مصطلحات و شخصيات التاريخ و الجغرافيا للسنة الأولى ثانوي























.التاريخ .







مصطلحات الوحدة التعليمية الأولى















العالم الإسلامي: هو عبارة عن رقعة جغرافية و حضارية اشتركت في تكوينه عدة شعوب على اختلاف مواقعها وأنماط معيشتها لكنها مشتركة في العادات والتقاليد ودينها الرسمي هو الإسلام وقد عرف فترات للقوة و الازدهار،وفترات لضعف وانحطاط لكنه لا يزال قائما على شكل وحدات سياسية مختلفة التسميات







المجال الجغرافي: هو الوسط الجغرافي الذي يساهم المجموعات البشرية في تشكيله و تنظيمه ويتطور باستمرار تبعا للتطورات الاقتصادية والتقنية و لتطور البنيات والعقليات الاجتماعية







- هو موقع بلد أو قرية ما من سطح الأرض وكذلك حدوده الجغرافية ومجاورته لبلدان ما أو مسطحات مائية لأوجهه الأربعة بالإضافة إلى امتداده الطبيعي.







البنية الحضارية: هي التركيبة الحضارية التي تحتوي على تراث محلي لوطن أو دولة تشمل ثقافات وحضارات وتقاليد عبر العصور







العلاقات الداخلية: هي الروابط التي يرتبط بها سكان منطقة ما فيما بينهم، أوهي العلاقة القائمة بين الحاكم والرعية، واستعملت بهدف أن العالم الإسلامي دولة واحدة موحدة ويقصد بها هي العلاقة بين الدولة العثمانية "الحاكمة" الممثل الشرعي للعالم الإسلامي والولايات التابعة لها







العلاقات الخارجية: هي العلاقات التي يتم عقدها بين بلد وأخر لتحقيق صداقات واحتياجات ضرورية لشعوب البلدين في جميع المجالات







التوازن: هي كلمة مأخوذة من الميزان ومعناه الاتزان أو التساوي وهو مصطلح معناه عكس الاختلال وهو التساوي لطرفي كفتين معينتين أو دولتين مثل الشرق والغرب، ومعناه تكافؤ القوى وتحقيق النظام وحكم في مختلف القطاعات من أجل تحقيق مستوى عالي







الغرب: هو جهة من الجهات الأربعة بفضلها يتم معرفة الاتجاه وموقع جهة ما ، ويقصد به في السياسة الحالية الدول الرأسمالية وهي دول أوروبا وأمريكا الشمالية







الشيعة: يرى الشيعة أن على بن أبي طالب ونسله من زوجته فاطمة بنت محمد النبي ص هم الأئمة مفترضوا الطاعة وهم المرجع الأساسي للمسلمين، ولا يقرون بصحة خلافة كل من أبو بكر الصديق،على بن أبي طالب ، عثمان بن عفان

السنة: هي أكبر طائفة إسلامية مصادر التشريع لديها القرآن السنة ، يأخذون الفقه عن أحد الأئمة الأربعة ويقرون بصحة خلافة كل الخلفاء الراشدين

المؤتمر: لقاء أو اجتماع ينتهي بإتفاقيات أو معاهدات وقد يكون داخليا، إقليميا، دوليا مثل مؤتمر برلين 1878م

المضيق: منفذ بحري أو ممر بحري بين يابستين .

الحركة الوهابية: حركة إصلاحية دينية تنتسب إلى محمد بن عبد الوهاب ظهرت في شبه الجزيرة العربية تدعوا إلى إصلاح أحوال المسلمين ونبذ الخرافات والبدع تبنتها أسرة آل سعود بعد لجوء محمد بن عبد الوهاب إليها

الأناضول: هي الرقعة الجغرافية التي تسمى تركيا حاليا

البلقان: هي منطقة جغرافية تقع جنوب شرق أوربا وتضم كل من اليونان ألبانيا، بلغاريا، رومانيا.. الخ

المغرب الأوسط: مصطلح كان يطلق على الجزائر في العصر الوسيط.

الدولة السعدية: ظهرت بالمغرب الأقصى و هي الدولة الوحيدة التي لم تنظم إلى الدولة العثمانية

أهل الذمة: هم أهل الكتاب من مسيحيين ويهود الذين يعيشون في دولة إسلامية.

الروكونكيستا: هي حروب الاسترداد وهي حروب شنها المسيحيون بعد سيطرتهم على الأندلس على المسلمين الذين طردوا على إثرها إلى المغرب الأدنى والأوسط والأقصى .

الرجل المريض: لقب أطلقه الأوربيون على الدولة العثمانية في فترة ضعفها .























مصطلحات الوحدة التعليمية الثانية















المغرب الوسط: ظهر نتيجة انقسام دولة الموحدين إلى ثلاث دويلات وكان من بينها المغرب الأوسط ويقصد به دولة الجزائر.







التنظيم الإداري:هي تقسيمات إدارية من أجل تقريب الإدارة من المواطن وتجسيد اللامركزية في تسيير وتمكين المواطنين من القيام بشؤونهم. * أو هي عبارة عن نظم وقوانين تقسم البلاد إلى ولايات ومقاطعات.* وهو نظام التسيير الذي نصبته الدولة من أجل قيادة شؤونها الإدارية وتقريب الإدارة من المواطن وتجسيد اللامركزية في تسيير الدولة.







الأوضاع الاجتماعية والثقافية: وهي الأحوال التي تسود أي دولة وتظم العوامل الداخلية والخارجية لدولة ما مع نمط معيشتهم وحياتهم وتعليمهم.







النشاط الاقتصادي: وهي عبارة عن مجموعة من النشاطات تتمثل في الزراعة والصناعة والتجارة وخاصة الفلاحة.







العلاقات الخارجية: وهي عبارة عن مبادلات ومعاملات قائمة بين دول العالم.* هي العلاقات والصدقات والاتفاقيات التي تقام خارج الدولة أي مع البلدان المجاورة.* وتهدف إلى دعم التفاهم بين الشعوب عبر جسور التعاون الدولي على كافة الأصعدة الحضارية .







الدولة: لمصطلح الدولة عدة مصطلحات شبيهة مثل بـلد، أو قطر، و هي تعني منطقة مضبوطة الحدود، تخضع لسلطة مركزية واحدة يوجد مقرّها الدائم في العاصمة السياسية لتلك الدولة. والحدود الفاصلة ما بين الدول يمكن أن تكون حدودا طبيعية كالأنهار أو رؤوس الجبال، أو تكون حدودا اصطناعية كالأسلاك الشائكة. والدول التي تنفتح على البحر أو المحيط لها حدود بحرية تضبط حجم المياه الإقليمية التابعة لها، و هي حدود تتسع أو تقصر بحسب القوة العسكرية و الاقتصادية لتلك الدولة، و ما هو خارج تلك المياه الإقليمية يعدّ تابعا للمياه الدولية.







* هي مجموعة من الأفراد يمارسون نشاطهم في إقليم معين يخضعون لسلطة سياسية تمارس السيادة " مستقلة" وتقوم على عدة أركان هي: الأرض، الشعب، السلطة، السيادة.







* هي رقعة جغرافية ذات حدود جغرافية معلومة مع مجموعة من الدول يسكنها شعب معين وتتمتع بالسيادة ولها نشاطات وتنظيمات وقوانين معينة.







السيادة: معناها الاستقلال السياسي والاقتصادي بفضل كفاح شعبها وتملك السلطة الفعلية للدولة على إقليمها وما فيه من سكان وموارد والحرية في المواقف والاختيارات.







* هي تمتع بلد ما بالاستقلال الكامل في الرموز الوطنية وهي العملة ........







الكراغلة: هم المولودون من أب عثماني وأم جزائرية

الخزناجي: هو الموظف الذي يتولى إدارة خزينة الدولة

خوجة الخيل: هو الموظف الذي يشرف على أملاك الدولة و على جمع الضرائب

الآغا هو قائد الجيش البري

وكيل الخرج: يتولى الشؤون الخارجية والبحرية

البيت المالجي:يشرف على أملاك الأوقاف والحبوس

الكيخيا: مصطلح سلجوقي فارسي أطلقه الأتراك على القاضي المعتمد الذي ينظر في قضايا الأندلسيين

قبائل المخزن : هي القبائل الجزائرية المتعاونة مع الباي عسكريا وإقتصاديا وهي حلقة الوصل بين السكان والسلطة

تعريف المركزية: يعرف المركزية على أنها حصر المهام والمسؤوليات والوظائف في نقطة واحدة من الدولة تمثل عاصمتها مثل رئيس الجمهورية الحكومة والبرلمان والمحكمة العليا للدولة والمجلس الأعلى للقضاء.

تعريف اللاّمركزية: وهي عبارة عن توزيع المهام والوظائف على نقاط التراب الوطني حسب عدد السكان مثل البلدية الدائرة الولاية. يمثل المجلس المنتخب قاعدة اللامركزية و مكان مشاركة المواطنين في تسيير الشؤون العمومية.

الإنكشارية: طائفة عسكرية من المشاة العثمانيين، يشكلون تنظيما خاصا، لهم ثكناتهم العسكرية وشاراتهم ورتبهم وامتيازاتهم

واقعة وادي المخازن الملوك04/08/1578م نسبة للملوك الثلاثة سباستيان ملك البرتغال والملك الغربي محمد المتوكل والسلطان عبد الملك الذين خاضوا معركة أصيلة على المحيط الأطلسي الواقعة على وادي المخازن وتوفوا كلهم وانتهت بفشل الصليبيين في البقاء بالمغرب الإسلامي باستثناء مدينة وهران والمرسى الكبير

الحلف السباعي: هو تكتل وتحالف صليبي يتكون من سبعة دول " هولندا، ألمانيا، إسبانيا، الدانمارك، إيطاليا، روسيا، الو م أ ". تأسس سنة 1814

معركة ليبانت: معركة بحرية دارت باليونان بين الأسطول المسيحي والأسطول العثماني

البايلرباي: أمير الأمراء

السلطاني: عملة الجزائر العثمانية















مصطلحات الوحدة التعليمية الثالثة















الثورة : بأنها مصطلح سياسي هي الخروج عن الوضع الراهن سواء إلى وضع أفضل أو أسوأ من الوضع القائم و قد تكون الثورة شعبية مثل الثورة الفرنسية عام 1789 وثورات أوروبا الشرقية عام 1989 وثورة أوكرانيا المعروفة بالثورة البرتقالية في نوفمبر 2004 أو عسكرية وهي التي تسمى انقلابا مثل الانقلابات التي سادت أميركا اللاتينية في حقبتي الخمسينيات،الستينيات من القرن العشرين، , أو حركة مقاومة ضد مستعمر مثل الثورة الجزائرية { 1954-1962} كما قد تعني الثورة في معنى اخر التطور الايجابي كما هو متعارف عليه في مجال التكنولوجيا و العلوم التطبيقية حيث يستخدم مصطلح ( ثورة ) في الإشارة إلى ثورة المعلومات و التكنولوجيا.







الثورة السياسية: ويطلق علماء السياسة على هذا النوع من الثورات ثورات ضد السلطة، لكونها ذات هدف محدود هو الإطاحة بالحكومة القائمة. وفي عديد من الحالات تم انتقال هذه الثورات إلى مراحل أعلى، فتحولت إلى ثورات سياسية أو اجتماعية..







حقوق الإنسان والمواطن:هو الإعلان الذي أصدرته الجمعية التأسيسية الوطنية في 26 أوت 1789، يعتبر الإعلان وثيقة حقوق من وثائق الثورة الفرنسية الأساسية وتُعرَّف فيها الحقوق الفردية والجماعية للأمة.







الإعلان متأثّر من فكر التنوير ونظريات العقد الاجتماعي والحقوق الطبيعية التي قال بها مفكرون أمثال جان جاك روسو، جون لوك، فولتير، مونتيسكيو، وهو يشكل الخطوة الأولى لصياغة الدستور. رغم أن الإعلان حدّد حقوق البشر دون استثناء (وليس حقوق المواطنين الفرنسيين فقط) إلا أنّه لم يحدد مكانة النساء أو العبودية بشكل واضح، إن لمبادئ هذا الإعلان مكانة دستورية في القانون الفرنسي الحالي.







الاستعمار : هو إستلاء دولة على قطر من الأقطار، وإدارة شؤونه والعمل على استثمار مرافقه المختلفة، إما بيد مهاجرين يرحلون إليه، أو سكانه الأصليين، أو بإشراك كلا الفريقين، والدولة المستعمرة تضمن لنفسها ولقومها أعظم فائدة تستطيع الحصول عليها .







النهضة: تعني البعث الجديد أو الولادة الجديدة هي حركة إحياء التراث القديم اليوناني والروماني وما صاحب ذلك من تطور في الفنون والآداب والعلوم، وقد ظهرت بوادر النهضة الأوربية بإيطاليا خاصة، منذ أواخر ق12 م ثم عمت أرجاء أوربا في القرن 14 م لتزدهر خلال القرنين 15 م و 16

الطبقة الإقطاعية: هي طبقة كبار ملاكي الأراضي، ارتبط الفلاحون بالعمل في أراضي النبلاء وكبار الملاكين ضمن أعمال العبودية تطورت لاحقا بأعمال سخرة جماعية لكل من يسكن من الفلاحين ضمن إطار ممتلكات هذا الإقطاعي أو ذاك

الكشوفات الجغرافية: هي رحلات قام بها الأوربيون لاكتشاف العالم الجديد واستغلال موارده الطبيعية والبشرية.وقد أسفرت حركة الكشوف الجغرافية عن نتائج عديدة، كتقدُّم والعلوم، وترتب على ذلك، تعديل كثير من النظريات التي سادت أوروبا وظهور نظريات جديدة تدعو إلى حرية البحث، واستخدام المنهج العلمي القائم على التجربة.

العالم الجديد: هو مصطلح أُطلق على القارتين الامريكيتين من قبل المستوطنين الأوروبيين الأوائل الذين اعتقدوا حينها أن العالم يتألف فقط من أوروبا وآسيا وأفريقيا. وعكسه مصطلح العالم القديم الناتج عنه، الذي اطلق على أوروبا أسيا وأفريقيا.

البرجوازية: هي لقب للطبقة الوسطى في أوربا وتتكون من التجار أصحاب المهن الحرة لعبت دورا هاما في إنهاء النظام الإقطاعي.

الثورة الصناعية: هي انتشار وإحلال العمل اليدوي بالمكننة. شهدتها بلدان أوروبا الغربية خلال القرن 18م بعد نهضة علمية شاملة فتنوعت الأبحاث لتشمل مختلف فروع العلم ولتؤدي إلى اختراعات مهمة كانت السبب المباشر في قيام الثورة الصناعية خلال القرن 19م.

المنهج العلمي: هو البرنامج الذي يحدد لنا السبيل للوصول إلى الحقيقة, أو هو مجموعة قواعد يتبعها الباحث في إعداد بحثه، أو الطريق المؤدي إلى الكشف عن الحقيقة في العلوم. ولجميع الدراسات على اختلاف مناهجها, فهناك:منهج للتعلم، ومنهج للقراءة، ومنهج للتربية، ومنهج للآثار، ومنهج للعلوم التطبيقية، ومنهج في الطب

الحرب الأسقفية: صراع ديني عرفته بريطانيا بين إنجلترا الكاثوليكية وشعب اسكتلنده البروتيستانتي سنة 1639م و 1640 انتهت بانهزام الملك شارل ملك إنجلترا

الأحكام العرفية: نظام استثنائي، تعتمد الحكومات في ظروف استثنائية (عصيان مدني، ثورة،عدوان خارجي) وتقر فيه حالة الطوارئ التي تمنحها سلطات واسعة تتجاوز أحكام الدستور لفرض الأمن

آل ستيوارت: أسرة إنجليزية حكمت من 1603 الى 1714م شهد حكمها حركة التطور الدستوري، التي حددت شخصية إنجلترا في تاريخها الحديث والمعاصر

آل البوربرن: أسرة ملكية حكمت فرنسا ويعد هنري الرابع أول ملوكها وحكمت ذريته المباشرة فرنسا فيما عدا الفترة مابين 1791 م – 1814 م، وحتى 1830 حين خلع الملك شارل العاشر.

مؤتمر نيويورك: حضرة 27 مندوب يمثلون 9 ولايات، أعلنوا معارضة تدخل البرلمان البريطاني في الشؤون الأمريكية، ولا يمكن أن تفرض الضرائب إلا بواسطة مجالس المستعمرات

طبقة الإكليريوس: تتكون من رجال الدين الذين يتمتعون بامتيازات سياسية وقضائية ومالية

سجن الباستيل: هو سجن أُنشئ في فرنسا بين عامي 1370 و1383 كحصن للدفاع عن باريس ومن ثم كسجن للمعارضين السياسيين والمسجونين الدينيين والمحرضين ضد الدولة. وأصبح على مدار السنين رمزاً للطغيان والظلم وانطلقت منه الشرارة الأولى للثورة الفرنسية في 14 يوليو 1789. وما تزال فرنسا حتى اليوم تحتفل بمناسبة اقتحام السجن باعتبارها اليوم الوطني لفرنسا (Fête Nationale) في الرابع عشر من يوليو من كل عام وانتهاء حقبة طويلة من الحكم المطلق.

القومية: مذهب يقوم على أساس الموالاة للقوم بحيث أن الإنسان يوالي ويعادي بناء على الانتساب إلى القوم، فالقومية بهذا الاعتبار أن ينتسب كل إنسان إلى قومه فيجعل الأصل فيما يواليهم وفيما يعاديهم بناء على ذلك، وهذا الذي تراه في كثير من الناس بحيث يكون أمره دائرًا على هذا المعنى.

الأقليات: جمع أقلية، وهي طائفة من الناس تجمعهم رابطة الدين أو اللغة أو الجنسية عيشون من طائفة أخرى أعظم شأنا.















شخصيات التاريخ















شخصيات الوحدة الأولى:









سليمان القانوني: عاش بين عامي 1459 و 1566 أشهر سلاطين الدولة العثمانية ازدادت مساحة الدولة العثمانية في عهده بأكثر من الضعف، كما عرف بسنه للقوانين المنظمة لشؤون الدولة وظلت هذه القوانين تطبق إلى غاية القرن 19 م و ذلك هو مصدر تلقيبه بالقانوني

فرانسوا الأول: ملك فرنسا من 1515 إلى 1547 عقد مع السلطان سليمان القانوني معاهدتين الأولى سنة 1528 م حددت فيها الدولة العثمانية الامتيازات للفرنسيين والثانية كانت بعد نجاح تطبيق المعاهدة الأولى سنة 1535 م وكانت أكثر شمولا من الأولى

سليم الأول: ابن بايزيد الثاني بن محمد الفاتح ولد في 10 أكتوبر 1470 وتوفي في 22 سبتمبر 1520 أول من تلقب بالخليفة وأمير المؤمنين من العثمانيين بعد تنازل الخليفة بركات في مكة عن الحكم، حكم سليم الأول مدة 8 سنوات وفي عهده تم إلحاق مصر والشام بالدولة العثمانية

عثمان الأول أو عثمان بن أرطغل : 1258م ـ 1326 م مؤسس الدولة العثمانية أول سلاطينها ولد سنة غزو المغول لبغداد وسقوطها

محمد الثاني أو محمد الفاتح: 1432ـ 1481 م تولى الحكم سنة 1451 وعمره 20 سنة فاتح القسطنطينية عاصمة البيزنطيين

محمد عبده: 1849 م ـ 1905ناضل ضد الاستعمار الإنجليزي بمصر، تلميذ جمال الدين الأفغاني، كانت حركته إصلاحية ثقافية، مؤسس جمعية إحياء العلوم العربية لنشر المخطوطات

جمال الدين الأفغاني: 1839ـ 1897هو من أسرة أفغانية نشأ بكابل تعلم اللغات العربية والفارسية كما درس العلوم الإسلامية جند نفسه لإصلاح حياة المسلمين من مؤلفاته العروة الوثقى وأم القرى لخص فيهما أفكاره الإصلاحية

قطز: الملك المظفر سيف الدين قطز واسمه الحقيقي هو محمود بن ممدود بن خوارزم شاه ولقب بسيف الدين، توفي 1260 السلطان المصري ذو الأصل المملوكي،

أيبك: الملك المعز عز الدين أيبك الجاشنكير التركماني توفى بالقاهرة عام 1257، أول سلاطين الدولة المملوكية نصب سلطانا على مصر في عام 1250 بعد أن تزوجته وتنازلت له عن العرش شجر الدر سلطانة مصر وأرملة السلطان الأيوبى الصالح أيوب, وبقي سلطانا على مصر إلى أن أغتيل بقلعة الجبل في عام 1257. كان من أصل تركماني.

بيبرس: توفي 1277 الملك الظاهر ركن الدين بيبرس العلائي البندقداري الصالحي النجمي لقب بـأبو الفتوح. سلطان مصر والشام ورابع سلاطين الدولة المملوكية ومؤسسها الحقيقي، بدأ مملوكا يباع في أسواق بغداد والشام وانتهى به الأمر كأحد أعظم السلاطين في العصر الإسلامي الوسيط

منسا موسى: توفي عام 1337مأعظم زعماء امبراطورية مالي، ومن أشهر زعماء أفريقيا والإسلام في القرون الوسطى.كان عالما ورعا إلى جانب حنكته السياسية. في عهده ازدهرت جامعة سانكوري الإسلامية كمركز للعلم في أفريقيا.وسع دولته لتضم مناجم الذهب في غينيا بالجنوب. في عهده صارت عاصمته تمبكتو محط القوافل التجارية عبر الصحراء بالشمال. يشتهر برحلته الى الحج التي رويت حولها العديد من الأساطير .

محمد علي: 1769-1849مؤسس مصر الحديثة وحاكمها ما بين 1805 إلى 1848. كانت فترة بداية حكمه فترة حرجة في تاريخ مصر خلال القرن التاسع عشر حيث نقلها من عصور التردي إلى أن أصبحت دولة قوية يعتد بها















شخصيات الوحدة الثانية:









خير الدين بربروس:1472- 1546كان قائد أساطيل عثمانية ومجاهدا بحريا). اشترك مع أخيه في محاولات فتح بجاية ، وفي الكثير من غزواتهما المظفرة . فكان بذلك مع أخيه واضع أسس بناء الجزائر العثمانية، صار خير الدين سلطانا على الجزائر بعد استشهاد أخيه أروج وبعد قبول الدولة العثمانية أرسل السلطان سليم فرمانا يعلن فيه قبوله لعرض أعيان الجزائر. وبعث إلى خير الدين بفرمان تعيينه بايلربايا على الجزائر .

عروج بربروسا 1470 -1518 عُرف لدى الأوربيين بلقب بَارْبَارُوسَّا، أي ذو اللحية الحمراء، وأصل هذه التسمية هو أن عروج كان قد علا ذكره في غرب البحر الأبيض المتوسط لما كان ينقذ الآلاف من الأندلسيين وينقلهم إلى شمال أفريقيا،استشهد عروج وعمره 55 عاما في معركة ضد الإسبان الذين كانوا يحاولون إعادة احتلال تلمسان

جورج واشنطن 1732-1799 أول رئيس للولايات المتحدة،كان خصمًا للإنفصاليين وقاد الثورة التحريرية التي انتهت بإعلان استقلال الولايات المتحدة عن بريطانيا في 4 يوليو 1776. وقع مع والي الجزائر بكلر حسن معاهدة في أواخر القرن الثامن عشر

إكسماوث1757- 1833قائد الحملة الإنجليزية على الجزائر سنة 1816 المعروفة بإسمه حملة إكسماوث ورغم فشل الحملة إلا أنها ألحقت خسائر كبيرة بالجزائر

شارلكان:أو كارلوس الخامس هابسبورغ 1500- 1558ملك إسبانيا وصاحب الحملة الشهيرة على الجزائر سنة 1541م

يغمراسن بن زيان: 1206م - 1235م مؤسس الدولة الزيانية وعاصمتها تلمسان

سليم الثالث: 1789م -1807 م في عهده تم توقيع معاهدة تحرير وهران ومرساها الكبير من الأسبان سنة 1791

شارل العاشر 1775 – 1846 ملك فرنسا بين 1824 – 1830 كان متسلط ، أمر باحتلال الجزائر ، أطاحت به ثورة 1830 فر إلى انجلترا و مات في النمسا سنة 1836 .

الداي حسين 1773 م ـ 1838 م، آخر دايات الجزائر قام بإصلاحات عديدة في الإدارة والجيش مما دفع الأوربيين للتفكير في احتلال الجزائر وضرب هذه القوة اختار منفاه في إيطاليا مكث بها 3 سنوات ثم انتقل الى الإسكندرية الى غاية وفاته .

بوتان: هو فانسون ايف بوتان ولد في جانفي عام 1772 وقد أوكل له عام 1808 مهمة وضع تقرير مفصل لاحتلال الجزائر ,وقد عرف هذا التقرير بمخطط بوتان ,لكن نابليون لم يستطع تحقيقه بسبب مشاكله الكثيرة داخل القارة الأوروبية توفي سنة 1838م

دوفال : آخر قنصل لفرنسا بالجزائر والذي حدث معه حادثة المروحة

دي بورمون: هو لويس أوغست فكتور دي شاز. ولد في 2 سبتمبر 1773 في مقاطعة فريني عين وزيرا للحربية في 23 ماي 1825 بعد أن اختاره الملك شارل العاشر لمهمة قيادة الحملة العسكرية الفرنسية على الجزائر ،.توفي في 27 أكتوبر 1846 بقصره الموجود في مسقط رأسه























شخصيات الوحدة التعليمية الثالثة:









هنري الملاح: 1394- 1460 م كان أمير برتغالي، وهو الابن الثالث لجواو الأول، ملك البرتغال آنذاك، لم يكن هنري بحاراً بنفسه، ولكنه حصل على هذا الاسم بسبب تنظيمه للرحلات التي اكتشفت أراضٍ جديدة. ينظر له كالشخص الذي بدأ التوسع الاستعماري الأوروبي فقد اكتشف الساحل الغربي لإفريقيا، الرأس الأخضر وساحل غانا.

بارتليميو دياز: 1450 -1500م مستكشف برتغالي أبحر حول رأس الرجاء الصالح, القمة الجنوبية لقارة إفريقيا في عام 1488 م, فكان أول أوروبي يقوم بهذا العمل

فاسكو دا جاما: 1469-1524م، أول من سافر من أوروبا إلى الهند بحرًا.مستكشف جنوب إفريقيا مدغشقر وساحل ميليبار غرب الهند

كريستوف كولمبوس:1451 - 1506م رحالة إيطالي مشهور، ينسب إليه اكتشاف العالم الجديد أمريكا,واكتشف ما تسمى اليوم جزر البهاماس إلا أنه أطلق عليها اسم سان سيلفادور واكتشف كذلك كوبا.

فرديناندو ماجلان- 1480 1521: رحالة برتغالي ثم نال بعد ذلك الهوية الإسبانية نتيجة لخدمته للملك الإسباني كارلوس الخامس نجح في الإبحار غربا بحثا عن طريق إلى جزر التوابل وهي جزر الملوك في أندونيسيا صبحت رحلة ماجلان والتي تمت في الفترة 1519-1522 هي أول حملة بحرية عبرت المحيط الأطلسي إلى المحيط الهادئ وقد أسماها ماجلان بالبحر الهادئ؛ وقد مر خلال خروجه من الأطلسي بمضيق أسماه مضيق ماجلان)، وهو أول من عبر المحيط الهادئ. وهو أول من دار حول الكرة الأرضية.

جون كابوت: 1450 1498 كان مستكشفاً ورحالةً إيطالياً، قام بأول رحلة من إنجلترا إلى أمريكا الشمالية، مكنت إنجلترا عام 1479 من وضع يدها على أراضي أمريكا الشمالية.

جيمس كوك: 1728 - 1779 يعد أحد أهم المستكشفين الأوروبيين في عصر التوسع الاستعماري، قام بثلاث رحلات في المحيط الهادئ، وقام برسم الكثير من الخرائط لهذه المنطقة وقام بالعديد من الأكتشافات مثل أكتشاف الساحل الشرقي لأستراليا وجزر هاواي ونيوزيلندا. برز بعد مقتل الرحالة ماجلان عام 1768م قام بثلاث رحلات.

جاك كارتيه: 1491م - 1557م بحار فرنسي استطاع أن يصل خليج سانت لورانس وضفاف نهر سانت لورانس ويصفهما هذا وقد سماه المنطقة كندا.

توماس الفا اديسون: 1847 – 1931م مخترع أمريكي من أصل هولندي ولد في قرية ميلان بولاية أوهايو الأمريكية،ومن اختراعاته مسجلات الإقتراع والبارق الطابع والهاتف الناقل الفحمي والميكرفون والفونوغراف واعظم اختراعاته المصباح الكهربائي.

الكسندر جراهام بيل:1847—1922 كان أحد العلماء البارزين،المخترع،المهندس الذي يرجع إليه الفضل في اختراع أول هاتف عملي.

روبرت فولتن: ‏مهندس ومخترع أمريكي ولد سنة 1765 - توفي سنة 1815 اخترع السفينة البخارية وحصل على براءة الاختراع في 11 فبراير 1809

جورج ستيفنسون: 1781 –1848 مهندس إنجليزي قام بإنشاء أول خط سكك حديدية في العالم يستخدم قطارات البخارية. كما أنه مصمم مقياس السكك الحديدية المستخدم عالميا وهو 1435 مم، ويعرف أحيانا باسم مقياس ستيفنسون

شارل الأول: 1600 1649 كان ملك انكلترا 1625 وحتى أعدم من طرف الثوار في 1649.

شارل الثاني: Charles II ولد في لندن 1630 - 1685 ملك إنجلترا وإسكتلندا وأيرلندا بالفترة من 1660 إلى 1685.عاش فترات حياته الأولى في المنفى حيث كان ذلك في أعقاب قيام الثورة، وانتصار البرلمانيين بقيادة أوليفر كرومول، إلا أن تولي جورج مونك George Monkقيادة قوات الكومنولث وإعلان ولائه للملك، ساهم في عودته عام 1660.

ألفير كرومويل 1599 - 1658 قائد عسكري وسياسي إنجليزي، اعتبره نقاده أحد القادة الديكتاتوريين، يُعرف بأنه هزم الملكيين في الحرب الأهلية الإنجليزية[1]. جعل إنجلترا جمهورية وقاد كومنولث إنجلترا

مارتن لوثر 1483 - 1546 مصلح ديني مسيحي ألماني شهير، يعد الأب الروحي للإصلاح البروتستانتي.

جون كالفن 1509-1564أحد الزعماء الرئيسيين للإصلاح البروتستانتي. كان تفكير كالفن ومواعظه والعديد من الكتب التي كتبها ومراسلاته وقدرته التنظيمية، قد جعلت منه شخصية مهيمنة في العملية الإصلاحية. وقد تركز نفوذه بشكل خاص في سويسرا وإنجلترا وأسكتلندا ومستعمرات أمريكا الشمالية

لويس السادس عشر Louis XVI :و.23 أغسطس 1754 – 21 يناير 1793),أخر ملوك فرنسا قبل الثورة الفرنسية، في عهده قامت الثورة الفرنسية وأدت إلى الإطاحة الحكم المطلق في عهده، تزوج من ماري انطوانيت وهو في عمر الخامسة عشر، والأخيرة تصغره بقرابة العام.وأنجب منها لويس السابع عشر الذي مات صغيرا.سنة 1776 م ساعد لويس السادس عشر في الثورة الأمريكية فأرسل فرقة فرنسيه بقياده لافاييت لمساعدة الثوار الأمريكيين.في سنة 1793 م حاول لويس السادس عشر الفرار من فرنسا برفقة زوجته ماري انطوانيت، ولكن أُلقي القبض عليهما وتم إعدامهما عبر المقصلة في باريس.

ماكسميليان روبسبير 1758 – 1794: محام فرنسي، من أهم الشخصيات المؤثرة في الثورة الفرنسية في عام 1790 انتخب رئيسا لحزب سياسي اليعاقبة، وازدادت شعبيته كعدو للملكية ونصير للإصلاحات الديمقراطية. وعقب سقوط الملكية في فرنسا عام 1792 انتخب روبسبير أول مندوب لباريس للمؤتمر القومي الذي ألح فيه على مطلب إعدام الملك لويس السادس عشر وعائلته وهو ما تحقق عام 1793. بدأ روبسبير في القضاء على كل من اعتبرهم "أعداء الثورة" فأعدم معظم زعماء الثورة الفرنسية، وهو ما عرف بعهد الإرهاب ولذلك دبرت مؤامرة ضد روبسبير وأعوانه و أعدموه

جورج واشنطن 1732-1799 أول رئيس للولايات المتحدة،كان خصمًا للإنفصاليين وقاد الثورة التحريرية التي انتهت بإعلان استقلال الولايات المتحدة عن بريطانيا في 4 يوليو 1776. وقع مع والي الجزائر بكلر حسن معاهدة في أواخر القرن الثامن عشر

آدم سميث: 1723- 1790 هو فيلسوف اسكتلندي ورائد في الاقتصاد السياسي. وأحد الشخصيات الرئيسية في التنوير الاسكتلندي، سميث هو صاحب كتب نظرية المشاعر الأخلاقية والتحقيق في طبيعة وأسباب ثروة الأمم. هذا الأخير، عادة ما يشار اليه باختصارا باسم ثروات الأمم، ويعتبر من أعظم ما أبدع وأول عمل يتناول الاقتصاد الحديث. آدم سميث يعتبر والد الاقتصاد الحديث – الرأسمالية - على نطاق واسع

كارل ماكس: 1818 - 1883 كان فيلسوفًا ألمانيًا،قام بتأليف العديد من المؤلفات إلا أن نظريته المتعلقة بالرأسمالية وتعارضها مع مبدأ اجور العمال هو ما أكسبه شهرة عالمية. لذلك يعتبر مؤسس الفلسفة الماركسية، ويعتبر مع صديقه فريدريك إنجلز المنظرين الرسميين الأساسيين للفكر الشيوعي.

































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