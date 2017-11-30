الرئيس هواري بومدين



هواري بومدين ، من مواليد 23 أغسطس 1932 ، حتى توفي في 27 ديسمبر 1978 ، والذي شغل منصب رئيس المجلس الثوري للجزائر من 19 يونيو 1965 وحتى 12 ديسمبر 1976 وبعد ذلك أصبح الرئيسا الثاني للجزائر حتى وفاته في 27 ديسمبر 1978 .

معلومات هواري بومدين

هواري بومدين ، اسمه الأصلي هو محمد بن إبراهيم بوخروبة (ولد في 23 أغسطس 1927 ، في كلوزيل ، بالقرب قالمة ، وتوفي في 27 ديسمبر 1978 ، في الجزائر العاصمة) ، كان ضابط الجيش الذي أصبح رئيسا للجزائر في يوليو لعام 1965 بعد الانقلاب العسكري .

بدأت خدمة بوخروبة في الجزائر في عام 1950 ، وناضل من أجل حصول بلاده على الاستقلال عن فرنسا ، بعد دراسته في جامعة الأزهر في القاهرة ، انضم الى قوات المتمردين واتخذ اسم هواري بومدين . انقسم حينذاك المتمردين إلى مناطق عسكرية ، وأمر بومدين بالإتجاه حول وهران . في عام 1960 أصبح رئيس أركان جبهة التحرير الوطني ، وكان محورها جهوده على رفع جيش الجزائر في المغرب وتونس ، بعيدا عن أيدي الفرنسيين .







وبعد توقيع معاهدة السلام مع فرنسا في مارس لعام 1962 ، زاد التوتر بين القادة الجزائريين ، وفي سبتمبر عمل بومدين بدعم أحمد بن بيلا في الجزائر المحتلة . وأصبح أحمد بن بيلا هو الرئيس في وقت لاحق من هذا العام ، وأصبح بومدين هو وزير الدفاع ونائبا الرئيس . وزادت الصراعات بين الزعيمين ، وفي يونيو لعام 1965 نفد بومدين انقلابا ضد أحمد بن بيلا وعين نفسه رئيسا للبلاد . أفتقر بومدين للدعم شعبي ، وحكم في البداية من خلال المجلس الثوري المكون من 26 عضوا . ونتيجة لذلك كانت قيادته ضعيفة وغير حاسمة ، ولكن بعد أن فشلت محاولة من ضباط الجيش للاطاحة بنظامه في ديسمبر لعام 1967 ، أكدت قيادته المباشرة بأنها قيادة غير متنازع عليها في الجزائر .





في عام 1971 فرض بوخروبة سيطرة الدولة على صناعة النفط ، على حساب إنهاء العلاقة الخاصة بين الجزائر وفرنسا . فقد خاطر بالحرب مع المغرب في عام 1975 من خلال محاولة الوصول الإقليمي إلى المحيط الأطلسي عبر الصحراء الإسبانية (الصحراء الغربية) . في عام 1976 أصدرت حكومته الميثاق الوطني ومن ثم وضعت الدستور الجديد ، سواء عن طريق الاستفتاء المعتمد ، أو من خلال التفاوض على العقود الصناعية الهامة مع الدول الغربية ، وفي الوقت نفسه في العمل على الحفاظ على العلاقات الوثيقة والمستقلة مع الكتلة السوفييتية ، وأصبح بومدين هو القيادي البارز في حركة عدم الانحياز .





بعد الاستقلال

في عام 1961 ، بعد تصويته في تقرير المصير ، أعلن الجزائريين الاستقلال ، وأعلنت فرنسا انها خرجت من الجزائر . برئاسة بومدين الفصيل العسكري القوي داخل الحكومة ، قدم وزير الدفاع للرئيس الجزائري أحمد بن بيلا ، الذي كان قد ساعد في صعود رئيس هيئة الاركان إلى السلطة . وفي يونيو لعام 1965 ، استولى بومدين على السلطة في انقلاب غير دموي .





ألغيت مؤسسات الدستور السياسية في البلاد ، وحكم بوخروبة من خلال المجلس الثوري لبلدة الأنصار لمعظم العسكريين . وكان العديد منهم ، كانوا رفاق خلال سنوات الحرب ، عندما استند حول بلدة الحدودية وجدة المغربية ، وتسبب المحللين بالحديث عن “مجموعة وجدة” .





في البداية ، كان ينظر إليه على أنه الزعيم الضعيف ، لعدم ضمه لقاعدة قوة كبيرة إلا داخل الجيش ، وانه لم يعرف إلى أي مدى هو صاحب الأمر للضباط . وقد بقي رئيسا بلا منازع في الجزائر حتى وفاته في عام 1978 .





السياسة المحلية

اقتصاديا ، ابتعد بومدين عن التركيز بن بيلا في الجزائر مع التجارب الذي أداها في الشركات التعاونية الاشتراكية الريفية (L’autogestion) . بدلا من ذلك ، قيل انه اختار برنامج منظم ومخطط في التصنيع . كانت الجزائر في ذلك الوقت غير متقدمة في الإنتاج ، ولكن في عام 1971 قام بومدين بإمدادها بصناعة النفط الجزائري ، والعمل على زيادة الإيرادات الحكومية بشكل كبير (مما أثار الاحتجاج الشديد من الحكومة الفرنسية) . ثم زاد من ارتفاع أسعار النفط بشكل صادم من النفط والغاز من أجل تعزيز الموارد في عام 1973 ، والعمل على بناء الصناعات الثقيلة . تميز النمو الاقتصادي في عهده ، ولكن بعد وفاته في عام 1980 ، انخفضت أسعار النفط لعدم الكفاءة الواضحة ، ولتزايد الصناعات التي تديرها الدولة في البلاد ، مما دفعت الدولة إلى تغيير السياسة نحو التحرير الاقتصادي التدريجي .





في عام 1970 ، بدأ التوسع في صناعة الدولة والعمل على تأميم النفط ، وأعلن حينذاك بومدين في الدخول في سلسلة من الثورات الاشتراكية ، للعمل على تعزيز الجانب اليساري من إدارته . وكان ذلك من الآثار الجانبية للتقارب مع البقايا التي تم قمعها حتى الآن من الحزب الجزائري الشيوعي ، حيث حققوا بعض النفوذ الفكري المحدود من الاعضاء ، على الرغم من دون التشريع الرسمي من حزبهم . ظلت الجزائر رسميا دولة ذات حزب واحد تحت جبهة التحرير الوطني ، وساد الاستقرار السياسي . خلال عام 1970 ، أعيد الحكم الدستوري تدريجيا وأعيدت المؤسسات السياسية المدنية مع إعادة التنظيم . وقد بذلت الجهود لإحياء النشاط داخل حزب جبهة التحرير الوطني ، وتم إعادة تأسيس مؤسسات الدولة بشكل منتظم ، بدءا من المجالس المحلية للارتقاء من خلال المجالس الإقليمية إلى المستوى الوطني ، مع انتخاب البرلمان . وتوجت هذه العملية مع اعتماد دستور (1976) الذي وضع أسفل الهيكل السياسي في الجزائر . وسبق ذلك فترة من النقاش المفتوح نسبيا على مزايا الاقتراح المدعوم من الحكومة .





في وقت وفاته ، وفي وقت لاحق من ذلك العام ، كان النظام السياسي والدستوري بالكامل في الجزائر من تصميم جبهة التحرير الوطني . وظل هذا الهيكل دون تغيير إلى حد كبير حتى أواخر عام 1980 ، عندما قدمت التعددية السياسية وفقدت جبهة التحرير الوطني لدورها كحزب واحد مهيمن . (هناك العديد من الجوانب الأساسية لهذا النظام والدستور في عهد بومدين ، والتي مازالت في مكانها .)





ومع ذلك ، بقي الجيش طوال عهد بومدين بإعتباره هو القوة المهيمنة في سياسة البلاد ، وعم النفوذ العسكري على المؤسسات المدنية مثل جبهة التحرير الوطني ، البرلمان والحكومة ، للعمل على إضعاف دسترة الحياة السياسية في البلاد . الخصومات المالية أو السياسية الحادة بين الفصائل السياسية والعسكرية لا زالت قائمة ، وأبقيت في الاختيار ومنعت من زعزعة استقرار الحكومة من الهيمنة الشخصية الساحقة لـ بومدين في كل من المجال المدني والعسكري .





حقائق عن هواري بومدين

كان هواري بومدين (1932-1978) الزعيم الثوري الجزائري والعسكري الذي فاز بالسلطة عن طريق الانقلاب عسكري ، مما أدخل الجزائر في فترة مضطربة بعد ما يقرب من 8 سنوات من الحرب .





ولد هواري بومدين في 23 أغسطس 1932 ، لعائلة من الفلاحين الفقراء في كلوزيل بالقرب من قالمة في شرق الجزائر . وكان اسمه الحقيقي محمد بن إبراهيم بو الخروبة ، ولكن في عام 1957 اعتمد اسمه الحركي .





حتى سن الـ 14 ، حضر بومدين المدارس الفرنسية والقرآنية في قالمة ، ثم ذهب إلى مدرسة دينية مسلمة في القسنطينة . عندما دعا الفرنسيين له للخدمة في الجيش الاستعماري في عام 1952 ، فر إلى تونس ، ثم انتقل إلى القاهرة ، حيث درس في جامعة الأزهر .



توقف بوخروبة عن دراسته عندما اندلعت الثورة الجزائرية في نوفمبر عام 1954 ، وتدرب على العملية الفدائية في معسكر الجيش بالقرب من القاهرة . مر بوخروبة عبر المغرب ، وانضم إلى المقاومة السرية في غرب الجزائر .