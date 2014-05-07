تعالو معي الى عالم نباتات الزينة المنزلية

طرق زراعة ورعاية النباتات



الزراعة



يجب استخدام شتلات أو عقل بدأت زراعتها في الأواني أو الأصص قبل نقلها للسلال ، وعند زراعتها توضع الشتلات حول حواف الأصص من الداخل أولا ، مع تركها للتهدل ، ثم يزرع المنتصف بعد ذلك ، ويملأ أصيص الزراعة أولا بطبقة من الحصى ، ثم طبقة من الفحم ثم الرمل ثم خليط الزراعة .

يختلف خليط الزراعة حسب نوع النبات كالآتى:



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السرخسيات : تتطلب تربة مسامية خفيفة ، البيت موس .

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البيجونيا والفيوليت والبيروميا : تتطلب تربة خفيفة ، مثل قوالب البيت موس .

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الصبارات والبوفوربيات : تتطلب تربة مكونة من الرمل والطمي ، ويراعى ضرورة ترك مسافة كافية للرى حتى لايفيض الماء على الأرض .



هناك بعض الملاحظات التي يجب وضعها في الاعتبار عند زراعة النباتات حتى تحصل على نتيجة ممتازة









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يجب ان يكون هناك تناسب بين حجم النبات وحجم الوعاء الذي يزرع به النبات، حيث أن وضع النبات في أصيص كبير الحجم يؤدى إلى بطء نموه.

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يجب تندية التربة بالماء قبل الزراعة وذلك لتثبيت الجذور ومنع تكوين فجوات هوائية بها.

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يجب اختيار مخلوط التربة المناسبة للزراعة .



خطوات زراعة النبات في الأصيص



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ضع طبقة من الحصى في قاع الأصيص ثم أضف كمية من خليط . الزراعة وارفع النبات فوق الخليط . مع إضافة قليل من الخليط للاجناب لضبط النبات في المنتصف .

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اخفض النبات حتى تتلامس كتلة الجذور مع سطح الخليط وأضف الخليط لملء الفراغ حتى سطح الأصيص وأضف برفق على السطح لتثبيت التربية حول النبات وطرد الجيوب الهوائية .

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تحتاج التربة الثقيلة (الطميية) إلى كمية كبيرة من المياه، يتطلب البيت موس رى معتدل.



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للزراعة داخل الدوارق الكبيرة ذات الفوهة الضيقة ، سوف تحتاج إلى بعض الأدوات البسيطة في التعامل مع النباتات ، مثل :

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شوكة طعام صغيرة

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بكرة خيط خالية

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سلك نحاسي

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ملعقة شاي

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اسفنجة للتنظيف

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ابر تريكو لتوصيل الأدوات السابقة حتى يمكن استعمالها داخل الدورق العميق



كيفية الزراعة فى الدورق الزجاجي



1.

وضع طبقة من الرمل والحصى ارتفاعها 5 سم في القاع باستخدام قمع من الورق المقوى ، ثم تضاف التربة بعمق 10 سم .

2.

عمل حفرة لاستقبال ووضع النباتات باستخدام الشوكة أو الملعقة بعد توصيلها بإبرة التريكو .

3.

أنزل النبات بكتلة الطمي حولها باستخدام ابرة التريكو .

4.

ثبت التربة حول النبات باستخدام بكرة الخيط المتصلة بإبرة التريكو..

5.

توفير الطاقة اللازمة للأزهار لتساعد فى صعود العصارة بإضافة ملعقة صغيرة من السكر إلي لتر ماء أو 10 جرام عسل إلى لتر ماء .

6.

إزالة الأعضاء الذكرية فى الزهرة قبل قيامها بالإخصاب كما فى الجلاديولس والكلا لتعمر طويلا .

7.

يفضل عدم وضع الماء بعمق كبير حتى لا يسبب تعطن الساق ، ويضاف إليه مادة كيماوية حافظة لمنع الفطريات والبكتيريا والخميرة .



الرى



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إجراء الري للسلال المعلقة من العمليات الدقيقة والحرجة حيث تتطلب حرصا وعدم غمر النبات حتى لايفيض الماء على أرضية المنزل والأفضل استخدام السلم النقال عند ريها ، ويفضل غمر الإناء المصنوع من السلك والفخار .

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جذور نباتات الظل تحتاج إلي كل من المياه و الهواء لذلك يجب أن تكون التربة هشة و بها ندى و لكن غير غارقة بالمياه مع مراعاة أن يكون الرى غما فى الصباح الباكر أو بعد الغروب و لا يجب الرى مطلقا أثناء الظهيرة.. بعض النباتات تحتاج إلي تربة جافة بين الريات و البعض يحتاج إلي أن تكون التربة رطبة دائما و لكن جميع النباتات تحتاج إلي فترة راحة خلال فصل الشتاء أى إن يكون الرى على فترات متباعدة .

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بالنسبة للصبار يجب الاحتفاظ بالتربة تقريبا جافة فى الشتاء أما معظم النباتات الورقية فتحتاج إلي تربة من جافة إلي رطبة فيجب الرى باستمرار من الربيع إلي الخريف أما فى الشتاء فتترك التربة إلي أن تجف قبل الرى ، إذن جفاف سطح التربة مهم جدا بين أكتوبر ومارس وتعتبر فترة راحة بالنسبة لنمو النبات .

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أما معظم النباتات الزهرية فتحتاج إلي تربة رطبة طوال الوقت و لكن تكون غير مبللة لأن كثرة المياه تصيب الجذور بالعفن.



ري النباتات أثناء الإجازة



يعاني هواة تربية النباتات المنزلية من مشكلة رعاية النباتات فى المنزل أثناء الإجازات ، وإليك والأفكار التالية التي قد تجد فيها حلاً لري النباتات ذاتيا أثناء غيابك عن المنزل لأكثر من أسبوعين .



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عند السفر يمكنك ري نباتات بوضعها على قطعة من القماش الذي يحتوى على الكثير من القنوات الشعرية ، فيمكنها الاحتفاظ بالماء وتبخره مما يفيد النباتات الموضوعة فى أصص بلاستيكية وليس فى أصص فخارية ، حيث يوضع جزء من القماش فوق صفاية الحوض و النصف الآخر فى الحوض المملوء بالماء ، حيث ينتقل الماء بالخاصة الشعرية لأعلى و أسفل الأصص وحتى التربة داخل الأصص .

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استخدام بعض أشرطة القماش أو الفتيل بعد نقعها فى الماء قبل الاستخدام ، حيث يتم وضع أحد طرفيها داخل دورق ماء و الطرف الآخر يلامس سطح تربة الأصص .

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وضع بعض الجرائد أو المجلات القديمة المبللة بالماء فى قاعدة البانيو ،أو توضع بعض المكعبات الخشبية أو الطوب المسامي ، ثم يملأ البانيو بالماء حتى منتصف المكعبات أو قواعد الأصص التي ترص في البانيو ،وترص الأصص فوقها ، فيتسرب الماء بالخاصة الشعرية إلى تربة الأصص .

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يمكن استخدام أكياس من البلاستيك التى لا تمنع الضوء لتغطية النبات كاملا وربطه من أعلى بحيث لا يلامس أجزاء النبات ، وبذلك يتم تزويد النبات برطوبة مستمرة .



متطلبات النبات من ضوء، حرارة، رطوبة، تسميد



توجد بعض العوامل الرئيسية والتي يجب الإلمام بها قبل تربية نباتات الزينة داخل المنزل حتى لا تفاجأ أن نباتاتك آخذه الانحناء والضعف غير الطبيعي أو احتراق الأوراق.

الضوء







تختلف النباتات بشكل واسع بالنسبة لكمية الضوء التى تحتاج اليها رغم ان كل النباتات الداخلية محبة للظل ، ولكن الضوء يتحكم في نمو النباتات حتى تتمكن من القيام بالتمثيل الضوئي ، وهو ما يماثل بيئة نموها فى الطبيعة أسفل الأشجار وفى ظلها.

وتتطلب النباتات فى المنزل إدارتها حول نفسها مرة كل يوم حتى تنمو الساق مستقيمة ولا تنحني في اتجاه الضوء الجانبي .

مستوى الإضاءة داخل المنزل



الضوء المباشر: وهو الوضع الذي يستقبل ضوء الشمس لمعظم الوقت من النهار أو على الأقل جزء من النهار .

الضوء الساقطع: وهى المساحة التى يصلها ضوء الشمس غير المباشر من خلال ستارة خفيفة بدون التعرض لأشعة الشمس .

الضوء المتوسط أو المشتت: وهى المساحة القريبة من نافذة غير مشمسة ، أو المساحة التي تبعد عن الشباك المشمس بمسافة من 1.5 - 2 متر ، وهى تصلح للنباتات التي يصلها الضوء متخللا الأشجار.

الضوء الخافت ( الفقير ): وهى المساحة التي تبعد بحوالي 2 متر عن الضوء ، ولا تنمو النباتات فيها بقوه أو للنباتات التي تتطلب القليل من الضوء غير المباشر .

الضوء الصناعي: ويمكن التغلب على قلة الضوء الطبيعي باستخدام الإضاءة الصناعية باستعمال المصابيح الفلوروسنت ، وفي هذه الحالة يجب الا تقل المسافة عن 30 سم بين النبات والمصباح.

نباتات ننصحك بتربيتها إذا كانت الإضاءة لديك خافتة



ويمكن زراعتها بعيدا عن النوافذ وفى الاركان - ( تحتاج لرطوبة عالية - أقل من 100 شمعة / قدم2 ).



* نباتات ظل ورقية: انجلونيميا - لاتانيا - قشطة هندى - اسيدسترا - بيبروميا - بندانس - دراسينا - بوتس - ديفنباخيا - كوميدوريا.



نباتات ظل تتحمل شدة الإضاءة



يمكن زراعتها بجانب النوافذ بعيدا عن اشعة الشمس ( 100 - 500 شمعة )



* نباتات ظل ورقية : انتوريوم - اروكايا - وجير - اسبر جس - بندان - فزيتونيا - بيجونياركس - بيروميا - نخيل فونكس - دراسينا - فيكس ديكورا - فيكس بنجامينا - جلد النمر .



* نباتات ظل مزهرة : انتوريم - بيجونيا - ليلم - كاميليا - بنفسج - برميولا - حلق الست - اراولا - كلانشو .



نباتات تحتاج إلى إضاءة عالية أكثر من 500 شمعة



* نباتات ظل ورقية : كلفا - اجاف - كوليس - الوى - فيكس - هيدرا - كروتن .

* نباتات ظل مزهرة : جارونيا - ورد - عصفور الجنة - هب*** - ست الحسن - بيتونيا - كلا.



الحرارة



* تؤثر درجة الحرارة على نمو النبات ونباتات الظل تحتاج لجو دافئ ، ويمكن لمعظمها التكيف بشكل طيب مع الجو المحيط بها .

* تعتبر درجة حرارة 16 - 18 ْ أنسب درجة حرارة لنباتات المنطقة الاستوائية ، ومتوسط درجة الحرارة داخل المنازل حوالى 20ْم ، وهى درجة عالية عن الدرجة المثلى ، لذلك يجب خفضها او تخفيضها عن طريق زيادة نسبة الرطوبة فى الجو بتبخير الماء من الأسطح ورش النباتات برذاذ الماء عدة مرات يوميا .

* هناك بعض النباتات التي تتطلب درجات حرارة أقل من 10 - 13 ْم



مثل : الهدرا - اليروميا - السيكلام .



* وهناك نباتات تتطلب درجات حرارة أعلى - 22 - 30 ْم .



مثل : المارانتا - الكالشيا - الجينورا ..

الرطوبة



أغلب النباتات الورقية تنمو فى رطوبة جوية تتراوح بين 80-90% وهذه النسبة تعتبر غير متوفرة فى المنازل مما يستدعى توفير هذه النسبة من الرطوبة فى الجو المحيط بالنباتات فى المنازل بعدة طرق ، منها .

كيفية زيادة الرطوبة الجوية حول النبات



* يملأ وعاء كبير بالبيت موس المبلول ثم تغمر فيه القصارى مع الاحتفاظ بالبيت موس مبلولا بصفة مستديمة حتى يغنى عن الرى اليومي للنباتات ، رفع البيت موس من الوعاء كل 3-4 شهور وتعريضه للشمس ليجف ثم يعاد استعماله .

* يجب وضع كل مجموعة متشابهة مع بعضها بقدر الإمكان وتقريبها من بعضها تعطى كثافة عالية .

* رش أوراق النبات بالماء برذاذ خفيف من الماء بحيث يغطى جميع جوانب الأوراق .

* وضع الأصص فى طبق متسع مملوء بالزلط الرفيع أو حصى الجرافيت وتروى بالماء حتى يظل مغطى بالماء ليحتفظ برطوبته



التسميد



نادرا ما يحتاج النبات المزروع حديثا إلى تغذية إضافية ، إذ أن تربته لا تزال محتفظة بأغلب العناصر الغذائية الضرورية به ولكنها تستنزف تدريجيا مع مرور الوقت مما يؤثر على النمو السليم .

العناصر الأساسية التى يحتاج إليها النبات



الأزوت: مسئول عن نمو الأوراق وإكسابها اللون الأخضر النضر . ونقص الأزوت يؤدى إلى : قصر شديد للنبات ، والأوراق تصفر جميعها بحالة متماثلة .

البوتاسيوم: له دور حيوي فى أداء الوظائف الحيوية وتكوين المادة الخضراء وامتصاص النيتروجين .

تعليمات هامة فى تغذية وتسميد النباتات المنزلية



* قد لا تحتاج النباتات المزروعة فى تربة جيدة إلى إضافة السماد إليها قبل مرور 4 أشهر.

* النباتات النامية يمكن تسميدها كل شهر إلى 3 أشهر بسماد كامل مركب من النيتروجين و الفوسفور و البوتاسيوم بنسبة 2 : 1 : 1 أو 3 : 1: 1 ، حيث يكفى إذابة ملعقة واحدة من السماد فى كوب ماء ، ويضاف للتربة مع ضرورة ريها قبل إضافة السماد حتى لا تتلف الجذور .

* النباتات الورقية تتطلب نسبة عالية من الأزوت .

* النباتات المزهرة تتطلب نسبة عالية من الفوسفور قبل وبعد التزهير .

* النباتات ذات الأوراق الملونة تحتاج إلى عنصر الحديد للمساعدة على تركيز ووضوح اللون .

* الإضافة تتم مع موسم النمو ، ويوقف التسميد خلال فترة الراحة .

* يفضل استعمال أكثر من نوع من الأسمدة بالتبادل .

* عند إضافة زرق الحمام كسماد يضاف على هيئة محلول مخفف .

* يجب عدم الإسراع فى التسميد قبل التأكد من سبب الأعراض ،حيث يشترك فى تحول الأوراق إلى اللون الأصفر نقص الماء أو الضوء وكذلك نقص النيتروجين ..

* التسميد الزائد يؤدى إلى حرق الجذور وموت النبات ، ولذلك يجب سرعة علاج هذا التركيز عن طريق الرى المتكرر .