18 فيفري يوم الشهيد-لأهل اللمة احتفال على طريقتهم

السلطانة

السلطانة

:: أمينة اللمة الجزائرية ::
طاقم الإدارة
السلآم عليكن ورحمة الله وبركآته
أعضاء وعُضوات اللمة الجزائرية
اليوم 18 فيفري
هو يوم الشهيد كما هو معلوم

يأخذ يوم 18 فيفري من كل سنة يوما للاحتفال بذكرى الشهيد عرفانا لما قدمه الشهداء من نفس و نفيس ويمثل هذا اليوم وقفة لمراجعة مرحلة الإستدمار التي عاشها الشعب الجزائري من بؤس ومعاناة .

نشير إلى أن التاريخ سجل الأمم وتحتفل الجزائر بهذا اليوم منذ 18 فيفري 1991 بمبادرة من أبناء الشهداء وتكريما لما قدمه الآباء حتى لا ننسى مغزى الذكرى واستشهاد مليون ونصف المليون من الشهداء لاسترجاع استقلال الجزائر.
لقد اقترحت الفكرة سنة 1989و رسمها المجلس الشعبي الوطني سنة 1991 .
"رحم الله شهدائنا واسكنهم فسيح جناته "
إضغط للتوسيع...
فلنجعلها مساحة نتذكر من خلالها شهدائنا الأبرار
ونحتفل بهذا اليوم العظيم في لمتنا


يقول الله العزيز الحكيم جل جلاله :

{ وَمَا أَصَابَكُمْ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ فَبِإِذْنِ اللَّهِ وَلِيَعْلَمَ الْمُؤْمِنِينَ (166) وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ نَافَقُوا وَقِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا قَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوِ ادْفَعُوا قَالُوا لَوْ نَعْلَمُ قِتَالًا لَاتَّبَعْنَاكُمْ هُمْ لِلْكُفْرِ يَوْمَئِذٍ أَقْرَبُ مِنْهُمْ لِلْإِيمَانِ يَقُولُونَ بِأَفْواهِهِمْ مَا لَيْسَ فِي قُلُوبِهِمْ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يَكْتُمُونَ (167) الَّذِينَ قَالُوا لِإِخْوَانِهِمْ وَقَعَدُوا لَوْ أَطَاعُونَا مَا قُتِلُوا قُلْ فَادْرَءُوا عَنْ أَنْفُسِكُمُ الْمَوْتَ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ (168) وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ (169) فَرِحِينَ بِمَا آَتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَيَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا بِهِمْ مِنْ خَلْفِهِمْ أَلَّا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ (170) يَسْتَبْشِرُونَ بِنِعْمَةٍ مِنَ اللَّهِ وَفَضْلٍ وَأَنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُؤْمِنِينَ (171) الَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِلَّهِ وَالرَّسُولِ مِنْ بَعْدِ مَا أَصَابَهُمُ الْقَرْحُ لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا مِنْهُمْ وَاتَّقَوْا أَجْرٌ عَظِيمٌ (172) الَّذِينَ قَالَ لَهُمُ النَّاسُ إِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ فَاخْشَوْهُمْ فَزَادَهُمْ إِيمَانًا وَقَالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ (173) }( القرآن المجيد ، آل عمران ) .


عملا بتعريف عن الثورة الجزائرية و شهدائها الأبرار ولتكن هذه الصفحة ورقة ذكرى لهؤلاء الأبطال الذين لم تغرهم حياة الدنيا و قدموا انفسهم لنعيش في نسمات الحرية

آخر تعديل:
توقيع السلطانة


حضي الشهيد بالتكريم والتبجيل لما خصه به الله من مكانة حميدة , وعرفان له لما قدمت يداه من تضحيات جسام فهو الذي لبى وضحى بالروح والجسد دفاعا عن الوطن والحرية والشرف صادقا عهده ولم يبدل تبديلا وقد خصص تاريخ 18 فيفري كيوم وطني للشهيد ،وتهدف هذه المناسبة إلى إرساء الروابط بين الأجيال وتذكير الشباب بتضحيات الأسلاف من أجل استخلاص العبر والإقتداء بخطهم الشريف
 
توقيع السلطانة
المناضل الجزائري وأسطورة الثورة الجزائرية صاحب الابتسامة التي حيرت جلاديه وادخلت الرعب في قلوبهم عند اقتياده للمقصلة
من اجل اجل اعدامه
1- المولد و النشأة:
ولد الشهيد بن مهيدي في عام 1923 بدوار الكواهي بناحية مدينة عين مليلة، و هو الإبن الثاني في ترتيب الأسرة التي تتكون من بنات و ولدين. دخل المدرسة الإبتدائية الفرنسية بمسقط رأسه و بعد سنة دراسية واحدة انتقل إلى باتنة لمواصلة التعليم الإبتدائي و لما تحصل على الشهادة الإبتدائية عاد لأسرته التي إنتقلت هي الأخرى إلى مدينة بسكرة و فيها تابع محمد العربي دراسته و قُبل في قسم الإعداد للإلتحاق بمدرسة قسنطينة في عام 1939 إنضم لصفوف الكشافة الإسلامية ” فوج الرجاء” ببسكرة، و بعد أشهر أصبح قائد فريق الفتيان.
2-النشاط السياسي:
في عام 1942 إنضم لصفوف حزب الشعب بمكان إقامته حيث كان كثير الاهتمام بالشؤون السياسية و الوطنية، في 08 ماي 1945 كان الشهيد بن مهيدي من بين المعتقلين ثم أفرج عنه بعد ثلاثة أسابيع قضاها في الإستنطاق و التعذيب بمركز الشرطة. عام 1947 كان من بين الشباب الأوائل الذين إلتحقوا بصفوف المنطة الخاصة حيث ما لبث أن أصبح من أبرز عناصر هذا التنظيم، و في عام1949 أصبح مسؤول الجناح العسكري بسطيف و في نفس الوقت نائبا لرئيس أركان التنظيم السري على مستوى الشرق الجزائري الذي كان يتولاه يومذاك السيد محمد بوضياف، و في عام 1950 ارتقى إلى منصب مسؤول التنظيم بعد أن تم نقل الشهيد محمد بوضياف إلى الجزائر العاصمة. بعد حادث مارس 1950 اختفى عن الأنظار و بعد حل المنظمة عيّن كمسؤول الدائرة الحزبية بوهران إلى 1953. و عند تكوبن اللجنة الثورية للوحدة و العمل في مارس 1954 أصبح الشهيد بن مهيدي من بين عناصرها البارزين ثم عضوا فعالا في جماعة 22 التارخية.
شخصيات جزائرية تقبل النسيان الشهيد العربي مهيدي
3-نشاطه أثناء الثورة:
لـــعب بن مهيدي دورا كبيرا و فعالا في التحضير للثورة المسلحة، و سعى إلى إقناع الجميع بالمشاركة فيها، و قال مقولته الشهيرة : ” القوا بالثورة فلى الشارع سيحتضنها الشعب “، و أصبح أول قائد للمنطقة الخامسة. كان الشهيد من بين الذين عملوا بجد لإنعقاد مؤتمر الصومام التاريخي في 20أوت 1956، و عيّن بعدها عضوا بلجنة التنسيق و التنفيذ للثورة الجزائرية ( القيادة العليا للثورة)، قاد معركة الجزائر بداية سنة 1956 و نهاية 1957.
4- أستشهاده:
اعتقل الشهيد بن مهيديي شهر مارس 1957 و استشهد تحت التعذيب ليلة الثالث إلى الرابع من مارس 1957، بعدأن أعطى درسا في البطولة و الصبر لجلاديه.وقبل اغتياله إبتسم البطل لجلاديه ساخرا منهم، هنا رفع بيجار يده تحية للشهيد كما لو أنه قائدا له ثم قال بعد أن يئس هو و عساكره أن يأخذوا منه اعترافا أو معلومات عن رفقائه بالرغم من العذاب الفضيع: ” لو أن لي ثلة من أمثال العربي بن مهيدي لغزوت العالم “.
الله أكبر
المجد و الخلود لشهدائنا الأبرار
وتحيا الجزائر…
رحم الله شهداء الجزائر و اسكنهم فسيح جنانه
ملاحظة: من غير الممكن التطرق إلى حياة هذا البطل التاريخي في بعض الأسطر، فهو و أمثاله يحتاجون لمجلدات.
 
توقيع السلطانة
رحم الله شهداء الجزائر و اسكنهم فسيح جنانه
 
الاحتفال بيوم الشهيد ليس بأقامة الاحتفال وزيارة مقبرة الشهداء بل بالحفاظ على امانةالشهداء وصيانة كرام امراة الشهيد واولاده
 

المواضيع المشابهة

KimoB
لماذا يوم 18 فيفري يوم وطني للشهيد ؟
المشاركات
6
المشاهدات
4K
KimoB
KimoB
العودة
Top Bottom