تَنهُّدَآتُ قلوب

principe mi corazon

principe mi corazon

:: عضو فعّال ::
#1
إنضم
3 مارس 2014
المشاركات
1,728
الإعجابات
6,266
النقاط
111
#1



و َبالله اَتَوَكَلْ وَاَسْتَعينْ :)

لاَ اَدْري اَاَصَبْتُ :s اَمْ اَخْطَاتْ :sفي اتخَاذْ هَذَا القَرَارْ :regards02:




عموما .هُنَا مَسَاحة مِن قَلبِي أَفرُشهَا لِتحتَويِ ؛احاسيس و هَلوسَاتٌ وأمنيَات وخواطر ...

وَسَاجْمَعْ كُلْ مَا يَخْطُرْ في البَال وَيَحْكي عَنْهُ الحَالْ وَكُلْ مَا يُريحْ قَلْبَكُم~ ;)



فََمَرْحَبا بكٌُمْ نَوَرْتُمْ المَوْضُوعْ بتَوَاجُدكم :bye01:
تحياتي لكم ☺ اسامة ☺


 
آخر تعديل بواسطة المشرف:
principe mi corazon

principe mi corazon

:: عضو فعّال ::
#2
إنضم
3 مارس 2014
المشاركات
1,728
الإعجابات
6,266
النقاط
111
#2
رد: √• تَنهُّدَآتُ قلوب •√



قلوبنآ كحبآتِ السكرْ ,. قآسيةٌ أحيآناً , ولكنْ !..

سرعآنَ مآتذووبُ حينَ .. تُغمسُ بطيبةِ شخصٍ مآ ,!




 
principe mi corazon

principe mi corazon

:: عضو فعّال ::
#3
إنضم
3 مارس 2014
المشاركات
1,728
الإعجابات
6,266
النقاط
111
#3
رد: √• تَنهُّدَآتُ قلوب •√




ششُكرراً لِتلگ الأروآح التي ~ تُحبُّنآ ,. تُعانقُنا
ْ
تشتاقُ لنآ ,. تهتمُّ بِنآ ,. تَدعوا لنآ ,. دونَ أن نَعلَم



 
principe mi corazon

principe mi corazon

:: عضو فعّال ::
#4
إنضم
3 مارس 2014
المشاركات
1,728
الإعجابات
6,266
النقاط
111
#4
رد: √• تَنهُّدَآتُ قلوب •√



” الأُم ” هِي ذَلكَ الشَخص الذَي يَقُول : " لآ أُحب الكِيِك " !!

عِندمَآ تَرى توررتة بِأَربع قَطع .. وَ هِي : خَآمس المَوجودِين ..!



 
principe mi corazon

principe mi corazon

:: عضو فعّال ::
#5
إنضم
3 مارس 2014
المشاركات
1,728
الإعجابات
6,266
النقاط
111
#5
رد: √• تَنهُّدَآتُ قلوب •√



حتَى ” بائعـةُ الوَرردِ ” .. تُـحبْ أن يهديَها أحدُهمـ ورْرداً .. أيضاً ,.!~ ^.^



 
principe mi corazon

principe mi corazon

:: عضو فعّال ::
#7
إنضم
3 مارس 2014
المشاركات
1,728
الإعجابات
6,266
النقاط
111
#7
رد: √• تَنهُّدَآتُ قلوب •√




رَبيْ نسألك بَعظمتك ؛ أنْ لآ تَجعَل للحُزنْ مَكانا فِي قَلوبنا

وَ إنْ ضَاقتّ بنا الأحُوال يُوماً ؛ وَ سّعهَا لَنا ... بَرحمتَك ♥:) !




 
principe mi corazon

principe mi corazon

:: عضو فعّال ::
#9
إنضم
3 مارس 2014
المشاركات
1,728
الإعجابات
6,266
النقاط
111
#9
رد: √• تَنهُّدَآتُ قلوب •√



عندما
تحب شخص ما ..

لا تهديه أغاني حب !! وكلمات

غزل !!

ولا ورود حمراء وهدايا غالية الثمن !!

ولا ترسم له قلب {♥} و بين طرفيه اسمك واسمه !!
و لكــن ..

… ارفع يديك إلى السماء و قل …

ربي لقد أحببت عبداً

من عبادك ..

فيسر له طاعتك … و اعصمه عن معصيتك … و أسكنه فسيح
جناتك

و أبعده عن النار… وارزقه الخير كله

… و اغفر له ماتقدم من ذنبه و ما

تأخر …

إنك أنت الغفور الرحيم



 
principe mi corazon

principe mi corazon

:: عضو فعّال ::
#11
إنضم
3 مارس 2014
المشاركات
1,728
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6,266
النقاط
111
#11
رد: √• تَنهُّدَآتُ قلوب •√

قال ♫only me♫:


وٌاکدٍلَيِ عٌلَى الَاوٌلَى
.
.
.

مًوٌضوٌعٌ فُيِ الَقُمًة اخِيِ اسِامًة
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شكراا اختي الكريمة نورتي الموضوع بمرورك

ربي ينورك قلبك ان شاء الله والله يرحم الغالي لي

فقدتيه و ان شاء الله يجمعكم فالجنة دمتي

بالف الف خير



 
principe mi corazon

principe mi corazon

:: عضو فعّال ::
#14
إنضم
3 مارس 2014
المشاركات
1,728
الإعجابات
6,266
النقاط
111
#14
رد: √• تَنهُّدَآتُ قلوب •√



أصعَبْ اللَحَظَات عِندمَا تُحَاوِل مُوَاسَاة شَخص

يَشْكُو لَك مِنْ نَفْس الألَمْ الذِي تُعَآنِيه


 
principe mi corazon

principe mi corazon

:: عضو فعّال ::
#15
إنضم
3 مارس 2014
المشاركات
1,728
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6,266
النقاط
111
#15
رد: √• تَنهُّدَآتُ قلوب •√



جمّميل جداً أنْ تلآحقكَـ دعوآات منْ أحدهمْ ..

" أنتَ لآ تعررفهُ ".,!!

فقطْ صآدفـتهُ .! و أسديتَ لهُ .. ‘‘ معرُووفـاً ‘‘!




 
principe mi corazon

principe mi corazon

:: عضو فعّال ::
#18
إنضم
3 مارس 2014
المشاركات
1,728
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6,266
النقاط
111
#18
رد: √• تَنهُّدَآتُ قلوب •√

قال Rãniã Čřǻzy Nǿǘnã:
موضــــوع رائع أسامة^^...............بالتوفيـــــق​
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والاروع انت شكراااااا لك :)

ربي يخليك ان شاء الله ختي لعزيزة دمتي بخير ^^




 
principe mi corazon

principe mi corazon

:: عضو فعّال ::
#19
إنضم
3 مارس 2014
المشاركات
1,728
الإعجابات
6,266
النقاط
111
#19
رد: √• تَنهُّدَآتُ قلوب •√




كتبــــــــت على جدران السمــــــــاء قصتــــــي .. لكــــي يعـــــلم أهــــل
الأرض معانــــاتي ويعلــــم من جرحنـــــي أنـــــه جرحنـــــــي .ويعلم من أسعـــــــدني
أنهم نــــــادرون ... ويعـــــــلم من تركنـــــــي أنـــه خسرنـــي.. ويعلـــــم من أبكانــــــي
أن دموعــــــــي لهــــــا ثمن سيدفعـــه .يومـــــــا ويعلـــــــم من أحبنـــــي بصدق أني
لــــــن أنسى هــــــذا الحـــــب يومـــــــا




 
principe mi corazon

principe mi corazon

:: عضو فعّال ::
#20
إنضم
3 مارس 2014
المشاركات
1,728
الإعجابات
6,266
النقاط
111
#20
رد: √• تَنهُّدَآتُ قلوب •√


هُمْ قَالوآ، آلإهَتْمَام هَو ؛ أكُسَجَِينْ آلحُبْ

وَآنا آقوُل آلوفَاءّ وَ آلإخَلاّص هَو نَبْض آلحُبْ ..!




 
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