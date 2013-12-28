مما راق لي متجدد

Mr Brahim

Mr Brahim

:: عضو فعّال ::
#1
إنضم
10 سبتمبر 2011
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#1



رااااائعة....
كان هناك توأمان أحدهما متفائل و الآخر متشائم

وفي يوم عيد ميلادهما

أحضر الأبوين أفضل الهدايا وأغلاها للمتشائم في محاولة لإسعاده
بينما أحضر صندوق مليء بالعلف للطفل الآخر
ودخل كل منهما في غرفة منفصلة كي يفتح الهدايا
ونظر الأبوين من بعيد ليروا ردة فعل كل طفل على ما تلقاه من هدايا ..

فتصوروا كيف كانت ردة فعل كلاً من التوأمين :

المتشائم سمعاه يشتكي بصوتٍ عالٍ:

"أنا لا أحب لون هذا الحاسوب وأنا على يقين أنه سوف ينكسر...
أنا لا أحب هذه اللعبة.. أنا أعرف شخصاً لديه سيارة لعبة أكبر من هذه..

ومشى الوالدان على أطراف أصابع القدم واختلسا النظر ......

ورأوا المتفائل الصغير وهو يلقي بالعلف في الهواء بطريقة
مرحة ومضحكة,ويضحك بصوت عالي ويقول:

"إنكما لا تستطيعان خداعي, من أين لكما بهذا العلف,لا بد أن يكون هناك حصان صغير في انتظاري!"

الحكمة :

* من الممكن أن تمتلك كل شيء ولكن لن تشعر بالسعادة إلا بالتفاؤل

* يمكنك إسعاد نفسك و إن كنت لا تملك إلا القليل

* تفاءلوا بالخير تجدوه
:regards01:

 
آخر تعديل بواسطة المشرف:
wiwi loly

wiwi loly

:: عضو مُتميز ::
#4
إنضم
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#4
رد: مما راق لي # التفـــاؤل #

معك حق "تفاءلو ا خيرا تجدوه"
السعادة الحقيقية يصنعها الانسان بنفسه
وتكون بمعرفة قيمة ما نملك حتى لو كان شيء بسيط
قصة قصيرة و الحكمة كبيرة فشكرا لك
 
Mr Brahim

Mr Brahim

:: عضو فعّال ::
#5
إنضم
10 سبتمبر 2011
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191
#5
رد: مما راق لي # التفـــاؤل #

قال wiwi loly:
معك حق "تفاءلو ا خيرا تجدوه"
السعادة الحقيقية يصنعها الانسان بنفسه
وتكون بمعرفة قيمة ما نملك حتى لو كان شيء بسيط
قصة قصيرة و الحكمة كبيرة فشكرا لك
إضغط للتوسيع...
العفو ... فعلا هناك من يملك الكثير لكن حياته بائسة :regards01:
 
Mr Brahim

Mr Brahim

:: عضو فعّال ::
#11
إنضم
10 سبتمبر 2011
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191
#11
جلس موسى بن اسحاق قاضي الري والأهواز في القرن الثالث الهجري ينظر في قضايا الناس...
وكان بين المتقاضين امرأة ادعت على زوجها أن عليه خمسمائة دينار مهرا لها...
فأنكر الزوج أن لها في ذمته شيئا...
فقال القاضي:هات شهودك
فقال: قد أحضرتهم...
واستدعى القاضي أحدهم وقال له: انظر الى الزوجة لتشير إليها في شهادتك...فقام الشاهد وقال للزوجة:قومي...
فقال الزوج: ماذا تريدون منها؟؟؟
فقيل له: لابد أن ينظر الشاهد إلى امرأتك وهي مسفرة(أي كاشفة وجهها) لتصح عنده معرفته بها لأن زوجتك منتقبة تغطى وجهها...
فكره الرجل أن تضطر زوجته الكشف عن وجهها للشهود أمام الناس... فصااااااااااااااح: إني أشهد القاضي على أن لزوجتي في ذمتي هذا المهر الذي تدعيه ولا تسفر(تكشف) عن وجهها...
فلما سمعت الزوجة ذلك أكبرت في رجلها أنه يضن بوجهها على رؤية الشهود وأنه يصونها عن أعين الناس...
فصاحت تقول للقاضي: إني أشهدك على أني قد وهبت له هذا المهر وأبرأته منه في الدنيا والآخره...
فقال القاضي لمن حوله: اكتبوا هذا في مكارم الأخلاق
 
Mr Brahim

Mr Brahim

:: عضو فعّال ::
#12
إنضم
10 سبتمبر 2011
المشاركات
2,526
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191
#12
نـام إبراهيم ابن الرسول صلى الله عليه وسلم
في حضن أمه مارية ، وكان عمره ستة عشر شهراً، والموت يرفرف بأجنحته عليه ، والرسول عليه الصلاة والسلام ينظر إليه ويقول له : يا إبراهيم أنا لا أملك لك من الله شيئاً ..!
ومات إبراهيم وهو آخر أولاده ، فحمله الأب الرحيم ووضعهُ تحت أطباق التراب ، وقال له :
يا إبراهيم إذا جاءتك الملائكة فقل لهم :
الله ربي ..
ورسول الله أبي ..
والإسلام ديني ..
فنظر الرسول عليه الصلاة والسلام خلفهُ ، فسمع عمر بن الخطاب ، رضي الله عنه ، يُنهنه بقلب صديع .. فقال له :
ما يبكيك يا عمر ؟
فقال عمر ، رضي الله عنه ، :
يا رسول الله !
إبنك لم يبلغ الحلم ..
ولم يجر عليه القلم ..
وليس في حاجة إلى تلقين ..
فماذا يفعل ابن الخطاب ؟!
وقد بلغ الحلم .. وجرى عليه القلم ..ولا يجد ملقناً مثلك يا رسول الله ؟!!
وإذا بالإجابة تنزل من رب العالمين جل جلاله بقوله تعالى رداً على سؤال عمر :
" يُثَبِّتُ اللَّـهُ الَّذِينَ آمَنُوا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرة وَيُضِلُّ اللَّـهُ الظَّالِمِينَ وَيَفْعَلُ اللَّـهُ مَا يَشَاءُ"
أكثروا من قول : اللّهم ثبتني بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ..
نسأل الله تعالى أن يثبتنا ووالدينا وأزواجنا وذرياتنا ومن لهم حقا علينا عند السؤال ، ويهون علينا وحدة القبر ووحشته ، ويغفر لنا ، ويرحمنا ، وأن يرزقنا الجنة بغير حساب ..
اللّهم آمين !
 
A

amassou0505

:: عضو منتسِب ::
#13
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4 مارس 2013
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#13
عبرة لكل متشائم من هذه الحياة لابد من النظر للحياة من نافذة الايجاب و ليس من نظيرتها و اهم شئ هو حسن الظن بالله سبحانه
 
Mr Brahim

Mr Brahim

:: عضو فعّال ::
#14
إنضم
10 سبتمبر 2011
المشاركات
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191
#14
كلام رائع وجميل
للدكتور محمد راتب النابلسي
* هي المنجية *
تقود سيارتك وحرارة الشمس تحرق الأخضر واليابس ، وتلمح أحدهم يمشي والعرق يغسل ثوبه ، لا تشمئز وافتح باب سيارتك له ..
* فلعلها هي المنجية *
تأتي من العمل مرهق عائد لبيتك تحمل الكثير من الأغراض المطلوبة منك ،
و تسألك والدتك : هل جلبت لي اللبن ؟
ابتسم لها و قل : لحظات و أسرع لجلبه ..
* فلعل دعوتها لك هي المنجية *
يقول لك أبوك : يا فلان تعال وصلني الدكتور عندي موعد
فتقول له : أبشر
فيقول : بارك الله فيك ..
* لعلها هي المنجية *
تصلي و طفلك يلعب حولك ، وفجأة يقفز على ظهرك و أنت ساجد ، لا تغضب وتحمل طفولته وأطل سجدتك تلك ..
* لعلها هي المنجية *
تسقي عاملاً أنهكه التعب و صهرته الشمس ماءً بارداً ..
* لعلها هي المنجية *
تضع حبيبات رز في مكان يأكل منه طير.. * لعلها هي المنجيه *
تجد اوساخا على الطريق فتقوم بإزالتها..
* لعلها هي المنجية *
تحضر علبة تونة و تضعها في الشارع لكي تأكل منها القطط ..
* لعلها عي المنجية *
يشتمك البعض و يسبك فتقول سامحك الله ..
* لعلها هي المنجية *
تقرأ آية من كتاب الله فتدمع عينك ..
* لعلها هي المنجية *
تمر بشباب يعصون الله فتتوقف لكي تقدم لهم الموعظة والنصيحة ..
* لعلها هي المنجية *
ترى إمرأة متبرجة فتغض بصرك و تستغفر الله
* لعلها هي المنجية *
يخطئ أحد في حقك و تريد أن تشتمه و تضربه ، فتتذكر قوله تعالى :
{والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس}
فتكتم غيظك و تعفو عنه ..
* لعلها هي المنجية *
تصلك فضيحة أحدهم فتقف عندك و لا تنتشر ..
* لعلها هي المنجية *
و كما قال الدكتور محمد راتب النابلسي :
والله الذي لا إله إلا هو ، لو أنقذت نملة من الغرق هذا العمل عند الله لا يضيع ..
°فلا تحقرن من المعروف شيئا ..
دائما ردد قبل كل فكرة أو عمل :
*لعلها كانت هي المنجية*
أنقلها لكم ولا أدري :
*لعلها تكون هي المنجية*
 
Mr Brahim

Mr Brahim

:: عضو فعّال ::
#15
إنضم
10 سبتمبر 2011
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النقاط
191
#15
ﺭﺟﻞ ﻓﻘﻴﺮ ﻓﻲ ﻭﻇﻴﻔﺔ ﻣﺘﻮﺍﺿﻌﺔ ، ﻓﻮﺟﺊ
ﻳﻮﻣﺎ ﺑﻮﺍﻟﺪ ﺯﻭﺟﺘﻪ ﻳﻘﻮﻝ ﻟﻪ :
” ﺍﺗﻖِ ﺍﻟﻠﻪ ﻳﺎﻓﻼﻥ ﻭﺃﺷﺘﺮﻯ ﻟﺰﻭﺟﺘﻚ ﺑﻌﺾ
ﺍﻟﺨﺒﺰ ﻭﺍﻟﺠﺒﻦ ﻭﺍﻟﻔﻮﻝ ﻭﻻ ﺗﻜﺜﺮ
ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﻠﺤﻢ ﻓﻘﺪ ﻣﻠﺖ ﻣﻦ ﺍﻛﻞ ﺍﻟﺪﻫﻦ
ﻭﺍﻟﻠﺤﻢ ﻭﺍﻟﻔﺎﻛﻬﺔ.”
ﻳﻘﻮﻝ ﺍﻟﺮﺟﻞ ﻓﺘﺤﺖ ﻓﻤﻲ ﻭﻟﻢ ﺃﺩﺭﻱ ﻣﺎ
ﺃﺟﺎﻭﺏ ﻓﻠﻢ ﺍﻓﻬﻢ ﻣﺎﺫﺍ ﻗﺎﻝ ﻭﻣﺎﺫﺍ
ﻳﻘﺼﺪ ﺣﺘﻰ ﻗﺎﺑﻠﺖ ﺯﻭﺟﺘﻲ ﻭﺳﺎﻟﺘﻬﺎ ﻓﻜﺎﻧﺖ
ﺍﻟﻤﻔﺂﺟﺄﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﺣﺮﻛﺖ ﺍﻷﺭﺽ
ﻣﻦ ﺗﺤﺖ ﺍﻗﺪﺍﻣﻲ.
ﻟﻘﺪ ﻛﺎﻧﺖ ﺯﻭﺟﺘﻪ ﻛﻠﻤﺎ ﺗﺬﻫﺐ ﺍﻟﻰ ﺃﻫﻠﻬﺎ
ﻭﻳﻘﺪﻣﻮﻥ ﻟﻬﺎ ﺍﻟﻠﺤﻢ ﻭﺍﻟﻄﺒﺦ
ﺍﻟﺪﺳﻢ ﻭﺍﻟﻔﺎﻛﻬﺔ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﻘﻮﻝ ﻻ ﺃﺭﻳﺪﻩ ﻓﻘﺪ
ﻣﻠﻠﺘﻪ ﻭﻻ ﺗﺄﻛﻞ ﺷﻴﺌﺎ ﻣﻨﻪ ﻭﺗﻘﻮﻝ
ﺍﻥ ﺯﻭﺟﻬﺎ ﻻﻳﺤﺮﻣﻬﺎ ﻣﻦ ﺷﻴﺊ ﻣﻨﻪ ﺑﻞ ﺍﻧﻪ
ﺃﻛﺜﺮ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣﻨﻪ ﺣﺘﻰ ﻣﻠﻠﺖ ﻣﻦ
ﺍﻟﻠﺤﻢ ﻭﺍﻟﻔﺎﻛﻬﺔ ﻟﻜﻨﻬﺎ ﺗﺸﺘﻬﻲ ﺍﻟﺠﺒﻨﺔ
ﻭﺍﻟﻔﻮﻝ
ﻭﻣﺎﺷﺎﺑﻬﻬﺎ ﻓﻬﻮ ﻻﻳﺤﻀﺮﻩ ﻟﻬﺎ.
ﺑﻴﻨﻤﺎ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﺔ ﺃﻧﻬﺎ ﻓﻲ ﺑﻴﺖ ﺯﻭﺟﻬﺎ ﻟﻢ ﺗﻜﻦ
ﺗﺮﻯ ﺍﻟﻠﺤﻢ ﺍﻻ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﻬﺮ
ﻭﺍﻟﺸﻬﺮﻳﻦ ﻣﺮﻩ ﻭﻛﺎﻥ ﺃﻏﻠﺐ ﺃﻛﻠﻬﺎ ﻣﻦ
ﺍﻟﺠﺒﻨﺔ ﺍﻟﺤﺎﻣﻀﺔ ﻭﺍﻟﺨﺒﺰ ، ﻓﻠﻢ ﻳﻜﻦ
ﺍﻟﺮﺟﻞ ﻳﻤﻠﻚ ﻣﺎﻳﺴﺪ ﺟﻮﻋﻪ ﻭﻻ ﺟﻮﻉ ﺯﻭﺟﺘﻪ
ﻟﻜﻦ ﺍﻟﺰﻭﺟﺔ ﺍﻟﺼﺎﻟﺤﺔ ﺃﺭﺍﺩﺕ ﺃﻥ
ﺗﺮﻓﻊ ﺯﻭﺟﻬﺎ ﻋﻨﺪ ﺍﻫﻠﻬﺎ ﻭﺗﺠﻌﻠﻪ ﻛﺒﻴﺮﺍ ﻓﻲ
ﺍﻋﻴﻨﻬﻢ.
ﻛﺎﻧﺖ ﺗﺘﺤﻤﻞ ﺍﻟﺠﻮﻉ ﻭﺍﻟﺤﺮﻣﺎﻥ ﻭﻻ ﺗﺮﺿﻰ
ﺍﻥ ﻳﻌﻴﺮﻩ ﺍﺣﺪ ﺑﻔﻘﺮﻩ ﻭﺣﺎﺟﺘﻪ ﺑﻞ
ﻛﺎﻧﺖ ﺗﺼﺒﺮﻩ ﻭﺗﺸﺪ ﻣﻦ ﺃﺯﺭﻩ ﻭﺗﺬﻛﺮﻩ
ﺑﻤﻮﻋﻮﺩ ﺍﻟﻠﻪ ﻟﻪ ﺇﻥ ﺻﺒﺮ
ﻧﻌﻢ ﺍﻟﺰﻭﺟﺔ ﺍﻟﺼﺎﻟﺤﺔ ﺍﻟﺼﺎﺑﺮﺓ
ﺍﻟﺒﻴﻮﺕ ; ﻟﻴﺲ ﺃﺳﺎﺳﻬﺎ ﺍﻹﺳﻤﻨﺖ ﺃﻭ ﺍﻟﺤﺠﺮ ..
ﺑﻞ ﺍﻟﻤﺮﺃﺓ ﺍﻟﺼﺎﻟﺤﺔ
 
Mr Brahim

Mr Brahim

:: عضو فعّال ::
#20
إنضم
10 سبتمبر 2011
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#20
رد: مما راق لي # التفـــاؤل #



مازالت أوروبا تسمّي بعض المركبات الكيميائية باسمائها العربية ..
فالطرطير هو الـ TARTAR والبورق هو الـ BORIC والكحول هو الـ ALCOHOL والشراب هو الـ SIRUP
وكانت الحضارة الإسلامية هي الجامعة التي أخذت عنها أوروبا علومها الطبية في عصورها الوسطى المظلمة .
وقد حاول بعض المستشرقين أن يطمس هذا التاريخ ، فقال: إن العرب كانوا مجرد ناقلين ومترجمين عن جالينوس وأبو قراط ، وأن الطب العربي طب منقول عن اليونان والهند والفرس ْومصر ، وليس فيه جهد إبداعي ، وهو افتراء تكذّبه مخطوطات الرازي وما جاء فيها من تصويبات كثيرة لأبوقراط ، كما نرى ابن النفيس يُخَطِّئ جالينوس في زعمه بأن هناك ثقباً بين البطين الأيمن والأيسر في القلب وأنهما متصلان ويقول إنه لا اتصال بين البطينين وإن الدم فيهما لا يمتزجان إلا في الحالات المرضية ..
كما نرى البغدادي يصحح ما زعمه جالينوس من أن الفك الأسفل عظمتان ويقول بل هو عظمة واحدة ..
ومعلوم أن ابن النفيس كان أول من اكتشف الدورة الدموية الرئوية الصغرى ،، وقد اكتشفها الراهب الإسباني سرفيتوس بعده بثلاثمائة سنة ونشر وصفاً لها في مجلته الدينية ، فلما بلغت هذه المجلة جون كالفين في سويسرا استدعاه إلى جنيف وحاكمه واتهمه بالزندقة وحكم عليه بالحرق ..
بل إن أوروبا لم تنهض من كبوتها إلاّ حينما أخذت بالنظرة الإسلامية إلى العلم ..
إن تصحيح هذه الأوهام أمر ضروري ، فأسوأ ما تُصَاب به أمة أن تكون بلا ذاكرة .
من كتاب / القرآن كائن حي . . . د.مصطفى محمود


 
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