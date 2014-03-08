........اجمل عيوب المرأة........
اذا كان هذا عيب للمراة ... فهو بالتاكيد اجمل العيوب فيها .؟
قالوا في الرجل و المرأة
إن المرأة لم تخلق من رأس الرجل لئلا تتعالى عليه
و لم تخلق من رجله لئلا يحتقرها
و إنما خلقت من ضلعه لتكون تحت جناحة فيحميها
و قريبة من قلبه فيحبها
و قالوا ايضآ : اذا تلبد قلب الرجل بالهموم انزاحت سحب الظلام بظهور المرأة
من الأقوال الأخرى في الرجل و المرأة و العلاقة بينهما :
إذا احبت المرأة ضحت بنفسها
من اجل قلبها .. و إذا كرهت
ضحت بغيرها ا ا ا
المرأة أكثر تضحية من اي شخص في الارض إن احبت
أذا كانت المرأة الجميلة جوهرة
فالمرأة الفاضلة كنز
إذا كانت المرأة عيبآ طبيعيآ !!
فهي بلا شك أجمل عيوب الطبيعة
المرأة تكتم الحب اربعين سنة و لا تكتم البغض ساعة واحدة
اغبى النساء هي من تصدق ان الحب يتحول إلى ( صداقة بريئة )
اكبر لص تحت قبة السماء
هو الجمال الكامن في عين المرأة
كل فلسفة الرجال لا تعادل واحدة من عواطف المرأة
دموع المرأة طوفان يغرق فيه أمهر السباحين
دموع المرأة اقوى نفوذآ من القوانين
تعرف المرأة الطيبة مما تفعل
و يعرف الرجل الطيب مما لا يفعل
المرأة اقدر على حفظ سرها من سر غيرها
المرأة اعدى اعداء المرأة
بيت بلا امرأة كجسم بلا روح