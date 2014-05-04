توحشتك بزااااااااف

الموضوع في 'منتدى أهنا فرغ واش كاين فى قلبك' نشر بواسطة chr-ndj, ‏4 ماي 2014.

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  1. chr-ndj

    chr-ndj :: عضو مُتميز ::

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    توحشتها بزاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااف ومانيش قادرة نكمل بلابيها عيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت .................................................امى .....تركتنى لاواعية بفراقك يا امى
    تركتنى بلا رغبة ف الحياة
    تركتنى جسدا من غير روووووح
    تركتنى زهرة من غبر عبير
    تركتنى [​IMG]

    تاع الصح مقدرتش هادو خمس سنين مل روحتى و هادوا 3سنين ماقعدتش معاك كتر من ربع سوايع
    هادو10 شهر ماشفتش وجهك ...........كلشى سماط بلابيك ..كل حاجة كنت متمنيتها صرااااااات بالصح جامى درت فى بالى يصراو ونتى مكانش .....مادرتش فى بالى يصرا هاد الشى كامل وتبانلى شغل ماصرا والو .....................مازانى حية صح بالصح مانيــــــــــــــــــــــش عايشة ......................... توحشتك
    [​IMG]
     
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    chr-ndj, ‏4 ماي 2014
    #1
  2. رنيم الصمت

    رنيم الصمت :: عضو شرفي ::

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    رد: توحشتك بزااااااااف

    فراق الام صعيييييييييييب اصعب حاجة في الدنيا
    انا عجوزتي قعدت معاها عام و نص برك و ماتت بالصح حاسة الدنيا صامطة بلا بيها و حاجة ما عندها معنى
    فما بالك باولادها وش حاسين
    ربي يصبرك يا اختي و ان شالله تتلاقيها في الجنة ​
     
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    رنيم الصمت, ‏5 ماي 2014
    #2
  3. amira94

    amira94 :: عضو فعّال ::

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    ميلة
    رد: توحشتك بزااااااااف

    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

    لا اله الا الله

    انا لله وانا اليه راجعون

    هم السابقون ونحن اللاحقون

    عليك بالصبر والدعاء لها أختي

    اللهم ارحمها و اغفر لها واسكنها فسيح جنانك
     
    chr-ndj و رنيم الصمت معجبون بهذا.
    amira94, ‏5 ماي 2014
    #3
  4. وائل ابن الجزائر

    وائل ابن الجزائر :: عضو بارز ::

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    وادي سوف
    رد: توحشتك بزااااااااف

    يمـآ سمحيلي والمكتوب آدآني ... الله يصبرك
     
    أم عبد الله و chr-ndj معجبون بهذا.
    وائل ابن الجزائر, ‏6 ماي 2014
    #4
  5. yasmine 4ever

    yasmine 4ever :: عضو مُتميز ::

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    رد: توحشتك بزااااااااف

    إنا لله و إنا إليه راجعون
    كثريلها الدعاء بالرحمة و الجنة يا اختي
    ما تستسلميش و اتمسكي بدين الله
    أكثري من ذكر الله يرتاح قلبك ان شاء الله
    تلاقيها فالجنة باذن الله
    رحم الله موتى المسلمين و رزق ذويهم الصبر و السلوان
     
    chr-ndj معجب بهذا.
    yasmine 4ever, ‏6 ماي 2014
    #5
  6. chr-ndj

    chr-ndj :: عضو مُتميز ::

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    رد: توحشتك بزااااااااف

    شكرا على اعتماد الموضوع .............كامل فهمتو بلى ماتت ...نقولكم الحمد الله مازالها عايشة و نحكى معاها كل يوم ...................................بالصح ......شغل بيناتنا البحووووووووووووووووور عندى دكا 10شهر مشفتش وجهها ...............................................استغفر الله ....ربى و رحمتو ربى يطول فى عمارنا و يكتب نشاء الله و نتلاقاو
     
    hakim story, عآشقة الجنـة, yasmine 4ever و 3 آخرون معجبون بهذا.
    chr-ndj, ‏6 ماي 2014
    #6
  7. prncess fifi

    prncess fifi :: عضو مُتميز ::

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    رد: توحشتك بزااااااااف

    اصبري ختي ,,هدا مكتوب مانقدرو نعملو والو
    انتي 10 ااشهر واش نقول انا 4 سنوات ماشفت حتى واحد من العايلة ديالي
    نقولو حمد الله ​
     
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    prncess fifi, ‏6 ماي 2014
    #7
  8. chr-ndj

    chr-ndj :: عضو مُتميز ::

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    رد: توحشتك بزااااااااف

    الحمد لله ..على كلش ربى يصبرنا هادا مكان ..................شكرا على الرد...........اللله غالب الواحد مالقا وين يفرغ ........هادا يصبر روحو بهادا وربى و رحمتو
     
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    chr-ndj, ‏6 ماي 2014
    #8
  9. chr-ndj

    chr-ndj :: عضو مُتميز ::

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    رد: توحشتك بزااااااااف

    شكرا على الرد اختى العزيرة ربى يخليك وسط الناس لى يحبوك و عزاز عليك .....
     
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    chr-ndj, ‏6 ماي 2014
    #9
  10. ♫الباحثة عن الحظ♫

    ♫الباحثة عن الحظ♫ :: عضو مَلكِي ::

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    رد: توحشتك بزااااااااف

    سلام عليكم اختي الكريمة


    شفتي شحال صعيبة وواعرة
    ربي يطولها في عمرها
    ملا كيفاه تقولي يا لعزيزة برحيل انسان نهائيا
    الان عندي شهرين من فقدان ابي الغالي ربي يرحمه و يسكنه فسيح جناته
    شحال لوجع كبير و كبير ايماجيني متزديش تشوفي انسان كان نص حياتك
    ربي يجيب الصبر
     
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    ♫الباحثة عن الحظ♫, ‏6 ماي 2014
    #10
  11. ♫الباحثة عن الحظ♫

    ♫الباحثة عن الحظ♫ :: عضو مَلكِي ::

    تاريخ التسجيل:
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    رد: توحشتك بزااااااااف

    صح انت مشفتيهاش 10 شهور واعرة ياسر
    بصح انت راكي تسمعي صوتها وتحكي معاها و كلش
    املا قوليلي يا اختي انا واش يصبرني على والدي الي كان اغلى حاجة في حياتي كان هو كلش ووالدة تاني
    ملا كيفاه ندير انا الي مش نسمعش صوته ولا حاجة
    رحل في لحظة غدر حتى القيته مكانش
    ربي يجيب الصبر
     
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    ♫الباحثة عن الحظ♫, ‏6 ماي 2014
    #11
  12. chr-ndj

    chr-ndj :: عضو مُتميز ::

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    رد: توحشتك بزااااااااف

    اللهم أميــــــــــــــــــــــــن يا رب ربى بعطيك الصبر .......ربى يعيشك و يوفقك نشاء الله انا غاضتنى كى راهى عايشة و بعيدة علينا...................مانقدرش mem pas نقعد معاها و نحكيو a l'aise صح الدنيا واعرة و الناس ماترحمش .................ربى يثيتنا و يكبر قلوبنا .............merc khté w bn courage
     
    ♫الباحثة عن الحظ♫ معجب بهذا.
    chr-ndj, ‏6 ماي 2014
    #12
  13. chr-ndj

    chr-ndj :: عضو مُتميز ::

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    رد: توحشتك بزااااااااف

    ربى يرحمو و يعطيكم الصبر ختى الدنيا فانية ادعيولو بالرحمة .................
     
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    chr-ndj, ‏6 ماي 2014
    #13
  14. amira94

    amira94 :: عضو فعّال ::

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    ميلة
    رد: توحشتك بزااااااااف

    نعتذر اختي على سوء الفهم

    ربي يطول في عمرها ان شاء الله

    وربي يجمعكم مع بعض في أقرب وقت
     
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    amira94, ‏6 ماي 2014
    #14
  15. chr-ndj

    chr-ndj :: عضو مُتميز ::

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    M'sila - bba
    رد: توحشتك بزااااااااف

    العفو اختى اللهم أمين على الدعوات لى دعيتوها و الردود الرائعة رحمتة ربى للى راحو و لى مازالهم بيناتنا ............هكا الواحد مايحسش روحو وحدو و استغفر ربى و يحمدو بالصح رانا عباد و ساعة ساعة الواحد مايلقا مين يبدا مين يخلص ................ربى يخليك ختى و يطول عمرك
     
    amira94 معجب بهذا.
    chr-ndj, ‏6 ماي 2014
    #15
  16. yasmine 4ever

    yasmine 4ever :: عضو مُتميز ::

    تاريخ التسجيل:
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    رد: توحشتك بزااااااااف

    ختي سمحيلنا ما فهمناكش مليح
    ربي يطول في عمرها و يلاقيكم مع بعضاكم حتى تشبعي منها ان شاء الله
    و ربي يصبرك حتى ديك اللحظة اللي ان شاء الله تكون قريبة​
     
    chr-ndj معجب بهذا.
    yasmine 4ever, ‏7 ماي 2014
    #16
  17. ام الحلوين

    ام الحلوين :: عضو فعّال ::

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    رد: توحشتك بزااااااااف

    الله يصبرك اختي بصح مافهمتش واش المانع لي ماخلاكش تشوفيها
    انا عندي 9 اشهر ماشفتش دارنا بحكم الغربة و بقالي 3 اشهر و نروح نشوفهم اذا كتب الله
    ربي مايحرم مومن من شوفة لحباب
     
    ام الحلوين, ‏7 ماي 2014
    #17
  18. chr-ndj

    chr-ndj :: عضو مُتميز ::

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    رد: توحشتك بزااااااااف

    العفو اختى .........ربى يبقى عليك ستر و يخليك لوالديك .................شكرا
     
    yasmine 4ever معجب بهذا.
    chr-ndj, ‏8 ماي 2014
    #18
  19. chr-ndj

    chr-ndj :: عضو مُتميز ::

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    رد: توحشتك بزااااااااف

    وش راح نقولك ياختى لعزيزة .............حاجة الاولى يعطيك الصحة على المشاركة و الرد ....تانى حاجة السبى بالاك الدنيا بلاك مكتوب و قادرة تكون غلطة تاع الوالدين سامحهم الله ............كون نبات نحكى و نضال منقدرش نلحقلك 1% ملحكاية .........المهم انا روحى دى فوا تبانلى مانيش فاهمة ; و مانحبش نفهم باش مانلوم حتى واحد فى حاجة كاتبها ربى .....يبقى عليك الستر ختى .......
     
    yasmine 4ever معجب بهذا.
    chr-ndj, ‏8 ماي 2014
    #19
  20. NASRO DZ

    NASRO DZ :: عضو متألق ::

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    رد: توحشتك بزااااااااف

    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

    لا اله الا الله

    انا لله وانا اليه راجعون

    هم السابقون ونحن اللاحقون

    عليك بالصبر والدعاء لها أختي

    اللهم ارحمها و اغفر لها واسكنها فسيح جنانك
     
    chr-ndj معجب بهذا.
    NASRO DZ, ‏20 جوان 2014
    #20
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