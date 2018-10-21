زواج جزائرية من تونسي أرجو المساعدة

مرحبا بكم و ربي يوفقكم لما فيه الخير
الزواج المختلط في الجزائرلإبرام عقد الزواج بالجزائر:
يوجد وثيقة تسمى برخصة الزواج المختلط
هذه الوثيقة تقوم بتحميلها من هنا "تحميل استمارة رخصة الزواج المختلط
" اومن هنا تبحثين عنها "قائمة الاستمارات للمواطنين
"
بعد تحميلها و طبعها تقوم بتعبئتها بالمعلومات المطلوبة يتم تجهيز التالي:
بعد تجهيز كل الوثائق يتم ايداعها في الولاية التي يسكن بها الطرف الجزائري:
ملاحظة: الوثيقة قد تأخذ من اسبوع الى 3 اشهر و ممكن اكثر ليتم دراستها و التاشير عليها من طرف الوالي.
لمزيد من المعلومات حول الزواج المختلط في الجزائر تفضل: اضغط هنا لتفاصيل اكثر
الزواج المختلط في تونسلإبرام عقد الزواج بتونس:
يجب على الطرف الثاني أن يعطيك التفاصيل لكن ما يمكننا مساعدتكم به هو ان كل تفاصيل الزواج المختلط بتونج تجدها في هذا الرابط ( اضغط هنا لمعاينة تفاصيل الجزائر المختلط في تونس
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