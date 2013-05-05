زواج جزائرية من تونسي أرجو المساعدة

السلام عليكم
أنا فتاة من الجزائر اوضاعي مستقرة جداً والحمد لله ، تقدم لخطبتي أخو جارتنا ( تونسية متزوجة من جزائري) تونسي الجنسية يعيش في تونس .
بعد الاستخارة أنا مترددة جدا من ناحية الغربة والسفر ومن ناحية أخرى مرتاحة للشخص لما يمتلك من أخلاق وتربية حسنة .
هل أجد بينكم جزائرية متزوجة في تونس تدلني على الأوضاع والعادات وتقدم لي النصح.
جزاكم الله خير
أنا فتاة من الجزائر اوضاعي مستقرة جداً والحمد لله ، تقدم لخطبتي أخو جارتنا ( تونسية متزوجة من جزائري) تونسي الجنسية يعيش في تونس .
بعد الاستخارة أنا مترددة جدا من ناحية الغربة والسفر ومن ناحية أخرى مرتاحة للشخص لما يمتلك من أخلاق وتربية حسنة .
هل أجد بينكم جزائرية متزوجة في تونس تدلني على الأوضاع والعادات وتقدم لي النصح.
جزاكم الله خير