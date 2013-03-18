المكتبة القانونية للموظف ...القوانين الأساسية ..الأصناف ..الرتب ..الأجور..و كل شيء



تحية عطرة وسلاما زاكيا



راودتني فكرة إنشــــــــــاء صفحة المتكبة القانونية للموظف



و التي تشمل كل الإنشغالات القانونية و التنظيمية



من قوانين أساسية و الاصناف و الرتب و الأجور و المنح و العلاوات و غيرها



و هي كذلك تعطي صورة واضحة لكل الباحثين عن وظيفة



و هذا للإحــاطة بكل جوانب الوظيفة









☆☆☆ طريقة البحث عن جريدة معينة في موقع الجريدة الرسمية ☆☆☆









أولا إذهب الى هذا الرابط - موقع الجريدة الرسمية -







http://www.joradp.dz/HAR/Index.htm



إضغط على أيقونة " الجـرائد "



ثم ما عليك سوى تغيير السنة التي صدرت فيها الجريدة



و البحث عن رقم و تاريخ الحريدة



ثم الضغط على رمز



و تكون قد حمّلت الجريدة المقصودة

أولا إذهب الى هذا الرابط - موقع الجريدة الرسمية -إضغط على أيقونة " الجـرائد "ثم ما عليك سوى تغيير السنة التي صدرت فيها الجريدةو البحث عن رقم و تاريخ الحريدةثم الضغط على رمزو تكون قد حمّلت الجريدة المقصودة





☆☆☆ قـــوانين مختلفة و هامة ☆☆☆







القانون الـمدنـي.

قانون الإجراءات الـمدنيـة والإداريـة.

القانون التجـاري.

قانون الأسـرة.

قانون الجنسـية الجزائـرية.

قانون العقوبـات.

قانون الإجراءات الجزائيـة.

قانون تنظيم السجون وإعادة الإدماج الإجتماعي للمحبوسيـن.

قانون القضاء العسكري.

قانون الانتخابـات.

قانون الجمـاعـات الإقليمية.

قانون الاستثـمـار.

قانون الصفقـات العموميـة.

قانون الإعـلام











☆☆☆ القانون الأساسي الـعام للوظيفة العمومية ☆☆☆







أمر رقم 06-03 ؛ مؤرّخ في 19 جمادى الثانية 1427 الموافق 15 جويلية يوليو 2006



المتضمّن القانون الأساسي الـعام للوظيفة العمومية ؛











المتضمّن القانون الأساسي الـعام للوظيفة العمومية ؛





☆☆☆ القانون الأساسي الخاص بالموظّفين المنتميين للأسلاك المشتركة ☆☆☆











مرسوم تنفيذي رقم 08-04 مؤرّخ في 11 محرّم 1429 الموافق 19 يناير 2008



يتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظّفين المنتميين للأسلاك المشتركة في المؤسّسات والإدارات العمومية.







http://www.dgfp.gov.dz/texte/a38.pdf



يتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظّفين المنتميين للأسلاك المشتركة في المؤسّسات والإدارات العمومية.





☆☆☆ الشبكة الاستدلالية لمرتبات الموظفين ونظام دفع رواتبهم☆☆☆













☆☆☆ قانون العمل الجزائري ☆☆☆









قانون رقم 90-11 المؤرخ في 26 رمضان عام 1410 الموافق 21 أبريل سنة 1990 يتعلق بعلاقات العمل،

معدل ومتمم بـ :

- قانون رقم 91-29 مؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 21 ديسمبر

سنة 1991.(<<ج.ر>> رقم 68 لسنة 1991)

- مرسوم تشريعي رقم 94-03 الموافق 11 أبريل سنة 1994.(<<ج.ر>> رقم 20 لسنة 1994)

- مرسوم تشريعي رقم 94-09 الموافق 26 مايو سنة 1994، يضمن الحفاظ على الشغل وحماية الأجراء الذين قد يفقدون عملهم بصفة لا إرادية. (<<ج.ر>> رقم 34 لسنة 1994)

- أمررقم 96-21 الموافق 09 يوليو سنة 1996.(<<ج.ر>> رقم 43 لسنة 1996)

- أمررقم 97-02 الموافق 11 يناير سنة 1997.(<<ج.ر>> رقم 3 لسنة 1997)

- أمر رقم 97-03 الموافق 11 يناير سنة 1997، يحدد المدة القانونية للعمل.(<<ج.ر>> رقم 3 لسنة 1997)​





☆☆☆ القانون الخاص بمنحة الموظفين في الجنوب ☆☆☆











☆☆☆القانون الأســاسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالتعليم العالي ☆☆☆





☆☆☆القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك المكلفة بالمواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية☆☆☆

☆☆☆القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين لأسلاك البيولوجيين في الصحة العمومية.☆☆☆

☆☆☆القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بإدارة الغابات.☆☆☆

☆☆☆القانون الأساسي الخاص بالموظفات المنتميات لسلك القابلات في الصحة العمومية.☆☆☆