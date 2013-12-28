مما راق لي متجدد

كلام رائع وجميل

للدكتور محمد راتب النابلسي

* هي المنجية *

تقود سيارتك وحرارة الشمس تحرق الأخضر واليابس ، وتلمح أحدهم يمشي والعرق يغسل ثوبه ، لا تشمئز وافتح باب سيارتك له ..

* فلعلها هي المنجية *

تأتي من العمل مرهق عائد لبيتك تحمل الكثير من الأغراض المطلوبة منك ،

و تسألك والدتك : هل جلبت لي اللبن ؟

ابتسم لها و قل : لحظات و أسرع لجلبه ..

* فلعل دعوتها لك هي المنجية *

يقول لك أبوك : يا فلان تعال وصلني الدكتور عندي موعد

فتقول له : أبشر

فيقول : بارك الله فيك ..

* لعلها هي المنجية *

تصلي و طفلك يلعب حولك ، وفجأة يقفز على ظهرك و أنت ساجد ، لا تغضب وتحمل طفولته وأطل سجدتك تلك ..

* لعلها هي المنجية *

تسقي عاملاً أنهكه التعب و صهرته الشمس ماءً بارداً ..

* لعلها هي المنجية *

تضع حبيبات رز في مكان يأكل منه طير.. * لعلها هي المنجيه *

تجد اوساخا على الطريق فتقوم بإزالتها..

* لعلها هي المنجية *

تحضر علبة تونة و تضعها في الشارع لكي تأكل منها القطط ..

* لعلها عي المنجية *

يشتمك البعض و يسبك فتقول سامحك الله ..

* لعلها هي المنجية *

تقرأ آية من كتاب الله فتدمع عينك ..

* لعلها هي المنجية *

تمر بشباب يعصون الله فتتوقف لكي تقدم لهم الموعظة والنصيحة ..

* لعلها هي المنجية *

ترى إمرأة متبرجة فتغض بصرك و تستغفر الله

* لعلها هي المنجية *

يخطئ أحد في حقك و تريد أن تشتمه و تضربه ، فتتذكر قوله تعالى :

{والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس}

فتكتم غيظك و تعفو عنه ..

* لعلها هي المنجية *

تصلك فضيحة أحدهم فتقف عندك و لا تنتشر ..

* لعلها هي المنجية *

و كما قال الدكتور محمد راتب النابلسي :

والله الذي لا إله إلا هو ، لو أنقذت نملة من الغرق هذا العمل عند الله لا يضيع ..

°فلا تحقرن من المعروف شيئا ..

دائما ردد قبل كل فكرة أو عمل :

*لعلها كانت هي المنجية*