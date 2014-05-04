توحشتك بزااااااااف

توحشتها بزاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااف ومانيش قادرة نكمل بلابيها عيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت .................................................امى .....تركتنى لاواعية بفراقك يا امى تركتنى بلا رغبة ف الحياة تركتنى جسدا من غير روووووح تركتنى زهرة من غبر عبير تركتنى تاع الصح مقدرتش هادو خمس سنين مل روحتى و هادوا 3سنين ماقعدتش معاك كتر من ربع سوايع هادو10 شهر ماشفتش وجهك ...........كلشى سماط بلابيك ..كل حاجة كنت متمنيتها صرااااااات بالصح جامى درت فى بالى يصراو ونتى مكانش .....مادرتش فى بالى يصرا هاد الشى كامل وتبانلى شغل ماصرا والو .....................مازانى حية صح بالصح مانيــــــــــــــــــــــش عايشة ......................... توحشتك