زواج جزائرية من تونسي أرجو المساعدة

وعليــــــــــــــــــكم السلام

شوفي نقلك اختي لعزيزة راه مكاين حتى فرق

التوانسة تقريب عندهم نفس لاكيلتير تاع ليزالجيريا يعني تقريب نفس لعادات والتقاليد

مشكي راح تلقاي حتى صعوبة ومن ناحية لغربة والسفر كيما قلتي مشها بعيدة وصعيبة للدرجة هدي

باش تخافي، وديجا راكي قلتي بلي راكي مرتاحة للشخص هدا وراه متخلق ومربي ونيتو صافية

الور لحاجة لي اوبليجي عليك تحوسي عليها هي انك تتهناي معاه وتكوني مرتاحة هدي هي لحاجة المهمة

وشوفي انت لحاجة لي تريحك وبغاها قلبك باسكوا انت لي باغية تعيشي معاه هدي معندها حتى دخل بأنوا تونسي ولادزيري هدي داخلة في شريك حياتك لي راح تعيشي معاه متحوسيش خلاه على علاقات ناس خلاف بتوانسة باسكوا انت وياه لي راح تقرروا مصير حياتكم مع بعضاكم متهمش جنسية الشخص تهم شخصيتوا وعقليتوا كيفماه دايرة متقلقيش روحك خلاه حنونــــــة صلي صلاة الاستخارة وادعي ربي دوك تجيك فالصواب انشاءالله وربي يهنيك ويكملك ويعطيك ماتتمناي وتفرحي ونفرحوا معاك ، ومتنسايش تخبرينا عليك وش درتي فيها تقبلي ولا لا هههههه

تهلاي فروحك حنونــــــــــــــة ومتقلقيش خلاه روحك.

​