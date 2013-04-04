تجربتي مع ملح الحليب

شكرا جزيلااا حنونة



أنا كنت حابة نشري منو



و مدام جربتيه و عطاك نتائج جيدة



راح نشريه



فقط نسقسيك أي نوع لي راكي تشريه؟؟



الأسود ولا الوردي ولا الأزرق أو الأخضر؟؟؟



و بارك الله فيكِ​