تَنهُّدَآتُ قلوب

principe mi corazon
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و َبالله اَتَوَكَلْ وَاَسْتَعينْ
لاَ اَدْري اَاَصَبْتُ :s اَمْ اَخْطَاتْ :sفي اتخَاذْ هَذَا القَرَارْ :regards02:
عموما .هُنَا مَسَاحة مِن قَلبِي أَفرُشهَا لِتحتَويِ ؛احاسيس و هَلوسَاتٌ وأمنيَات وخواطر ...
وَسَاجْمَعْ كُلْ مَا يَخْطُرْ في البَال وَيَحْكي عَنْهُ الحَالْ وَكُلْ مَا يُريحْ قَلْبَكُم~
فََمَرْحَبا بكٌُمْ نَوَرْتُمْ المَوْضُوعْ بتَوَاجُدكم :bye01:
تحياتي لكم ☺ اسامة ☺
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