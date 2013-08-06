مخاطر استعمال مكيف الهواء

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ЯǾᵯẫḭṧşẰ

:: عضو شرفي ::
إنضم
30 نوفمبر 2011
المشاركات
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موجات من الحر اجتاحت مناطق مختلفة من العالم ، ولم يجد سكان العالم إزاء هذه الحرارة غير المعهودة سوى اللجوء إلي أجهزة التكييف حتي أصبح اقتناء هذه الأجهزة ضرورة وليس رفاهية، ولا يكاد يخلو منزل من جهاز أو أكثر، وقد نبّه الأطباء إلي أن درجة الحرارة العالية التي ترافق موجات الحر قد تؤدي بالذين يعانون أصلا من هبوط في الضغط إلي توسع في الأوعية الدموية الجلدية من أجل الحصول علي كميات أكبر من البرودة وازدياد كميات العرق وحدوث حالات من جفاف الجسم بسبب نقص السوائل، ونصحوا بالإكثار من شرب السوائل لتعويض ذلك، وعلي الرغم من أن جهاز التكييف يعد من التقنيات الحديثة ذات الفائدة الكبيرة التي وفرها العلماء للبشرية لتسهل عليهم حياتهم إلا أنها إلي جانب فوائدها الكبيرة حملت معها الكثير من السلبيات والأضرار، حيث أصبحت أجهزة التكييف سببا للكثير من الأمراض التي أصبحت شائعة لدي مستخدميها.
- وفي دراسة علمية نشرتها مجلة "توب سانتيه" أثبتت أن التكييف يسبب أمراض العيون والمفاصل والجهاز التنفسي، وذكرت الدراسة أن المكيفات تنتج هواء باردا يحمل معه الرطوبة ويؤدي بدوره إلي حدوث التهابات رئوية وخصوصا لمن يعانون من أمراض رئوية سابقة ومرضي الربو، وتبين الأبحاث أن البرودة الناجمة عن أجهزة التكييف تؤدي إلي ضيق في القصبات الهوائية سواء كان المتعرض لها نائما أو مستيقظا، وأن النوم لساعات طويلة في غرف مكيفة يؤدي إلي تعب وإرهاق وإعياء وشد عضلي خصوصا في أجزاء الجسم التي كانت عرضة أكثر من غيرها لبرودة المكيف المباشرة، وتنشط بعض أنواع الجراثيم المسببة لأمراض الجهاز التنفسي في درجات الحرارة المنخفضة التي توفرها أجهزة التكييف.
كما يؤكد العلماء أن التعرض المباشر لهواء أجهزة التكييف يؤدي إلي تبخر الدموع وتزداد هذه المشكلة أساسا في فصل الصيف حتي دون استخدام أجهزة التكييف وتتفاقم مع استخدامها وتظهر أضرار أجهزة التكييف علي العين في صورة حكة وشعور بوجود جسم غريب بها، وأن من يعانون من التهيج التحسسي في العين يكونون عرضة لأمراض حساسية العين واحمرارها وزيادة في إفراز الدموع.
وتؤكد الدراسة أن أكثر الأجزاء عرضة للتأثر بهواء أجهزة التكييف الباردة أو الساخنة. هي الرقبة والظهر، وذلك لغياب الطبقة الدهنية السميكة التي تحمي العضلة، مشيرة إلي أن الاختلاف المفاجئ والمباشر في درجات الحرارة يحدث تقلصا في الألياف العضلية، مما يؤدي إلي اختلاف طول العضلة لتصبح مشدودة وتسبب ألما كبيرا لدي الإنسان.
كما تحذر الدراسة من الأضرار الكبيرة التي تسببها أجهزة التكييف للمفاصل بسبب تأثر المنطقة الغضروفية اللزجة التي تتأثر بالاختلاف في درجات الحرارة، مما يتسبب بإحداث تيبس في المفاصل، وتؤكد الدراسة التأثيرات السلبية للمكيفات علي الجهازين المخي والعصبي للإنسان، حيث تؤثر المكيفات بشكل عام بالسلب علي مقاومة الجسم بسبب الفارق الكبير في درجة الحرارة بين المكان المكيف وغير المكيف، مما يؤدي إلي الإصابة بآلام شديدة في العظام والعضلات، وقد تتفاقم الآثار السلبية فتصل إلي الإصابة بشلل الوجه أو العصب السابع، ولكل ما سبق ينصح الأطباء بتجنب الاستعانة بالمكيفات إلا في حالات الضرورة القصوي ولأقل عدد ممكن من الساعات وينصحون باللجوء إلي الوسائل الطبيعية للهروب من حرارة الشمس الحارقة بدلا من استخدام المكيفات بصورة مفرطة، ولأن ذلك معناه الإصابة بالأمراض المزمنة والإحساس بالصداع وعدم التركيز وينصحون كذلك في حالة النوم في مكان مكيف بأن يحرص الفرد علي التغطية بغطاء للوقاية من الإصابة بالبرد.
كذلك عند تشغيل أجهزة التكييف في المنزل لفترة طويلة أثناء نوم الأطفال، فإن عدم توقف أجهزة التكييف وعدم تجديد الهواء بفتح النوافذ، فإنه يؤدي إلي إصابة الأطفال وكبار السن بالتهاب الجيوب الأنفية وحالات الربو.
ولا تقتصر أضرار التكييف علي الأجهزة المنزلية فقط، فقد أكدت دراسة طبية ألمانية أن الإفراط في استخدام مكيفات السيارات قد يؤدي إلي حدوث مشاكلات صحية للإنسان خطيرة للغاية، فقد يؤدي التعرض الطويل للهواء البارد إلي الإصابة بالصدمة الجسمية، والتي تتمثل في أوجاع العضلات وآلام في الجسم وصداع والتهاب في الجهاز التنفسي والقصبة الهوائية والحنجرة وتيبس في الرقبة، وقد استندت الدراسة إلي أن عددا كبيرا من الناس يلجأون في الأيام الحارة إلي الدخول في سياراتهم وغلق النوافذ وتشغيل جهاز التكييف بأقصي طاقة، مما يعرضهم لتيار هوائي بارد جدا يؤدي إلي إصابتهم بأعراض مرضية خطيرة، ولذلك يوصي الباحثون بضرورة أن يتم تشغيل جهاز التكييف في السيارة علي الدرجة الأقل مع إبقاء نوافذ السيارة مفتوحة قليلا لخروج الهواء الساخن، ثم يتم زيادة درجة التبريد علي ألا تنخفض درجة الحرارة في داخل السيارة عن درجة الحرارة في الخارج أكثر من ست درجات لكي لا يتعرض ركاب السيارة للصدمة الحرارية عند الخروج من السيارة.

وينصح أيضا من لديه حساسية من الأطفال بعدم النوم في حجرة بها تكييف، ويفضل لهم استخدام المروحة السقف لتوزع الهواء بينما المتحركة ركز الهواء في اتجاه واحد مما قد يضر بصحتهم أيضا.



دمتم في حفظ الرحمان
 
علي الفاضلي

علي الفاضلي

:: عضو شرفي ::
إنضم
4 جويلية 2013
المشاركات
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محل الإقامة
batna
الجنس
ذكر
عندك الحق .......

اضراره كثيرة ........اذا لم نستطع التحكم فيه ...

بورك فيك ....
 
S

*Sarah Dz*

:: عضو شرفي ::
إنضم
14 أوت 2010
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يا ريت نقدرو نتحكمو في انفسنا اكثر في هذا الحرارة
بارك الله فيك حبيبتي رميسووو على الموضوع المفيد
 
Я

ЯǾᵯẫḭṧşẰ

:: عضو شرفي ::
إنضم
30 نوفمبر 2011
المشاركات
4,372
النقاط
191
قال *Sarah Dz*:
يا ريت نقدرو نتحكمو في انفسنا اكثر في هذا الحرارة
بارك الله فيك حبيبتي رميسووو على الموضوع المفيد
إضغط للتوسيع...
وفيكي بارك الرحمان
وكل عام وانتم بخير عساكم من عواده
 
M

mamouu

:: عضو مُشارك ::
إنضم
17 ماي 2013
المشاركات
146
النقاط
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مرسي أختي
صح كلامك صواب
و كل هذه الأمراض سببها هذا التطور
مقارنة بالأجداد صرنا نحن من نشتكي من تنوع الأمراض
مشكورة
 
ن

نعيمة29

:: عضو مُشارك ::
إنضم
4 أوت 2013
المشاركات
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النقاط
9
شكراااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا
 
ا

الرومنسي الجاد

:: عضوية محظورة ::
إنضم
23 جوان 2010
المشاركات
9,051
النقاط
351
الرومنسي الجاد، تم حظره "حظر دائم". السبب: مخالفة القوانين
شكرا

موفق :)
 
Я

ЯǾᵯẫḭṧşẰ

:: عضو شرفي ::
إنضم
30 نوفمبر 2011
المشاركات
4,372
النقاط
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قال mamouu:
مرسي أختي
صح كلامك صواب
و كل هذه الأمراض سببها هذا التطور
مقارنة بالأجداد صرنا نحن من نشتكي من تنوع الأمراض
مشكورة
إضغط للتوسيع...
العفو اختاه نورتي
:regards01:
 
T

Tamerio

:: عضو منتسِب ::
إنضم
23 فيفري 2017
المشاركات
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العمر
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محل الإقامة
Cairo
يعطيكم الف عافية يالغاليين على هذه النصائح الغالية ولكن أود أن أوضح أن الإفراط في كل شيء أمر غير مقبول وينطبق ذلك على مكيفات الهواء فكما ذكرتم سابقاً أنه في حالة تشغيلها على الدرجات الكبيرة للغاية يمكن أن تتسبب في أضرار ولكن الإعتدال في كافة الأمور أمر جيد فيمكننا إستخدام المكيفات على درجات معتدلة فقط من أجل تلطيف الجو وهنا ينعدم الضرر ويصبح إستخدامها مثالي.
لكم جزيل الشكر وأتمنى أن أكون أفدتكم
 
عبدالرؤوف

عبدالرؤوف

:: عضو مُشارك ::
إنضم
22 ديسمبر 2018
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محل الإقامة
بسكرة
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ذكر
نعم وما خلق الله الحرارة الا لحكم
.
اكرهها الا انني لا اتخلص منها بسبب
الاشتراك في الغرفة او دخول مكان العمل او ماشبه ولو كنت مستقلا كليا
لتخلصت منها بما انني اعيش في الريف
والريف فيه التهوية الطبيعية
وهناك خطر اعظم من المكيف يجهله كثير من الناس وهو مروحة الهواء.
 
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