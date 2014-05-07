تعالو معي الى عالم نباتات الزينة المنزلية

الموضوع في 'ركن عالم الحيوانات والطيور والنباتات' نشر بواسطة ام ريهام, ‏7 ماي 2014.

  1. ام ريهام

    ام ريهام :: عضو فعّال ::

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    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
    احببت ان افتتح هذا الركن الاخضر لنتبادل ونقدم ونقترح ونتعرف على النباتات المنزلية وكيفية العناية بها
    فقد لايخفى عن الجميع جمال النباتات بخضرتها وألوان أزهارها فللنباتات رونق ونكهة وحيوية .
    فوجود النبات في المنزل يعطي إحساس بأن هناك كائن حي يحتاج رعايتك واهتمامك كطفلك الصغير فيزداد تعلقك بالنبتة وتخافين عليها من الموت أو المرض .
    وقد تقولي بأنك خائفة عليها من الموت بسبب المال الذي دفعته بها ولكن في اللاشعور أنت تخافين عليها لأنها مرافقتك في المنزل وتنمو بحبك واهتمامك وتذبل بلا مبالاتك
    وهنا إن شاء الله ستعرفين أهم الشروط الواجب توافرها لكل نبتة حتى يسهل عليك الاهتمام بنباتاتك المنزلية وتتمتعين بجمالها.

    نقدم صور لنباتاتنا المنزلية مع طريقة العناية بها والمناخ المناسب وكل المعلومات التي ترافق النبة

    اقدم لكم نماذج من بعض النباتات والحدائق مختارة من النت اتمنى ان تتفاعلو لاثراء الموضوع ان شاء الله
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    ومن منا لا يحب ان يجلس في ظل الاشجار والنباتات الجميلة ورائحتها تعبق المكان
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    اتمى منكم المشاركة لكل من لديها نباتات في المنزل تصورلنا وتحط كيف تعتني بها وحتى الحدائق
    لتعم الفائدة
    ولي عودة مع صور لنباتاتي التي احبها ان شاء الله

    اتمنى تثبيت الموضوع من المشرفين
     
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    ام ريهام, ‏7 ماي 2014
    #1
  2. ام ريهام

    ام ريهام :: عضو فعّال ::

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    رد: تعالو معي الى عالم نباتات الزينة المنزلية

    اسباب موت النباتات المنزلية
    1- جفاف التربة :- يحدث نتيجة قلة الرطوبة وتعطيش النبات بعدم ريه لفترة طويلة خصوصاً خلال موسم النمو مما يؤدى إلى جفاف و ذبول الأوراق ومن ثم يؤدى لموته .
    [2- زيادة مياه الري : زيادة مياه الري خصوصاً فى الشتاء تؤدى إلى موته ومن ثم تساقط أوراقه ومن الخطأ الخلط بين أعراض نقص مياه الري وأعراض زيادتها حيث أن فى كلتا الحالتين يحدث تساقط للأوراق الجافة للنبات لكن فى حالة زيادة مياه الري يحدث اصفرار للأوراق فيتحول لونها من الخضر الداكن إلى الأخضر المصفر أما فى حالة تعطيش النبات فتظهر على الأوراق بقع بنيه كما أن زيادة مياه الري تؤدى إلى ظهور نموات خضراء فوق سطح التربة ناتجة عن نمو بعض الطحالب .
    3- برودة الليل (الصقيع) يحدث فى بعض المناطق إنخفاض شديد فى درجات الحرارة ليلاً مما يؤدى إلى موت النبات فيجب إبعاد النبات عن النوافذ وأي مصدر آخر للصقيع .
    4- الشمس القوية : يجب تجنب تعريض النباتات ذات الأوراق الصغيرة والرقيقة للفحه الضوء الساخن الشديد حتى لا تحترق الأوراق ويؤدى هذا إلى ذبول النبات مثل الجارونيا والونكا .
    5- ارتفاع درجة حرارة الجو يؤدى إلى إنخفاض نسبة الرطوبة الجوية وهذا يضر ببعض النباتات ومن ثم موتها.
    6- الجفاف الشديد عبارة عن تيارات هواء يتعرض لها النبات مما يؤدى إلى جفاف الأوراق والتربة ومن ثم موته.
    7- الغازات من أتربة وأدخنة وغبار ودخان ملوثات تسد مسام أوراق النبات فلا يستطيع التنفس أو النتح فيختنق ومن ثم يموت .
    8- الظلام وضع النباتات فى أماكن مظلمة يؤدى لموته وذلك لعدم حدوث عملية التمثيل الغذائي القائم عليه النبات المستمدة من ضوء الشمس لتكوين مادة الكلوروفيل الخضراء الأساس في عملية البناء الضوئي .
    راح اعرض لكم المشكله مع علاجها وانشالله كل اللي عنده نباتات يستفيد
    عندما تبدو النبتة عليلة فالسبب ليس بالضرورة مرض او حشرة فغالبا ماتكون الظروف الجوية او الاهمال او المعاملة الخاطئة هي سبب المشكلة وهذه الاخطاء يمكن تصحيحها اذا شخصت بدقة .
    1. سقوط الورق:
    السبب في سقوط الورق فجأة يرجع عادة الى تعرض النبتة الى صدمة كانخفاض مفاجئ في درجة الحرارة او التعرض لتيار هوائي قارس البرد او تعرض الجذور للجفاف.
    الحل: انقلي النبتة الى موقع محمي وتاكدي انها تتلقى كفايتها من الضوء والماء.


    2.فقدان الزهور:
    قد يكون ذلك بسبب شح الضوء(ضعفه)او قلته.
    الحل: انقليها لموقع اسطع نورا.
    3_سقوط الازهار السريع
    يحث هذا غالبا عندما تتجاوز درجة الحرارة الحد الذي تحتمله النبتة.
    الحل:ضعي الاصيص فوق صينية حصى مبللة فالرطوبة الزائدة تطيل عمر الازهار ولا ترشي الازهار بالماء.فبعضها لايتاثر بالماء بل يفضله والبعض الاخر يتعفن من الماء الزائد.


    4_اسمرار اطراف الاوراق وحوافها:
    السبب هو جفاف الجو ويظهر بخاصة في النبتات الرقيقة الورق.
    الحل: ضعي الاصيص فوق صينية من الحصى المبلل ورشي النبتة بالماء عدة مرات في اليوم وابعديها عن الهواء الذي سيجفف اوراقها سريعا.
    5_ذبول الورق:
    اذا كانت التربة جافة فالنبتة تحتاج الماء.
    الحل: انقعي الاصيص في طست ماء مدة نصف ساعة لانعاش النبتة.
    اذا كانت التربة مفرطة الرطوبة فالنبتة تعاني من الشرق.
    الحل: انقلي النبتة الى اصيص اخر ولتكن التربة قليلة الرطوبة.
    6_تعفن السيقان والاوراق:
    هذه اصابة مرضية تتعرض لها النباتات التي تعاني من ظروف نماء سيئة.
    الحل:انزعي الاوراق التالفة وراعي عدم الافراط في ارواء النبتة.
    7_استطالة النبتة بشكل غير مرغوب وصغر الاوراق وضعف الساق:
    تعود هذه عادة الى قلة الضوء.
    الحل:قلمي الساق النحيلة لتحفيز ظهور اوراق كثيفة وجديدة وانقليها الى مكان اكثر اضاءة.
    8_ اخضرارالاوراق الملونة او المزرقشة:
    السبب نقص الاضاءة .
    الحل:انقليها لموقع اكثر اضاءة
    9_بقع سمراء على الاوراق:
    ضربة الشمس(سفعة الشمس) قد تكون السبب عند نقل النبتة فجأة الى موقع يحتد فيه ضوء الشمس.
    الحل:اقطعي الاجزاء المسفوعة واتركي النبتة تقوم التشوه لاحقا ودائما عودي النبتة على الضوء الاسطع تدريجيا وبتمهل وعلى مدى ايام.
    10_ حواف الورقة ملتفة او مجعدة:
    غالبا مايكون هذا دلالة على ان النبتةتتلقى ضوءا مفرط السطوع.
    الحل: انقلي النبتة لمكان اكثر ظلا.
    11_اصفرارالاوراق وسقوطها:
    اذا اصفرت عدة اوراق وسقطت في وقت واحد فالارجح ان النبتة معرضة لتيار هوائي.
    الحل: راعي عدم وجود النبتة بجانب نافذة مفتوحة او حتى نصف مفتوحة.
    12_الاوراق السفلية تجف وتسقط:
    قد يعود ذلك الى شح الضوء او فرط الحرارة او نقص الري.
    الحل:انقلي النبتة الى موقع اكثر اضاءة بعيدا عن مصادر الحرارة الظاهرة كالمدفاة وزوديها بالري الكافي.


    ان شاء الله تستفيدو من هذا الموضوع واتمنى لكم بيت مليئ بالنباتات واالاشجار الجميلة
     
    التعديل الأخير: ‏7 ماي 2014
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    ام ريهام, ‏7 ماي 2014
    #2
  3. M3TaZ eLLMa

    M3TaZ eLLMa :: عضو بارز ::

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    رد: تعالو معي الى عالم نباتات الزينة المنزلية

    السلام عليكم

    أهلين بأمي الغالية أم ريهام

    شكرا على المجهود وفكرة جميلة إن شاء الله تلقى رواج

    ويتفاعل معها الإخوات

    يعطيك العافية

    وتقبلي شكري ومروري البسيط على صفحتك الذهبية

    موفقة

    ليعودة
     
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    M3TaZ eLLMa, ‏8 ماي 2014
    #3
  4. ام ريهام

    ام ريهام :: عضو فعّال ::

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    رد: تعالو معي الى عالم نباتات الزينة المنزلية

    سعدت بان تكون انت اول زائر لصفحتي
    شكرا لمرورك ابني معتز
    اتمنى منك مشاركة ولو بنبتة من منزلك
     
    نور الحبوبة و M3TaZ eLLMa معجبون بهذا.
    ام ريهام, ‏8 ماي 2014
    #4
  5. زهرة الندى

    زهرة الندى :: عضو متألق ::

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    رد: تعالو معي الى عالم نباتات الزينة المنزلية

    السلآم عليكم ،،

    موضوع رآآئـــع أختـي ،، بآركـ الله فيك

    ألف شكرعلى النصآئح ،،

    لي عودة للموضوع + متآبعــــة ~
     
    WàLiiD, نور الحبوبة, M3TaZ eLLMa و 1 آخرون معجبون بهذا.
    زهرة الندى, ‏8 ماي 2014
    #5
  6. ام ريهام

    ام ريهام :: عضو فعّال ::

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    رد: تعالو معي الى عالم نباتات الزينة المنزلية

    شكرا لمرورك غاليتي
     
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    ام ريهام, ‏8 ماي 2014
    #6
  7. ام ريهام

    ام ريهام :: عضو فعّال ::

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    رد: تعالو معي الى عالم نباتات الزينة المنزلية

    بما ان[COLOR="Sienna"]ى من عشاق نباتات الزينه والعناية بها
    حبيت انقل لكم هذا الموضوع
    لانه جامع وشامل وفادنى جدا فى نباتاتي اللى كنت رايحة نخسرها لو لا هذا الموضوع ولطف الله هههههههه
    وارجو ان تستفيدو منها مثلما استفدت انا
    نباتات الزينة وطرق رعايتها
    لا شك أن نباتات الزينة من الهوايات المحببة للأشخاص الذين يتمتعون بتذوق فني وحب الجمال والرغبة في التمتع بمناظر طبيعية خلابة تريح النفس ، ولا يقتصر الأمر عند البعض على أن نباتات الزينة تعد من الهوايات ، بل ذهب آخرون باعتبار نباتات الزينة من الضروريات في أي منزل ، لما تقدمه من فوائد عديدة في النواحي النفسية والجمالية ، ويقول هؤلاء أن الجميع يمكنهم تربية هذه النباتات مهما كانت حالتهم المادية ، فالجمال ليس مقتصرا على فئة معينة ، فطالما يملك الشخص الإحساس بالجمال والرغبة في الإبداع من خلال تنسيق هذه الزهور ، فيمكنه حينئذ أن يضيف هذه النباتات لمنزله كي تضيف إليه روحا جديدة وتبث فيه حياة البهجة والراحة النفسية .

    فالجمال ليس مقتصرا على فئة معينة ، فطالما يملك الشخص الإحساس بالجمال والرغبة في الإبداع من خلال تنسيق هذه الزهور ، فيمكنه حينئذ أن يضيف هذه النباتات لمنزله كي تضيف إليه روحا جديدة وتبث فيه حياة البهجة والراحة النفسية.
    ولعل المبتدئ في تربية نباتات الزينة يعاني من عدم وجود خبرة لديه لاختيار أو تقييم أنواع النباتات التي تصلح للتربية في منزلة ويجد صعوبة في كيفية العناية بها وتنسيقها ، ويخشى أن تكلفه هذه النباتات نقودا كثيرة بعد الشراء ، ولكي نجعل هذا الشخص قادرا على اجتياز هذه الصعاب وغيرها ، نسرد في السطور القادمة بعض المبادئ والأساسيات كي تكون محترفا في رعاية النباتات المنزلية وذلك عن طريق الجمع بين الأسلوب الأكاديمي والواقع العملي من خلال أدوات يسهل الحصول عليها ونصائح يمكن تنفيذها .


    اختيار النباتات


    قبل البدء في شراء النباتات لاستخدامها في التنسيق الداخلي يجب أن تتأكد أولا من أن الظروف البيئية في الأماكن التي ستوضع بها النباتات داخل الحجرات مناسبة وتقع فى المدى المطلوب من حيث :
    أ‌- الكثافة الضوئية لا تقل عن 100 شمعة / ق للمتر م2 ( الضوء الخافت ).
    ب‌- الفترة الضوئية لا تقل عن 12ساعة يوميا ولا تزيد على 18 ساعة.
    جـ – نوع الإضاءة فاللمبات العادية لا تكفى لسد حاجة النبات من الضوء ، ولذلك يجب إضافة لمبات النيون العادية أو اللمبات المتخصصة وذلك لتعويض نقص الإضاءة الطبيعية بالإضافة إلي مراعاة درجة حرارة المنزل ودرجة رطوبته التي قد تلائم بعض أنواع النباتات دون أن تلائم البعض الآخر.
    ولذلك عند شراء نباتات المنزل فلا تحاول شراء أى شيء ، بل حاول انتقاء أفضل ما تجد حسب قدرتك على توفير احتياجاته ، فاختيار النبات المناسب يتطلب مراعاة المكان حيث: الإضاءة – الحرارة – الرطوبة – الطول – الشكل.
    وقاية النباتات عند شرائها

    تذكر أن معظم النباتات المنزلية في المشتل تنمو تحت الصوب ولذلك فأي تغير فجائي في درجة الحرارة يؤدى إلي موتها تدريجيا ، وبعد وصولها للمنزل قد تصيبك الدهشة من موتها رغم ازدهارها في المشتل ، ولذلك لابد من حمايتها خلال رحلتها للمنزل ، وغطاء البلاستيك الشفاف يحمى النباتات من الطقس الخارجي البارد ، ويوفر نفس الظروف تقريبا تحت الصوبة ، كما يحقق الحماية لأجزاء النبات أثناء النقل والسحب من الصندوق أو العربة .
    نصائح عند شراء النبانات

    1- استكشف أوراق النباتات جيدا ، ولا حظ أي عيوب أو تلف وخاصة الأوراق الكبيرة الممزقة والتي يصعب إخفاؤها.
    2- هناك بعض النباتات التي لا تنمو نموا إضافيا إذا ما تلف جزء من أطراف أوراقها مثل نبات جلد النمر فعليك أن تفحص هذا النبات جيدا.
    3- افحص البراعم الخضراء وساق النبات جيدا بدقة .

    اختيار اوانى الزراعة

    الأصص الفخارية



    *
    وتصنع من الطين الحراري ، وتمتاز بالمسامية والتهوية وصرف المياه الزائدة وهى من الأواني الصالحة لنمو الجذور .
    *
    ويمكن طلاء هذه الأصص من الخارج لسد المسام ، ولكن يمكن استخدام أوعية أخرى مكملة لتنسيق المكان ولكن بألوان هادئة لا تطغى على جمال النباتات الموضوعة فى الأصص الفخار داخلها .
    *
    وتدخل الأصص الفخار في أحجام مختلفة حسب حجم النبات ، وأفضل المقاسات التي توضع داخل المنزل يتراوح طول قطرها من 25 الى 30سم

    الأصص البلاستيك



    *
    وهى مصنوعة من البلاستيك بألوان وأشكال مختلفة ، ويعاب عليها أنها غير مسامية فلا تساعد النباتات على التهوية أو صرف المياه الزائدة .
    *
    الأصص الحديثة يوجد بها مكان في القاعدة لصرف المياه الزائدة حتى لا تختنق الجذور أو تتعفن وعن طريق طبق أسفلها يتم التخلص من المياه الزائدة .
    *
    يفضل استخدام هذه الأصص في زراعة النباتات العصارية والتي لا تحتاج إلى ري دائم وخاصة الأحجام الصغيرة .
    *
    يفضل استعمالها في التنسيق الداخلي سواء بوضعها في المكرميات المعلقة أو بوضعها في مجموعات على ارفف .    [/COLOR]
     
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    ام ريهام, ‏10 ماي 2014
    #7
  8. ام ريهام

    ام ريهام :: عضو فعّال ::

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    رد: تعالو معي الى عالم نباتات الزينة المنزلية

    طرق زراعة ورعاية النباتات

    الزراعة

    يجب استخدام شتلات أو عقل بدأت زراعتها في الأواني أو الأصص قبل نقلها للسلال ، وعند زراعتها توضع الشتلات حول حواف الأصص من الداخل أولا ، مع تركها للتهدل ، ثم يزرع المنتصف بعد ذلك ، ويملأ أصيص الزراعة أولا بطبقة من الحصى ، ثم طبقة من الفحم ثم الرمل ثم خليط الزراعة .
    يختلف خليط الزراعة حسب نوع النبات كالآتى:

    *
    السرخسيات : تتطلب تربة مسامية خفيفة ، البيت موس .
    *
    البيجونيا والفيوليت والبيروميا : تتطلب تربة خفيفة ، مثل قوالب البيت موس .
    *
    الصبارات والبوفوربيات : تتطلب تربة مكونة من الرمل والطمي ، ويراعى ضرورة ترك مسافة كافية للرى حتى لايفيض الماء على الأرض .

    هناك بعض الملاحظات التي يجب وضعها في الاعتبار عند زراعة النباتات حتى تحصل على نتيجة ممتازة




    *
    يجب ان يكون هناك تناسب بين حجم النبات وحجم الوعاء الذي يزرع به النبات، حيث أن وضع النبات في أصيص كبير الحجم يؤدى إلى بطء نموه.
    *
    يجب تندية التربة بالماء قبل الزراعة وذلك لتثبيت الجذور ومنع تكوين فجوات هوائية بها.
    *
    يجب اختيار مخلوط التربة المناسبة للزراعة .

    خطوات زراعة النبات في الأصيص

    *
    ضع طبقة من الحصى في قاع الأصيص ثم أضف كمية من خليط . الزراعة وارفع النبات فوق الخليط . مع إضافة قليل من الخليط للاجناب لضبط النبات في المنتصف .
    *
    اخفض النبات حتى تتلامس كتلة الجذور مع سطح الخليط وأضف الخليط لملء الفراغ حتى سطح الأصيص وأضف برفق على السطح لتثبيت التربية حول النبات وطرد الجيوب الهوائية .
    *
    تحتاج التربة الثقيلة (الطميية) إلى كمية كبيرة من المياه، يتطلب البيت موس رى معتدل.

    *
    للزراعة داخل الدوارق الكبيرة ذات الفوهة الضيقة ، سوف تحتاج إلى بعض الأدوات البسيطة في التعامل مع النباتات ، مثل :
    *
    شوكة طعام صغيرة
    *
    بكرة خيط خالية
    *
    سلك نحاسي
    *
    ملعقة شاي
    *
    اسفنجة للتنظيف
    *
    ابر تريكو لتوصيل الأدوات السابقة حتى يمكن استعمالها داخل الدورق العميق

    كيفية الزراعة فى الدورق الزجاجي

    1.
    وضع طبقة من الرمل والحصى ارتفاعها 5 سم في القاع باستخدام قمع من الورق المقوى ، ثم تضاف التربة بعمق 10 سم .
    2.
    عمل حفرة لاستقبال ووضع النباتات باستخدام الشوكة أو الملعقة بعد توصيلها بإبرة التريكو .
    3.
    أنزل النبات بكتلة الطمي حولها باستخدام ابرة التريكو .
    4.
    ثبت التربة حول النبات باستخدام بكرة الخيط المتصلة بإبرة التريكو..
    5.
    توفير الطاقة اللازمة للأزهار لتساعد فى صعود العصارة بإضافة ملعقة صغيرة من السكر إلي لتر ماء أو 10 جرام عسل إلى لتر ماء .
    6.
    إزالة الأعضاء الذكرية فى الزهرة قبل قيامها بالإخصاب كما فى الجلاديولس والكلا لتعمر طويلا .
    7.
    يفضل عدم وضع الماء بعمق كبير حتى لا يسبب تعطن الساق ، ويضاف إليه مادة كيماوية حافظة لمنع الفطريات والبكتيريا والخميرة .

    الرى

    *
    إجراء الري للسلال المعلقة من العمليات الدقيقة والحرجة حيث تتطلب حرصا وعدم غمر النبات حتى لايفيض الماء على أرضية المنزل والأفضل استخدام السلم النقال عند ريها ، ويفضل غمر الإناء المصنوع من السلك والفخار .
    *
    جذور نباتات الظل تحتاج إلي كل من المياه و الهواء لذلك يجب أن تكون التربة هشة و بها ندى و لكن غير غارقة بالمياه مع مراعاة أن يكون الرى غما فى الصباح الباكر أو بعد الغروب و لا يجب الرى مطلقا أثناء الظهيرة.. بعض النباتات تحتاج إلي تربة جافة بين الريات و البعض يحتاج إلي أن تكون التربة رطبة دائما و لكن جميع النباتات تحتاج إلي فترة راحة خلال فصل الشتاء أى إن يكون الرى على فترات متباعدة .
    *
    بالنسبة للصبار يجب الاحتفاظ بالتربة تقريبا جافة فى الشتاء أما معظم النباتات الورقية فتحتاج إلي تربة من جافة إلي رطبة فيجب الرى باستمرار من الربيع إلي الخريف أما فى الشتاء فتترك التربة إلي أن تجف قبل الرى ، إذن جفاف سطح التربة مهم جدا بين أكتوبر ومارس وتعتبر فترة راحة بالنسبة لنمو النبات .
    *
    أما معظم النباتات الزهرية فتحتاج إلي تربة رطبة طوال الوقت و لكن تكون غير مبللة لأن كثرة المياه تصيب الجذور بالعفن.

    ري النباتات أثناء الإجازة

    يعاني هواة تربية النباتات المنزلية من مشكلة رعاية النباتات فى المنزل أثناء الإجازات ، وإليك والأفكار التالية التي قد تجد فيها حلاً لري النباتات ذاتيا أثناء غيابك عن المنزل لأكثر من أسبوعين .

    *
    عند السفر يمكنك ري نباتات بوضعها على قطعة من القماش الذي يحتوى على الكثير من القنوات الشعرية ، فيمكنها الاحتفاظ بالماء وتبخره مما يفيد النباتات الموضوعة فى أصص بلاستيكية وليس فى أصص فخارية ، حيث يوضع جزء من القماش فوق صفاية الحوض و النصف الآخر فى الحوض المملوء بالماء ، حيث ينتقل الماء بالخاصة الشعرية لأعلى و أسفل الأصص وحتى التربة داخل الأصص .
    *
    استخدام بعض أشرطة القماش أو الفتيل بعد نقعها فى الماء قبل الاستخدام ، حيث يتم وضع أحد طرفيها داخل دورق ماء و الطرف الآخر يلامس سطح تربة الأصص .
    *
    وضع بعض الجرائد أو المجلات القديمة المبللة بالماء فى قاعدة البانيو ،أو توضع بعض المكعبات الخشبية أو الطوب المسامي ، ثم يملأ البانيو بالماء حتى منتصف المكعبات أو قواعد الأصص التي ترص في البانيو ،وترص الأصص فوقها ، فيتسرب الماء بالخاصة الشعرية إلى تربة الأصص .
    *
    يمكن استخدام أكياس من البلاستيك التى لا تمنع الضوء لتغطية النبات كاملا وربطه من أعلى بحيث لا يلامس أجزاء النبات ، وبذلك يتم تزويد النبات برطوبة مستمرة .

    متطلبات النبات من ضوء، حرارة، رطوبة، تسميد

    توجد بعض العوامل الرئيسية والتي يجب الإلمام بها قبل تربية نباتات الزينة داخل المنزل حتى لا تفاجأ أن نباتاتك آخذه الانحناء والضعف غير الطبيعي أو احتراق الأوراق.
    الضوء



    تختلف النباتات بشكل واسع بالنسبة لكمية الضوء التى تحتاج اليها رغم ان كل النباتات الداخلية محبة للظل ، ولكن الضوء يتحكم في نمو النباتات حتى تتمكن من القيام بالتمثيل الضوئي ، وهو ما يماثل بيئة نموها فى الطبيعة أسفل الأشجار وفى ظلها.
    وتتطلب النباتات فى المنزل إدارتها حول نفسها مرة كل يوم حتى تنمو الساق مستقيمة ولا تنحني في اتجاه الضوء الجانبي .
    مستوى الإضاءة داخل المنزل

    الضوء المباشر: وهو الوضع الذي يستقبل ضوء الشمس لمعظم الوقت من النهار أو على الأقل جزء من النهار .
    الضوء الساقطع: وهى المساحة التى يصلها ضوء الشمس غير المباشر من خلال ستارة خفيفة بدون التعرض لأشعة الشمس .
    الضوء المتوسط أو المشتت: وهى المساحة القريبة من نافذة غير مشمسة ، أو المساحة التي تبعد عن الشباك المشمس بمسافة من 1.5 - 2 متر ، وهى تصلح للنباتات التي يصلها الضوء متخللا الأشجار.
    الضوء الخافت ( الفقير ): وهى المساحة التي تبعد بحوالي 2 متر عن الضوء ، ولا تنمو النباتات فيها بقوه أو للنباتات التي تتطلب القليل من الضوء غير المباشر .
    الضوء الصناعي: ويمكن التغلب على قلة الضوء الطبيعي باستخدام الإضاءة الصناعية باستعمال المصابيح الفلوروسنت ، وفي هذه الحالة يجب الا تقل المسافة عن 30 سم بين النبات والمصباح.
    نباتات ننصحك بتربيتها إذا كانت الإضاءة لديك خافتة

    ويمكن زراعتها بعيدا عن النوافذ وفى الاركان - ( تحتاج لرطوبة عالية - أقل من 100 شمعة / قدم2 ).

    * نباتات ظل ورقية: انجلونيميا - لاتانيا - قشطة هندى - اسيدسترا - بيبروميا - بندانس - دراسينا - بوتس - ديفنباخيا - كوميدوريا.

    نباتات ظل تتحمل شدة الإضاءة

    يمكن زراعتها بجانب النوافذ بعيدا عن اشعة الشمس ( 100 - 500 شمعة )

    * نباتات ظل ورقية : انتوريوم - اروكايا - وجير - اسبر جس - بندان - فزيتونيا - بيجونياركس - بيروميا - نخيل فونكس - دراسينا - فيكس ديكورا - فيكس بنجامينا - جلد النمر .

    * نباتات ظل مزهرة : انتوريم - بيجونيا - ليلم - كاميليا - بنفسج - برميولا - حلق الست - اراولا - كلانشو .

    نباتات تحتاج إلى إضاءة عالية أكثر من 500 شمعة

    * نباتات ظل ورقية : كلفا - اجاف - كوليس - الوى - فيكس - هيدرا - كروتن .
    * نباتات ظل مزهرة : جارونيا - ورد - عصفور الجنة - هب*** - ست الحسن - بيتونيا - كلا.

    الحرارة

    * تؤثر درجة الحرارة على نمو النبات ونباتات الظل تحتاج لجو دافئ ، ويمكن لمعظمها التكيف بشكل طيب مع الجو المحيط بها .
    * تعتبر درجة حرارة 16 - 18 ْ أنسب درجة حرارة لنباتات المنطقة الاستوائية ، ومتوسط درجة الحرارة داخل المنازل حوالى 20ْم ، وهى درجة عالية عن الدرجة المثلى ، لذلك يجب خفضها او تخفيضها عن طريق زيادة نسبة الرطوبة فى الجو بتبخير الماء من الأسطح ورش النباتات برذاذ الماء عدة مرات يوميا .
    * هناك بعض النباتات التي تتطلب درجات حرارة أقل من 10 - 13 ْم

    مثل : الهدرا - اليروميا - السيكلام .

    * وهناك نباتات تتطلب درجات حرارة أعلى - 22 - 30 ْم .

    مثل : المارانتا - الكالشيا - الجينورا ..
    الرطوبة

    أغلب النباتات الورقية تنمو فى رطوبة جوية تتراوح بين 80-90% وهذه النسبة تعتبر غير متوفرة فى المنازل مما يستدعى توفير هذه النسبة من الرطوبة فى الجو المحيط بالنباتات فى المنازل بعدة طرق ، منها .
    كيفية زيادة الرطوبة الجوية حول النبات

    * يملأ وعاء كبير بالبيت موس المبلول ثم تغمر فيه القصارى مع الاحتفاظ بالبيت موس مبلولا بصفة مستديمة حتى يغنى عن الرى اليومي للنباتات ، رفع البيت موس من الوعاء كل 3-4 شهور وتعريضه للشمس ليجف ثم يعاد استعماله .
    * يجب وضع كل مجموعة متشابهة مع بعضها بقدر الإمكان وتقريبها من بعضها تعطى كثافة عالية .
    * رش أوراق النبات بالماء برذاذ خفيف من الماء بحيث يغطى جميع جوانب الأوراق .
    * وضع الأصص فى طبق متسع مملوء بالزلط الرفيع أو حصى الجرافيت وتروى بالماء حتى يظل مغطى بالماء ليحتفظ برطوبته

    التسميد

    نادرا ما يحتاج النبات المزروع حديثا إلى تغذية إضافية ، إذ أن تربته لا تزال محتفظة بأغلب العناصر الغذائية الضرورية به ولكنها تستنزف تدريجيا مع مرور الوقت مما يؤثر على النمو السليم .
    العناصر الأساسية التى يحتاج إليها النبات

    الأزوت: مسئول عن نمو الأوراق وإكسابها اللون الأخضر النضر . ونقص الأزوت يؤدى إلى : قصر شديد للنبات ، والأوراق تصفر جميعها بحالة متماثلة .
    البوتاسيوم: له دور حيوي فى أداء الوظائف الحيوية وتكوين المادة الخضراء وامتصاص النيتروجين .
    تعليمات هامة فى تغذية وتسميد النباتات المنزلية

    * قد لا تحتاج النباتات المزروعة فى تربة جيدة إلى إضافة السماد إليها قبل مرور 4 أشهر.
    * النباتات النامية يمكن تسميدها كل شهر إلى 3 أشهر بسماد كامل مركب من النيتروجين و الفوسفور و البوتاسيوم بنسبة 2 : 1 : 1 أو 3 : 1: 1 ، حيث يكفى إذابة ملعقة واحدة من السماد فى كوب ماء ، ويضاف للتربة مع ضرورة ريها قبل إضافة السماد حتى لا تتلف الجذور .
    * النباتات الورقية تتطلب نسبة عالية من الأزوت .
    * النباتات المزهرة تتطلب نسبة عالية من الفوسفور قبل وبعد التزهير .
    * النباتات ذات الأوراق الملونة تحتاج إلى عنصر الحديد للمساعدة على تركيز ووضوح اللون .
    * الإضافة تتم مع موسم النمو ، ويوقف التسميد خلال فترة الراحة .
    * يفضل استعمال أكثر من نوع من الأسمدة بالتبادل .
    * عند إضافة زرق الحمام كسماد يضاف على هيئة محلول مخفف .
    * يجب عدم الإسراع فى التسميد قبل التأكد من سبب الأعراض ،حيث يشترك فى تحول الأوراق إلى اللون الأصفر نقص الماء أو الضوء وكذلك نقص النيتروجين ..
    * التسميد الزائد يؤدى إلى حرق الجذور وموت النبات ، ولذلك يجب سرعة علاج هذا التركيز عن طريق الرى المتكرر .
     
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    ام ريهام, ‏10 ماي 2014
    #8
  9. ام ريهام

    ام ريهام :: عضو فعّال ::

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    رد: تعالو معي الى عالم نباتات الزينة المنزلية

    أشهر الأمراض التي تصيب النباتات

    عفن الجذور أو التاج

    السبب: زيادة الرى ، أو عدم وجود صرف أو انسداده .
    الأعراض : عفن على التاج ، أو الساق يتحول الى اللون البني ويصبح لينا.
    العلاج : قلل الرى - غير الأصيص ، وقم بالتهوية أو تحسين الصرف .
    الذبول ( انهيار البادرات الصغيرة )

    السبب : مرض فطرى يصيب البادرات فيسبب عفنا فى الساق قرب سطح التربة .
    العلاج : تخلص من النبات واستعمل تربة معقمة ، ونظف الأصيص بقطعة نظيفة ومطهرة ، أو ترش بمبيدات فطرية .
    لفحة الأوراق - تبقع الأوراق

    الأعراض : تكون بقع لونها أصفر أو أحمر أو بنى على سطح الأوراق ، وبعض البقع تسقط بعد جفافها .
    العلاج : تخلص من الأجزاء المصابة ، ورش النبات بالمبيد الفطري المناسب .
    البياض الدقيقى

    وتظهر الإصابة عند زيادة الرطوبة وعدم وجود هواء متجدد فى المكان ، حيث يكون ما يشبه الدقيق الطرى على الأوراق والبراعم الزهرية .
    العلاج : انقل النبات لمكان جيد التهوية ، وأنزل الأجزاء المصابة ، وامسح النبات بقطنة مبللة بكحول أو الرش بالملاثيون .
    النمل

    ومنها النمل الأحمر و الأسود ، حيث يؤدى الى ثقب السوق والجذور وتعيش بداخلها ، والمشكلة ليست فى الإصابة ولكنه يجذب بعض الأنواع من الحشرات الأخطر ، مثل التربس أو البق الدقيقى.
    العلاج : استخدام الرش بالملاثيون .
    المن

    وهى حشرة ماصة لعصارة النبات ، وتوجد في مجموعات على الأوراق والبراعم الزهرية ، حيث تؤدى الى تشوه الأوراق وذبولها.
    العلاج : اغسل النبات بماء رغوي ( لا تستخدم مطهراً) .
    البق الدقيقى

    وهى حشرة مستديرة بيضاء تكون نسيجا عنكبوتيا . يشبه الزغب ، ويوجد فى تجميعات عنقودية على عنق الورقة أو قاعدة العنق تمتص العصارة النباتية وتوقف النمو الطبيعي للنبات ، وقد يؤدى الى موت النبات.
    العلاج : غسيل الأوراق بقطنة مبللة بكحول أو الرش بالملاثيون .
    الحشرة القشرية

    دوائر بنية فاتحة شمعية صغيرة بظهر الأوراق . تمتص عصارة النبات وتترك بقايا لزجة.
    العلاج: الغسيل بمحلول صابوني ، وتمسح بفوطة مبللة بالماء والصابون أو الرش بالملاثيون .
    القواقع والبزاق

    وتعمل ممرات لامعة على الأوراق والأصص ، وتعمل على أكل الأوراق ليلا.
    العلاج : النقاوة اليدوية للحشرات والتخلص منها .
    العنكبوت الأحمر

    ويسبب نسيجا عنكبوتيا على أوراق مثقبة ، ويظهر فى مجموعات ليصيب الأجزاء الخضراء والأوراق فتظهر منقطة باللون الأصفر أو البنى المحمر ( الصدأ ).
    العلاج : عزل النبات ويغسل بالماء الرغوي ( بدون مطهر ) أو استعمال مبيدات مثل الثيديفول أو كوميت .
    التربس

    الأعراض : عبارة عن نقط برازية أو بقع كبيرة بنية أو سوداء ، حيث يتغذى على البراعم الزهرية من الداخل و نادراً ما تتفتح الزهور المصابة ، ويؤدى أيضا الى برم حواف الأوراق وتغير اللون للأجزاء الخضراء والأفرخ الجديدة - غالبا تطير عند الإزعاج.
    العلاج : الرش بالماء والصابون مع النقاوة اليدوية لليرقات ، ومراعاة عدم سقوط محلول الصابون بالتربة ( يوضع بلاستيك حول ساق النبات ).
    الذبابة البيضاء

    وهى حشرة صغيرة بيضاء تحت الأوراق وتشبه في تجمعها رماد السيجارة وتعمل على امتصاص العصارة ، وتؤدى الى جفاف النبات حيث تتحول الى اللون الأصفر.
    العلاج : الغسيل بالماء والصابون أو رش النبات بالملاثيون     .
     
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    ام ريهام, ‏10 ماي 2014
    #9
  10. ام ريهام

    ام ريهام :: عضو فعّال ::

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    رد: تعالو معي الى عالم نباتات الزينة المنزلية

    اليوم أردت أن أتطرق لكم عن نبتة

    الشيفليرا(Schefflera).

    الشيفليرا نبتة مميزة بشكلها الجميلة ولونها*الجذاب الممزوج

    بالأبيض والأخضر وهي تتأقلم مع جميع الأجواء يعني

    إذا وضعتها في مكان مُضلل فإنها تعيش فيه ونفس الشيئ إذا وضعتها في مكان مُشمس (الحديقة)

    أما طريقة الإعتناء بها فهي سهلة جدا ما عليك إلا سقيها

    مرة في الأسبوع في إذا كانت ذاخل المنزل يعني مُضللة

    وإذا كانت في الحديقة يجب عليك أن تسقيها مرة كل يومين (تضاعف مقدار الماء حسب درجة الحراة )

    ويصل طولها تقريبا إلى 3أمتار

    أرجو أن أكون قد أفدتكم بهذه المعلومات وإلى موضوعِِ اَخر
    هذه نبتي الشفليرا
    [​IMG]
     
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    ام ريهام, ‏10 ماي 2014
    #10
  11. ام ريهام

    ام ريهام :: عضو فعّال ::

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    رد: تعالو معي الى عالم نباتات الزينة المنزلية

    Cyperus Alternifolius سيبرس الترنيفوليس (نبات البردى)


    [​IMG]


    الجو: درجة الحرارة المعتدلة أو الدافئة.

    الرطوبة : عالية خلال أشهر الصيف وذلك بوضع النبات فى إناء كبير به ماء.

    المكان : ينمو فى الظل الخفيف أي مكان نصف ظليل.

    التكاثر: بالبذور أو التفصيص.

    التسميد: يسمد مرة كل أسبوع بصورة منتظمة خلال موسم النموو التزهير

    الري : يحتاج لري مستمر وغزير.

    ملاحظات : نبات مائي يحب المياه الغزيرة فى شكله يشابه المظلة . لا توجد له فترة سكون من أنواعه ومن أسمائه المحلية ( المظلة – الشمسية).
     
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    ام ريهام, ‏10 ماي 2014
    #11
  12. nour el hanna

    nour el hanna :: عضو بارز ::

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    رد: تعالو معي الى عالم نباتات الزينة المنزلية

    السلام عليكم
    مشكورة اختى ام ريهام ربي يجازيك على المعلومات المفيدة . انا تانى عندى نباتات كل مرة روح لدرنا نجيب انواع كثير بصح بسيف باه يصدق نوع وهدا الشفليرة جابتهالى واحدة حبيبتى عندها 4 سنين ماحبتش تطوال للعلم عندنا فى دارنا كاين اللى فايتين 2 امتار ماعرفتش من ا سخانة بزاف ولا انا معرفتش نعتنى بيها وحتى هد النبتة اسمها pommier damour شكلها شحال شباب كتكون مثمرة دير طماطم صغار بالالوان مختلفة ورانى خايفة عليها تيبس من السخانة


    [​IMG]


    [​IMG]
     
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    nour el hanna, ‏15 ماي 2014
    #12
  13. WàLiiD

    WàLiiD :: عضو متألق ::

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    رد: تعالو معي الى عالم نباتات الزينة المنزلية

    شكرا على المشاركة الرائعة
    ننتظر المزيد من الابداع
     
    WàLiiD, ‏23 ماي 2014
    #13
  14. djazia87holi

    djazia87holi :: عضو منتسِب ::

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    السلام عليكم اخوتي نبتة المضلة بدات تنبتلي مليح لكن الشفليرا عدة مرات نشريها درتها في الضل والمشمس لكن بلا فايدة ممكن الجو لي عندي حار والله اعلم
     
    djazia87holi, ‏17 ماي 2017 على 00:11
    #14