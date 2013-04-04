تجربتي مع ملح الحليب

S

Sẻl Mā

:: عضو مُتميز ::
إنضم
13 جويلية 2011
المشاركات
1,240
النقاط
43
ســـلآم عليكم

جربتوو فووور يعطي نتيجة مع الاستمراار
يعطيك نعومة غير طبيعية
ولوكان داومي عليه تتنحالك السمورة مره


فوائد ملح الحليب :
يعمل على تقشير و تفتيح البشرة , غني بفيتامين هـ , يعمل الحليب الصافي والملح الطبيعي على تغذية البشرة و ترطيب وتفتيح البشرة , يزيل الاوساخ وخلايا الجلد الميته من الجسم ويمنح البشره التألق ونضارة .

طريقة استخدام ملح الحليب :

يوضع ملح الحليب على اليد و يفرك بلطف وبشكل دائري على البشرة الرطبه . يترك على بشرة مده 3 دقائق ومن ثم يشطف بالماء النظيف تاركا الشعور بعد استخدامه بالنعومة والرقة للبشرة

انواعو :


 
ملكًة الاحسآس

ملكًة الاحسآس

:: عضو شرفي ::
إنضم
30 ماي 2009
المشاركات
5,836
النقاط
351
محل الإقامة
جيجلية بسطيف
الجنس
أنثى
وعليكم السلآآآم
وصفة مليحة ، سوغثو كي رآهي مجربة
بصح قوليلي وين نلقىه يتبآع عند الكوسمتيكـ ولآ فلي سوpيغآث نورمآآل:-r
بوركتي حبيبتي على الوصفـة
ومني لكـ أحلى تقييم :d​
 
S

Sẻl Mā

:: عضو مُتميز ::
إنضم
13 جويلية 2011
المشاركات
1,240
النقاط
43
قال ملكًة الاحسآس:
وعليكم السلآآآم
وصفة مليحة ، سوغثو كي رآهي مجربة
بصح قوليلي وين نلقىه يتبآع عند الكوسمتيكـ ولآ فلي سوpيغآث نورمآآل:-r
بوركتي حبيبتي على الوصفـة
ومني لكـ أحلى تقييم :d​
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اهــــلآ
تلآقيه فالكوسميتيك وتلآقايه عند لعطآرين
شكرن على آلمـرور
 
Only me

Only me

:: عضو فعّال ::
إنضم
27 مارس 2013
المشاركات
1,976
النقاط
411
محل الإقامة
BBA
يعطيك الصحة حنونة أنا كنت هايبة منو ومدام انت جربتيه طمنتيني
 
م

محبة التفوق

:: عضو مُشارك ::
إنضم
15 أوت 2010
المشاركات
107
النقاط
7
شكرا جزيلااا حنونة

أنا كنت حابة نشري منو

و مدام جربتيه و عطاك نتائج جيدة

راح نشريه

فقط نسقسيك أي نوع لي راكي تشريه؟؟

الأسود ولا الوردي ولا الأزرق أو الأخضر؟؟؟

و بارك الله فيكِ​
 
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التفاعلات: angel
S

Sẻl Mā

:: عضو مُتميز ::
إنضم
13 جويلية 2011
المشاركات
1,240
النقاط
43
قال محبة التفوق:
شكرا جزيلااا حنونة

أنا كنت حابة نشري منو

و مدام جربتيه و عطاك نتائج جيدة

راح نشريه

فقط نسقسيك أي نوع لي راكي تشريه؟؟

الأسود ولا الوردي ولا الأزرق أو الأخضر؟؟؟

و بارك الله فيكِ​
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انا ندير هذا
وعطاني نتايج مليحة بزاف
يبيض وينعم الجسم
ماشي كيما ملح البابايا ولا منعرف وسمو خخ
جربي ورديلي لخبر
 
ج

جامعية

:: عضو مُشارك ::
إنضم
26 نوفمبر 2008
المشاركات
157
النقاط
9
العمر
28
شحال يدير اختي ؟ يبيض المناطق الحساسة ؟
 
A

ahlam02

:: عضو مُشارك ::
إنضم
18 مارس 2009
المشاركات
275
النقاط
9
شكرا اختي راح نجربه وندعيلك بالخير
 
angel

angel

:: عضو متألق ::
إنضم
4 سبتمبر 2008
المشاركات
3,092
النقاط
191
انا شريتو لبنت خالتي مي ماقلبتليش لخير
شكرااا ليك

وحدة نعرفها دارتو في وجها
انتي سيتي تديريه في وجهك؟
 
S

Sẻl Mā

:: عضو مُتميز ::
إنضم
13 جويلية 2011
المشاركات
1,240
النقاط
43
قال angel:
انا شريتو لبنت خالتي مي ماقلبتليش لخير
شكرااا ليك

وحدة نعرفها دارتو في وجها
انتي سيتي تديريه في وجهك؟
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وي درتو
مي ماداومتش عليه
بصح ماما داراتو لوجها ورقبتها تنحاتلها السمورة
 
S

Sara T AlOtaibi

:: عضو منتسِب ::
إنضم
9 سبتمبر 2019
المشاركات
18
النقاط
3
العمر
31
محل الإقامة
jordan
الجنس
أنثى
قال Sẻl Mā:
ســـلآم عليكم

جربتوو فووور يعطي نتيجة مع الاستمراار
يعطيك نعومة غير طبيعية
ولوكان داومي عليه تتنحالك السمورة مره

فوائد ملح الحليب
يعمل على تقشير و تفتيح البشرة , غني بفيتامين هـ , يعمل الحليب الصافي والملح الطبيعي على تغذية البشرة و ترطيب وتفتيح البشرة , يزيل الاوساخ وخلايا الجلد الميته من الجسم ويمنح البشره التألق ونضارة ويحافظ على جمالك سيدتي .

طريقة استخدام ملح الحليب في وصفات الطب البديل

يوضع ملح الحليب على اليد و يفرك بلطف وبشكل دائري على البشرة الرطبه . يترك على بشرة مده 3 دقائق ومن ثم يشطف بالماء النظيف تاركا الشعور بعد استخدامه بالنعومة والرقة للبشرة

انواعو :


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