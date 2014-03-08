........اجمل عيوب المرأة........

صحا.....صحا ...... حنا فووووورر



ربي يحفظك مايا تع الصح عيوب المرأة هي الجمال بعينه



أذا كانت المرأة الجميلة جوهرة

فالمرأة الفاضلة كنز



بصح كيما هذي الجملة ماكاش لازم كامل لبنات يسمعوها



شكراا على طرح موضوع الرائع

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