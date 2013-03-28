M3TaZ eLLMa
:: عضو بـارز ::
:: أحباب ♥ اللـمة ::
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((( يـــــــوم بــــــلا غـــــــد ))) هي أخر أحزاني
اليوم أكتب حروفي وأكتب آهآتـــــــــــــــــــي وأكتب أحزانــــــــــــــــــي ...
هي أخر الاحزن وأخر الدموع وأخر الحصرى أكتبها هنااااااا .... حياة بلا دموع .. حنين بلا شوق .. نعم هي الدنيا وأه منك يا دنيااااااي اه واه واه .
رحيل بلا عودة رحيل بلا رجوع هنا تنتهـــــــــــــــــــــي أحزاني .. وكل أوجاعي .. اليوم تبدأ دموعي في تسطير صفحتي الجديدة صفحتي البيضاء كبياض الثلج .. قصف البرق والرعد يدوي في أعماقي
يظلمها كا ظلمة الليل الداكن .. وينريها حتى لا ترى شيئا من أمامك نعم هي حياتي .. هي ذكرياتي .. هي آهآتـــــــــــــــــــي .. اه واه واه منك يا زمن . حنيني وشوقي إليك يأمي أين انت كي تمسحي دموع كبدك الذي غدر به الزمـــــــــــــــــــن واسقط كل أشرعاته في ليلة واحدة . هو((( يـــــــوم بــــــلا غـــــــد ))) ...
عدت يا يوم مولدى..
عدت يا أيها الشقى..
الصبا ضاع من يدى..
وغزا الشيب مفرقى..
ليت يا يوم مولدى .. كنت ((( يـــــــوم بــــــلا غـــــــد ))) ...
ليت أنى من الأزل لم أعش هذة الحياة
عشت فيها ولم أزل جاهللا أنها حياة
ليت أنى من الأزل ..
كنت روحا .. ولم أزل
ليت أنى كنت من الأزل ..روحا .. ولم أزل
أنا عمر بلا شباب.. بلا شباب
وحياة بلا ربيع..بلا ربيع
أشترى الحب بالعذاب..
أشترى..
فمن يبيع.. من يبيع..
أنا وهم .. أنا وهم
أنا سراب..
أه وأه وأه من هاته الكلماااااااااااااااااااات قطعتني اشلاء وأشلاء اه منك يا فريد الاطرش غنيتها في زمنك زمن الاحلام وكأنك ارسلتها إليا أه منك يا غدر زمن اه ...
مهما كتبت وكتبت فلن أقوووووول ما يجول في قلبي هي حياتي هي أحزاني ...
في ليلة من ليالي الشتاء القاسية .. ظهرة نورا صغيرا إلى هذه الحياة القاسية لا يعرف ما ينتظره من أوجااااع وأحززززان وأهاااااات ...
إنطفأت شمعة من شموعه التي كانت أن تنير عليه حياته لكن شاءت الاقدار أن تحرمه من حنان وعطف وحب وسعادة وهناء وكل شيء في هاته الدنيا ...وهو لا يعرف شيء قدره أنه طفل يبكي للأول مرة في حياته لأنها دقائقه الاولى في هاته الحياة . ولا يعلم بأنه يبكي على حصرة والدته وكأنه أحس بموتها ومغادرتها له ..
وكبرة هاته الشمعة وهي تنير وتربت في أحضان أم غير أمه .. لأنه كان يسئل ويبكي لماذا لست كباقي الاطفال لأتلذذ روعة حنان الام .. وكثرت أسئلته حتى خاف عليه الاب من الانهيار فصارحه بالحقيقة المرة الحقيقة التعيسة الحقيقة التي غيرت مجرى حياته وهو في سن لا يقاوم شيء .
اصبحت الوحدة هي عنوانه والاحزان هي ألقابه الدموع هي أوجاعه وتمضي الايام وتمضي الليالي وتمضي الشهور وتمضي السنين ويكبر هذا الفتا يوم بعد يوم والاحزان لا تفراقه ابدا ابدا ابدا ...
وبعد سنين اصبح لهذا الفتا إخوة بدأت الحياة تنير له قلبه من جديد فقد اصبح اخ الاكبر لبنتين صغيرتين وكم كان يحبهم حبا لا يوصف لأنهم أنارا له دربه الذي ضاع منه في أيامه الخوالي ...
واصبح همه الوحيد هو اسعادهم بكل شيء فلا يرفض لهم طلب ابدا ابدا ابدا .. وحلمه يكبر ويكبر وسنين عذابه تزووول رويدا رويدا لكن في يوما مشؤووووووووم في يوم لهيب في يوم جارخ وقاسي جدا جدا جدا وهو في عمله ينتظر بلهفة العودة إليهم حتى يأتي إليه خبرا يصعقه كصعقة البرق وقصف الرعد يااااااااااااااه شمعتنان انطفأة نورهم مع الشمعة الكبيرة المتبقية له في حياته ياااه ويسقط ارضا وتعود له ذكريات الماضي الاليم ذكريات دموع الحزن والاهات ...
بالله عليكم من يتحمل كل هذه الاحزااان ..
ويعود الزمن من جديد ليذكره بأحزانه بأخاته ويخبره بأنه ((( يـــــــوم بــــــلا غـــــــد ))) .
اصبح وحيدا في دنيا جديدة لا يعرف منها شيء .. ولم يعد يريد شيء اسودت الدنيا في وجهه لأنه خسر كل شموع التي عنده والتي كانت تنير دربه نعم هي الدنيا أطعمته العذاب وحزن وألم من الفراق الاحبة يااااااااااااه من أياااام عسيرة ...واه منك يا زمن اه واه واه ...
وتمر السنين والسنين وهذا الفتا يكافح من أجل أن ينسى ماضيه لكن دون جدوى هي الحياة هي المعناة هي المأسات ... ورغم كل هذا استطع ولو ان يخطوا بعيدا ولو بالقليل من الخطوات من هذه الاحزان حتى أظائت في قلبه شمعة جديدة ادخلته دنيا الاحلام ودنيا النسيان وهاته الشمعة لاحظته بأنه حزين ومهموم ووو ...
فما كان عليه إلا بمصارحتها بحكايته الاليمة والصعبة جدااا فلم تتمالك نفسها من شدة البكاء على حصرته ومعناته وقساوة الدنيا عليه وحولت الشمعة أن تخرجه من ظلاماته وأحزانه بكل الطرق لكن للأيام كلمااات .. رغم كل هذا حربت من أجل اسعاده اجهدت روحها من اجله ومن أجل شيء واحد فقط سعادته لكنه لا يتقبل الامر..
تمر عليه الايام وحلمه يكبر وهو تغلب على مصاعب الدنيا وأحزان الماضي لأن شمعة تنيره دائما وفي كل شيء وبعد سنين اسطتعت أن تنسيه همومه وان تعطيه أمل كبير في الحياة رغم كل هذا يميل دائما لأحزانه وتتغلب عليه رغم كل مجهودات من هاته الشمعة التي تستحق كل التقدير على جهدها ومعناتها .. وطول انتظارها له ...
وتمر سنين وتبعدهم الايام لكن القدر لم ينساهم وجمعهم مرة أخرى .
أتعلموووون ماذا سأكمل لكم نعم متشوقوون لأخر الكلام ..
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وجدته لم يتغير ابدا ابدا ابدا وكأنها لم تظهر في حياته نهائيا ورغم كل هذا فأعادت كل ما بدات به من قبل فحولت وحولت وحولت قدر مستطاعها أن تخرجه من محنته ونسان الماضي ..ويحصرااااتاااه عليه ..
لم يتغير ولم يبادر بتغير ابدا بل كان يهرب من كل أسئلة ويخشى كل الاسئلة لأنه يعرفها لكن لا يعرف اجابتها
مسكين انت يا هذا هي عادت لك رغم كل معناتها رغم تضحيتها من أجب اسعادك لكنك وأقولها لك بكل صراحة انت اناني جدا جدا عليها فهي لا تستحق منك كل هذا تذكر فقط بأنها أخر شمعة لك ..
وشمعة تذبل يوما بعد يوم ويتناقص نورها عليه شيء فشيء وهو لا يبالي لأنه حبيس احزانه فكيف لا يخرج من زنزانته ومفتحها فقووود ..
وتمر سنين وسنين وتعود مرة اخرى هاته الشمعة يااااااااه كم انت رائعة كم انت جاادة كم انت صادقة اسئلك أيتها الشمعة بالله عليك ان تجيبيني من أين لك هذا القلب الكبير ..
أتعلمون ههههه صدقوووني أنا وأعوذ بالله من كلمة انا اذهلت لا بل تقهقرت لأنه لم يتغير هو هو مزال حبيس احزانه .. لا تلموووه بالله عليكم فعقدته كبيرة وفراقه لأعز ما يملك اسقطه وادخله في دوامة لن يخرج منها ابدا ابدا ابدا .
رغم كل هذا لكن الشمعة مزالت تنير وتصر على مواصلت دربها ومشوارها لنهاية سبحان الله لم أجد كلمات راقية لكي اجازيها .. وأكملت مشوارها لا بل بدأت في معاتبته على كل شيء لربما تخرج بنتيجة استعملت كل الوسائل لكن لا حياة لمن تنادي اتعلمون لقد ادخلها في دوامة لم تستطع الخروج منها لا بل حبسها هي ايضا في أحزانه وأصبحت مثله صورة تبق الاصل ..
هي المعاناة بالمعنى الحقيقي ..
وتمر شهر عديدة وتعود الشمعة من جديد ياااااااااه آلا تتعبين آلا تعرفين اليأس .. قف أيها الكاتب أنا من يريد أن يكمل عنك .. تكلمت وتكلمت اتركني أقول أخر الكلام .
سيدي ويا حبيبي ويا عشقي الاول ويا من أوهبته كل ما املك من مشاعر وأحاسيس وأهات وأحزان لم أعد إليك عدة لوداعك
الوداع الاخير ...
سامحني وأعذرني عدت اليوم لأقول لك أنا الان زوجة لرجل أخر فلا تحزن رغم أني أعلم أنك ستتدمر لكن ما عساي أن أفعل .. انت لن تتغير ولم تبادر بتغير ونتظرتك سنين وسنين دون جدوى .فسامجني لأني حظرت اليوم لأقول لك وداعا يأعز ناس عندي ...
سيدتي الكريمة لم اجد ما أعبره لك لكن أقول لك شيء واحد فقط ونعم ناس وتربية انت تستحقين كل التقدير على كل شيء فمضي لحياك الجديد علك تتناسي أحزانك انت ايظا ...
كم كان هذا الخبر كصاعقة ياااه عادت الاحزان والاوجاع من جديد وأخر الشموع تنطفأ من جديد في حياته أقووول لك نعم لن تخرج من دومتك ابدا ابدا ابدا.
اتريد ان تقول كلمة بالله عليك .
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أقول هي حكاية لها بداية ونهاية واليوم كتبت خاطرة ((( يـــــــوم بــــــلا غـــــــد )))..
هي أخر أحزاني.....
اليوم أكتب حروفي وأكتب آهآتـــــــــــــــــــي وأكتب أحزانــــــــــــــــــي ...
هي أخر الاحزن وأخر الدموع وأخر الحصرى أكتبها هنااااااا .... حياة بلا دموع .. حنين بلا شوق .. نعم هي الدنيا وأه منك يا دنيااااااي اه واه واه .
رحيل بلا عودة رحيل بلا رجوع هنا تنتهـــــــــــــــــــــي أحزاني .. وكل أوجاعي .. اليوم تبدأ دموعي في تسطير صفحتي الجديدة صفحتي البيضاء كبياض الثلج .. قصف البرق والرعد يدوي في أعماقي
يظلمها كا ظلمة الليل الداكن .. وينريها حتى لا ترى شيئا من أمامك نعم هي حياتي .. هي ذكرياتي .. هي آهآتـــــــــــــــــــي .. اه واه واه منك يا زمن . حنيني وشوقي إليك يأمي أين انت كي تمسحي دموع كبدك الذي غدر به الزمـــــــــــــــــــن واسقط كل أشرعاته في ليلة واحدة . هو((( يـــــــوم بــــــلا غـــــــد ))) ...
عدت يا يوم مولدى..
عدت يا أيها الشقى..
الصبا ضاع من يدى..
وغزا الشيب مفرقى..
ليت يا يوم مولدى .. كنت ((( يـــــــوم بــــــلا غـــــــد ))) ...
ليت أنى من الأزل لم أعش هذة الحياة
عشت فيها ولم أزل جاهللا أنها حياة
ليت أنى من الأزل ..
كنت روحا .. ولم أزل
ليت أنى كنت من الأزل ..روحا .. ولم أزل
أنا عمر بلا شباب.. بلا شباب
وحياة بلا ربيع..بلا ربيع
أشترى الحب بالعذاب..
أشترى..
فمن يبيع.. من يبيع..
أنا وهم .. أنا وهم
أنا سراب..
أه وأه وأه من هاته الكلماااااااااااااااااااات قطعتني اشلاء وأشلاء اه منك يا فريد الاطرش غنيتها في زمنك زمن الاحلام وكأنك ارسلتها إليا أه منك يا غدر زمن اه ...
مهما كتبت وكتبت فلن أقوووووول ما يجول في قلبي هي حياتي هي أحزاني ...
في ليلة من ليالي الشتاء القاسية .. ظهرة نورا صغيرا إلى هذه الحياة القاسية لا يعرف ما ينتظره من أوجااااع وأحززززان وأهاااااات ...
إنطفأت شمعة من شموعه التي كانت أن تنير عليه حياته لكن شاءت الاقدار أن تحرمه من حنان وعطف وحب وسعادة وهناء وكل شيء في هاته الدنيا ...وهو لا يعرف شيء قدره أنه طفل يبكي للأول مرة في حياته لأنها دقائقه الاولى في هاته الحياة . ولا يعلم بأنه يبكي على حصرة والدته وكأنه أحس بموتها ومغادرتها له ..
وكبرة هاته الشمعة وهي تنير وتربت في أحضان أم غير أمه .. لأنه كان يسئل ويبكي لماذا لست كباقي الاطفال لأتلذذ روعة حنان الام .. وكثرت أسئلته حتى خاف عليه الاب من الانهيار فصارحه بالحقيقة المرة الحقيقة التعيسة الحقيقة التي غيرت مجرى حياته وهو في سن لا يقاوم شيء .
اصبحت الوحدة هي عنوانه والاحزان هي ألقابه الدموع هي أوجاعه وتمضي الايام وتمضي الليالي وتمضي الشهور وتمضي السنين ويكبر هذا الفتا يوم بعد يوم والاحزان لا تفراقه ابدا ابدا ابدا ...
وبعد سنين اصبح لهذا الفتا إخوة بدأت الحياة تنير له قلبه من جديد فقد اصبح اخ الاكبر لبنتين صغيرتين وكم كان يحبهم حبا لا يوصف لأنهم أنارا له دربه الذي ضاع منه في أيامه الخوالي ...
واصبح همه الوحيد هو اسعادهم بكل شيء فلا يرفض لهم طلب ابدا ابدا ابدا .. وحلمه يكبر ويكبر وسنين عذابه تزووول رويدا رويدا لكن في يوما مشؤووووووووم في يوم لهيب في يوم جارخ وقاسي جدا جدا جدا وهو في عمله ينتظر بلهفة العودة إليهم حتى يأتي إليه خبرا يصعقه كصعقة البرق وقصف الرعد يااااااااااااااه شمعتنان انطفأة نورهم مع الشمعة الكبيرة المتبقية له في حياته ياااه ويسقط ارضا وتعود له ذكريات الماضي الاليم ذكريات دموع الحزن والاهات ...
بالله عليكم من يتحمل كل هذه الاحزااان ..
ويعود الزمن من جديد ليذكره بأحزانه بأخاته ويخبره بأنه ((( يـــــــوم بــــــلا غـــــــد ))) .
اصبح وحيدا في دنيا جديدة لا يعرف منها شيء .. ولم يعد يريد شيء اسودت الدنيا في وجهه لأنه خسر كل شموع التي عنده والتي كانت تنير دربه نعم هي الدنيا أطعمته العذاب وحزن وألم من الفراق الاحبة يااااااااااااه من أياااام عسيرة ...واه منك يا زمن اه واه واه ...
وتمر السنين والسنين وهذا الفتا يكافح من أجل أن ينسى ماضيه لكن دون جدوى هي الحياة هي المعناة هي المأسات ... ورغم كل هذا استطع ولو ان يخطوا بعيدا ولو بالقليل من الخطوات من هذه الاحزان حتى أظائت في قلبه شمعة جديدة ادخلته دنيا الاحلام ودنيا النسيان وهاته الشمعة لاحظته بأنه حزين ومهموم ووو ...
فما كان عليه إلا بمصارحتها بحكايته الاليمة والصعبة جدااا فلم تتمالك نفسها من شدة البكاء على حصرته ومعناته وقساوة الدنيا عليه وحولت الشمعة أن تخرجه من ظلاماته وأحزانه بكل الطرق لكن للأيام كلمااات .. رغم كل هذا حربت من أجل اسعاده اجهدت روحها من اجله ومن أجل شيء واحد فقط سعادته لكنه لا يتقبل الامر..
تمر عليه الايام وحلمه يكبر وهو تغلب على مصاعب الدنيا وأحزان الماضي لأن شمعة تنيره دائما وفي كل شيء وبعد سنين اسطتعت أن تنسيه همومه وان تعطيه أمل كبير في الحياة رغم كل هذا يميل دائما لأحزانه وتتغلب عليه رغم كل مجهودات من هاته الشمعة التي تستحق كل التقدير على جهدها ومعناتها .. وطول انتظارها له ...
وتمر سنين وتبعدهم الايام لكن القدر لم ينساهم وجمعهم مرة أخرى .
أتعلموووون ماذا سأكمل لكم نعم متشوقوون لأخر الكلام ..
.
.
.
.
.
.
وجدته لم يتغير ابدا ابدا ابدا وكأنها لم تظهر في حياته نهائيا ورغم كل هذا فأعادت كل ما بدات به من قبل فحولت وحولت وحولت قدر مستطاعها أن تخرجه من محنته ونسان الماضي ..ويحصرااااتاااه عليه ..
لم يتغير ولم يبادر بتغير ابدا بل كان يهرب من كل أسئلة ويخشى كل الاسئلة لأنه يعرفها لكن لا يعرف اجابتها
مسكين انت يا هذا هي عادت لك رغم كل معناتها رغم تضحيتها من أجب اسعادك لكنك وأقولها لك بكل صراحة انت اناني جدا جدا عليها فهي لا تستحق منك كل هذا تذكر فقط بأنها أخر شمعة لك ..
وشمعة تذبل يوما بعد يوم ويتناقص نورها عليه شيء فشيء وهو لا يبالي لأنه حبيس احزانه فكيف لا يخرج من زنزانته ومفتحها فقووود ..
وتمر سنين وسنين وتعود مرة اخرى هاته الشمعة يااااااااه كم انت رائعة كم انت جاادة كم انت صادقة اسئلك أيتها الشمعة بالله عليك ان تجيبيني من أين لك هذا القلب الكبير ..
أتعلمون ههههه صدقوووني أنا وأعوذ بالله من كلمة انا اذهلت لا بل تقهقرت لأنه لم يتغير هو هو مزال حبيس احزانه .. لا تلموووه بالله عليكم فعقدته كبيرة وفراقه لأعز ما يملك اسقطه وادخله في دوامة لن يخرج منها ابدا ابدا ابدا .
رغم كل هذا لكن الشمعة مزالت تنير وتصر على مواصلت دربها ومشوارها لنهاية سبحان الله لم أجد كلمات راقية لكي اجازيها .. وأكملت مشوارها لا بل بدأت في معاتبته على كل شيء لربما تخرج بنتيجة استعملت كل الوسائل لكن لا حياة لمن تنادي اتعلمون لقد ادخلها في دوامة لم تستطع الخروج منها لا بل حبسها هي ايضا في أحزانه وأصبحت مثله صورة تبق الاصل ..
هي المعاناة بالمعنى الحقيقي ..
وتمر شهر عديدة وتعود الشمعة من جديد ياااااااااه آلا تتعبين آلا تعرفين اليأس .. قف أيها الكاتب أنا من يريد أن يكمل عنك .. تكلمت وتكلمت اتركني أقول أخر الكلام .
سيدي ويا حبيبي ويا عشقي الاول ويا من أوهبته كل ما املك من مشاعر وأحاسيس وأهات وأحزان لم أعد إليك عدة لوداعك
الوداع الاخير ...
سامحني وأعذرني عدت اليوم لأقول لك أنا الان زوجة لرجل أخر فلا تحزن رغم أني أعلم أنك ستتدمر لكن ما عساي أن أفعل .. انت لن تتغير ولم تبادر بتغير ونتظرتك سنين وسنين دون جدوى .فسامجني لأني حظرت اليوم لأقول لك وداعا يأعز ناس عندي ...
سيدتي الكريمة لم اجد ما أعبره لك لكن أقول لك شيء واحد فقط ونعم ناس وتربية انت تستحقين كل التقدير على كل شيء فمضي لحياك الجديد علك تتناسي أحزانك انت ايظا ...
كم كان هذا الخبر كصاعقة ياااه عادت الاحزان والاوجاع من جديد وأخر الشموع تنطفأ من جديد في حياته أقووول لك نعم لن تخرج من دومتك ابدا ابدا ابدا.
اتريد ان تقول كلمة بالله عليك .
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أقول هي حكاية لها بداية ونهاية واليوم كتبت خاطرة ((( يـــــــوم بــــــلا غـــــــد )))..
هي أخر أحزاني.....