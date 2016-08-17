ملف كامل للعناية بالبشرة والشعر لكل عروس

موضوع بآين



بسم آلله

إن شآء آلله تستفآدو





_البشرة هي سرّ جمال المرأة، ومدى الإهتمام بها وبنضارتها ، يحدد جمالها وتفوقها على الأخريات ، لذا يجب على المرأة تنظيفها والاهتمام بها واستخدام الكريمات المناسبة لكل بشرة على اختلافها واستخدام الخلطات والأقنعة النباتية التي يكمن فيها العلاج وسر الجمال.



_البشرة بمكن أن تتعرض للإصابة من أشعة الشمس التي تحرق الجلد وتؤثر فيه وتعمل على تشققه وجفافه ، لذا يجب حماية البشرة بالطرق المناسبة،

_ كاستخدام المستحضرات التي تقي البشرة من أشعة الشمس .

_الحرص على نظافة البشرة وغسلها ، والدوام على ذلك فنظافة البشرة الدائمة تمنع انتشار البكتيريا عليها.

_واستعمال الخلطات التي تعمل على تقشير الخلايا الميته ، وتعالج البشرة من أمراضها