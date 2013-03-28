((( يـــــــوم بــــــلا غـــــــد ))) هي أخر أحزاني



حروفي وأكتب آهآتـــــــــــــــــــي وأكتب

الدموع وأخر الحصرى أكتبها هنااااااا .... حياة بلا دموع

نعم هي الدنيا وأه منك

رحيل بلا عودة رحيل بلا رجوع هنا تنتهـــــــــــــــــــــي أحزاني .. وكل أوجاعي .. اليوم تبدأ دموعي في



يظلمها كا ظلمة الليل الداكن .. وينريها حتى لا ترى شيئا من أمامك نعم هي حياتي .. هي ذكرياتي .. هي آهآتـــــــــــــــــــي .. اه واه واه منك يا زمن . حنيني وشوقي إليك يأمي أين انت كي تمسحي دموع كبدك الذي غدر به الزمـــــــــــــــــــن واسقط كل أشرعاته في ليلة واحدة . هو

((( يـــــــوم بــــــلا غـــــــد ))) ...



الصبا ضاع من يدى..

وغزا الشيب مفرقى.

((( يـــــــوم بــــــلا غـــــــد )))





ليت أنى من الأزل لم أعش هذة الحياة

عشت فيها ولم أزل جاهللا أنها حياة



ليت أنى من الأزل ..

كنت روحا .. ولم أزل





أنا عمر بلا شباب.. بلا شباب

وحياة بلا ربيع..بلا ربيع



أشترى الحب بالعذاب..

أشترى.



أه وأه وأه من هاته الكلماااااااااااااااااااات قطعتني اشلاء وأشلاء اه منك يا فريد الاطرش غنيتها في زمنك زمن الاحلام وكأنك ارسلتها إليا أه منك يا غدر زمن اه ...



مهما كتبت وكتبت فلن أقوووووول ما يجول في قلبي هي حياتي هي أحزاني ...





إنطفأت شمعة من شموعه التي كانت أن تنير عليه حياته لكن شاءت الاقدار أن تحرمه من حنان وعطف وحب وسعادة وهناء وكل شيء في هاته الدنيا ...وهو لا يعرف شيء قدره أنه طفل يبكي للأول مرة في حياته لأنها دقائقه الاولى في هاته الحياة . ولا يعلم بأنه يبكي على حصرة والدته وكأنه أحس بموتها ومغادرتها له ..





اصبحت الوحدة هي عنوانه والاحزان هي ألقابه الدموع هي أوجاعه وتمضي الايام وتمضي الليالي وتمضي الشهور وتمضي السنين ويكبر هذا الفتا يوم بعد يوم والاحزان لا تفراقه ابدا ابدا ابدا ...



وبعد سنين اصبح لهذا الفتا إخوة بدأت الحياة تنير له قلبه من جديد فقد اصبح اخ الاكبر لبنتين صغيرتين وكم كان يحبهم حبا لا يوصف لأنهم أنارا له دربه الذي ضاع منه في أيامه الخوالي ...

واصبح همه الوحيد هو اسعادهم بكل شيء فلا يرفض لهم طلب ابدا ابدا ابدا .. وحلمه يكبر ويكبر وسنين عذابه تزووول رويدا رويدا لكن في يوما مشؤووووووووم في يوم لهيب في يوم جارخ وقاسي

جدا جدا جدا وهو في عمله ينتظر بلهفة العودة إليهم حتى يأتي إليه خبرا يصعقه كصعقة البرق وقصف الرعد يااااااااااااااه شمعتنان انطفأة نورهم مع الشمعة الكبيرة المتبقية له في حياته ياااه ويسقط ارضا وتعود له ذكريات الماضي الاليم ذكريات دموع الحزن والاهات ...



بالله عليكم من يتحمل كل هذه الاحزااان ..



((( يـــــــوم بــــــلا غـــــــد ))) .





وتمر السنين والسنين وهذا الفتا يكافح من أجل أن ينسى ماضيه لكن دون جدوى هي الحياة هي المعناة هي المأسات ... ورغم كل هذا استطع ولو ان يخطوا بعيدا ولو بالقليل من الخطوات من هذه الاحزان حتى أظائت في قلبه شمعة جديدة ادخلته دنيا الاحلام ودنيا النسيان وهاته الشمعة لاحظته بأنه حزين ومهموم ووو ...







فما كان عليه إلا بمصارحتها بحكايته الاليمة والصعبة جدااا فلم تتمالك نفسها من شدة البكاء على حصرته ومعناته وقساوة الدنيا عليه وحولت الشمعة أن تخرجه من ظلاماته وأحزانه بكل الطرق لكن للأيام كلمااات .. رغم كل هذا حربت من أجل اسعاده اجهدت روحها من اجله ومن أجل شيء واحد فقط سعادته لكنه لا يتقبل الامر..





وتمر سنين وتبعدهم الايام لكن القدر لم ينساهم وجمعهم مرة أخرى .



أتعلموووون ماذا سأكمل لكم نعم متشوقوون لأخر الكلام ..

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وجدته لم يتغير ابدا ابدا ابدا وكأنها لم تظهر في حياته نهائيا ورغم كل هذا فأعادت كل ما بدات به من قبل فحولت وحولت وحولت قدر مستطاعها أن تخرجه من محنته ونسان الماضي ..ويحصرااااتاااه عليه ..



لم يتغير ولم يبادر بتغير ابدا بل كان يهرب من كل أسئلة ويخشى كل الاسئلة لأنه يعرفها لكن لا يعرف اجابتها





وتمر سنين وسنين وتعود مرة اخرى هاته الشمعة يااااااااه كم انت رائعة كم انت جاادة كم انت صادقة اسئلك أيتها الشمعة بالله عليك ان تجيبيني من أين لك هذا القلب الكبير ..



أتعلمون ههههه صدقوووني أنا وأعوذ بالله من كلمة انا اذهلت لا بل تقهقرت لأنه لم يتغير هو هو مزال حبيس احزانه .. لا تلموووه بالله عليكم فعقدته كبيرة وفراقه لأعز ما يملك اسقطه وادخله في دوامة لن يخرج منها ابدا ابدا ابدا .





سيدي ويا حبيبي ويا عشقي الاول ويا من أوهبته كل ما املك من مشاعر وأحاسيس وأهات وأحزان لم أعد إليك عدة لوداعك



الوداع الاخير ...





سيدتي الكريمة لم اجد ما أعبره لك لكن أقول لك شيء واحد فقط ونعم ناس وتربية انت تستحقين كل التقدير على كل شيء فمضي لحياك الجديد علك تتناسي أحزانك انت ايظا ...



كم كان هذا الخبر كصاعقة ياااه عادت الاحزان والاوجاع من جديد وأخر الشموع تنطفأ من جديد في حياته أقووول لك نعم لن تخرج من دومتك ابدا ابدا ابدا.



((( يـــــــوم بــــــلا غـــــــد )))..



هي أخر أحزاني