مصطلحات التاريخ والجغرافيا للسنة 2 ثانوي اداب و فلسفة

المصطلحات الجغرافية

1- الموقع الجغرافي: مكان بلد أو منطقة ما في الخريطة العالمية ومعرفة حدودها السياسية .

2- الموقع الاستراتيجي: الموقع الذي يحظى بأهمية اقتصادية أو عسكرية أو سياسية وقد تكون جميعها على المستوى العالمي .

3- الجيوسياسي:العلاقة بين الساسة والجغرافيا والديمغرافيا والاقتصاد وخاصة فيما يتعلق بالساسة والعلاقات الخارجية للأمة بالنسبة لمختلف الأبعاد المحلية والإقليمية والقارية والدولي - (الموقع الجغرافي لمنطقة ما بأبعاد سياسية محلية- إقليمية –قارية –دولية)

4- الامتداد: الأبعاد المكانية لمنطقة ما من الشرق إلى الغرب ومن الشمال إلى الجنوب -

5- الاتحاد الإفريقي: وريث منظمة الوحدة الإفريقية تأسس في 25/05/ 2001 -

-6 الاتحاد المغاربي:مشروع وحدة بين دول المغرب العربي ظهر رسميا في17/02/1989 في مراكش -

7- التبعية الاقتصادية:ارتباط الاقتصاديات الوطنية بعجلة الاقتصاد الأجنبي الأكثر تطورا -

-8 التأميم : سياسة اقتصادية تقضي بتحويل جميع أو أغلب وسائل الإنتاج ( أراضي زراعية وثروات طبيعية وتجهيزات وأموال و غيرها....) إلى الملكية الجماعية أي نهج اشتراكي .

9- قطاع الخدمات: كل الأنشطة الاقتصادية التي لا تقوم باستخراج أو إنتاج أو تحويل المواد الأولية أو نصف المحولة ؛ أي كالأنشطة التي تتبع القطاع الثالث. و من أنواع الخدمات يمكن ذكر: التجارة، و النقل، و البنوك، التأمين، و السياحة، و الإدارة العمومية، و التعليم، الصحة، و الدفاع، والأمن، و الصيانة

10- الرأسمالية:نظام اقتصادي يعتمد على الملكية الفردية لوسائل الإنتاج وعلى المبادرة الحرة ويتميز بالمنافسة والعمل من أجل زيادة الربح .

11- الهياكل القاعدية: جملة التجهيزات الجماعية الضرورية لتنشيط الحركية الاقتصادية، مثل الطرقات، والسكك الحديدية،والموانئ، و المطارات، و الجسور، و شبكة الاتصالات.تقسم إلى بني تحتية خصوصية، مثل البنية التحتية التعليمية كالمدارس و المعاهد، و الجامعات، و مؤسسات البـحث العلمـي؛أو البنية التحتية الصحية كالمستشفيات.وبني تحتية عامة كالطرقات والسكك والمطارات .

12- البطالة :: حسب المنظمة العالمية للعمل يعدّ عاطلا عن العمل كل شخص قادر على العمل، لا يعمل لمدة تفوق ثلاثة أشهر،ويعلن تمسكه بالحصول على عمل عمره بين 16 و 64سنة .لذلك فإن الشبان المزاولين للتعليم أو التدريب المهني، والشيوخ المتجاوز سنّهم 65 سنة، والنساء اللاتي يحبذن البقاء في المنازل لا يحتسبون ضمن العاطلين عن العمل.

13- مؤشر التنمية البشرية : مقياس تأليفي تتراوح قيمته بين 0 و 1 يعتمد لقياس درجة تقدم الأقطار يؤلف المؤشر بين مقياس أمل الحياة عند الولادة ونسبة التمدرس والناتج الداخلي الخام للفرد.

14- الدخل الفردي: ما حصل عليه كل فرد في الدولة من دخل في المتوسط خلال العام ويتم حسابه عن طريق

الدخل القومي للدولة في عام

عدد السكان في نفس العام

15- المستوى المعيشي: كل ما يتمتع به الفرد من ملبس ومأكل ومسكن ويتحدد ذلك بمستوى الدخل والبيئة التي يعيش فيها والطبقة الاجتماعية التي ينتمي إليها.

16- النزوح الريفي: تناقص عدد سكان الأرياف نتيجة انتقال السكان من الريف إلى المدينة لظروف معينة .

17- المبادلات: الحركة التجارية ممثلة في الصادرات والواردات.

18- التنمية المستدامة: هي تنمية تأخذ بعين الاعتبار الأبعاد الاجتماعية و البيئية إلى جانب الأبعاد النمو الديمغرافي"الزيادة السكانية خلال فترة زمنية معينة".

19- تركيب السكان: بنية السكان من حيث الجنس (اناث/ذكور) والعمر (شباب/كهول/شيوخ) .

20- الإقليم:هو عبارة عن رقعة جغرافية تتشابه في عناصر متعددة منها المناخ والنبات ... و تتميز بتلك الخصائص عن المناطق المجاورة لها .

21- الزراعة المعاشية: الزراعة التي تركز على إنتاج الغذاء الرئيسي للسكان منها الحبوب.

22- التهيئة : هي عبارة عن تنظيم للمظاهر الجغرافية البشرية والعمرانية من خلال شق الطرق وتوفير المرافق وتنظيم العمران ...كأساس لجلب الاستثمار و لبعث التنمية الشاملة .

23- التصحر: ظاهرة طبيعة تعني زحف الصحراء نحو المناطق الخصبة أو تحول المناطق الخصبة إلى مناطق جرداء .

24- الانجراف: تحول خصائص التربة و زوال الطبقة الطينية الخصبة بسبب الرياح ، المياه، قلة الغطاء النباتي .

25 تصاعد المياه: تصاعد المياه السطحية وغمرها لمناطق واسعة نتيجة الاستغلال المفرط للمياه الباطنية .

26- البيئة: الإطار الذي يعيش فيه والذي يحتوي على التربة والماء والهواء وما يتضمنه كل عنصر من هذه العناصر الثلاثة من مكونات جمادية، وكائنات تنبض بالحياة. و ما يسود هذا الإطار من مظاهر شتى من طقس ومناخ ورياح وأمطار وجاذبية و مغناطيسية..الخ ومن علاقات متبادلة بين هذه العناصر .

27- التلوث: كل ما يطرأ على البيئة من تغير سواء كان ذلك بفعل العوامل الطبيعية أو الإنسان (المواد الكيماوية، ارتفاع نسبة ثاني أكسيد الكربون في الجو...) مما ينتج عنه ضرر مباشر أو غير مباشر بالكائنات الحية أو الوسط التي تعيش فيه .

28- التشجير: غرس الأشجار و منه السد الأخضر وهو مشروع طموح بدأته الجزائر خلال السبعينات بغرس حزام من الأشجار لمنع زحف الصحراء نحو التل.

29- التنمية: مفهوم عام يدل على التطور أو التغير الجذري الذي يطرأ في بلد معين على مختلف الميادين : اقتصاديا، و اجتماعيا، و ثقافيا.

30- التنمية الاقتصادية : عملية تغيير إدارية هادفة وشاملة لكل جوانب الحياة الاقتصادية والاجتماعية في مجتمع معين من أجل نقل ذلك المجتمع إلى وضع اقتصادي واجتماعي وسياسي أفضل.

31- التنمية البشرية: مجموعة من الإجراءات التي تهدف إلى دعم قدرات الفرد ، وتحسين مستوى معيشته و أوضاعه الاجتماعية والاقتصادية .

32-- استثمار: إقامة مشروع اقتصادي في احد القطاعات الاقتصادية الثلاثة لتحقيق أرباح سريعة أو على مدى بعيد.

33- ادخار: عملية تحويل جزء من الأموال التي يمتلكها الأفراد أو المؤسسات إلى احتياطي غير مستهلك على مدى بعيد يتحول إلى رؤوس أموال التوظيف عن طريق الاستثمار. أشكال الادخار متنوعة تكون بواسطة الحساب الجاري المالي يتم فتحه بالبنوك أو البريد .

34- أزمة اقتصادية : مدة زمنية حرجة وخطيرة من الركود أو من الانهيار الاقتصادي الفجائي التي تتلو فترة سبقتها من النمو.

35- انفتاح اقتصادي : سياسة تقضي بتحرير المبادلات المالية و التجارية مع الخارج .

36- دول الشمال: الدول المتقدمة، و تشمل أمريكا الشمالية و أوربا الغربية ، واليابان ، وكذا أستراليا، وكوريا ، و سنغافورة و تايوان .

37- دول الجنوب: الدول السائرة في طريق النمو و الأقل نموا. وتشمل باقي العالم : جنوب آسيا ، أمريكا الوسطى و الجنوبية و إفريقيا .

38-- الاتحاد الأوربي : تنظيم اقتصادي ظهر في إطار اتفاقية روما (25 مارس 1957) بين دول أوربية بهدف التعاون الاقتصادي .

39- البورصة: سوق تتداول فيها الأسهم و السندات و العملات. وهي من أبرز مظاهر النظام الرأسمالي واقتصاد السوق، نشأت وتوسعت منذ القرن 19 م .

40- الأسهم: أقساط من رأسمال شركة مساهمة ،وتتحدد قيمتها داخل البورصة حسب العرض والطلب وحسب قيمة الأرباح التي تحققها الشركة المعنية.

41- الكثافة السكانية : يشير مفهوم الكثافة السكانية إلى العلاقة ما بين السكان ومساحة الأرض التي يقطنها هؤلاء السكان ، وتقاس الكثافة السكانية من خلال قسمة عدد السكان على مساحة الأرض ويعبر عنها بمجموع عدد الأشخاص في الهكتار الواحد أو في الكيلو متر مربع أو الميل المربع .

42- نمو السكان : هو اختلاف حجم السكان في هذا المجتمع عبر الفترات الزمنية المتباينة ويرتبط مفهوم النمو في السكان بمفهومي التضخم في السكان و أزمة السكان وكليهما مفاهيم لا تنفصل فكرة حركة السكان وتغيرها ، فإننا نلاحظ أن السكان في حركتهم وتغيرهم أما قد يسيروا في اتجاه عدم النمو نتيجة للنقصان في أعدادهم بفعل عوامل أخرى مثل الوفيات والهجرة وغيرها أو في اتجاه النمو نتيجة للزيادة في أعدادهم بفعل عوامل المواليد والهجرة أو غيرها فإن هذه الحركة بالزيادة أو النقصان في أعداد السكان وحجمهم تسمي تغيراً أو نمواً أو حركة وقد يكون النمو هائلاً مما يؤدي إلى تظخم في السكان

43- حجم السكان : هو عدد الأفراد في مكان معين وفي وقت محدد وإذا كان من الصعب معرفة حجم السكان علي مساحة من الأرض كبيرة نسبياً كما هو الحال اليوم فإنه من الملاحظ أن الإنسان لم يقف عاجزاً أمام هذه الصعوبة بل تغلب عليها بواسطة أساليب أستطاع أن يبتكرها من أجل معرفة حجم السكان عرفت بين المختصين باسم " مصادر البيانات



مصطلحات تاريخية

- الاستعمار: مصطلح يعني امتداد السيطرة السياسية و الاقتصادية و .. لدولة ما على دولة أخرى.

- الحركة الاستعمارية: هي حركة سياسية و عسكرية ظهرت في أوربا في القرن 15 ثم توسعت خلال القرنين 18 و19

- الاستعمار التقليدي: يقصد به الاستعمار الأوربي الحديث الذي جاء نتيجة للثورة الصناعية في أواخر القرن 18 واخذ قي طريق الزوال بعد الحرب العالمية الثانية ويتمثل في الاستعمار الفرنسي والبريطاني والايطالي ....الخ .

- الاستعمار الجديد: ظهر بعد الحرب العالمية الثانية وهو الذي يتستر وراء الشركات الاحتكارية والعولمة والتجارة (الاستعمار المقنع).

- التبشير:نشاط كانت تقوم به البعثات المسيحية لتنصير سكان البلدان التي كان يستهدفها التغلغل الاستعماري الأوربي حيث كان التبشير إحدى آليات هذا التغلغل .

- مستعمرة : هي إقليم لا يتمتع بشخصيته الدولية، ويعتبر امتدادا للدولة المستعمرة التي تباشر عليه مظاهر السيادة الداخلية والخارجية .

- تصفية الاستعمار : اصطلاح دولي استخدم منذ عام 1960، يقصد وضع نهاية للاستعمار الأوربي في العالم بناء على قرار الأمم المتحدة لسنة 1960 .

- الحماية: هي إدارة استعمارية غير مباشرة، تحتفظ بنظام الحكم المحلي، وتقيم إدارة استعمارية مراقبة لها .

- الرجل المريـــض : عبارة نعتت بها الدولة العثمانية خلال ضعفها في القرن 19 مما سمح بتقسيم ممتلكاتها .

- معاهدة سايكس- بيكو : معاهدة سرية بين انجلترا و فرنسا و روسيا لتقسيم المشرق العربي وقعت سنة 1916 و انسحبت منها روسيا بعد ثورة 1917واعتبرت من وسائل التدخل الاستعماري في البلدان خارج أوربا .

- نظام الانتداب : قيام دولة قوية بتقديم توجيه و مساعدة لدولة ناشئة وتم تطبيق ذلك على الأراضي المنتزعة من الدولة العثمانية في المشرق العربي ( فلسطين،سوريا، العراق).

- الكفاح التحرري: هي نشاط مقاوم ظهر في المناطق التي تخضع للاستعمار واتخذ أشكالا مختلفة إما سياسية أو عسكرية أو الاثنين معا معبرة عن رفض الاستعمار بأشكاله .

- مناطق النفوذ : مناطق واقعة في دائرة الهيمنة المباشرة أو غير المباشرة لقوة معينة في مجالاتها السياسية أو الاقتصادية أو العسكرية أو تكون مجتمعة وترتبط بمصالح تلك الدول .

- الحركات التحررية: هي موجة التحرر التي اجتاحت قارتي إفريقيا وآسيا خاصة منذ مطلع القرن العشرين واشتدت أكثر بعد الحرب العالمية الثانية.

- الكفاح المسالم: أسلوب مقاومة الاحتلال بطريقة سلمية قائمة على فلسفة اللاعنف(مقاطعة البضائع الانجليزية) اشتهر بها المهاتما غاندي في الهند .

- النضال : هو أسلوب كفاح يعبر عن التوجه السياسي أو الفكري.

- الغزو: أسلوب للتغلغل الاستعماري يعتمد الاجتياح باستخدام القوة العسكرية .

- الاحتلال : المرحلة التي تلي الغزو وتعني استيلاء المستعمر على الأراضي و الممتلكات والتحكم فيها .

- الاحتلال الاستيطاني: وهو أسوء أنواع السيطرة الاستعمارية إذ يعني توطين المعمرين بصفة نهائية في المستعمرة كما هو الحال في الكيان الصهيوني ، والبيض في استراليا .

- السياسة الاستعمارية: تعني الأساليب التي طبقها الاستعمار في حكم المستعمرة وهي تقوم على التعسف والظلم وكبت الحريات ونهب الثروات واستغلال الشعوب المقهورة إلى أقصى حد ...

- المقاومة: رد فعل سياسي أو عسكري يعبر عن رفض التدخل الأجنبي ( الاستعماري).

- الحركة الوطنية: كل أشكال وأساليب الكفاح التي تستخدمها الشعوب المستعمرة في وجع الاحتلال .

- الأحزاب السياسية: تعني التنظيمات الحزبية المعتمدة و التي تضم عدد من المنخرطين والمناضلين ويتبنى اتجاه معين .

- المقاومة المنظمة: المقاومة التي تقوم على التخطيط والإعداد المحكم والجيد .

- المقاومة السياسية: هي التي تتبني أسلوب الحوار والمفاوضات والمطالب ولا تستعمل العنف في التعبير عن الرأي ومنها اللجوء إلى تنظيم مظاهرات وحركات احتجاجية أو العصي مدني أو تقديم مطالب سياسية .

القوى السياسية : مجموعة الضغط السياسي داخل الدولة كالأحزاب ذات القاعدة الشعبية الواسعة والشخصيات ذات الثقل السياسي والشعبي .

- العلاقات: جملة الروابط التي تجمع الأمم والشعوب كالعلاقات السياسية والاقتصادية ....

- القوى الأوربية: الدول الأوربية المؤثرة في صياغة العلاقات الدولية خاصة إبان الحربين العالميتين مثل ألمانيا فرنسا بريطانيا روسيا ......

- المواجهة العسكرية : الصدام المسلح المباشر الذي تستعرض فيه الدول لمتقاتلة قدراتها التسليحية لاخضاغ الخصم وإجباره على الاستسلام ومثال ذالك الحرب العالمية الأولى والحرب العالمية الثانية .

- الحرب العالمية: نزاع مسلح بين طرفين يطال دول من جميع قارات العالم المثال الحرب العالمية الثانية .

- الأزمة: مرحلة حرجة وخطرة وقد تكون سياسية أو اقتصادية أو عسكرية

- الصهيونية : حركة قومية عنصرية نشأت في أوربا في أواخر القرن 19 م بهدف جمع شتات اليهود عبر العالم وتوطينهم في أرض فلسطين ، انطلقت بعقد عدة لقاءات ومؤتمرات أولها مؤتمر بال بسويسرا سنة 1897 م .

- وعد بلفور : هو الوعد المشئوم الذي أصدره وزير خارجية بريطانيا آرثر جيمس بلفور بتاريخ 2/ 11/ 1917 م والذي يقضي بمساعدة اليهود على التحويل.

- مجال حيوي : سياسة توسعية لألمانيا النازية ، تهدف إلى السيطرة على مناطق الدول المجاورة لدعم قوة الشعب الألماني.

- الموارد الطبيعية : كل المؤهلات الطبيعية التي يمكن الانتفاع بها ، كالتربة و الماء و النبات، والثروات البحرية ، ومصادر الطاقة و المعادن .

- تعريف السوق : - هي المنطقة الجغرافية التي تجمع المشترين والبائعين . أما الاقتصاديون فيعرفونه بأنه العلاقة بين العرض والطلب لسلعة ما . ...

- الحرب العالمية الأولى: حرب اندلعت يوم 28 يوليو 1941 بين مجموعة دول الوفاق بزعامة فرنسا وبريطانيا، ودول المركز بزعامة ألمانيا والنمسا-المجر، وانتهت سنة 1918 بانتصار دول الوفاق .



معاهدة سايكس – بيكو : نم توقيعها في ماي 1916 بين كل من فرنسا وإنجلترا وروسيا لتقسيم مناطق النفوذ في الشرق العربي لكن روسيا أعلنت انسحابها منها، وكشفت بنودها بعد قيام الثورة البلشفية .

- مؤتمر الصلح:انعقد بباريس سنة 1919، بحضور ممثلي حوالي 27 دولة شاركت في الحرب العالمية الأولى إلى جانب الحلفاء، وفي غياب ممثلي الدول المنهزمة ودون استدعاء روسيا البلشفية، وسعى لتنظيم الوضع أوربيا وعالميا لتحقيق السلم الدولي .

- عصبة الأمم : منظمة دولية تم إنشاؤها باقتراح من الرئيس الأمريكي ويلسون في سنة 1919م، واتخذت جنيف(سويسرا) مقرا لها هدفها حماية الأمن والسلم العالميين.

- أزمة 1929 : تطلق على الأزمة الاقتصادية التي ضربت الولايات المتحدة الأمريكية يوم الخميس 24 أكتوبر 1929 ، فهمت في البداية بورصة وول ستريت . ولم تلبث أن انتقلت إلى باقي القطاعات ثم إلى الدول الرأسمالية (فرنسا، ألمانيا، إنجلترا...)، بسبب العلاقات الوثيقة بين القطاعات الاقتصادية في النظام الرأسمالي.

- الرايخ : تعني بالألمانية الدولة ، ارتبطت في سياق النص بهتلر.

- الحزب النازي : هو الحزب الوطني الاشتراكي العمالي الألماني الذي تأسس بعد الحرب العالمية 1 عقب تدمر الألمان من شروط الصلح والذي حمل آمال الألمان في الانتقام.

- النازية: نظام ديكتاتوري شمولي قاده هتلر في ألمانيا يعتمد على حكم الفرد وتقديسه في غياب أي تمثيل نيابي.

- كونغرس: الاسم الذي يطلق على الهيأة التشريعية في الولايات المتحدة الأمريكية، ويتكون من مجلس الشيوخ ومجلس النواب .

- ديكتاتورية:نظام سياسي شمولي، يعتمد على حكم الفرد في غياب أي تمثيل نيابي .

- دول الحلفاء: يقصد به التحالف الدولي الذي تزعمته فرنسا و بريطانيا والولايات المتحدة الأمريكية خلال الحرب العالميةالثانية ضد دول المحور.

- دول المحور:يقصد به التحالف الدولي الذي تزعمته ألمانيا وإيطاليا خلال الحرب العالمية الثانية ضد الحلفاء .

- الجيش الأحمر:هو الجيش الشيوعي الذي أنشأه زعماء ثورة أكتوبر 1917م، كان في البداية (1918) عبارة عن أعدد قليلة،لكنه خضع لتنظيم صارم ودقيق مما جعله مدربا وقادرا على القيام بالعمليات الكبيرة .

- الحرب العالمية الثانية:حرب اندلعت في شتنبر 1939 بين مجموعتين دوليتين: دول الحلفاء ومن بينهم فرنسا وبريطانيا،ودول المحور وتزعمتهم ألمانيا وإيطاليا، وانتهت بهزيمة دول المحور سنة 1945..

- الميثاق الاطلنتي: وثيقة سياسية وقعها الرئيس الأمريكي روزفلت والسوفياتي ستالين يوم 14 غشت 1941، وتنص علىضرورة لاقضاء على النازية، والاعتراف بحق الشعوب في تقرير مصيرها .

- منظمة الأمم المتحدة : منظمة دولية، أسست بعد الحرب العالمية الأولى (1945)، مقرها بنيويورك (و م أ)، هدفها المحافظة على الأمن والسلم العالميين .

- الجامعة العربية: منظمة جهوية أنشأتها الدول العربية بمقتضى ميثاق 22 مارس 1945، قصد صيانة استقلالها وتحقيق وحدتها القومية وتوثيق الصلات بينها في مختلف الميادين .

- منظمة المؤتمر الإسلامي : منظمة إقليمية تتألف من دول العالم الإسلامي، وقد تأسست سنة 1969 بجدة هدفها تحقيق التضامن بين الدول الإسلامية ..

- منظمة التجارة العالمية:مؤسسة دولية انبثقت عن اتفاق مراكش سنة 1994، دخلت حيز التطبيق سنة 1995 وحلت محل منظمة " الكات ". وتتلخص مهامها في ضبط التجارة العالمية،وإدارة الاتفاقيات التجارية وحل خلافاتها .

- الحرب الباردة: تطلق على المواقف التي اتخذها القطبان: الولايات المتحدة والاتحاد السوفياتي بعد الحرب العالمية الثانية ومؤداها العمل على نشر مبادئها بمختلف الطرق، مع تفادي الاصطدام العسكري المباشر،وامتدت إلى أواخر الثمانينات من القرن 20.

- الأمير عبد القادر الجزائري : هو عبد القادر بن محيي الدين الجزائري ولد سنة 1807 م ونشأ وتعلم في غرب الجزائر، لمع اسمه واشتهر في مواجهة الجيوش الفرنسية (ما بين 1832- 1847) قبل اعتقاله ونفيه إلى سوريا حيث ظل بها إلى وفاته .

- موسوليني: (1883-1945) زعيم إيطالي ضغط على ملك إيطاليا فكتور إيمانويل الثالث ، فاختاره لتشكيل

الأمير خالد: حفيد الأمير عبد القادر شارك في الحرب العالمية الأولى في الجيش الفرنسي ومؤسس رابطة النواب المنتخبين الجزائريين بعد الحرب العالمية الأولى والتي مثلت تيار المساواة .

- ولسون : رئيس الولايات المتحدة الأمريكية ابتداء من 1912م، مرشحا من الحزب الديمقراطي سنة 1919م، مثل دولته في مؤتمر السلام بفرساي. الحكومة ، وهكذا أصبح منذ أكتوبر 1922 رئيسا للحكومة قبل أن يجمع كل

السلطات ، ممهدا لنظام دكتاتوري.

- روزفلت : رئيس الولايات المتحدة الأمريكية منذ 1932م ، ممثلا للحزب الديمقراطي ، عرف بخطته لمعالجة أزمة 1929 ، قاد دولته خلال الحرب العالمية الثانية ، وتوفي 1945 م

- جمال الدين الأفغاني: ولد سنة 1839 م من أسرة أفغانية، نشأ في كابول وتعلم اللغات العربية و الفارسية. كما درس العلوم الإسلامية. جند حياته لإصلاح أمور المسلمين انطلاقا من إصلاح النفوس و تهذيب الأخلاق. ولخص أفكاره الإصلاحية في كتاباته أهمها: أم القرى وصحيفة العروة الوثقى . وتوفي سنة 1897م

- محمد عبده: ولد سنة 1849 م في مصر. التحق بالأزهر سنة 1860م ضد الإنجليز. نفي على إثرها إلى سوريا ( ثلاث سنوات).أسس إلى جانب أستاذه جمال الدين بباريس العروة الوثقى . عين في سنة 1890 م عضوا لمجلس شورى القوانين.وفي سنة 1900م أسس جمعية إحياء العلوم العربية لنشر المخطوطات . توفي في 11 يوليوز 1905م بالإسكندرية.

- الشريف حسين بن علي : أمير منطقة الحجاز الذي قاد المحادثات مع مكماهون (ممثل بريطانيا في مصر) في شأن استقلال البلاد العربية عن العثمانيين .

- تشرشـــــل : رئيس الوزراء البريطاني في 10ماي1940 قاد انجلترا خلال الحرب العالمية الثاني .

- هتلر:أدولف هتلر زعيم الحركة النازية في ألمانيا صاحب نظرية عنصرية تقوم على تقديس العرق الآري وصل إلى السلطة في ألمانيا وفرض النظام الديكتاتوري وكانت سياسته احد أسباب الحرب العالمية الثانية .

- هوشي منه: زعيم وقائد الكفاح التحرري في فيتنام .

- ماو تسي تونغ: قائد الثورة الشيوعية في الصين توفي سنة 1976







- جمال عبد الناصر: احد زعماء الثورة المصرية 1952 واحد قادة حركة عدم الانحياز .

معجم مصطلحات التاريخ والجغرافيا 2 ثانوي

1- الموقع الجغرافي: مكان بلد أو منطقة ما في الخريطة العالمية ومعرفة حدودها السياسية .

2- الموقع الاستراتيجي: الموقع الذي يحظى بأهمية اقتصادية أو عسكرية أو سياسية وقد تكون جميعها على المستوى العالمي .

3- الجيوسياسي:العلاقة بين الساسة والجغرافيا والديمغرافيا والاقتصاد وخاصة فيما يتعلق بالساسة والعلاقات الخارجية للأمة بالنسبة لمختلف الأبعاد المحلية والإقليمية والقارية والدولي - (الموقع الجغرافي لمنطقة ما بأبعاد سياسية محلية- إقليمية –قارية –دولية)

4- الامتداد: الأبعاد المكانية لمنطقة ما من الشرق إلى الغرب ومن الشمال إلى الجنوب -

5- الاتحاد الإفريقي: وريث منظمة الوحدة الإفريقية تأسس في 25/05/ 2001 -

-6 الاتحاد المغاربي:مشروع وحدة بين دول المغرب العربي ظهر رسميا في17/02/1989 في مراكش -

7- التبعية الاقتصادية:ارتباط الاقتصاديات الوطنية بعجلة الاقتصاد الأجنبي الأكثر تطورا -

-8 التأميم : سياسة اقتصادية تقضي بتحويل جميع أو أغلب وسائل الإنتاج ( أراضي زراعية وثروات طبيعية وتجهيزات وأموال و غيرها....) إلى الملكية الجماعية أي نهج اشتراكي .

9- الخدمات: كل الأنشطة الاقتصادية التي لا تقوم باستخراج أو إنتاج أو تحويل المواد الأولية أو نصف المحولة ؛ أي كالأنشطة التي تتبع القطاع الثالث. و من أنواع الخدمات يمكن ذكر: التجارة، و النقل، و البنوك، التأمين، و السياحة، و الإدارة العمومية، و التعليم، الصحة، و الدفاع، والأمن، و الصيانة

10- الرأسمالية:نظام اقتصادي يعتمد على الملكية الفردية لوسائل الإنتاج وعلى المبادرة الحرة ويتميز بالمنافسة والعمل من أجل زيادة الربح .

11- الهياكل القاعدية: جملة التجهيزات الجماعية الضرورية لتنشيط الحركية الاقتصادية، مثل الطرقات، والسكك الحديدية،والموانئ، و المطارات، و الجسور، و شبكة الاتصالات.تقسم إلى بني تحتية خصوصية، مثل البنية التحتية التعليمية كالمدارس و المعاهد، و الجامعات، و مؤسسات البـحث العلمـي؛أو البنية التحتية الصحية كالمستشفيات.وبني تحتية عامة كالطرقات والسكك والمطارات .

12- البطالة :: حسب المنظمة العالمية للعمل يعدّ عاطلا عن العمل كل شخص قادر على العمل، لا يعمل لمدة تفوق ثلاثة أشهر،ويعلن تمسكه بالحصول على عمل عمره بين 16 و 64سنة .لذلك فإن الشبان المزاولين للتعليم أو التدريب المهني، والشيوخ المتجاوز سنّهم 65 سنة، والنساء اللاتي يحبذن البقاء في المنازل لا يحتسبون ضمن العاطلين عن العمل.

13- مؤشر التنمية البشرية : مقياس تأليفي تتراوح قيمته بين 0 و 1 يعتمد لقياس درجة تقدم الأقطار يؤلف المؤشر بين مقياس أمل الحياة عند الولادة ونسبة التمدرس والناتج الداخلي الخام للفرد.

14- الدخل الفردي: ما حصل عليه كل فرد في الدولة من دخل في المتوسط خلال العام ويتم حسابه عن طريق

الدخل القومي للدولة في عام

عدد السكان في نفس العام

15- المستوى المعيشي: كل ما يتمتع به الفرد من ملبس ومأكل ومسكن ويتحدد ذلك بمستوى الدخل والبيئة التي يعيش فيها والطبقة الاجتماعية التي ينتمي إليها.

16- النزوح الريفي: تناقص عدد سكان الأرياف نتيجة انتقال السكان من الريف إلى المدينة لظروف معينة .

17- المبادلات: الحركة التجارية ممثلة في الصادرات والواردات.

18- التنمية المستدامة: هي تنمية تأخذ بعين الاعتبار الأبعاد الاجتماعية و البيئية إلى جانب الأبعاد النمو الديمغرافي"الزيادة السكانية خلال فترة زمنية معينة".

19- تركيب السكان: بنية السكان من حيث الجنس (اناث/ذكور) والعمر (شباب/كهول/شيوخ) .

20- الإقليم:هو عبارة عن رقعة جغرافية تتشابه في عناصر متعددة منها المناخ والنبات ... و تتميز بتلك الخصائص عن المناطق المجاورة لها .

21- الزراعة المعاشية: الزراعة التي تركز على إنتاج الغذاء الرئيسي للسكان منها الحبوب.

22- التهيئة : هي عبارة عن تنظيم للمظاهر الجغرافية البشرية والعمرانية من خلال شق الطرق وتوفير المرافق وتنظيم العمران ...كأساس لجلب الاستثمار و لبعث التنمية الشاملة .

23- التصحر: ظاهرة طبيعة تعني زحف الصحراء نحو المناطق الخصبة أو تحول المناطق الخصبة إلى مناطق جرداء .

24- الانجراف: تحول خصائص التربة و زوال الطبقة الطينية الخصبة بسبب الرياح ، المياه، قلة الغطاء النباتي .

25 تصاعد المياه: تصاعد المياه السطحية وغمرها لمناطق واسعة نتيجة الاستغلال المفرط للمياه الباطنية .

26- البيئة: الإطار الذي يعيش فيه والذي يحتوي على التربة والماء والهواء وما يتضمنه كل عنصر من هذه العناصر الثلاثة من مكونات جمادية، وكائنات تنبض بالحياة. و ما يسود هذا الإطار من مظاهر شتى من طقس ومناخ ورياح وأمطار وجاذبية و مغناطيسية..الخ ومن علاقات متبادلة بين هذه العناصر .

27- التلوث: كل ما يطرأ على البيئة من تغير سواء كان ذلك بفعل العوامل الطبيعية أو الإنسان (المواد الكيماوية، ارتفاع نسبة ثاني أكسيد الكربون في الجو...) مما ينتج عنه ضرر مباشر أو غير مباشر بالكائنات الحية أو الوسط التي تعيش فيه .

28- التشجير: غرس الأشجار و منه السد الأخضر وهو مشروع طموح بدأته الجزائر خلال السبعينات بغرس حزام من الأشجار لمنع زحف الصحراء نحو التل.

29- التنمية: مفهوم عام يدل على التطور أو التغير الجذري الذي يطرأ في بلد معين على مختلف الميادين : اقتصاديا، و اجتماعيا، و ثقافيا.

30- التنمية الاقتصادية : عملية تغيير إدارية هادفة وشاملة لكل جوانب الحياة الاقتصادية والاجتماعية في مجتمع معين من أجل نقل ذلك المجتمع إلى وضع اقتصادي واجتماعي وسياسي أفضل.

31- التنمية البشرية: مجموعة من الإجراءات التي تهدف إلى دعم قدرات الفرد ، وتحسين مستوى معيشته و أوضاعه الاجتماعية والاقتصادية .

32-- استثمار: إقامة مشروع اقتصادي في احد القطاعات الاقتصادية الثلاثة لتحقيق أرباح سريعة أو على مدى بعيد.

33- ادخار: عملية تحويل جزء من الأموال التي يمتلكها الأفراد أو المؤسسات إلى احتياطي غير مستهلك على مدى بعيد يتحول إلى رؤوس أموال التوظيف عن طريق الاستثمار. أشكال الادخار متنوعة تكون بواسطة الحساب الجاري المالي يتم فتحه بالبنوك أو البريد .

34- أزمة اقتصادية : مدة زمنية حرجة وخطيرة من الركود أو من الانهيار الاقتصادي الفجائي التي تتلو فترة سبقتها من النمو.

35- انفتاح اقتصادي : سياسة تقضي بتحرير المبادلات المالية و التجارية مع الخارج .

36- دول الشمال: الدول المتقدمة، و تشمل أمريكا الشمالية و أوربا الغربية ، واليابان ، وكذا أستراليا، وكوريا ، و سنغافورة و تايوان .

37- دول الجنوب: الدول السائرة في طريق النمو و الأقل نموا. وتشمل باقي العالم : جنوب آسيا ، أمريكا الوسطى و الجنوبية و إفريقيا .

38-- الاتحاد الأوربي : تنظيم اقتصادي ظهر في إطار اتفاقية روما (25 مارس 1957) بين دول أوربية بهدف التعاون الاقتصادي .

39- البورصة: سوق تتداول فيها الأسهم و السندات و العملات. وهي من أبرز مظاهر النظام الرأسمالي واقتصاد السوق، نشأت وتوسعت منذ القرن 19 م .

40- الأسهم: أقساط من رأسمال شركة مساهمة ،وتتحدد قيمتها داخل البورصة حسب العرض والطلب وحسب قيمة الأرباح التي تحققها الشركة المعنية.

- الاستعمار: مصطلح يعني امتداد السيطرة السياسية و الاقتصادية و .. لدولة ما على دولة أخرى.

- الحركة الاستعمارية: هي حركة سياسية و عسكرية ظهرت في أوربا في القرن 15 ثم توسعت خلال القرنين 18 و19

- الاستعمار التقليدي: يقصد به الاستعمار الأوربي الحديث الذي جاء نتيجة للثورة الصناعية في أواخر القرن 18 واخذ قي طريق الزوال بعد الحرب العالمية الثانية ويتمثل في الاستعمار الفرنسي والبريطاني والايطالي ....الخ .

- الاستعمار الجديد: ظهر بعد الحرب العالمية الثانية وهو الذي يتستر وراء الشركات الاحتكارية والعولمة والتجارة (الاستعمار المقنع).

- التبشير:نشاط كانت تقوم به البعثات المسيحية لتنصير سكان البلدان التي كان يستهدفها التغلغل الاستعماري الأوربي حيث كان التبشير إحدى آليات هذا التغلغل .

- مستعمرة : هي إقليم لا يتمتع بشخصيته الدولية، ويعتبر امتدادا للدولة المستعمرة التي تباشر عليه مظاهر السيادة الداخلية والخارجية .

- تصفية الاستعمار : اصطلاح دولي استخدم منذ عام 1960، يقصد وضع نهاية للاستعمار الأوربي في العالم بناء على قرار الأمم المتحدة لسنة 1960 .

- الحماية: هي إدارة استعمارية غير مباشرة، تحتفظ بنظام الحكم المحلي، وتقيم إدارة استعمارية مراقبة لها .

- الرجل المريـــض : عبارة نعتت بها الدولة العثمانية خلال ضعفها في القرن 19 مما سمح بتقسيم ممتلكاتها .

- معاهدة سايكس- بيكو : معاهدة سرية بين انجلترا و فرنسا و روسيا لتقسيم المشرق العربي وقعت سنة 1916 و انسحبت منها روسيا بعد ثورة 1917واعتبرت من وسائل التدخل الاستعماري في البلدان خارج أوربا .

- نظام الانتداب : قيام دولة قوية بتقديم توجيه و مساعدة لدولة ناشئة وتم تطبيق ذلك على الأراضي المنتزعة من الدولة العثمانية في المشرق العربي ( فلسطين،سوريا، العراق).

- الكفاح التحرري: هي نشاط مقاوم ظهر في المناطق التي تخضع للاستعمار واتخذ أشكالا مختلفة إما سياسية أو عسكرية أو الاثنين معا معبرة عن رفض الاستعمار بأشكاله .

- مناطق النفوذ : مناطق واقعة في دائرة الهيمنة المباشرة أو غير المباشرة لقوة معينة في مجالاتها السياسية أو الاقتصادية أو العسكرية أو تكون مجتمعة وترتبط بمصالح تلك الدول .

- الحركات التحررية: هي موجة التحرر التي اجتاحت قارتي إفريقيا وآسيا خاصة منذ مطلع القرن العشرين واشتدت أكثر بعد الحرب العالمية الثانية.

- الكفاح المسالم: أسلوب مقاومة الاحتلال بطريقة سلمية قائمة على فلسفة اللاعنف(مقاطعة البضائع الانجليزية) اشتهر بها المهاتما غاندي في الهند .

- النضال : هو أسلوب كفاح يعبر عن التوجه السياسي أو الفكري.

- الغزو: أسلوب للتغلغل الاستعماري يعتمد الاجتياح باستخدام القوة العسكرية .

- الاحتلال : المرحلة التي تلي الغزو وتعني استيلاء المستعمر على الأراضي و الممتلكات والتحكم فيها .

- الاحتلال الاستيطاني: وهو أسوء أنواع السيطرة الاستعمارية إذ يعني توطين المعمرين بصفة نهائية في المستعمرة كما هو الحال في الكيان الصهيوني ، والبيض في استراليا .

- السياسة الاستعمارية: تعني الأساليب التي طبقها الاستعمار في حكم المستعمرة وهي تقوم على التعسف والظلم وكبت الحريات ونهب الثروات واستغلال الشعوب المقهورة إلى أقصى حد ...

- المقاومة: رد فعل سياسي أو عسكري يعبر عن رفض التدخل الأجنبي ( الاستعماري).

- الحركة الوطنية: كل أشكال وأساليب الكفاح التي تستخدمها الشعوب المستعمرة في وجع الاحتلال .

- الأحزاب السياسية: تعني التنظيمات الحزبية المعتمدة و التي تضم عدد من المنخرطين والمناضلين ويتبنى اتجاه معين .

- المقاومة المنظمة: المقاومة التي تقوم على التخطيط والإعداد المحكم والجيد .

- المقاومة السياسية: هي التي تتبني أسلوب الحوار والمفاوضات والمطالب ولا تستعمل العنف في التعبير عن الرأي ومنها اللجوء إلى تنظيم مظاهرات وحركات احتجاجية أو العصي مدني أو تقديم مطالب سياسية .

القوى السياسية : مجموعة الضغط السياسي داخل الدولة كالأحزاب ذات القاعدة الشعبية الواسعة والشخصيات ذات الثقل السياسي والشعبي .

- العلاقات: جملة الروابط التي تجمع الأمم والشعوب كالعلاقات السياسية والاقتصادية ....

- القوى الأوربية: الدول الأوربية المؤثرة في صياغة العلاقات الدولية خاصة إبان الحربين العالميتين مثل ألمانيا فرنسا بريطانيا روسيا ......

- المواجهة العسكرية : الصدام المسلح المباشر الذي تستعرض فيه الدول لمتقاتلة قدراتها التسليحية لاخضاغ الخصم وإجباره على الاستسلام ومثال ذالك الحرب العالمية الأولى والحرب العالمية الثانية .

- الحرب العالمية: نزاع مسلح بين طرفين يطال دول من جميع قارات العالم المثال الحرب العالمية الثانية .

- الأزمة: مرحلة حرجة وخطرة وقد تكون سياسية أو اقتصادية أو عسكرية

- الصهيونية : حركة قومية عنصرية نشأت في أوربا في أواخر القرن 19 م بهدف جمع شتات اليهود عبر العالم وتوطينهم في أرض فلسطين ، انطلقت بعقد عدة لقاءات ومؤتمرات أولها مؤتمر بال بسويسرا سنة 1897 م .

- وعد بلفور : هو الوعد المشئوم الذي أصدره وزير خارجية بريطانيا آرثر جيمس بلفور بتاريخ 2/ 11/ 1917 م والذي يقضي بمساعدة اليهود على التحويل.

- مجال حيوي : سياسة توسعية لألمانيا النازية ، تهدف إلى السيطرة على مناطق الدول المجاورة لدعم قوة الشعب الألماني.

- الموارد الطبيعية : كل المؤهلات الطبيعية التي يمكن الانتفاع بها ، كالتربة و الماء و النبات، والثروات البحرية ، ومصادر الطاقة و المعادن .

- تعريف السوق : - هي المنطقة الجغرافية التي تجمع المشترين والبائعين . أما الاقتصاديون فيعرفونه بأنه العلاقة بين العرض والطلب لسلعة ما . ...

- الحرب العالمية الأولى: حرب اندلعت يوم 28 يوليو 1941 بين مجموعة دول الوفاق بزعامة فرنسا وبريطانيا، ودول المركز بزعامة ألمانيا والنمسا-المجر، وانتهت سنة 1918 بانتصار دول الوفاق .



معاهدة سايكس – بيكو : نم توقيعها في ماي 1916 بين كل من فرنسا وإنجلترا وروسيا لتقسيم مناطق النفوذ في الشرق العربي لكن روسيا أعلنت انسحابها منها، وكشفت بنودها بعد قيام الثورة البلشفية .

- مؤتمر الصلح:انعقد بباريس سنة 1919، بحضور ممثلي حوالي 27 دولة شاركت في الحرب العالمية الأولى إلى جانب الحلفاء، وفي غياب ممثلي الدول المنهزمة ودون استدعاء روسيا البلشفية، وسعى لتنظيم الوضع أوربيا وعالميا لتحقيق السلم الدولي .

- عصبة الأمم : منظمة دولية تم إنشاؤها باقتراح من الرئيس الأمريكي ويلسون في سنة 1919م، واتخذت جنيف(سويسرا) مقرا لها هدفها حماية الأمن والسلم العالميين.

- أزمة 1929 : تطلق على الأزمة الاقتصادية التي ضربت الولايات المتحدة الأمريكية يوم الخميس 24 أكتوبر 1929 ، فهمت في البداية بورصة وول ستريت . ولم تلبث أن انتقلت إلى باقي القطاعات ثم إلى الدول الرأسمالية (فرنسا، ألمانيا، إنجلترا...)، بسبب العلاقات الوثيقة بين القطاعات الاقتصادية في النظام الرأسمالي.

- الرايخ : تعني بالألمانية الدولة ، ارتبطت في سياق النص بهتلر.

- الحزب النازي : هو الحزب الوطني الاشتراكي العمالي الألماني الذي تأسس بعد الحرب العالمية 1 عقب تدمر الألمان من شروط الصلح والذي حمل آمال الألمان في الانتقام.

- النازية: نظام ديكتاتوري شمولي قاده هتلر في ألمانيا يعتمد على حكم الفرد وتقديسه في غياب أي تمثيل نيابي.

- كونغرس: الاسم الذي يطلق على الهيأة التشريعية في الولايات المتحدة الأمريكية، ويتكون من مجلس الشيوخ ومجلس النواب .

- ديكتاتورية:نظام سياسي شمولي، يعتمد على حكم الفرد في غياب أي تمثيل نيابي .

- دول الحلفاء: يقصد به التحالف الدولي الذي تزعمته فرنسا و بريطانيا والولايات المتحدة الأمريكية خلال الحرب العالميةالثانية ضد دول المحور.

- دول المحور:يقصد به التحالف الدولي الذي تزعمته ألمانيا وإيطاليا خلال الحرب العالمية الثانية ضد الحلفاء .

- الجيش الأحمر:هو الجيش الشيوعي الذي أنشأه زعماء ثورة أكتوبر 1917م، كان في البداية (1918) عبارة عن أعدد قليلة،لكنه خضع لتنظيم صارم ودقيق مما جعله مدربا وقادرا على القيام بالعمليات الكبيرة .

- الحرب العالمية الثانية:حرب اندلعت في شتنبر 1939 بين مجموعتين دوليتين: دول الحلفاء ومن بينهم فرنسا وبريطانيا،ودول المحور وتزعمتهم ألمانيا وإيطاليا، وانتهت بهزيمة دول المحور سنة 1945..

- الميثاق الاطلنتي: وثيقة سياسية وقعها الرئيس الأمريكي روزفلت والسوفياتي ستالين يوم 14 غشت 1941، وتنص علىضرورة لاقضاء على النازية، والاعتراف بحق الشعوب في تقرير مصيرها .

- منظمة الأمم المتحدة : منظمة دولية، أسست بعد الحرب العالمية الأولى (1945)، مقرها بنيويورك (و م أ)، هدفها المحافظة على الأمن والسلم العالميين .

- الجامعة العربية: منظمة جهوية أنشأتها الدول العربية بمقتضى ميثاق 22 مارس 1945، قصد صيانة استقلالها وتحقيق وحدتها القومية وتوثيق الصلات بينها في مختلف الميادين .

- منظمة المؤتمر الإسلامي : منظمة إقليمية تتألف من دول العالم الإسلامي، وقد تأسست سنة 1969 بجدة هدفها تحقيق التضامن بين الدول الإسلامية ..

- منظمة التجارة العالمية:مؤسسة دولية انبثقت عن اتفاق مراكش سنة 1994، دخلت حيز التطبيق سنة 1995 وحلت محل منظمة " الكات ". وتتلخص مهامها في ضبط التجارة العالمية،وإدارة الاتفاقيات التجارية وحل خلافاتها .

- الحرب الباردة: تطلق على المواقف التي اتخذها القطبان: الولايات المتحدة والاتحاد السوفياتي بعد الحرب العالمية الثانية ومؤداها العمل على نشر مبادئها بمختلف الطرق، مع تفادي الاصطدام العسكري المباشر،وامتدت إلى أواخر الثمانينات من القرن 20.

- الأمير عبد القادر الجزائري : هو عبد القادر بن محيي الدين الجزائري ولد سنة 1807 م ونشأ وتعلم في غرب الجزائر، لمع اسمه واشتهر في مواجهة الجيوش الفرنسية (ما بين 1832- 1847) قبل اعتقاله ونفيه إلى سوريا حيث ظل بها إلى وفاته .

- موسوليني: (1883-1945) زعيم إيطالي ضغط على ملك إيطاليا فكتور إيمانويل الثالث ، فاختاره لتشكيل

الأمير خالد: حفيد الأمير عبد القادر شارك في الحرب العالمية الأولى في الجيش الفرنسي ومؤسس رابطة النواب المنتخبين الجزائريين بعد الحرب العالمية الأولى والتي مثلت تيار المساواة .

- ولسون : رئيس الولايات المتحدة الأمريكية ابتداء من 1912م، مرشحا من الحزب الديمقراطي سنة 1919م، مثل دولته في مؤتمر السلام بفرساي. الحكومة ، وهكذا أصبح منذ أكتوبر 1922 رئيسا للحكومة قبل أن يجمع كل

السلطات ، ممهدا لنظام دكتاتوري.

- روزفلت : رئيس الولايات المتحدة الأمريكية منذ 1932م ، ممثلا للحزب الديمقراطي ، عرف بخطته لمعالجة أزمة 1929 ، قاد دولته خلال الحرب العالمية الثانية ، وتوفي 1945 م

- جمال الدين الأفغاني: ولد سنة 1839 م من أسرة أفغانية، نشأ في كابول وتعلم اللغات العربية و الفارسية. كما درس العلوم الإسلامية. جند حياته لإصلاح أمور المسلمين انطلاقا من إصلاح النفوس و تهذيب الأخلاق. ولخص أفكاره الإصلاحية في كتاباته أهمها: أم القرى وصحيفة العروة الوثقى . وتوفي سنة 1897م

- محمد عبده: ولد سنة 1849 م في مصر. التحق بالأزهر سنة 1860م ضد الإنجليز. نفي على إثرها إلى سوريا ( ثلاث سنوات).أسس إلى جانب أستاذه جمال الدين بباريس العروة الوثقى . عين في سنة 1890 م عضوا لمجلس شورى القوانين.وفي سنة 1900م أسس جمعية إحياء العلوم العربية لنشر المخطوطات . توفي في 11 يوليوز 1905م بالإسكندرية.

- الشريف حسين بن علي : أمير منطقة الحجاز الذي قاد المحادثات مع مكماهون (ممثل بريطانيا في مصر) في شأن استقلال البلاد العربية عن العثمانيين .

- تشرشـــــل : رئيس الوزراء البريطاني في 10ماي1940 قاد انجلترا خلال الحرب العالمية الثاني .

- هتلر:أدولف هتلر زعيم الحركة النازية في ألمانيا صاحب نظرية عنصرية تقوم على تقديس العرق الآري وصل إلى السلطة في ألمانيا وفرض النظام الديكتاتوري وكانت سياسته احد أسباب الحرب العالمية الثانية .

- هوشي منه: زعيم وقائد الكفاح التحرري في فيتنام .

- ماو تسي تونغ: قائد الثورة الشيوعية في الصين توفي سنة 1976

- جمال عبد الناصر: احد زعماء الثورة المصرية 1952 واحد قادة حركة عدم الانحياز .

- الملك شارل العاشر : ملك فرنسي حكم من 1824 إلى غاية 1830 هو أحد ملوك أسرة آل بربرون التي طردتها الثورة الفرنسية