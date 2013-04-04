تجربتي مع ملح الحليب

ســـلآم عليكم
جربتوو فووور يعطي نتيجة مع الاستمراار
يعطيك نعومة غير طبيعية
ولوكان داومي عليه تتنحالك السمورة مره
فوائد ملح الحليب :
يعمل على تقشير و تفتيح البشرة , غني بفيتامين هـ , يعمل الحليب الصافي والملح الطبيعي على تغذية البشرة و ترطيب وتفتيح البشرة , يزيل الاوساخ وخلايا الجلد الميته من الجسم ويمنح البشره التألق ونضارة .
طريقة استخدام ملح الحليب :
يوضع ملح الحليب على اليد و يفرك بلطف وبشكل دائري على البشرة الرطبه . يترك على بشرة مده 3 دقائق ومن ثم يشطف بالماء النظيف تاركا الشعور بعد استخدامه بالنعومة والرقة للبشرة
انواعو :
جربتوو فووور يعطي نتيجة مع الاستمراار
يعطيك نعومة غير طبيعية
ولوكان داومي عليه تتنحالك السمورة مره
فوائد ملح الحليب :
يعمل على تقشير و تفتيح البشرة , غني بفيتامين هـ , يعمل الحليب الصافي والملح الطبيعي على تغذية البشرة و ترطيب وتفتيح البشرة , يزيل الاوساخ وخلايا الجلد الميته من الجسم ويمنح البشره التألق ونضارة .
طريقة استخدام ملح الحليب :
يوضع ملح الحليب على اليد و يفرك بلطف وبشكل دائري على البشرة الرطبه . يترك على بشرة مده 3 دقائق ومن ثم يشطف بالماء النظيف تاركا الشعور بعد استخدامه بالنعومة والرقة للبشرة
انواعو :