عيطتلو قتلو يشوفلي عشبة القاطونة عند العطار وصح لقاها جابلي 50 قرام بـ 10000 فرحت بزاف كي لقاها كيما قلتلكم متوقعتاش نلقاها بهاد السهولة وهادي الصورة تاعها
على حسب مقريت عليها انها مفيدة للبشرة وحتى الشعر بصح انا قلت نجربها في البشرة ومحبيتش نحط الموضوع حتى نجربها وفعلا جربتها والنتيجة الحمد الله من أول مرة مرضية ومن فوائدها :
- ثبتت فائدتها فى ترطيب وتنعيم البشرة، كما أن مادتها الفعالة تعالج الالتهابات المصاحبة لحب الشباب.
- لها تأثير مرطب ومنعم للبشرة كما أنها تعمل على سحب الماء الزائد من البشرة فيقوم بشد الترهلات الموجودة فى الجلد علاوة على أنها تساعد على تفتيح لون البشرة.
- تعالج الالتهابات المصاحبة لحب الشباب وبعض أنواع الإكزيما والهرش والحساسية الناتجة عن لدغ الحشرات مثل النمل والناموس، ولها قدرة على تنقية الجلد والدمامل من السموم.
طريقة الاستعمال :
من خلال مشفت في المنتديات عندها أكثر من طريقة وتقريبا كلهم يشبهو بعض و أنا اخترقت طريقة منهم وعجبتي أول شيئ تاخذي البذور تطحنيهم طحن خفيف في المهراس أكيد كلكم تعرفو المهراس هي صلبة شوي المهم تتفتف شوي مشي شرط تتهرس مليح
على حسب مقريت عليها انها مفيدة للبشرة وحتى الشعر بصح انا قلت نجربها في البشرة ومحبيتش نحط الموضوع حتى نجربها وفعلا جربتها والنتيجة الحمد الله من أول مرة مرضية ومن فوائدها :
- ثبتت فائدتها فى ترطيب وتنعيم البشرة، كما أن مادتها الفعالة تعالج الالتهابات المصاحبة لحب الشباب.
- لها تأثير مرطب ومنعم للبشرة كما أنها تعمل على سحب الماء الزائد من البشرة فيقوم بشد الترهلات الموجودة فى الجلد علاوة على أنها تساعد على تفتيح لون البشرة.
- تعالج الالتهابات المصاحبة لحب الشباب وبعض أنواع الإكزيما والهرش والحساسية الناتجة عن لدغ الحشرات مثل النمل والناموس، ولها قدرة على تنقية الجلد والدمامل من السموم.
طريقة الاستعمال :
من خلال مشفت في المنتديات عندها أكثر من طريقة وتقريبا كلهم يشبهو بعض و أنا اخترقت طريقة منهم وعجبتي أول شيئ تاخذي البذور تطحنيهم طحن خفيف في المهراس أكيد كلكم تعرفو المهراس هي صلبة شوي المهم تتفتف شوي مشي شرط تتهرس مليح
وبعدا تاخذي ملعقة كبيرة ممسوحة وتحطيها في اكثر شوي من نصف كأس ماء دافئ أو ملعقتين صغار في نصف كوب ماء دافئ مليح ماشي بارد كاين الي يقولو تنقع في الماء الورد أنا درتها في ماء عادي وتتركيها لمدة ساعة مع التحريك كل شوي راح تلاحضي الحبوب نتفخت وطلعت فوق وتلاحضي انه تكونت مادة لزجة مثل الجل هاد المادة يسموها الجيلاتين هكدا يولي شكلها
أنا بعد منحيتها وجهي ولا ناير ورطب كأني كنت عاملة كريم مع انه بشرتي جافة ودائما نحس بجفاف في بشرتي بعد أي ماسك غير هاد الماسك العكس و أكيد راح نواصل في استعمالها حتى نحصل على النتائج الي حبتها
هكدا كملت كلامي نتمنى نكون أفدتكم ونتمنا تجربوها وتدعولي لأنه صدقوني هايلة وقادرة تغنيك عن أي ماسك تستعمليه والي استعملتها وتعرف فوائدها تفيدنا بتجربتها
ســـــــــــــلامـــــــــــــــــــــــــــــي
تضيفي عليها قطراة من زيت اللوز المر وتقدري مديريش زيت اللوز عادي و بعد متغسلي وجهك مليح وتنشفيه تحطيها على وجهك والرقبة على فكرة هي تصلح لأي مكان في الجسم تحب تفتحيه خاصة الضهر والكتف وتخليها ساعتين أكيد راح تستغربو حتى انا خفت أول مرة و قلقتلي اول مبدت تنشف بصح تحملت ، على حسب مقريت في المنتديات انه كل مطولت أكثر على وجه كل مكان مفعولها أحسن ،، ينصح باستعمالها مرتين في الأسبوع والنتائج تبدا تبان من الاستعمال الثاني او الثالث
أنا بعد منحيتها وجهي ولا ناير ورطب كأني كنت عاملة كريم مع انه بشرتي جافة ودائما نحس بجفاف في بشرتي بعد أي ماسك غير هاد الماسك العكس و أكيد راح نواصل في استعمالها حتى نحصل على النتائج الي حبتها
هكدا كملت كلامي نتمنى نكون أفدتكم ونتمنا تجربوها وتدعولي لأنه صدقوني هايلة وقادرة تغنيك عن أي ماسك تستعمليه والي استعملتها وتعرف فوائدها تفيدنا بتجربتها
ســـــــــــــلامـــــــــــــــــــــــــــــي
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