المكتبة القانونية للموظف ...القوانين الأساسية ..الأصناف ..الرتب ..الأجور..و كل شيء

تحية عطرة وسلاما زاكيا
راودتني فكرة إنشــــــــــاء صفحة المتكبة القانونية للموظف
و التي تشمل كل الإنشغالات القانونية و التنظيمية
من قوانين أساسية و الاصناف و الرتب و الأجور و المنح و العلاوات و غيرها
و هي كذلك تعطي صورة واضحة لكل الباحثين عن وظيفة
و هذا للإحــاطة بكل جوانب الوظيفة
☆☆☆ طريقة البحث عن جريدة معينة في موقع الجريدة الرسمية ☆☆☆
أولا إذهب الى هذا الرابط - موقع الجريدة الرسمية -
http://www.joradp.dz/HAR/Index.htm
إضغط على أيقونة " الجـرائد "
ثم ما عليك سوى تغيير السنة التي صدرت فيها الجريدة
و البحث عن رقم و تاريخ الحريدة
ثم الضغط على رمز
و تكون قد حمّلت الجريدة المقصودة
☆☆☆ قـــوانين مختلفة و هامة ☆☆☆
القانون الـمدنـي.
قانون الإجراءات الـمدنيـة والإداريـة.
القانون التجـاري.
قانون الأسـرة.
قانون الجنسـية الجزائـرية.
قانون العقوبـات.
قانون الإجراءات الجزائيـة.
قانون تنظيم السجون وإعادة الإدماج الإجتماعي للمحبوسيـن.
قانون القضاء العسكري.
قانون الانتخابـات.
قانون الجمـاعـات الإقليمية.
قانون الاستثـمـار.
قانون الصفقـات العموميـة.
قانون الإعـلام
http://www.joradp.dz/HAR/Codes.htm
☆☆☆ القانون الأساسي الـعام للوظيفة العمومية ☆☆☆
أمر رقم 06-03 ؛ مؤرّخ في 19 جمادى الثانية 1427 الموافق 15 جويلية يوليو 2006
المتضمّن القانون الأساسي الـعام للوظيفة العمومية ؛
http://www.google.dz/url?sa=t&rct=j...ioCwBA&usg=AFQjCNFuUPe3ae_jABr7LF1q_noAfWQpZQ
☆☆☆ القانون الأساسي الخاص بالموظّفين المنتميين للأسلاك المشتركة ☆☆☆
مرسوم تنفيذي رقم 08-04 مؤرّخ في 11 محرّم 1429 الموافق 19 يناير 2008
يتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظّفين المنتميين للأسلاك المشتركة في المؤسّسات والإدارات العمومية.
http://www.dgfp.gov.dz/texte/a38.pdf
☆☆☆ الشبكة الاستدلالية لمرتبات الموظفين ونظام دفع رواتبهم☆☆☆
المرسوم الرئاسى رقم 07-304 المؤرخ فى 29 سبتمبر 2007 يحدد الشبكة
الاستدلالية لمرتبات الموظفين ونظام دفع رواتبهم
http://www.4shared.com/get/D6odzsRs/____07-304_____________.html
مـــن صفحة 8 إلى صفحة 17
☆☆☆ قانون العمل الجزائري ☆☆☆
قانون رقم 90-11 المؤرخ في 26 رمضان عام 1410 الموافق 21 أبريل سنة 1990 يتعلق بعلاقات العمل،
معدل ومتمم بـ :
- قانون رقم 91-29 مؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 21 ديسمبر
سنة 1991.(<<ج.ر>> رقم 68 لسنة 1991)
- مرسوم تشريعي رقم 94-03 الموافق 11 أبريل سنة 1994.(<<ج.ر>> رقم 20 لسنة 1994)
- مرسوم تشريعي رقم 94-09 الموافق 26 مايو سنة 1994، يضمن الحفاظ على الشغل وحماية الأجراء الذين قد يفقدون عملهم بصفة لا إرادية. (<<ج.ر>> رقم 34 لسنة 1994)
- أمررقم 96-21 الموافق 09 يوليو سنة 1996.(<<ج.ر>> رقم 43 لسنة 1996)
- أمررقم 97-02 الموافق 11 يناير سنة 1997.(<<ج.ر>> رقم 3 لسنة 1997)
- أمر رقم 97-03 الموافق 11 يناير سنة 1997، يحدد المدة القانونية للعمل.(<<ج.ر>> رقم 3 لسنة 1997)
http://www.4shared.com/get/f81xiGH7/_90_-_11____.html
مـــــــــــــلاحظة = متمم و معدل -أخر تعديل 1997-
☆☆☆ القانون الخاص بمنحة الموظفين في الجنوب ☆☆☆
مرسوم تنفيذي رقم 95-300 بتاريخ 04/10/1995
يحدد الإمتيازات الخاصة بالموظفين ... العاملين في بعض ولايات الجنوب الجزائري
يحدد الإمتيازات الخاصة بالموظفين المؤهلين التابعين للدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية العاملين
في ولايات : بشار - والبيض - وورقلة - وغرداية - والنعامة - والأغواط - والوادي، وبعض البلديات التابعة لولايتي الجلفة وبسكرة،
http://www.joradp.dz/FTP/Jo-Arabe/1995/A1995058.zip
صـــفحة 8
☆☆☆القانون الأســاسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالتعليم العالي ☆☆☆
مرسوم تنفيذي رقم 10-133 المؤرخ في 20 جمادى الأولى 1431 الموافق لـ 5 ماي 2010
يتضمن القانون الأســـــاسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالتعليم العالي
http://www.joradp.dz/FTP/jo-arabe/2010/A2010031.pdf
صفحــة 4
☆☆☆القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك المكلفة بالمواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية☆☆☆
مرسوم تنفيذي رقم 11-256 ممضي في 30 يوليو 2011 وزارة الداخلية والجماعات المحلية الجريدة الرسمية عدد 42 مؤرخة في 31 يوليو 2011،
الصفحة 11 يتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالمواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية
☆☆☆القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين لأسلاك البيولوجيين في الصحة العمومية.☆☆☆
مرسوم تنفيذي رقم 11-152 ممضي في 03 أبريل 2011 وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات الجريدة الرسمية عدد 21 مؤرخة في 03 أبريل 2011،
الصفحة 13 يتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين لأسلاك البيولوجيين في الصحة العمومية.
☆☆☆القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بإدارة الغابات.☆☆☆
مرسوم تنفيذي رقم 11-127 ممضي في 22 مارس 2011 وزارة الفلاحة والتنمية الريفية الجريدة الرسمية عدد 18 مؤرخة في 23 مارس 2011،
الصفحة 12 يتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بإدارة الغابات.
☆☆☆القانون الأساسي الخاص بالموظفات المنتميات لسلك القابلات في الصحة العمومية.☆☆☆
مرسوم تنفيذي رقم 11-122 ممضي في 20 مارس 2011 وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات الجريدة الرسمية عدد 17 مؤرخة في 20 مارس 2011،
الصفحة 41 يتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفات المنتميات لسلك القابلات في الصحة العمومية.
رسوم تنفيذي رقم 11-121 ممضي في 20 مارس 2011 وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات الجريدة الرسمية عدد 17 مؤرخة في 20 مارس 2011،
الصفحة 9 يتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين لأسلاك شبه الطبيين للصحة العمومية
مرسوم تنفيذي رقم 11-106 ممضي في 06 مارس 2011 وزارة الداخلية والجماعات المحلية الجريدة الرسمية عدد 15 مؤرخة في 09 مارس 2011،
الصفحة 4 يتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالحماية المدنية.
http://www.google.dz/url?sa=t&rct=j...3oD4Ag&usg=AFQjCNExXIQyo-DwDZ2QyGcYdFEiflYeZA
مرسوم تنفيذي رقم 10-300 ممضي في 29 نوفمبر 2010 وزارة المالية الجريدة الرسمية عدد 74 مؤرخة في 05 ديسمبر 2010، الصفحة 34
يتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بأملاك الدولة والحفظ العقاري ومسح الأراضي.
مرسوم تنفيذي رقم 10-299 ممضي في 29 نوفمبر 2010 وزارة المالية الجريدة الرسمية عدد 74 مؤرخة في 05 ديسمبر 2010، الصفحة 23
يتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالإدارة الجبائية
مرسوم تنفيذي رقم 10-298 ممضي في 29 نوفمبر 2010 وزارة المالية الجريدة الرسمية عدد 74 مؤرخة في 05 ديسمبر 2010، الصفحة 11
يتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بإدارة الخزينة والمحاسبة والتأمينات.
مرسوم تنفيذي رقم 10-297 ممضي في 29 نوفمبر 2010 وزارة المالية الجريدة الرسمية عدد 74 مؤرخة في 05 ديسمبر 2010، الصفحة 3
يتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالميزانية
مرسوم تنفيذي رقم 10-322 ممضي في 22 ديسمبر 2010 وزارة الداخلية والجماعات المحلية الجريدة الرسمية عدد 78 مؤرخة في 26 ديسمبر 2010،
الصفحة 4 يتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالأمن الوطني.
مرسوم تنفيذي رقم 10-286 ممضي في 14 نوفمبر 2010 وزارة المالية الجريدة الرسمية عدد 71 مؤرخة في 24 نوفمبر 2010، الصفحة 4
يتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بإدارة الجمارك
مرسوم تنفيذي رقم 10-261 ممضي في 21 أكتوبر 2010 وزارة الموارد المائية الجريدة الرسمية عدد 64 مؤرخة في 28 أكتوبر 2010،
الصفحة 17 يتضمن المصادقة على القانون الأساسي لمستخدمي سلطة ضبط الخدمات العمومية للمياه.
مرسوم تنفيذي رقم 10-200 ممضي في 30 غشت 2010 وزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال الجريدة الرسمية عدد 51 مؤرخة في 05 سبتمبر 2010،
الصفحة 3 يتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالبريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال.
لائحة ممضي في 11 مارس 2010 مجلس الأمة الجريدة الرسمية عدد 37 مؤرخة في 09 يونيو 2010،
الصفحة 17 تتضمن القانون الأساسي الخاص لموظفي مجلس الأمة.
لائحة ممضي في 02 مارس 2010 مجلس شعبي وطني الجريدة الرسمية عدد 37 مؤرخة في 09 يونيو 2010،
الصفحة 4 تتضمن القانون الأساسي الخاص لموظفي المجلس الشعبي الوطني.
مرسوم تنفيذي رقم 10-124 ممضي في 28 أبريل 2010 وزارة الفلاحة والتنمية الريفية الجريدة الرسمية عدد 28 مؤرخة في 28 أبريل 2010،
الصفحة 7 يتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين لأسلاك الأطباء البيطريين والمفتشين البيطريين والأطباء البيطريين المتخصصين.
مرسوم تنفيذي رقم 10-77 ممضي في 18 فبراير 2010 وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات الجريدة الرسمية عدد 13 مؤرخة في 21 فبراير 2010،
الصفحة 5 يتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين لأسلاك الممارسين الطبيين المفتشين في الصحة العمومية.
مرسوم تنفيذي رقم 10-28 ممضي في 13 يناير 2010 وزارة المالية الجريدة الرسمية عدد 5 مؤرخة في 20 يناير 2010، الصفحة 14
يتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالمفتشية العامة للمالية.
مرسوم تنفيذي رقم 10-07 ممضي في 07 يناير 2010 وزارة الشباب والرياضة الجريدة الرسمية عدد 2 مؤرخة في 10 يناير 2010، الصفحة 7
يتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالشباب والرياضة
مرسوم تنفيذي رقم 09-415 ممضي في 16 ديسمبر 2009 وزارة التجارة الجريدة الرسمية عدد 75 مؤرخة في 20 ديسمبر 2009، الصفحة 20
يتضمن القانون الأساسي الخاص المطبق على الموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالتجارة.
مرسوم تنفيذي رقم 09-394 ممضي في 24 نوفمبر 2009 وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات الجريدة الرسمية عدد 70 مؤرخة في 29 نوفمبر 2009،
الصفحة 16 يتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين لسلك الممارسين الطبيين المتخصصين في الصحة العمومية.
مرسوم تنفيذي رقم 09-393 ممضي في 24 نوفمبر 2009 وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات الجريدة الرسمية عدد 70 مؤرخة في 29 نوفمبر 2009،
الصفحة 8 يتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين لأسلاك الممارسين الطبيين العامين في الصحة العمومية.
مرسوم تنفيذي رقم 09-391 ممضي في 22 نوفمبر 2009 وزارة الأشغال العمومية الجريدة الرسمية عدد 69 مؤرخة في 25 نوفمبر 2009،
الصفحة 24 يتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالأشغال العمومية
مرسوم تنفيذي رقم 09-377 ممضي في 16 نوفمبر 2009 وزارة الأشغال العمومية الجريدة الرسمية عدد 67 مؤرخة في 19 نوفمبر 2009،
الصفحة 11 يتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالديوان الوطني للإشارة البحرية.
مرسوم تنفيذي رقم 09-353 ممضي في 08 نوفمبر 2009 وزارة التضامن الوطني والأسرة والجالية الوطنية بالخارج الجريدة الرسمية عدد 64 مؤرخة في 08 نوفمبر 2009،
الصفحة 4 يتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالتضامن الوطني
مرسوم تنفيذي رقم 09-161 ممضي في 02 مايو 2009 وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات الجريدة الرسمية عدد 28 مؤرخة في 10 مايو 2009،
الصفحة 11 يتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين لسلك متصرفي مصالح الصحة.
مرسوم تنفيذي رقم 09-93 ممضي في 22 فبراير 2009 وزارة التكوين والتعليم المهنيين الجريدة الرسمية عدد 13 مؤرخة في 25 فبراير 2009،
الصفحة 3 يتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالتكوين والتعليم المهنيين
مرسوم تنفيذي رقم 08-383 ممضي في 26 نوفمبر 2008 وزارة الثقافة الجريدة الرسمية عدد 68 مؤرخة في 03 ديسمبر 2008، الصفحة 4
يتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالثقافة.
مرسوم تنفيذي رقم 08-361 ممضي في 08 نوفمبر 2008 وزارة الموارد المائية الجريدة الرسمية عدد 64 مؤرخة في 17 نوفمبر 2008،
الصفحة 10 يتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين إلى الأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالموارد المائية
مرسوم تنفيذي رقم 08-315 ممضي في 11 أكتوبر 2008 وزارة التربية الوطنية الجريدة الرسمية عدد 59 مؤرخة في 12 أكتوبر 2008،
الصفحة 3 يتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية
** معدل **
مرسوم تنفيذي رقم 08-302 ممضي في 24 سبتمبر 2008 وزارة التهيئة العمرانية والبيئة والسياحة الجريدة الرسمية عدد 56 مؤرخة في 28 سبتمبر 2008،
الصفحة 6 يتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين لسلك مفتشي السياحة
مرسوم تنفيذي رقم 08-286 ممضي في 17 سبتمبر 2008 وزارة الفلاحة والتنمية الريفية الجريدة الرسمية عدد 53 مؤرخة في 17 سبتمبر 2008
، الصفحة 5 يتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالفلاحة.
مرسوم تنفيذي رقم 08-232 ممضي في 22 يوليو 2008 وزارة التهيئة العمرانية والبيئة والسياحة الجريدة الرسمية عدد 43 مؤرخة في 30 يوليو 2008، الصفحة 3 يتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين إلى الأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالبيئة و تهيئة الإقليم.
مرسوم تنفيذي رقم 08-199 ممضي في 06 يوليو 2008 وزارة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعات التقليدية الجريدة الرسمية عدد 38 مؤرخة في 09 يوليو 2008،
الصفحة 18 يتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين إلى السلك الخاص بالإدارة المكلفة بالصناعة التقليدية
مرسوم تنفيذي رقم 08-198 ممضي في 06 يوليو 2008 وزارة الفلاحة والتنمية الريفية الجريدة الرسمية عدد 38 مؤرخة في 09 يوليو 2008،
الصفحة 11 يتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين إلى الأسلاك الخاصة بسلطة الصحة النباتية
مرسوم تنفيذي رقم 08-181 ممضي في 23 يونيو 2008 وزارة الصيد البحري والموارد الصيدية الجريدة الرسمية عدد 34 مؤرخة في 25 يونيو 2008،
الصفحة 17 يتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين إلى الأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالصيد البحري.
مرسوم تنفيذي رقم 08-167 ممضي في 07 يونيو 2008 وزارة العدل الجريدة الرسمية عدد 30 مؤرخة في 11 يونيو 2008، الصفحة 6
يتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بإدارة السجون.
مرسوم تنفيذي رقم 08-131 ممضي في 03 مايو 2008 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الجريدة الرسمية عدد 23 مؤرخة في 04 مايو 2008،
الصفحة 28 يتضمن القانون الأساسي الخاص بالباحث الدائم.
مرسوم تنفيذي رقم 08-130 ممضي في 03 مايو 2008 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الجريدة الرسمية عدد 23 مؤرخة في 04 مايو 2008،
الصفحة 18 يتضمن القانون الأساسي الخاص بالأستاذ الباحث.
مرسوم تنفيذي رقم 08-129 ممضي في 03 مايو 2008 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الجريدة الرسمية عدد 23 مؤرخة في 04 مايو 2008،
الصفحة 7 يتضمن القانون الأساسي الخاص بالأستاذ الباحث الاستشفائي الجامعي.
مرسوم تنفيذي رقم 08-05 ممضي في 19 يناير 2008 رئاسة الحكومة الجريدة الرسمية عدد 3 مؤرخة في 20 يناير 2008، الصفحة 32
يتضمن القانون الأساسي الخاص بالعمال المهنيين وسائقي السيارات والحجاب.
و إن شاء الله ستكون إضافات جديدة للموضوع
و ذلك للإلمام بكل القوانين الأساسية
في الأخير أتمنى لكم الإستفادة
و اتمنى يكون الموضوع عجبكم
و السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
أخوكم
Dj BoBo
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