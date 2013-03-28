((( يـــــــوم بــــــلا غـــــــد ))) هي أخر أحزاني

M3TaZ eLLMa

M3TaZ eLLMa

:: عضو بـارز ::
:: أحباب ♥ اللـمة ::
إنضم
7 مارس 2008
المشاركات
4,992
النقاط
351
((( يـــــــوم بــــــلا غـــــــد ))) هي أخر أحزاني

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اليوم أكتب حروفي وأكتب آهآتـــــــــــــــــــي وأكتب أحزانــــــــــــــــــي ...

هي أخر الاحزن وأخر الدموع وأخر الحصرى أكتبها هنااااااا .... حياة بلا دموع .. حنين بلا شوق .. نعم هي الدنيا وأه منك يا دنيااااااي اه واه واه .

رحيل بلا عودة رحيل بلا رجوع هنا تنتهـــــــــــــــــــــي أحزاني .. وكل أوجاعي .. اليوم تبدأ دموعي في تسطير صفحتي الجديدة صفحتي البيضاء كبياض الثلج .. قصف البرق والرعد يدوي في أعماقي
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يظلمها كا ظلمة الليل الداكن .. وينريها حتى لا ترى شيئا من أمامك نعم هي حياتي .. هي ذكرياتي .. هي آهآتـــــــــــــــــــي .. اه واه واه منك يا زمن . حنيني وشوقي إليك يأمي أين انت كي تمسحي دموع كبدك الذي غدر به الزمـــــــــــــــــــن واسقط كل أشرعاته في ليلة واحدة . هو((( يـــــــوم بــــــلا غـــــــد ))) ...

عدت يا يوم مولدى..
عدت يا أيها الشقى..
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الصبا ضاع من يدى..
وغزا الشيب مفرقى..
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ليت يا يوم مولدى .. كنت ((( يـــــــوم بــــــلا غـــــــد ))) ...


ليت أنى من الأزل لم أعش هذة الحياة
عشت فيها ولم أزل جاهللا أنها حياة

ليت أنى من الأزل ..
كنت روحا .. ولم أزل

ليت أنى كنت من الأزل ..روحا .. ولم أزل

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أنا عمر بلا شباب.. بلا شباب
وحياة بلا ربيع..بلا ربيع

أشترى الحب بالعذاب..
أشترى..
فمن يبيع.. من يبيع..

أنا وهم .. أنا وهم
أنا سراب..

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أه وأه وأه من هاته الكلماااااااااااااااااااات قطعتني اشلاء وأشلاء اه منك يا فريد الاطرش غنيتها في زمنك زمن الاحلام وكأنك ارسلتها إليا أه منك يا غدر زمن اه ...

مهما كتبت وكتبت فلن أقوووووول ما يجول في قلبي هي حياتي هي أحزاني ...

في ليلة من ليالي الشتاء القاسية .. ظهرة نورا صغيرا إلى هذه الحياة القاسية لا يعرف ما ينتظره من أوجااااع وأحززززان وأهاااااات ...
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إنطفأت شمعة من شموعه التي كانت أن تنير عليه حياته لكن شاءت الاقدار أن تحرمه من حنان وعطف وحب وسعادة وهناء وكل شيء في هاته الدنيا ...وهو لا يعرف شيء قدره أنه طفل يبكي للأول مرة في حياته لأنها دقائقه الاولى في هاته الحياة . ولا يعلم بأنه يبكي على حصرة والدته وكأنه أحس بموتها ومغادرتها له ..

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وكبرة هاته الشمعة وهي تنير وتربت في أحضان أم غير أمه .. لأنه كان يسئل ويبكي لماذا لست كباقي الاطفال لأتلذذ روعة حنان الام .. وكثرت أسئلته حتى خاف عليه الاب من الانهيار فصارحه بالحقيقة المرة الحقيقة التعيسة الحقيقة التي غيرت مجرى حياته وهو في سن لا يقاوم شيء .

اصبحت الوحدة هي عنوانه والاحزان هي ألقابه الدموع هي أوجاعه وتمضي الايام وتمضي الليالي وتمضي الشهور وتمضي السنين ويكبر هذا الفتا يوم بعد يوم والاحزان لا تفراقه ابدا ابدا ابدا ...

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وبعد سنين اصبح لهذا الفتا إخوة بدأت الحياة تنير له قلبه من جديد فقد اصبح اخ الاكبر لبنتين صغيرتين وكم كان يحبهم حبا لا يوصف لأنهم أنارا له دربه الذي ضاع منه في أيامه الخوالي ...
واصبح همه الوحيد هو اسعادهم بكل شيء فلا يرفض لهم طلب ابدا ابدا ابدا .. وحلمه يكبر ويكبر وسنين عذابه تزووول رويدا رويدا لكن في يوما مشؤووووووووم في يوم لهيب في يوم جارخ وقاسي جدا جدا جدا وهو في عمله ينتظر بلهفة العودة إليهم حتى يأتي إليه خبرا يصعقه كصعقة البرق وقصف الرعد يااااااااااااااه شمعتنان انطفأة نورهم مع الشمعة الكبيرة المتبقية له في حياته ياااه ويسقط ارضا وتعود له ذكريات الماضي الاليم ذكريات دموع الحزن والاهات ...

بالله عليكم من يتحمل كل هذه الاحزااان ..

ويعود الزمن من جديد ليذكره بأحزانه بأخاته ويخبره بأنه ((( يـــــــوم بــــــلا غـــــــد ))) .

اصبح وحيدا في دنيا جديدة لا يعرف منها شيء .. ولم يعد يريد شيء اسودت الدنيا في وجهه لأنه خسر كل شموع التي عنده والتي كانت تنير دربه نعم هي الدنيا أطعمته العذاب وحزن وألم من الفراق الاحبة يااااااااااااه من أياااام عسيرة ...واه منك يا زمن اه واه واه ...


وتمر السنين والسنين وهذا الفتا يكافح من أجل أن ينسى ماضيه لكن دون جدوى هي الحياة هي المعناة هي المأسات ... ورغم كل هذا استطع ولو ان يخطوا بعيدا ولو بالقليل من الخطوات من هذه الاحزان حتى أظائت في قلبه شمعة جديدة ادخلته دنيا الاحلام ودنيا النسيان وهاته الشمعة لاحظته بأنه حزين ومهموم ووو ...

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فما كان عليه إلا بمصارحتها بحكايته الاليمة والصعبة جدااا فلم تتمالك نفسها من شدة البكاء على حصرته ومعناته وقساوة الدنيا عليه وحولت الشمعة أن تخرجه من ظلاماته وأحزانه بكل الطرق لكن للأيام كلمااات .. رغم كل هذا حربت من أجل اسعاده اجهدت روحها من اجله ومن أجل شيء واحد فقط سعادته لكنه لا يتقبل الامر..

تمر عليه الايام وحلمه يكبر وهو تغلب على مصاعب الدنيا وأحزان الماضي لأن شمعة تنيره دائما وفي كل شيء وبعد سنين اسطتعت أن تنسيه همومه وان تعطيه أمل كبير في الحياة رغم كل هذا يميل دائما لأحزانه وتتغلب عليه رغم كل مجهودات من هاته الشمعة التي تستحق كل التقدير على جهدها ومعناتها .. وطول انتظارها له ...

وتمر سنين وتبعدهم الايام لكن القدر لم ينساهم وجمعهم مرة أخرى .

أتعلموووون ماذا سأكمل لكم نعم متشوقوون لأخر الكلام ..
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وجدته لم يتغير ابدا ابدا ابدا وكأنها لم تظهر في حياته نهائيا ورغم كل هذا فأعادت كل ما بدات به من قبل فحولت وحولت وحولت قدر مستطاعها أن تخرجه من محنته ونسان الماضي ..ويحصرااااتاااه عليه ..

لم يتغير ولم يبادر بتغير ابدا بل كان يهرب من كل أسئلة ويخشى كل الاسئلة لأنه يعرفها لكن لا يعرف اجابتها

مسكين انت يا هذا هي عادت لك رغم كل معناتها رغم تضحيتها من أجب اسعادك لكنك وأقولها لك بكل صراحة انت اناني جدا جدا عليها فهي لا تستحق منك كل هذا تذكر فقط بأنها أخر شمعة لك ..

وشمعة تذبل يوما بعد يوم ويتناقص نورها عليه شيء فشيء وهو لا يبالي لأنه حبيس احزانه فكيف لا يخرج من زنزانته ومفتحها فقووود ..

وتمر سنين وسنين وتعود مرة اخرى هاته الشمعة يااااااااه كم انت رائعة كم انت جاادة كم انت صادقة اسئلك أيتها الشمعة بالله عليك ان تجيبيني من أين لك هذا القلب الكبير ..

أتعلمون ههههه صدقوووني أنا وأعوذ بالله من كلمة انا اذهلت لا بل تقهقرت لأنه لم يتغير هو هو مزال حبيس احزانه .. لا تلموووه بالله عليكم فعقدته كبيرة وفراقه لأعز ما يملك اسقطه وادخله في دوامة لن يخرج منها ابدا ابدا ابدا .

رغم كل هذا لكن الشمعة مزالت تنير وتصر على مواصلت دربها ومشوارها لنهاية سبحان الله لم أجد كلمات راقية لكي اجازيها .. وأكملت مشوارها لا بل بدأت في معاتبته على كل شيء لربما تخرج بنتيجة استعملت كل الوسائل لكن لا حياة لمن تنادي اتعلمون لقد ادخلها في دوامة لم تستطع الخروج منها لا بل حبسها هي ايضا في أحزانه وأصبحت مثله صورة تبق الاصل ..

هي المعاناة بالمعنى الحقيقي ..

وتمر شهر عديدة وتعود الشمعة من جديد ياااااااااه آلا تتعبين آلا تعرفين اليأس .. قف أيها الكاتب أنا من يريد أن يكمل عنك .. تكلمت وتكلمت اتركني أقول أخر الكلام .

سيدي ويا حبيبي ويا عشقي الاول ويا من أوهبته كل ما املك من مشاعر وأحاسيس وأهات وأحزان لم أعد إليك عدة لوداعك

الوداع الاخير ...:(


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سامحني وأعذرني عدت اليوم لأقول لك أنا الان زوجة لرجل أخر فلا تحزن رغم أني أعلم أنك ستتدمر لكن ما عساي أن أفعل .. انت لن تتغير ولم تبادر بتغير ونتظرتك سنين وسنين دون جدوى .فسامجني لأني حظرت اليوم لأقول لك وداعا يأعز ناس عندي ...

سيدتي الكريمة لم اجد ما أعبره لك لكن أقول لك شيء واحد فقط ونعم ناس وتربية انت تستحقين كل التقدير على كل شيء فمضي لحياك الجديد علك تتناسي أحزانك انت ايظا ...

كم كان هذا الخبر كصاعقة ياااه عادت الاحزان والاوجاع من جديد وأخر الشموع تنطفأ من جديد في حياته أقووول لك نعم لن تخرج من دومتك ابدا ابدا ابدا.

اتريد ان تقول كلمة بالله عليك .

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أقول هي حكاية لها بداية ونهاية واليوم كتبت خاطرة ((( يـــــــوم بــــــلا غـــــــد )))..

هي أخر أحزاني.....

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تمت الموافقة

عشق هو اكبر واخلص عشق
حب امي وحبيبتي الاولي صنعتني بداخلها واخرجتني بتعب واحتضنتني بحنان
ربتني في عز وكبرتني بود ولم تتركني قط

فان ضاعت ضاعت الدنيا واسود كل شيئ
يا عاثر الحظ لا تبتأس ولتعلم ان لديك رب كريم وما اخذ الا لحكمة وما اعطاك الا لرحمة
ما اقسي الحزن الحزين حين يعجز القلب علي نطق اجابات كثيرة في اماكن مناسبة
هناك تسأم الاحبة والصحبة ويرحلون ويتركونك في دوامة
ليس ذنبهم ولا ذنبك بل ذنب حزنك الحزين

بارك الله فيك
 
يوم بلا غد عنوان مؤثر لسنفونية حزينة الاقاع
حسبكـ اخي فالحزن صديق وفي فلا تجعله خليلكـ بل جاهده واطرده من قلبكـ فأراكـ اصبحتـ اسيره وحملتـ غيره ألام فراقكـ
دمعتـ عيناي وانا اتتبع قصتكـ حقا لم اجد مااقول
سلامي
 
قال يونس الصديق:
تمت الموافقة

عشق هو اكبر واخلص عشق
حب امي وحبيبتي الاولي صنعتني بداخلها واخرجتني بتعب واحتضنتني بحنان
ربتني في عز وكبرتني بود ولم تتركني قط

فان ضاعت ضاعت الدنيا واسود كل شيئ
يا عاثر الحظ لا تبتأس ولتعلم ان لديك رب كريم وما اخذ الا لحكمة وما اعطاك الا لرحمة
ما اقسي الحزن الحزين حين يعجز القلب علي نطق اجابات كثيرة في اماكن مناسبة
هناك تسأم الاحبة والصحبة ويرحلون ويتركونك في دوامة
ليس ذنبهم ولا ذنبك بل ذنب حزنك الحزين

بارك الله فيك
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سيدي الكريم وأخي الفاظل يونس

شكرا وألف شكر على مرورك الكريم الذي زاد الصفحة جمالا

لقد أعطرتها بحروفك الراقية والمعاني الكبيرة

لم أجد ما أعبر لكي اعطيك حقك يا طيب

فتقبل شكري وكل تقديري إليك

يعطيك العافية​
 
قال حنين الروح+:
حزينة لكن معبرة ورائعة
مشكور اخي كمال
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سيدتــــــــــــــي الكريمة -- حنين -- وأخت الطيبة

مرورك هو الاروع على خربشاتي البسيطة

--الحياة دمعة وإبتسامة كما يقلون--

يعطيك العافية

تقبلي شكري وتقديري إليك


موفقـــــــــــــــــة
 
قال °Nina Dz°:
يوم بلا غد عنوان مؤثر لسنفونية حزينة الاقاع
حسبكـ اخي فالحزن صديق وفي فلا تجعله خليلكـ بل جاهده واطرده من قلبكـ فأراكـ اصبحتـ اسيره وحملتـ غيره ألام فراقكـ
دمعتـ عيناي وانا اتتبع قصتكـ حقا لم اجد مااقول
سلامي
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مرحبا بأخت الطيبة والغالية نينــــــــا

هذا شرف لي أن تمري على خرباشتي البسيطة وان تعطريها بكلامك الراقي جدا

سيدتـــــــــــي الفاظلة لم أجد حروفا تناسب حروفك لأني قلمي يجف عند نقطة الجمال دائما

لقد اسعدنـــــــــي تواجدك في صفحتي هذه وكما قلت لك هذا شرف لي ان تمر صاحبة القلم الذهبي

فقبلي مني كل الشكر والتقدير إليك

يعطيك العافية أختاااه الطيبة
 
قال عفاف الجزائرية:
لي عودة لهذا الصرح لقراءته بتمعن لكي لا اظلم حتى حرف سربته فيه
عائدة ..
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مرحبا بمشرفتنا الطيبة عفاف

شكرا على مرورك الطيب

لقد اسعدني تواجدك هنا يا طيبة


وعلى راحتك يا طيبة

يعطيك العافية

وتقبلي شكري وتقديري إليك
 
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ويرتدي الصباح لون النقاء بعد عتمة الليل ، فيبث أنفاسه بِـ نسمات تنفث في الروح أملاً بأن القادم أجمل .. قد تبكي بكاء المضطر وتنام .. والله لاينام عن تدبير أمورك .. تمهل! (إنه يدبر لك في الغيب أمورا لوعلمتها لبكيت فرحا)

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فاستعن بالله يا أخي واصبر فان الصبر من صفات المؤمنين وان الابتلاء لا يكون الا على من يحبهم الله تعالى
فاصبر يا أخي وابتسم فهده الحياة نعبرها كعابري سبيل فقط فيها آلام وأحزان وكلها تزول فاصبر وادكر الله فبدكر الله تطمان القلوب
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مرحبا بيك أختي الطيبة salsabil4ever

وشكرا على ردك القيم والرائع والجميل والمحفز

يعجز القلم عن الرد عليك والله

يعطيك العافية

ومنورة خربشاتي يا طيبة


تقبلي شكري وتقديري

 
خاطرتك ظلمات من الحزن و الأسى.
تأوّهات على دنيا فانية.
يمكن للإنسان أن يجعل حياته مشرقة فقط عندما يكون صاحب همة.
لكل إنسان سقطات و اللبيب الذي يصمد و ينهض.
فقدان الأحبة لا يعني أبدا أنها نهاية الطريق ،و التغلف بالحزن قد يوردك المهالك ،و قد تغيب عنك نقطة البداية.
أعتب عليك كثيراً ،تركتنا في دوامة من الحزن.
 
ان الله ادا احب عيدا ابتلاه ..

اخي لا تحزن ..

كن مثلي ولا تحزن ..عش كل لحظة بحلوها ومرها ..ولا تهتم..

كلمات اثرت في ..شكرا اخي معتز..بارك الله فيك.تساتاهل تقييم​
 
السلام عليكم
اخي الغالي كمال
كلماتك مؤثرة تحكي حكاية انسان عانى الكثير في هذه الدنيا
ولكن كن واثقا اخي كمال
الانسان مهما تعب مهما تعذب في هذه الدنيا كل هذا يزيده قوة وعزيمة لمواصلة العيش
هذه هي الدنيا وماهي الا امتحان من الله تعالى
الصبر ثم الصبر والصبر مفتاح الفرج

بارك الله فيك اخي الغالي كمـال
 
قال lilia mess:
لي عودة لخاطرتك...ان شاء الله لي ذلك....
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مرحبا بيك أخت الطيبة ليلى

منورة الخاطرة المتواضعة

ومرحبا بيك في أي وقت ردي ردي يا طيبة المجال مفتوح لك يا طيبة


تقبلي شكري وتقديري


يعطيك العافية​
 
قال الورد الندي:
خاطرتك ظلمات من الحزن و الأسى.
تأوّهات على دنيا فانية.
يمكن للإنسان أن يجعل حياته مشرقة فقط عندما يكون صاحب همة.
لكل إنسان سقطات و اللبيب الذي يصمد و ينهض.
فقدان الأحبة لا يعني أبدا أنها نهاية الطريق ،و التغلف بالحزن قد يوردك المهالك ،و قد تغيب عنك نقطة البداية.
أعتب عليك كثيراً ،تركتنا في دوامة من الحزن.
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أولا نرحب بخويا لعزيز في صفحتك يا طيب

وثانيا نقلك عاتب خوك كما تحب يا طيب

ثالث شيء حبيت نقلك هذه خرباشات الماضي يا طيب يعني لازم الانسان يحكي شوي واش في قلبوا
لكي ينسى همومه وأحزانه

ورابع شيء هو

أني عجزت وعجزت أمام ردك ولم أجد ما أعبر لك لأن قلم سقط مني ولم يستطع رد عليك وعلى كلماتك الرائعة والجميلة والمحفزة

فأقول لك بارك الله فيك

ويعطيك العافية


وتقبل شكري وتقديري
 
الاحزان...يحلو لها ان تعيش بيننا
تكون الهواء...و الحياة...
لا هم لها الا ان تقتات من دموعنا و حسراتنا
وان تقودنا دائما الى العتمة
الاحزان اخت...الكآبة
يجمدان الفرح و يرسلان بدلا عن ذلك
الالم...و التعاسة...
تريد الاحزان ان تعشش داخل قلوبنا
فتطبق على انفاسنا...فلا نرى من هذا العالم الا السواد
ونبقى حبيسي الماضي...الذكريات....
بينما الحياة تسافر بعيدة عن اناملنا...

ربما تغرقنا الاحزان بين امواجها المتلاطمة حينامن الزمن
و لكن ...دائما اقول انه في نهاية كل نفق هناك ضوء
هناك بصيص امل...هناك حياة تنتظرنا
بكل ما حملت من الوان
فرحها وتعاستها....هناك حياة يجب علينا ان نعيش اوقاتها..
ثوانيها...دقائقها...ساعاتها...
فلما لا نرضى بما قسمه الله لنا
و نرضى بقضاءه و حكمته...
خاطرتك جد حزينة....يسكنها الاسى...و الحزن....اثرت في نفوسنا جميعا...وها نحن نشد على يدك جميعا
علنا نستطيع ان نريك الوجه الجميل لهذه الحياة....سلمت اناملك لكل حرف حطته هنا...
و اتمنى ان تطرق السعادة حياتك...عاجلا
 
قال فتاة حساسة:
ان الله ادا احب عيدا ابتلاه ..

اخي لا تحزن ..

كن مثلي ولا تحزن ..عش كل لحظة بحلوها ومرها ..ولا تهتم..

كلمات اثرت في ..شكرا اخي معتز..بارك الله فيك.تساتاهل تقييم​
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أخت الطيبة فتاة حساسة

أول شيء نشكرك على مرورك الجميل الذي زاد الصفحة إشراقا

وشكرا على ردك القيم وعلى التقيم

لقد اسعدني تواجدك في خرباشتي البسيطة

وريعطيك العافية


وتقبلي شكري وتقديري
 
قال إحســاس بــراءة:
السلام عليكم
اخي الغالي كمال
كلماتك مؤثرة تحكي حكاية انسان عانى الكثير في هذه الدنيا
ولكن كن واثقا اخي كمال
الانسان مهما تعب مهما تعذب في هذه الدنيا كل هذا يزيده قوة وعزيمة لمواصلة العيش
هذه هي الدنيا وماهي الا امتحان من الله تعالى
الصبر ثم الصبر والصبر مفتاح الفرج

بارك الله فيك اخي الغالي كمـال
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أخت الطيبة إحساس براءة

لقد اسعدني جدا تواجدك في صفحتي البسيطة أيتها الطيبة والغالية

هي الحياة بحلاوتها ومرارها والحياة دمعة وابتسامة

سيدتي الطيبة

صدقيني لم أجد ما أعبر لك

القلم جف أمام روعة ردك

لهذا أقول لك

يعطيك العافية ومشكورة على مرورك الرائع

تقبلي شكري وتقديري
 
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