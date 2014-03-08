........اجمل عيوب المرأة........

maya36

maya36

:: عضو فعّال ::
#1
إنضم
20 ديسمبر 2009
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العمر
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#1


........اجمل عيوب المرأة........

اذا كان هذا عيب للمراة ... فهو بالتاكيد اجمل العيوب فيها .؟
قالوا في الرجل و المرأة
إن المرأة لم تخلق من رأس الرجل لئلا تتعالى عليه
و لم تخلق من رجله لئلا يحتقرها
و إنما خلقت من ضلعه لتكون تحت جناحة فيحميها
و قريبة من قلبه فيحبها
و قالوا ايضآ : اذا تلبد قلب الرجل بالهموم انزاحت سحب الظلام بظهور المرأة
من الأقوال الأخرى في الرجل و المرأة و العلاقة بينهما :
إذا احبت المرأة ضحت بنفسها
من اجل قلبها .. و إذا كرهت
ضحت بغيرها ا ا ا
المرأة أكثر تضحية من اي شخص في الارض إن احبت
أذا كانت المرأة الجميلة جوهرة
فالمرأة الفاضلة كنز
إذا كانت المرأة عيبآ طبيعيآ !!
فهي بلا شك أجمل عيوب الطبيعة
المرأة تكتم الحب اربعين سنة و لا تكتم البغض ساعة واحدة
اغبى النساء هي من تصدق ان الحب يتحول إلى ( صداقة بريئة )
اكبر لص تحت قبة السماء
هو الجمال الكامن في عين المرأة
كل فلسفة الرجال لا تعادل واحدة من عواطف المرأة
دموع المرأة طوفان يغرق فيه أمهر السباحين
دموع المرأة اقوى نفوذآ من القوانين
تعرف المرأة الطيبة مما تفعل
و يعرف الرجل الطيب مما لا يفعل
المرأة اقدر على حفظ سرها من سر غيرها
المرأة اعدى اعداء المرأة
بيت بلا امرأة كجسم بلا روح
منقول

 
maya36

maya36

:: عضو فعّال ::
#3
إنضم
20 ديسمبر 2009
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العمر
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#3
رد: ........اجمل عيوب المرأة........

machkoura om rihem lilmrour alkarim w barak allah fiki w fi awlladik
 
ع

عميــد القــلم الأزرق~

:: عضو شرفي ::
#4
إنضم
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النقاط
111
#4
رد: ........اجمل عيوب المرأة........

مشكورة على حسن الاختيار ..

لولا حاجته-الرجل-الماسة جدا اليها-المرأة- ما اوجدها الله له ..

ولعاش وحيدا ........ومات وحيدا ..

وخلقت من ضلعه لتهتم بقلبه اي قلب الرجل ...
 
maya36

maya36

:: عضو فعّال ::
#6
إنضم
20 ديسمبر 2009
المشاركات
1,850
الإعجابات
1,144
النقاط
111
العمر
21
#6
رد: ........اجمل عيوب المرأة........

صدقت في قولك عمـــــــــــــــــــدة بارك الله فيكم للمرور و الرد الكريم
 
آمال النجاح

آمال النجاح

:: عضو فعّال ::
#7
إنضم
27 فيفري 2014
المشاركات
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الإعجابات
2,004
النقاط
71
#7
رد: ........اجمل عيوب المرأة........

فعلا أختي الفاضلة هذه هي المرأة سبحان خالقها


سبحان الله و بحمده سبحان الله العظيم
 
maya36

maya36

:: عضو فعّال ::
#9
إنضم
20 ديسمبر 2009
المشاركات
1,850
الإعجابات
1,144
النقاط
111
العمر
21
#9
رد: ........اجمل عيوب المرأة........

مشكوريـــــــــــــــــــــــــــــن للمرورو
 
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bellafoufa

:: عضو مُشارك ::
#11
إنضم
5 ديسمبر 2012
المشاركات
274
الإعجابات
440
النقاط
13
#11
رد: ........اجمل عيوب المرأة........

أذا كانت المرأة الجميلة جوهرة
 فالمرأة الفاضلة كنز
كلمات رائعة في الصميم شكرا
 
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hadda0425

:: عضو شرفي ::
#13
إنضم
12 أفريل 2009
المشاركات
5,657
الإعجابات
17,007
النقاط
351
#13
رد: ........اجمل عيوب المرأة........

بوركتي اختي
شكرا على الموضوع القيم
 
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hafousa

:: عضو مُتميز ::
#17
إنضم
16 أوت 2014
المشاركات
721
الإعجابات
1,093
النقاط
51
#17
صحا.....صحا ...... حنا فووووورر

ربي يحفظك مايا تع الصح عيوب المرأة هي الجمال بعينه

أذا كانت المرأة الجميلة جوهرة
فالمرأة الفاضلة كنز

بصح كيما هذي الجملة ماكاش لازم كامل لبنات يسمعوها

شكراا على طرح موضوع الرائع
 
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