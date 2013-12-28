مما راق لي متجدد

رااااائعة....
كان هناك توأمان أحدهما متفائل و الآخر متشائم
وفي يوم عيد ميلادهما
أحضر الأبوين أفضل الهدايا وأغلاها للمتشائم في محاولة لإسعاده
بينما أحضر صندوق مليء بالعلف للطفل الآخر
ودخل كل منهما في غرفة منفصلة كي يفتح الهدايا
ونظر الأبوين من بعيد ليروا ردة فعل كل طفل على ما تلقاه من هدايا ..
فتصوروا كيف كانت ردة فعل كلاً من التوأمين :
المتشائم سمعاه يشتكي بصوتٍ عالٍ:
"أنا لا أحب لون هذا الحاسوب وأنا على يقين أنه سوف ينكسر...
أنا لا أحب هذه اللعبة.. أنا أعرف شخصاً لديه سيارة لعبة أكبر من هذه..
ومشى الوالدان على أطراف أصابع القدم واختلسا النظر ......
ورأوا المتفائل الصغير وهو يلقي بالعلف في الهواء بطريقة
مرحة ومضحكة,ويضحك بصوت عالي ويقول:
"إنكما لا تستطيعان خداعي, من أين لكما بهذا العلف,لا بد أن يكون هناك حصان صغير في انتظاري!"
الحكمة :
* من الممكن أن تمتلك كل شيء ولكن لن تشعر بالسعادة إلا بالتفاؤل
* يمكنك إسعاد نفسك و إن كنت لا تملك إلا القليل
* تفاءلوا بالخير تجدوه
:regards01:
كان هناك توأمان أحدهما متفائل و الآخر متشائم
وفي يوم عيد ميلادهما
أحضر الأبوين أفضل الهدايا وأغلاها للمتشائم في محاولة لإسعاده
بينما أحضر صندوق مليء بالعلف للطفل الآخر
ودخل كل منهما في غرفة منفصلة كي يفتح الهدايا
ونظر الأبوين من بعيد ليروا ردة فعل كل طفل على ما تلقاه من هدايا ..
فتصوروا كيف كانت ردة فعل كلاً من التوأمين :
المتشائم سمعاه يشتكي بصوتٍ عالٍ:
"أنا لا أحب لون هذا الحاسوب وأنا على يقين أنه سوف ينكسر...
أنا لا أحب هذه اللعبة.. أنا أعرف شخصاً لديه سيارة لعبة أكبر من هذه..
ومشى الوالدان على أطراف أصابع القدم واختلسا النظر ......
ورأوا المتفائل الصغير وهو يلقي بالعلف في الهواء بطريقة
مرحة ومضحكة,ويضحك بصوت عالي ويقول:
"إنكما لا تستطيعان خداعي, من أين لكما بهذا العلف,لا بد أن يكون هناك حصان صغير في انتظاري!"
الحكمة :
* من الممكن أن تمتلك كل شيء ولكن لن تشعر بالسعادة إلا بالتفاؤل
* يمكنك إسعاد نفسك و إن كنت لا تملك إلا القليل
* تفاءلوا بالخير تجدوه
:regards01:
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