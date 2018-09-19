Mery Babaammi
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السلام عليكم لبنات😊😊
نشالله راكم غاية👌👌❤
جابلي ربي أول مرة نكتب هنا 😅😅
اليوم حبيت نشارككم روتيني اليومي و الأسبوعي للعناية بالبشرة و الشعر و اللياقة البدنية
❤أول حاجة نديرها صباح هي غسل الأسنان
معجوني المفضل هو سامسوداين و مؤخرا سمعت الأطباء ينصحوا بهذا مصنع و منتوج جزائري و بديت نجربوا ليامات هذوما و عجبني بزاف
ومع غسل الأسنان مباشرة نستعمل السواك (عود الأراك) و نفرش بيه اسناني و عندي مدة طويلة و نا نستعملو و لله الحمد حتى الآن لا أعاني بأي مشكل على الأسنان
السواك نحطي في علبة ماسكرا دائما باش يكون شكلو شباب😅😅😎
و ريثما نوجد الفطور نشرب خمسة أكواب من الماء ولكن مش خترة وحدة مليحة بزاف للصحة
❤و على العاشرة صباحا عندي وقت الرياضة
و بما أنو عندي فقر دم في الوقت الحالى راني ندير فوتينق برك مدة نصف ساعة أما في الحالة العادية فمدة الرياضة هي ساعة نصف ساعة جري و النصف الآخر تمارين رياضية تعمل على كل عضلات الجسم أخذتها من عند مختصة بالتأهيل الحركي
و يوم بيوم مش كل يوم و ساعات راني نراتي منديرش سبور خلاص😢
كنكمل الرياضة ندير قناع على وجهي طبيعي نكون وجدتو قبل مدة عشرين دقيقة و بعدها نروح للدوش
و كنكمل ندي قطعة ثلج من ماء الورد نمررها على البشرة بحيث الثلج و ماء الورد مفيد جدااااااا للبشرة
بالنسبة للأقنعة كل شهرين نخير قناع طبيعي نديرو
و كاين أقنعة يتباعو مصح نخير اللي نديرهم وحدي باسكو نتاع الحانوت أكيد فيهم مواد كيمائية
❤الليل قبل النوم ندير مساج للرقبة و الوجه (شوفي طريقة المساج باليوتيوب)
و أفضل الزيوت اللي عجبوني زيت اللوز المر زيت الأركان زيت الزيتون
فوائد المساج ينشط الدورة الدموية ينحي لحبوب نهائيا و ينظف البشرة تنظيفا عميقا و هاذ المساج هو البديل الطبيعي لكريم الليل لأنو صراحة بور موا كريم الصباح و الليل غير خرطي باسكو سير فيهم مواد كيمائية
و ندهن يديا و رجليا بالفازلين و النتيجة روعة بحيث تتخلصين نهائيا من تشققات القدم و تقصف الأظافر
و أروع تسريحة للنوم هي هاذي👌
بالنسبة للشعر عندي كل سمانة قبل الدوش ماسك طبيعي للشعر مدة ست ساعات
و المقشر الطبيعي عبارة عن ملح البحر + قهوة + خل التفاح و هاذ المقشر رووووووعة والله ولا معندكش ملح بحر ديري ملح عادي و كذلك بضع قطرات ليمون و قطرة من زيتك المفضل
و بالنسبة لتقشير الوجه قبل الحمام ندير ماسك الطين الأخضر حتى يجف
و بالنسبة للشعر باش متعييش شعرك بالسيشوار كل خترة تعلمي ديري لرولي
ولا لفة التوربيون
و طريقة المشط هاذي عندها فوائد كثيرة للشعر و تقدري تديريها كل يوم
و الشعر متمشطيهوش حتى يكون قريب باش ينشف سنو راح تدخل ليه الرطوبة و يولي 😨😨😨....
❤بالنسبة لمزيلات العرق جامي نستعملهم عندهم أضرار كبيرة و تسبب حساسية و اسوداد لأنها تحبس العرق و المشكل كيتعرق الشخص بعد وضع مزيل العرق الريحة تاعو تكون 😵😵😵
و البديل الطبيعي الرااااائع هو حجر الكريستال
و أخيرا سير راح تقولو وشبيها هاذي تستعمل غير الأقنعة والمواد الطبيعية
الحقيقة حسب تجربتي أفضل بكثير للبشرة من المصنعة....
و تمنحك إشراقة و نضارة أكثر.....
و الحاجة الوحيدة اللي نستعملها مش طبيعية هي مستحضراتي للتبرج ....
أكثر حاجة نحبها فهاذ المجموعة الروجلاف و الآيشادو
هاذ العلبة وصيتها زعما من خارج الوطن ولكن للأسف ألوانها باهتين خصوصا ظلال العيون تجي فاااتحة و أكثر شيء نحبو فيها هو أحمر الشفاه
و للأمانة منماكييش كل يوم باسكو البشرة راح تتضرر✋✋
المهم بالنسبة للماكياج إلا عندك دراهم شري لوريجين خير للبشرة تاعك مصح لوريجين غالي و بزاف
كتجي تنحي الماكياج نحيه بماء الورد أفضل
هذا هو روتيني سهل و بسيط و نموت عليه ❤❤ نتمنى كل واحدة تشاركنا بالروتين تاعها باش نستفادو كامل
سلام🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹
نشالله راكم غاية👌👌❤
جابلي ربي أول مرة نكتب هنا 😅😅
اليوم حبيت نشارككم روتيني اليومي و الأسبوعي للعناية بالبشرة و الشعر و اللياقة البدنية
❤أول حاجة نديرها صباح هي غسل الأسنان
معجوني المفضل هو سامسوداين و مؤخرا سمعت الأطباء ينصحوا بهذا مصنع و منتوج جزائري و بديت نجربوا ليامات هذوما و عجبني بزاف
ومع غسل الأسنان مباشرة نستعمل السواك (عود الأراك) و نفرش بيه اسناني و عندي مدة طويلة و نا نستعملو و لله الحمد حتى الآن لا أعاني بأي مشكل على الأسنان
السواك نحطي في علبة ماسكرا دائما باش يكون شكلو شباب😅😅😎
و ريثما نوجد الفطور نشرب خمسة أكواب من الماء ولكن مش خترة وحدة مليحة بزاف للصحة
❤و على العاشرة صباحا عندي وقت الرياضة
و بما أنو عندي فقر دم في الوقت الحالى راني ندير فوتينق برك مدة نصف ساعة أما في الحالة العادية فمدة الرياضة هي ساعة نصف ساعة جري و النصف الآخر تمارين رياضية تعمل على كل عضلات الجسم أخذتها من عند مختصة بالتأهيل الحركي
و يوم بيوم مش كل يوم و ساعات راني نراتي منديرش سبور خلاص😢
كنكمل الرياضة ندير قناع على وجهي طبيعي نكون وجدتو قبل مدة عشرين دقيقة و بعدها نروح للدوش
و كنكمل ندي قطعة ثلج من ماء الورد نمررها على البشرة بحيث الثلج و ماء الورد مفيد جدااااااا للبشرة
بالنسبة للأقنعة كل شهرين نخير قناع طبيعي نديرو
و كاين أقنعة يتباعو مصح نخير اللي نديرهم وحدي باسكو نتاع الحانوت أكيد فيهم مواد كيمائية
❤الليل قبل النوم ندير مساج للرقبة و الوجه (شوفي طريقة المساج باليوتيوب)
و أفضل الزيوت اللي عجبوني زيت اللوز المر زيت الأركان زيت الزيتون
فوائد المساج ينشط الدورة الدموية ينحي لحبوب نهائيا و ينظف البشرة تنظيفا عميقا و هاذ المساج هو البديل الطبيعي لكريم الليل لأنو صراحة بور موا كريم الصباح و الليل غير خرطي باسكو سير فيهم مواد كيمائية
و ندهن يديا و رجليا بالفازلين و النتيجة روعة بحيث تتخلصين نهائيا من تشققات القدم و تقصف الأظافر
و أروع تسريحة للنوم هي هاذي👌
بالنسبة للشعر عندي كل سمانة قبل الدوش ماسك طبيعي للشعر مدة ست ساعات
و المقشر الطبيعي عبارة عن ملح البحر + قهوة + خل التفاح و هاذ المقشر رووووووعة والله ولا معندكش ملح بحر ديري ملح عادي و كذلك بضع قطرات ليمون و قطرة من زيتك المفضل
و بالنسبة لتقشير الوجه قبل الحمام ندير ماسك الطين الأخضر حتى يجف
و بالنسبة للشعر باش متعييش شعرك بالسيشوار كل خترة تعلمي ديري لرولي
ولا لفة التوربيون
و طريقة المشط هاذي عندها فوائد كثيرة للشعر و تقدري تديريها كل يوم
و الشعر متمشطيهوش حتى يكون قريب باش ينشف سنو راح تدخل ليه الرطوبة و يولي 😨😨😨....
❤بالنسبة لمزيلات العرق جامي نستعملهم عندهم أضرار كبيرة و تسبب حساسية و اسوداد لأنها تحبس العرق و المشكل كيتعرق الشخص بعد وضع مزيل العرق الريحة تاعو تكون 😵😵😵
و البديل الطبيعي الرااااائع هو حجر الكريستال
و أخيرا سير راح تقولو وشبيها هاذي تستعمل غير الأقنعة والمواد الطبيعية
الحقيقة حسب تجربتي أفضل بكثير للبشرة من المصنعة....
و تمنحك إشراقة و نضارة أكثر.....
و الحاجة الوحيدة اللي نستعملها مش طبيعية هي مستحضراتي للتبرج ....
أكثر حاجة نحبها فهاذ المجموعة الروجلاف و الآيشادو
هاذ العلبة وصيتها زعما من خارج الوطن ولكن للأسف ألوانها باهتين خصوصا ظلال العيون تجي فاااتحة و أكثر شيء نحبو فيها هو أحمر الشفاه
و للأمانة منماكييش كل يوم باسكو البشرة راح تتضرر✋✋
المهم بالنسبة للماكياج إلا عندك دراهم شري لوريجين خير للبشرة تاعك مصح لوريجين غالي و بزاف
كتجي تنحي الماكياج نحيه بماء الورد أفضل
هذا هو روتيني سهل و بسيط و نموت عليه ❤❤ نتمنى كل واحدة تشاركنا بالروتين تاعها باش نستفادو كامل
سلام🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹