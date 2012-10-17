osama305
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في اواخر الثمانينات وعلى صفحات مجلة كل العرب
الصادرة في العاصمة الفرنسية باريس
ورد موضوع ( اوراق مهربة من مذكرات الرئيس هواري بومدين )
تكلم فيه صاحبه عن نقاط مهمة في حياة الرئيس هواري بومدين
مثل :
ـ توليه الحكم بعد التصحيح الثوري
ـ التجربة الاشتراكية والثورة الزراعية
ـ التعريب ومواجهة اللوبي الفرونكوفوني
ـ التعاون الجزائري الروسي في مجال السلاح
ـ والكثير من المحطات في تاريخ الجزائر ومن حياة الرئيس
ومنذ ذلك الوقت لم تصدر اي جهة اي جزء من مذكرات الرئيس
لا زوجته ولا المقربين منه مثل الصحفي المشهور محي الدين عميمور
وماعلاقة الصحفي المصري محمد حسنين هيكل بمذكرات الرئيس
وهل فعلا اختفت مذكرات الرئيس بومدين
ام هل فعلا كتبت تلك المذكرات
الموضوع نعيد طرحه لاول مرة في منتدى جزائري
ونتمنى ان ينال قسطا وافرا من التحليل والاثراء
لانه يمس شخصية تاريخية لها المكانة الكبرى في حياة الجزائرين
ولانه يمس من جانب اخر جزء مهم من تاريخ الجزائر
الموضوع للنقاش .....
...............السلام عليكم .............
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الرئيس بومدين رفقة فيدال كاستروا
الرئيس هواري بومدين
الملك فيصل السادات حافظ الاسد بومدين
ملاخظة : هذا الموضوع كتبته في ماي 2009
ونقلته الكثير من المنتديات بدون حتة ذكر اسم نتدى اللمة
واعيد اليوم طرحه من جديد
الصادرة في العاصمة الفرنسية باريس
ورد موضوع ( اوراق مهربة من مذكرات الرئيس هواري بومدين )
تكلم فيه صاحبه عن نقاط مهمة في حياة الرئيس هواري بومدين
مثل :
ـ توليه الحكم بعد التصحيح الثوري
ـ التجربة الاشتراكية والثورة الزراعية
ـ التعريب ومواجهة اللوبي الفرونكوفوني
ـ التعاون الجزائري الروسي في مجال السلاح
ـ والكثير من المحطات في تاريخ الجزائر ومن حياة الرئيس
ومنذ ذلك الوقت لم تصدر اي جهة اي جزء من مذكرات الرئيس
لا زوجته ولا المقربين منه مثل الصحفي المشهور محي الدين عميمور
وماعلاقة الصحفي المصري محمد حسنين هيكل بمذكرات الرئيس
وهل فعلا اختفت مذكرات الرئيس بومدين
ام هل فعلا كتبت تلك المذكرات
الموضوع نعيد طرحه لاول مرة في منتدى جزائري
ونتمنى ان ينال قسطا وافرا من التحليل والاثراء
لانه يمس شخصية تاريخية لها المكانة الكبرى في حياة الجزائرين
ولانه يمس من جانب اخر جزء مهم من تاريخ الجزائر
الموضوع للنقاش .....
...............السلام عليكم .............
الرئيس بومدين رفقة فيدال كاستروا
الرئيس هواري بومدين
الملك فيصل السادات حافظ الاسد بومدين
ملاخظة : هذا الموضوع كتبته في ماي 2009
ونقلته الكثير من المنتديات بدون حتة ذكر اسم نتدى اللمة
واعيد اليوم طرحه من جديد