تعالو معي الى عالم نباتات الزينة المنزلية

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته احببت ان افتتح هذا الركن الاخضر لنتبادل ونقدم ونقترح ونتعرف على النباتات المنزلية وكيفية العناية بها فقد لايخفى عن الجميع جمال النباتات بخضرتها وألوان أزهارها فللنباتات رونق ونكهة وحيوية . فوجود النبات في المنزل يعطي إحساس بأن هناك كائن حي يحتاج رعايتك واهتمامك كطفلك الصغير فيزداد تعلقك بالنبتة وتخافين عليها من الموت أو المرض . وقد تقولي بأنك خائفة عليها من الموت بسبب المال الذي دفعته بها ولكن في اللاشعور أنت تخافين عليها لأنها مرافقتك في المنزل وتنمو بحبك واهتمامك وتذبل بلا مبالاتك وهنا إن شاء الله ستعرفين أهم الشروط الواجب توافرها لكل نبتة حتى يسهل عليك الاهتمام بنباتاتك المنزلية وتتمتعين بجمالها. نقدم صور لنباتاتنا المنزلية مع طريقة العناية بها والمناخ المناسب وكل المعلومات التي ترافق النبة اقدم لكم نماذج من بعض النباتات والحدائق مختارة من النت اتمنى ان تتفاعلو لاثراء الموضوع ان شاء الله ومن منا لا يحب ان يجلس في ظل الاشجار والنباتات الجميلة ورائحتها تعبق المكان اتمى منكم المشاركة لكل من لديها نباتات في المنزل تصورلنا وتحط كيف تعتني بها وحتى الحدائق لتعم الفائدة ولي عودة مع صور لنباتاتي التي احبها ان شاء الله اتمنى تثبيت الموضوع من المشرفين