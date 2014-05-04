توحشتك بزااااااااف

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته



لا اله الا الله



انا لله وانا اليه راجعون



هم السابقون ونحن اللاحقون



عليك بالصبر والدعاء لها أختي



اللهم ارحمها و اغفر لها واسكنها فسيح جنانك