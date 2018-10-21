زواج جزائرية من تونسي أرجو المساعدة

Ibtissem 09

Ibtissem 09

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#1
السلام عليكم، انا فتاة جزايرية مقبلة على الزواج من تونسي، ابحث عن الاجراءات اللازمة للعقد في كلا البلدين وماهي مدة قبول الطلب وشكرا
 
حلم كبير

حلم كبير

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#2
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محل الإقامة
فرنسا الجزائر وطني
#2
Ibtissem 09

Ibtissem 09

:: عضو منتسِب ::
#3
إنضم
21 أكتوبر 2018
المشاركات
5
الإعجابات
2
النقاط
3
العمر
27
محل الإقامة
Algérie
الجنس
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#3
4algeria.com

4algeria.com

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#4
مرحبا بكم و ربي يوفقكم لما فيه الخير

الزواج المختلط في الجزائر
لإبرام عقد الزواج بالجزائر: يوجد وثيقة تسمى برخصة الزواج المختلط هذه الوثيقة تقوم بتحميلها من هنا "تحميل استمارة رخصة الزواج المختلط" اومن هنا تبحثين عنها "قائمة الاستمارات للمواطنين"
بعد تحميلها و طبعها تقوم بتعبئتها بالمعلومات المطلوبة يتم تجهيز التالي:

- الطرف الجزائري يجهز الوثائق التالية:
  • إستمارة طلب رخصة الزواج تقدمها المصلحة المختصة بالولاية.
  • ثلاثة (03) صور شمسية للهوية حديثة.
  • عقد ميلاد ( رقم 12 ).
  • شهادة عدم الزواج أو عدم إعادة الزواج.
  • نسخة من بطاقة التعريف الوطنية.
  • بطاقة إقامة.
إضغط للتوسيع...
- الطرف الأجنبي اذا لم يكن مقيم بالجزائر يجهز الوثائق التالية:
  • ثلاثة (03) صور شمسية للهوية حديثة.
  • عقد ميلاد.
  • شهادة عدم الزواج أو عدم إعادة الزواج.
  • نسخة من جواز سفر مع تأشيرة الدخول أو تمديد الإقامة قيد الصلاحية عند الاقتضاء.
  • شهادة إيواء.
  • شهادة إعتناق الإسلام بالنسبة للزوج (الرجال) غير المسلم.
إضغط للتوسيع...
- الطرف الأجنبي اذا كان مقيم بالجزائر يجهز الوثائق التالية:
  • ثلاثة (03) صور شمسية للهوية حديثة.
  • عقد ميلاد.
  • شهادة عدم الزواج أو عدم إعادة الزواج.
  • نسخة من بطاقة المقيم قيد الصلاحية.
إن التسجيل في سجل الحالة المدنية للبلدية لا يمكن القيام به إلا بعد إظهار مسبقا الرخصة الإدارية المسلمة من طرف الوالي.
إضغط للتوسيع...
بعد تجهيز كل الوثائق يتم ايداعها في الولاية التي يسكن بها الطرف الجزائري:
ملاحظة: الوثيقة قد تأخذ من اسبوع الى 3 اشهر و ممكن اكثر ليتم دراستها و التاشير عليها من طرف الوالي.
لمزيد من المعلومات حول الزواج المختلط في الجزائر تفضل: اضغط هنا لتفاصيل اكثر

الزواج المختلط في تونس
لإبرام عقد الزواج بتونس: يجب على الطرف الثاني أن يعطيك التفاصيل لكن ما يمكننا مساعدتكم به هو ان كل تفاصيل الزواج المختلط في تونس تجدها في هذا الرابط ( اضغط هنا لمعاينة تفاصيل الجزائر المختلط في تونس )
 
آخر تعديل:
Ibtissem 09

Ibtissem 09

:: عضو منتسِب ::
#5
إنضم
21 أكتوبر 2018
المشاركات
5
الإعجابات
2
النقاط
3
العمر
27
محل الإقامة
Algérie
الجنس
أنثى
#5
قال 4algeria.com:
مرحبا بكم و ربي يوفقكم لما فيه الخير

الزواج المختلط في الجزائر
لإبرام عقد الزواج بالجزائر: يوجد وثيقة تسمى برخصة الزواج المختلط هذه الوثيقة تقوم بتحميلها من هنا "تحميل استمارة رخصة الزواج المختلط" اومن هنا تبحثين عنها "قائمة الاستمارات للمواطنين"
بعد تحميلها و طبعها تقوم بتعبئتها بالمعلومات المطلوبة يتم تجهيز التالي:



بعد تجهيز كل الوثائق يتم ايداعها في الولاية التي يسكن بها الطرف الجزائري:
ملاحظة: الوثيقة قد تأخذ من اسبوع الى 3 اشهر و ممكن اكثر ليتم دراستها و التاشير عليها من طرف الوالي.
لمزيد من المعلومات حول الزواج المختلط في الجزائر تفضل: اضغط هنا لتفاصيل اكثر

الزواج المختلط في تونس
لإبرام عقد الزواج بتونس: يجب على الطرف الثاني أن يعطيك التفاصيل لكن ما يمكننا مساعدتكم به هو ان كل تفاصيل الزواج المختلط بتونج تجدها في هذا الرابط ( اضغط هنا لمعاينة تفاصيل الجزائر المختلط في تونس )
إضغط للتوسيع...
بارك الله فيك
 
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