تحيآتي آمورآت ركنركن تجهيز العروس ولوازمها - منتدى اللمة الجزائرية
ملف كامل للعناية بالبشرة والشعر لكل عروس موضوع بآين
بسم آلله
إن شآء آلله تستفآدو
_البشرة هي سرّ جمال المرأة، ومدى الإهتمام بها وبنضارتها ، يحدد جمالها وتفوقها على الأخريات ، لذا يجب على المرأة تنظيفها والاهتمام بها واستخدام الكريمات المناسبة لكل بشرة على اختلافها واستخدام الخلطات والأقنعة النباتية التي يكمن فيها العلاج وسر الجمال.
_البشرة بمكن أن تتعرض للإصابة من أشعة الشمس التي تحرق الجلد وتؤثر فيه وتعمل على تشققه وجفافه ، لذا يجب حماية البشرة بالطرق المناسبة،
_ كاستخدام المستحضرات التي تقي البشرة من أشعة الشمس .
_الحرص على نظافة البشرة وغسلها ، والدوام على ذلك فنظافة البشرة الدائمة تمنع انتشار البكتيريا عليها.
_واستعمال الخلطات التي تعمل على تقشير الخلايا الميته ، وتعالج البشرة من أمراضها
العناية بالبشرة الدهنية
البشرة الدهنية تمتاز بالليونة ومقاومتها للتجاعيد ولامعة وتفتح المسامات وكثرة الزيوت المتمركزة على الجبين والأنف والذقن، وهذه الزيوت ناتجة عن إفرازات الغدد التي لا يمكن لأحد إيقاف هذه الإفرازات.
_ البشرة الدهنية قابلة لعدم الثبات على صحتها طويلاً، فهي تحتاج إلى عناية فائقة فهي عرضة لتعلق الغبار والشوائب والتلوث من الجو واتساع مساماتها بشكل كبير ، وانتشار البثور ، والرؤوس السوداء عليها.
_يجب على أصحاب البشرة اتباع خطواتٍ ثلاث يومياً للعناية بالبشرة الدهنية والالتزام بها: *التنظيف *الترطيب *غلق المسامات وبهذا يجب مراجعة خبراء التجميل
.يجب تنظيف البشرة أكثر من مرتين في اليوم، باستخدام الماء والصابون في غسلها هذا يؤدي إلى جفافها ولو لفترة قصيرة ، وعليهم تجنب الصابون المرطب كثير الدهون والكريمات الزيتية
_عند استخدام مستحضرات التجميل يجب الإبتعاد عن المستحضرات الزيتية واستبدالها بالتي تحتوي على الماء.
وهذا عند ذهابك لشراء المستحضرات ضعي القليل منها على راحة يدك فإن تركت طبقة وفيها لمعان يكون المستحضر زيتياً، ويجب تجنبه.
_قناع الطماطم ينصح ذوات البشرة الدهنية استعماله ؛ يتكون من قشرة ليمونة وبضع حبات من الطماطم وعصير ليمون.
إذ تقومي بهرس الطماطم وتضعي عليها مبشور قشرة الليمونة ويضاف إليهم عصير الليمون، وتضعي هذا الخليط على وجهك مدة ربع ساعة ثم تقومي بغسله بماءٍ دافئ .
_يوجد طريقة طبيعية لتنظيف البشرة الدهنية، نأتي بربع فنجان صغير من الشوفان المطحون مع ملعقتين صغيرتين من عصير الليمون وإضافة نصف كوب زبادي ، تُمزج المكونات مع بعضها وتوضع على الوجه لمدة نصف ساعة ثم يُغسل .
_ينصح بالابتعاد عن أشعة الشمس لذوات البشرة الدهنية .
_ينصح بعدم استخدام الكريمات التي تدعي بقدرتها على إغلاق المسامات، لأن البشرة بحاجة إلى التنفس.
_لا يجب الإفراط في غسل البشرة أي ليس أكثر من ثلاث مرات في اليوم ، ويجب استخدام الصابون الطبي الذي يقي البشرة الدهنية من الأمراض، وتدليك البشرة برفق.
_يجب الابتعاد عن الماء الساخن في تنظيف البشرة والتوجه إلى الماء البارد والفاتر.
_يجب تناول الأكل الصحي مثل الخضراوات والفواكه وشرب الماء كثيراً وخاصة على الريق، والابتعاد عن التوابل والمنبهات.
_ أظهرت الدراسات أن العصبية والتوتر يزيدان من إفراز الدهنيات ، وأن الأشعة الخارجة من شاشة الحاسوب أيضاً تعمل على إفراز الدهون.
العناية بالبشرة الجافة
_يقصد بالبشرة الجافة تلك التي يكون فيها نقص في إفراز الغدد الدهنية للزيوت ،وتفتقد إلى الحيوية فتشعر بجفافها وعدم ليونتها ، إذ تحتوي على مسام صغيرة على عكس البشرة الدهنية، وتكون البشرة رقيقة سريعة التأثر بالعوامل البيئية حولها ، ويسهل جرحها وإصابتها بالحكة.لذا تحتاج البشرة الجافة إلى الترطيب المستمر عن طريق الكريمات الطبية كي تصبح ناعمة.
_ يجب عدم الإفراط في غسل البشرة الجافة بالماء والصابون إلا عند المساء بعد أن تجمعت الشوائب عليها وتلوثت خلال النهار، ، لأن ذلك يزيد من جفافها ، وإن احتجت لغسلها مرة أخرى تكون بالماء الفاتر أو البارد دون الصابون.
_اللجوء إلى تقشير البشرة ، وإلى وضع مزيج اللبن والليمون على البشرة كل مساء.
_عند استخدامك مستحضرات التجميل إلجئي إلى المستحضرات التي تدخل الزيوت في تركيبتها، وابتعدي عن التي تحتوي كحول وعطور فإنها تزيد من جفاف بشرتك.
_ أكثري من الأغذية الغنية بفيتامين AوB
_استخدمي الأقنعة التي تفيد بشرتك ، مثل :
_قناع زيت زيتون الممزوج بالبيض؛ إذ تخلطي ملعقتين زيت زيتون مع صفار البيضة مع ملعقتين من الحليب الطازج، ضعي القناع على وجهك ربع ساعة ثم اغسليه برفق.
_قناع يتكون من ملعقة صغيرة من زيت اللوز مع بياض البيضة ونصف فنجان مايونيز ، تخلط المكونات وتوضعينها على بشرتك ربع ساعة ، ثم تغسلينها .
العناية بالبشرة المختلطة (المركبة)
_نقصد بهذا النوع من البشرة مزج بين البشرة الدهنية والبشرة الجافة ، إذ تكون في منطقة معينة لامعة بالزيوت أي دهنية وفي منطقة أخرى جافة ‘ وبهذه الصفة نعطي هذا النوع عناية خاصة ، لأن المستحضرات اللازمة للمنطقة الدهنية تختلف عن المستحضرات اللازمة للمنطقة الجافة.
_يجب على أصحاب البشرة المختلطة استخدام الجل في عملية تنظيف المنطقة الدهنية، فهو يساعد على جفاف البشرة ونضارتها واللجوء إلى استعمال المستحضرات التي تعمل على تضييق المسامات للتقليل من الزيوت التي تفرزها.
_ينصح باستخدام الصابون الطبي الذي يعمل على جفاف المناطق الدهنية دون التأثير على باقي المناطق
_يجب التقليل من الأطعمة الغنية بالدهون وشرب الكثير من الماء وممارسة الرياضة التي تعطي حيوية وانتعاشاً للدورة الدموية والتي بدورها تؤثر على نضارة الوجه.
_ ينصح باستخدام الأقنعة الغنية بالفائدة للبشرة المختلطة، ومن هذه الأقنعة :
* قناع يتكون من حبة بطاطس مسلوقة بالإضافة إلى ملعقتين كبيرتين من الزبادي وملعقة كبيرة من النشاء وثلاثة ملاعق من زيت الذرة وربع ملعقة صغيرة من زيت الزيتون ، يمزج الخليط جيداً ثم يوضع على الوجه مدة عشر دقائق وبعدها يشطف بالماء البارد.
-قناع يتكون من ملعقة عسل وملعقة من قشطة الحليب وملعقتين من مسحوق الحمص نخلط المكونات ونضعها على البشرة مدة عشرة دقائق على المناطق الجافة من الوجه ثم اغسلي وجهك.
العناية بالبشرة الحساسة
_يقصد بالبشرة الحساسة تلك التي تميل إلى الحمرة وتمتاز بشدة ليونتها ونعومتها ، وبروز الأوعية الدموية من تحت الجلد.
_يجب العناية الفائقة بالبشرة الحساسة وذلك بمرعاة أمور عدة منها :
1_ الابتعاد عن الأقمشة التي تسبب لها حساسية عالية والتي تستعملها بتنظيف بشرتها.
2_اللجوء إلى استخدام مستحضرات التجميل الأصلية والابتعاد عن التقليدية.
3_استخدام الأقنعة المفيدة للبشرة.
4_اللجوء دوماً إلى راحة النفس والتفكير لأن الضغط يولد الحساسية بشكل ملحوظ.
5_ استخدام المرطبات بكثرة بعد إزالة مستحضرات التجميل.
6_ يجب استخدام مستحضر واقٍ من أشعة الشمس.
_ وإليكم بعض الأقنعة المفيدة للبشرة الحساسة :
* قناع الخس والجزر يتكون من ثلاثة ملاعق كبيرة من أوراق الخس المخروطة وثلاثة ملاعق من الجزر المبشور وأربعة عشرة ملعقة كبيرة من اللبن وسبعة ملاعق من الماء المغلي ، إذ نقوم بسكب الماء امغلي على الخس والجزر كي نحصل على منقوعهما بعد ثماني ساعات تقريباً ، ومن ثم نضيف اللبن إلى هذا المنقوع ونضعه في الثلاجة ونبدأ باستعماله.
العناية بالبشرة العادية
_مسام هذه البشرة تكون صغيرة بحيث تقي نفسا من الرؤوس السوداء وحب الشباب وليست لامعة، وهي ليست بحاجة إلى عناية فائقة لأنها ليست متأثرة أو تعاني من شيء.
_يجب العناية بنظافتها يومياً بالماء والصابون صباحاً ومساءً واستخدام الكريمات والملفات الخالية من العطور والكحول التي تؤثر على جمالها ونضارتها.
_ اللجوء إلى تقشير البشرة إذ يخلص البشرة من الخلايا الميته .
_ استخدمي المرطب الحامي من أشعة الشمس.
_عدم الإفراط في استخدام المساحيق التجميلية.
_تناول الأغذية التي تمد الجسم بالفيتامينات.
_ استخدمي الصابون الطبي الذي يحتوي على مكونات طبيعية كزيت اللوز وغيره.
_ شرب الكثير من الماء إذ يبقي الماء البشرة حيوية رطبة.
العناية بالبشرة السمراء
_تمتاز البشرة السمراء بالليونة والنعومة وابتعاد خطر الإصابة بالتجاعيد والبثور.
_ يجب توحيد لون البشرة عند استخدام مستحضرات التجميل.إذ يوجع على كامل الوجه بالتساوي.
_يجب استخدام الواقي من أشعة الشمس كي تتجنبي خطر حرق الشمس.
* الأقنعة المقترحة :
_ قناع يتكون من بذور المشمش المر وعصير نصف ليمونة ونصف كوب رز مسلوق وحبة أفوكادو ، قومي بخلط المكونات جميعها في الخلاط ومن ثم ضعي المزيج في الثلاجة كي يبرد ومن ثم ضعيه على وجهكمدة ثلاثين دقيقة ومن ثم اغسلي وجهك ، وهذا القناع يعمل على تبييض ونضارة البشرة السمراء.
العناية ببشرة الوجه
الأمور التي تصاحب الاهتمام بجمالية الوجه ولا بد عدم الغفل عنها، الاهتمام بجمالية العنق وتدليكه وتنظيفه وترطيبه، إذهو جزء مهم مكمل لجمال الوجه
_المشية غير الصحية تؤثر على الرقبة وأيضاً الجلسة غير السليمة والغير صحية لها تأثيرها السلبي.
_للعناية بالبشرة يجب تدليكها ، إذ ينشط التدليك الدورة الدموية وينشط الوجه ويرخي عضلات الوجه.
_يجب العناية بالبشرة والقيام بتنظيفها من الشوائب والأغبرة العالقة في الوجه في ساعات النهار الذي ينتشر فيه التلوث وتعلق بقايا مستحضرات التجميل عليه واللازم إزالتها لتنظيفها.
_يجب ترطيب البشرة كي تبقى ناعمة لينة ومقاومة لأشعة الشمس التي تحاول التخلخل في مسامتها كي تعمل على جفافها.
_ وضع الكريم النهاري الذي يغذي البشرة ووضع الواقي للحماية من أشعة الشمس واللجوء إلى التقشير مرة في الأسبوع للتخلص من الخلايا الميتة.
_استخدام الأقنعة التي تعمل على بث روح الحيوية بين مساماتها ويقوي خلايا البشرة.
*و إليكم بعض الأقنعة :
قناع يستعمل لشد الوجه وتضييق المسامات ، إذ يتكون من بياض بيضة ممزوج مع عصير الليمون ومن ثم يوضع القناع إلى أن يجف على وجهك ثم تنزعيه بالماء الفاتر.
_ ويجب أيضاً عمل بخار للوجه.
_ والإكثار من ترطيب البشرة.
العناية بالبشرة للعروس
_ يجب على العروس البدء في عناية بشرتها قبل حفلة العرس بشهور عديدة ، حتى تأخذ العناية مفعولها .
_ يجب على العروس معرفة نوعية بشرتها للبدء باختيار انوع العناية والتغذية المناسبة لكل بشرة.
_يجب اهتمام العروس بنوعية الغذاء الذي تتناوله فهو له الأثر الأكبر على البشرة.
_ استخدام مستحضرات التجميل المناسبة لبشرة العروس ، وعدم إبقاء العروس المستحضرات فترات طويلة على بشرتها.
_ رسم الشفاه ووضع كحلة فقط قبل الزفاف بشهور ، حتى عند الزفاف يتضح إشراق بشرة العروس ونضارتها وحيويتها.
_عمل بخار ماء لبشرة العروس لتنظيفها جيداً .
_ابتعاد العروس أشد البعد عن أشعة الشمس ، وإن اضطرت تضع واقي يقيها من حرارتها الحارقة ولآثارها السلبية.
_ شرب كميات كبيرة من الماء لتنقية وصفاء البشرة .
_ استخدام الكريمات المرطبة لبشرة العروس .
_ عدم إرباك ساعات النوم المحددة والالتزام بها ، كي لايؤدي هذا إلى شحوبها .
_اهتمام العروس بعمل الماسكات اللازمة لتغذية وعلاج بشرتها .
_ الماسكات أو الأقنعة التي تفيد العروس :
* مهروس حبة خيار وحبة طماطم بالإضافة إلى ثلاثة ملاعق من الشوفان المطحون وملعقة زيت الألوجين و ثلاثة وريقات من النعناع ، تقوم العروس بخلط الشوفان مع مهروس الخيار والطماطم ومع الزيت وأوراق النعناع ، ثم تضع العروس هذا الخليط على وجهها مدة ثلاثون دقيقة ثم تقوم بغسله ، يستعمل هذا القناع أسبوعياً فهو يعمل على شد البشرة.
* ملعقة من الترمس وملعقة عسل وملعقة زبادي ، تخلط المكونات وتضع العروس الخليط على وجهها ورقبتها مدة ثلاثون دقيقة ومن ثم تقوم بغسله ، كل يوم تستعمله فهو يساعد على تفتيح بشرتها .
* عمل بخار للوجه تضع العروس فيه البابونج والميرمية ،لتنظيف البشرة من الشوائب والزيوت والرؤوس السوداء .
العناية بالبشرة والمكياج
_ إن اهتمام المرأة ببشرتها ولجوئها إلى مستحضرات التجميل المناسبة لنوع بشرتها ، يزيدها جمالاً وحيوية .
_ إن كل بشرة تحتاج لطريقة معينة في وضع المكياج.
_ يختلف المكياج وكيفية وضعه واألوانه من عمر لآخر ، فالشابة تضع مكياجاً يختلف تماماً عن مكياج المرأة التي تتجاوز الثلاثين مثلاً
_يجب استخدام مستحضرات التجميل الموثوق بفاعليتها وأثرها.
_ينصح خبراء التجميل الشابات بالاستغناء عن مستحضرات التجميل التي تؤثر على قوة وحيوية بشرتهن والاكتفاء بالجمال الطبيعي .
_ عند وضع المرأة المكياج يجب أن تراعي ألوان ملابسها كي تبدو أكثر جمالاً وتناسقاً .
_ يختلف المكياج أيضاً بالنسبة للأوقات ، فمكياج النهار يختلف عن مكياج الليل.
_ عند وضع المكياج ، ضعي أولاً كريم الأساس ثم ضعي القليل من البودرة المائية .
_ ضعي روج لونه خفيف وفاتح كي يناسب جمالك. فالجمال في خفة المكياج.
_ضعي المسكارا على رموشك .
_ ضعي لمسة خفيفة وردية على خدودك
_ضعي خطاً رفيعاً من الكحلة ، كي تزيدي من جمالية وجاذبية عينيك.
_ضعي ظلّاً مناسباً فوق جفنيك.
_ضعي ظلاً أبيضاً تحت حاجبيك .
_ أرسمي حاجبيك باللون المناسب لهما وبالقلم المخصص للحاجبين.
_ عليك فحص المستحضرات من فترة لأخرى كي لا تنتهي صلاحيتها وتؤذي بشرتك .
_ تخلصي من المستحضر إذا مرَّ عليه وقت طويل ، أو إذا خرجت له رائحة أو تغير لونه.
العناية بالبشرة والشعر
العناية بالشعر
شعر المرأة يجب أن يعتنى به عناية فائقة لأنه موطن جمالها الحقيقي ، ولأنه يسهل ضرره إن لم تعتني به المرأة ، فهو عرضة لأمراض كثيرة تعكّر صفو جماله ولمعانه إن أهملته.
_الأمور التي تؤثر على صحية الشعر ويجب الابتعاد عنها أو علاجها :
_ أشعة الشمس.
_طبيعة الأغذية التي تتناولها المرأة .
_الإهمال .
_الإهتمام الزائد وإرهاق الشعر بالمواد الكيماوية .
_الحالة النفسية.
_ بعض الأمراض التي تصيب شعر المرأة وتؤثر على قوته وجماله ، مع الحل :
_ تناثر قشرة الرأس البيضاء على جلدة الرأس: ينصح باستخدام شامبو طبي إذ يحتوي على مواد تقلل من نمو الخلايا والخمائر التي تسبب القشرة ، وذلك بإبقاء الشامبو على الرأس مدة خمس دقائق عند الإستحمام قبل غسل الشامبو.
_من لا يستطع شراء الشامبو الطبي أو لا يؤمن بالكيماويات ، هناك علاج طبيعي وهو :
مزيج زيت الزيتون وزيت الخروع وزيت اللوز المرّ قبل الإستحمام بيوم، وفي كل مساء قبل النوم.
تساقط الشعر: ينصح بأكل الخيار بكثرة والجزر والجرجير ، إذ أنهم يحتوون على فيتامين أ و ب اللازمين لتقوية الشعر.
ويمكن مزج الحبة السوداء بعد طحنها مع كوب صغير زيت زيتون وملعقة خل صغيرة، تدلك فروة الرأس بالخليط كل ليلة ويبقى نصف ساعة ثم يغسل الرأس بالماء والصابون.
خشونة الشعر: ينصح باستخدام مزيج زيت جوز الهند وزيت الخروع وزيت الزيتون قبل الإستحمام بنصف ساعة ، وذلك بدلك فروة الرأس بالمزيج ومن ثم تغطيته.
وأيضاً ينصح لتنعيم الشعر الاستحمام بعصير البقدونس المصَفّى والمنقوع لمدة خمس دقائق مع مزجه بزيت جوز الهند والجليسرين.
تقصف الشعر: أثبتت التجارب أن المصاب بتقصف الشعرعليه أن يستخدم عشبة مسماه بالقراص إذ تُغلى وتصفّى ويوضع مع القراص ملعقتين زيت جوز هند وملعقة جليسرين ويوضع على الشعر.
_الشعر أنواع عديدة ، وكل نوع يجب أن يعتنى به حسب ما يحتاجه :
الشعر الدهني: ناتج عن نشاط الغدد الدهنية الموجودة في باطن جلد الرأس ، وهو سريع الفقدان لشكله إذ تؤثر الزيوت في الشعر وتفقده حيويته بسرعة ، ولا يوجد علاج لدهنية الشعر إلا الاستحمام يومياً بالشامبو إذ يساعد على جفافه.
الشعر الجاف: يفقد حيويته ولمعانه بعد غسله ويتعرض للجفاف مباشرة.
الشعر العادي: كون وسطاً بين الشعر الجاف والدهني ، أي لا هو دهني بشكل ملحوظ ولا جافاً .
الشعر المختلط: أي يختلط فيه الجاف والدهون ، أي تتجمع الزيوت في وسط فروة الرأس ، أما أطرافه فيلاحظ عليها الجفاف التام.
ملخص تعتبر البشرة خاصةً سر جمال المرأة ، بالاضافة الى انه يحدد جمال المرة وتميزها عن الاخريات من الاناث وخصوصاً في المظهر الخارجي ، كما يجب على جميع الاناث تنظيف بشرتهم والاعتناء بها ، بالاضافة الى استخدام العديد من الكريمات والتي تناسب نوع بشرتهم ، فلكل بشرة نوع خاص من الكريمات تم تحضيره لأهداف عدة ، كما انه من المهم استخدام المستحضرات والتي تقوم على تقشير البشرة وذلك لإزالة الخلايا الميتة ، كما انها بذلك تقوم على معالجة البشرة من الامراض التي قد تصيبها ، كما انه تضيف الصفاء والجمال للبشرة ، ومن انواع البشرة هناك البشرة الدهنية والبشرة وهناك ايضاً البشرة التي تجمع ما بين البشرة الدهنية والبشرة الجافة .