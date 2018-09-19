السلام عليكم لبنات😊😊نشالله راكم غاية👌👌❤جابلي ربي أول مرة نكتب هنا 😅😅اليوم حبيت نشارككم روتيني اليومي و الأسبوعي للعناية بالبشرة و الشعر و اللياقة البدنية❤أول حاجة نديرها صباح هي غسل الأسنانمعجوني المفضل هو سامسوداين و مؤخرا سمعت الأطباء ينصحوا بهذا مصنع و منتوج جزائري و بديت نجربوا ليامات هذوما و عجبني بزافومع غسل الأسنان مباشرة نستعمل السواك (عود الأراك) و نفرش بيه اسناني و عندي مدة طويلة و نا نستعملو و لله الحمد حتى الآن لا أعاني بأي مشكل على الأسنانالسواك نحطي في علبة ماسكرا دائما باش يكون شكلو شباب😅😅😎و ريثما نوجد الفطور نشرب خمسة أكواب من الماء ولكن مش خترة وحدة مليحة بزاف للصحة❤و على العاشرة صباحا عندي وقت الرياضةو بما أنو عندي فقر دم في الوقت الحالى راني ندير فوتينق برك مدة نصف ساعة أما في الحالة العادية فمدة الرياضة هي ساعة نصف ساعة جري و النصف الآخر تمارين رياضية تعمل على كل عضلات الجسم أخذتها من عند مختصة بالتأهيل الحركيو يوم بيوم مش كل يوم و ساعات راني نراتي منديرش سبور خلاص😢كنكمل الرياضة ندير قناع على وجهي طبيعي نكون وجدتو قبل مدة عشرين دقيقة و بعدها نروح للدوشو كنكمل ندي قطعة ثلج من ماء الورد نمررها على البشرة بحيث الثلج و ماء الورد مفيد جدااااااا للبشرةبالنسبة للأقنعة كل شهرين نخير قناع طبيعي نديروو كاين أقنعة يتباعو مصح نخير اللي نديرهم وحدي باسكو نتاع الحانوت أكيد فيهم مواد كيمائية❤الليل قبل النوم ندير مساج للرقبة و الوجه (شوفي طريقة المساج باليوتيوب)و أفضل الزيوت اللي عجبوني زيت اللوز المر زيت الأركان زيت الزيتونفوائد المساج ينشط الدورة الدموية ينحي لحبوب نهائيا و ينظف البشرة تنظيفا عميقا و هاذ المساج هو البديل الطبيعي لكريم الليل لأنو صراحة بور موا كريم الصباح و الليل غير خرطي باسكو سير فيهم مواد كيمائيةو ندهن يديا و رجليا بالفازلين و النتيجة روعة بحيث تتخلصين نهائيا من تشققات القدم و تقصف الأظافرو أروع تسريحة للنوم هي هاذي👌بالنسبة للشعر عندي كل سمانة قبل الدوش ماسك طبيعي للشعر مدة ست ساعاتو المقشر الطبيعي عبارة عن ملح البحر + قهوة + خل التفاح و هاذ المقشر رووووووعة والله ولا معندكش ملح بحر ديري ملح عادي و كذلك بضع قطرات ليمون و قطرة من زيتك المفضلو بالنسبة لتقشير الوجه قبل الحمام ندير ماسك الطين الأخضر حتى يجفو بالنسبة للشعر باش متعييش شعرك بالسيشوار كل خترة تعلمي ديري لروليولا لفة التوربيونو طريقة المشط هاذي عندها فوائد كثيرة للشعر و تقدري تديريها كل يومو الشعر متمشطيهوش حتى يكون قريب باش ينشف سنو راح تدخل ليه الرطوبة و يولي 😨😨😨....❤بالنسبة لمزيلات العرق جامي نستعملهم عندهم أضرار كبيرة و تسبب حساسية و اسوداد لأنها تحبس العرق و المشكل كيتعرق الشخص بعد وضع مزيل العرق الريحة تاعو تكون 😵😵😵و البديل الطبيعي الرااااائع هو حجر الكريستالو أخيرا سير راح تقولو وشبيها هاذي تستعمل غير الأقنعة والمواد الطبيعيةالحقيقة حسب تجربتي أفضل بكثير للبشرة من المصنعة....و تمنحك إشراقة و نضارة أكثر.....و الحاجة الوحيدة اللي نستعملها مش طبيعية هي مستحضراتي للتبرج ....أكثر حاجة نحبها فهاذ المجموعة الروجلاف و الآيشادوهاذ العلبة وصيتها زعما من خارج الوطن ولكن للأسف ألوانها باهتين خصوصا ظلال العيون تجي فاااتحة و أكثر شيء نحبو فيها هو أحمر الشفاهو للأمانة منماكييش كل يوم باسكو البشرة راح تتضرر✋✋المهم بالنسبة للماكياج إلا عندك دراهم شري لوريجين خير للبشرة تاعك مصح لوريجين غالي و بزافكتجي تنحي الماكياج نحيه بماء الورد أفضلهذا هو روتيني سهل و بسيط و نموت عليه ❤❤ نتمنى كل واحدة تشاركنا بالروتين تاعها باش نستفادو كاملسلام🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹