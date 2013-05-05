زواج جزائرية من تونسي أرجو المساعدة

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souhas

:: عضو منتسِب ::
#1
إنضم
4 ماي 2013
المشاركات
51
الإعجابات
38
النقاط
3
#1
السلام عليكم
أنا فتاة من الجزائر اوضاعي مستقرة جداً والحمد لله ، تقدم لخطبتي أخو جارتنا ( تونسية متزوجة من جزائري) تونسي الجنسية يعيش في تونس .
بعد الاستخارة أنا مترددة جدا من ناحية الغربة والسفر ومن ناحية أخرى مرتاحة للشخص لما يمتلك من أخلاق وتربية حسنة .
هل أجد بينكم جزائرية متزوجة في تونس تدلني على الأوضاع والعادات وتقدم لي النصح.
جزاكم الله خير
 
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SAMIRA25

:: عضو شرفي ::
#2
إنضم
6 ديسمبر 2011
المشاركات
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4,073
النقاط
191
#2
و عليكم السلام اختي
لا فرق بين عربي و اعجمي الا بالتقوى
انا نعرف جزائريين متزوجين بتونسيات و راهم الحمد لله و نعرف تونسيين ما شاء الله عليهم دين و اخلاق و تربية و لا اعتقد انه فيه اختلاف بزاف في العادات و التقاليد و تونس و الجزائر راهم خطوة ما تحتاجيش خلاص الطيارة:)
ان شاء الله يزيدو يدخلو الاخوات و يفيدوك
ربي يقدمك لي فيه الخير و يسهلك امورك بالتوفيق
 
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حسان

:: عضو شرفي ::
#5
إنضم
6 أوت 2006
المشاركات
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الإعجابات
490
النقاط
83
#5
قال souhas:
السلام عليكم
أنا فتاة من الجزائر اوضاعي مستقرة جداً والحمد لله ، تقدم لخطبتي أخو جارتنا ( تونسية متزوجة من جزائري) تونسي الجنسية يعيش في تونس .
بعد الاستخارة أنا مترددة جدا من ناحية الغربة والسفر ومن ناحية أخرى مرتاحة للشخص لما يمتلك من أخلاق وتربية حسنة .
هل أجد بينكم جزائرية متزوجة في تونس تدلني على الأوضاع والعادات وتقدم لي النصح.
جزاكم الله خير
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يا اختي تقدمي و توكلي على الله

تونس جميلة جدا و اهلها طيبون فهم جزائريين و نحن توانسة

كم من مرة أتوجه غلى تونس نحس راني في الجزائر مزدهرة و جميلة و اهلها طيبون
 
־●ـ‗غمــــوض ــالــورد_ـ●־

־●ـ‗غمــــوض ــالــورد_ـ●־

:: عضو مَلكِي ::
#7
إنضم
17 أكتوبر 2012
المشاركات
10,829
الإعجابات
17,317
النقاط
351
العمر
23
#7
وعليــــــــــــــــــكم السلام
شوفي نقلك اختي لعزيزة راه مكاين حتى فرق
التوانسة تقريب عندهم نفس لاكيلتير تاع ليزالجيريا يعني تقريب نفس لعادات والتقاليد
مشكي راح تلقاي حتى صعوبة ومن ناحية لغربة والسفر كيما قلتي مشها بعيدة وصعيبة للدرجة هدي
باش تخافي، وديجا راكي قلتي بلي راكي مرتاحة للشخص هدا وراه متخلق ومربي ونيتو صافية
الور لحاجة لي اوبليجي عليك تحوسي عليها هي انك تتهناي معاه وتكوني مرتاحة هدي هي لحاجة المهمة
وشوفي انت لحاجة لي تريحك وبغاها قلبك باسكوا انت لي باغية تعيشي معاه هدي معندها حتى دخل بأنوا تونسي ولادزيري هدي داخلة في شريك حياتك لي راح تعيشي معاه متحوسيش خلاه على علاقات ناس خلاف بتوانسة باسكوا انت وياه لي راح تقرروا مصير حياتكم مع بعضاكم متهمش جنسية الشخص تهم شخصيتوا وعقليتوا كيفماه دايرة متقلقيش روحك خلاه حنونــــــة صلي صلاة الاستخارة وادعي ربي دوك تجيك فالصواب انشاءالله وربي يهنيك ويكملك ويعطيك ماتتمناي وتفرحي ونفرحوا معاك ، ومتنسايش تخبرينا عليك وش درتي فيها تقبلي ولا لا هههههه
تهلاي فروحك حنونــــــــــــــة ومتقلقيش خلاه روحك.
 
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أم أمين23

:: عضو شرفي ::
#8
إنضم
1 أكتوبر 2012
المشاركات
4,331
الإعجابات
3,760
النقاط
191
#8
ربي يسهلك ان شاءا لله وناس تونس معروفين بالطيبة خصوصا رجالهم ومادام انك مرتاحة ليه اتوكلي على ربي وما تخافيش وزيد تونس راهي قريبة بزاف لينا وتقريبا عوايدهم كيما تاعنا خصوصا احنا في الشرق تقريبا حتى اللهجة متقاربة
 
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hadil2044

:: عضو بارز ::
#11
إنضم
28 جوان 2011
المشاركات
6,104
الإعجابات
6,432
النقاط
351
#11
توكلي على ربي
وبشويا راح توالفي المهم يكون الراجل مرتحتلو
ربي يهنيك حنونة
 
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ام الحلوين

:: عضو فعّال ::
#13
إنضم
18 أفريل 2013
المشاركات
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الإعجابات
4,315
النقاط
71
#13
اختي ربي يتمملك على خير و الزواج مكتوب
و عادي في تونس يعني بلد عربي و مسلمين ، اما عاداتهم سقسي اخته و تقلك و زيد حنا رانا في الزاير و مرات مانفهموش كلام بعضانا و كل ولاية كيفاش يتكلمو و عاداتنا مختلفة .
 
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روعة انثى

:: عضو مُتميز ::
#14
إنضم
23 جويلية 2011
المشاركات
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الإعجابات
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النقاط
31
#14
ربي يهنيك اختي صلي صلاة استخارة و توكلي على الله اذا سهل بها و نعمت و اذا ما سهلش معليش خيرها في غيرها
اذا اخلاقو الله يبارك و يعرف ربي ما تشوفيش موراك ربي يسهلك امورك اختي و يرزقك من حيث تحتسبين و من حيث لا تحتسبين
حبيت نعاونك بدعوة ما عنديش فكرة على التوانسة ربي يبارك فيك
 
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سمو الذات

:: عضو مُتميز ::
#15
إنضم
16 أوت 2012
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الإعجابات
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النقاط
31
#15
اهلا بيك اختي وانا ثاني جزائرية مخطوبة لواحد تونسي وان شاء الله الاسبوع القادم نشمي نعمل العقد المدني في تونس ان شاء الله بالنسبة للتونس انا معندي حتى تخوف لانو تونس والجزائر بلد واحد خاصة انو متقاربين برشا ^^ في العادات والتقاليد
ربي يوفقك اختي ♪
 
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souhas

:: عضو منتسِب ::
#19
إنضم
4 ماي 2013
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51
الإعجابات
38
النقاط
3
#19
قال روعة انثى:
ربي يهنيك اختي صلي صلاة استخارة و توكلي على الله اذا سهل بها و نعمت و اذا ما سهلش معليش خيرها في غيرها
اذا اخلاقو الله يبارك و يعرف ربي ما تشوفيش موراك ربي يسهلك امورك اختي و يرزقك من حيث تحتسبين و من حيث لا تحتسبين
حبيت نعاونك بدعوة ما عنديش فكرة على التوانسة ربي يبارك فيك
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merci habibiti lah yhfdhak
 
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souhas

:: عضو منتسِب ::
#20
إنضم
4 ماي 2013
المشاركات
51
الإعجابات
38
النقاط
3
#20
قال سمو الذات:
اهلا بيك اختي وانا ثاني جزائرية مخطوبة لواحد تونسي وان شاء الله الاسبوع القادم نشمي نعمل العقد المدني في تونس ان شاء الله بالنسبة للتونس انا معندي حتى تخوف لانو تونس والجزائر بلد واحد خاصة انو متقاربين برشا ^^ في العادات والتقاليد
ربي يوفقك اختي ♪
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العقد المدني أنا من المفروض نديرو فالعاصمة ، نستنى يجبلي صور من الوثائق ونحط طلب للوالي المنتدب و نكملو الاجراءت عند الأمن .
إذا عندك تفاصيل أكثر أفيديني الله يجازيك راني حايرة :(
 
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