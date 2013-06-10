العلاج للتخلص من تذكر الذنوب

عملت ذنباً في الماضي، والحمد لله تبت إلى الله من هذا الذنب، ولكن الشيطان دائماً يطاردني ويذكرني بهذا الذنب في كل وقت، وخصوصاً في الصلاة، مع أنني فعلت أعمالاً صالحة كثيرا في الماضي، ولم أتذكر أي شيء من هذه الأعمال، وهذا من فضل ربي أن أفعل الخيرات وأنساها، فما العلاج للتخلص من التفكير من هذا الذنب -سماحة الشيخ- والحمد لله بأنها ليست كبيرة،



الحمد لله الذي من عليك بالتوبة, ولا يضرك، هذا من إيذاء الشيطان ووسوسته فالعلاج التعوذ بالله من الشيطان، وسؤال الله أن يكفيك شر الشيطان وشر نفسك، وأن ينسيك هذا الشيء حتى لا تشغل نفسك به، ما دمت تبت توبةً نصوحاً فإن الله يمحوه عنك بذلك، وهذا التذكير به في الصلاة والوسوسة كله من الشيطان، فعليك أن تسأل ربك العافية، وأن تستعيذ به من الشيطان، وأن تلح في ذلك، والله جل وعلا جواد كريم



المصدر ..موقع الشيخ ابن باز رحمه الله