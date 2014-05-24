خطوات الى السعادة (موضوع جامع لكل الحلقات)

ابو ليث

ابو ليث

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أحباب اللمة
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بسم الله الرحمن الرحيم
المقدمة
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد.
فإن السعادة جنة الأحلام ومنتهى الآمال، كل البشر ينشدها، وقليل من يدركها، ومع اختلاف العباد ومعايشهم وتباين وسائلهم وغاياتهم وتنوع لغاتهم وأجناسهم، ومع افتراق مشاربهم وطموحاتهم، إلا أنهم متفقون على طلب السعادة، لتوجعهم من مكابدة الحياة وآلامها، لطمعهم في حياة سعيدة هنيئة لا أحزان فيها ولا هموم، ونوال السعادة منحة من الرحمن يهبها لمن يشاء من عباده، فمنهم من ينعم في جناها، ومنهم من يحرمها ويعيش في أمانيها، والموفق من هدي إليها فسلك سبيلها وخطى نحوها وعمل لتحصيلها وجانب ما يضادها مما يجلب له الشقاء.
وقد ظن بعض الناس أن السعادة في المال والثراء، ومنهم من توهمها في المنصب والجاه، ومنهم من طلبها في تحقيق الأماني المحرمة، والخلق في سعي حثيث لنيلها، وفي جد وتشمير لتحصيلها، فمن مدرك لها ومن محروم منها، ومن بائس شقي توهم السعادة على غير حقيقتها، فآثر دنياه على دينه، وهواه على آخرته، فجنى الوهم والهم وكابد المعيشة وقاسى الأحزان.

وفي الحقيقة السعادة لن تُنال إلا بتقوى الله عز وجل بطاعته وطاعة رسوله (صلى الله عليه و سلم)، وبالبعد عن المعاصي والسيئات، قال سبحانه:{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا * يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا} [الأحزاب: 70-71].
فالتقوى رأس كلِّ شيءٍ وجماع كلِّ خيرٍ, وهي غاية الدِّين ووصيَّة الله تعالى للنَّاس أجمعين؛ الأوَّلين منهم والآخرين, وهي كما عرفها طلق بن حبيب - رحمه الله - لمَّا كانت فتنة ابن الأشعث -: «إذا وقعت الفتنة فادفعوها بالتَّقوى؛ قالوا: وما التَّقوى؟ قال: أن تعمل بطاعة الله على نورٍ من الله ترجو ثواب الله وأن تترك معصية الله على نورٍ من الله تخاف عقاب الله». قال ابن القيِّم: «وهذا من أحسن ما قيل في حدِّ التَّقوى»، ولذا لما كان سبيل التقوى هو مسلك السعادة الأوحد و الأسنى قمت على وضع سلسلة تبين سبل الخير و طرائق الهدى، تكون جامعة للنصح، مقتبسا جميع حلقتها من كتاب خطوات الى السعادة للشيخ عبد المحسن القاسم وفقه الله و سدد على طريق الحق خطاه، و قد مضى على السلسلة الى غاية الأاان ثلاثون حلقة من حلقتها الشيقة والتي أأمل أن تنال اعجابكم و تنهلوا منها ما يكون زادا لكم بين يدي الله يوم لا ينفع مال و لا بنون الا من أتى بقلب سليم، يوم أن يكون الحال كما قال عز و على ( يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا)، فإلى طيات الحلقات التي تجدون روابطها المباشرة خلال ما ياتي من المشاركات.
وفق الله الجميع الى ما يحب و يرضى.
 
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رد: خطوات الى السعادة (موضوع جامع لكل الحلقات)

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
چزآگ آلله گل خير آخى
وپآرگ آلله فيگ

رپى يچزآگ آلچنه

على روعة مآ طرحت من فآئده
نحمد آلله ونشگره على فضله ورضآه
دمت فى حفظ آلرحمن
 
رد: خطوات الى السعادة (موضوع جامع لكل الحلقات)

روابط كل الحلقات الى حد الأاان و تأتي البقية بإذنه تعالى.
خطوات إلى السعادة 1( تعريف السعادة، من الذي تصيبه السعادة)
خطوات الى السعادة 2 (المحروم من السعادة, كيف أعرف أني سعيد)
خطوات الى السعادة 3 (الإخلاص لله طريق السعادة)
خطوات الى السعادة 4 (الرياء مفسد لسعادة الدنيا و الأخرة)
خطوات الى السعادة 5 (التوكل الصحيح سبيل السعادة الحق)
خطوات الى السعادة 6 (من أبرز أسباب السعادة و دفع النكد حسن الظن بالله)
خطوات الى السعادة 7 (من أسباب التوفيق و البركة بر الوالدين و صلة الرحم)

خطوات الى السعادة 8 (من أراد السعادة فاليغتنم وقته فيما ينفعه و أعظم ذلك طلب العلم الشرعي)
خطوات الى السعادة 9 (اختار الأقران الصالحين أعظم معين لطلب العلم الشرعي)
خطوات الى السعادة 10(عثرات طلب العلم، هل في طلب العلم مشقة)
خطوات الى السعادة 11 ( من أراد العلى من غير عناء فقد رام المحال )
خطوات الى السعادة 12(من أسباب السعادة صدق الأخوة في الله)
خطوات الى السعادة 13 (من أسباب السعادة حضور دروس العلماء و احترامهم و عدم استعجال ثمرة الطلب)
خطوات الى السعادة 14 (من أسباب السعادة العمل بالعلم، و حسن التوفيق في اختيار الزوجة الصالحة)
خطوات الى السعادة 14 (من أسباب سعادة الفرد و المجتمع الدعوة إلى الله، و النصيحة لكل مسلم)
خطوات الى السعادة 15 (الصبر على المصائب)
خطوات الى السعادة 16 (الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر)
خطوات الى السعادة 17 (الصبر على المستهزئين)
خطوات الى السعادة 18 ( الدعاء )
خطوات الى السعادة 19 ( الصدقة)
خطوات الى السعادة 20 (كثرة التعبد)
خطوات الى السعادة 21 (سمو الأخلاق)
خطوات الى السعادة 22 (قضاء حوائج الناس)
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خطوات الى السعادة 23 (لا تحتقر الآخرين)
خطوات الى السعادة 24 (شكر النعم)
خطوات الى السعادة 25 (الاستغفار)
خطوات الى السعادة 26 (أعاني من قسوة القلب فما هو الحل؟)
خطوات الى السعادة 27 (المجتمع لا يدفعني لفعل الطاعات)
خطوات الى السعادة 28 (ماذا أصنع مع أهل المعاصي؟)
خطوات الى السعادة 29 (الجليس الصالح و الجليس السوء)
خطوات الى السعادة 30 (لا تضعف، الدنيا مزرعة الآخرة، لا تحتقر أي عمل)
خطوات الى السعادة 31 (تذكر الموت، الصدق)
خطوات الى السعادة 32 (قبح الكذب، الحسد)
خطوات الى السعادة 33 (في بيان سوء الغيبة و إخلاف الوعد)
خطوات إلى السعادة 34( أفضل طريقة لحفظ القرآن).
خطوات إلى السعادة 35( حفظ المتون).
خطوات إلى السعادة - الحلقة الأخيرة-( حفظ المتون، ماذا أقرأ من الكتب، التوفيق بين مطالب الحياة).
 
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رد: خطوات الى السعادة (موضوع جامع لكل الحلقات)

بارك الله فيك اخي وسدد خطاك الى طريق الحق
موضوع جامع لكل روابط الحلقات السابقة
هكذا يسهل البحث على الاعضاء
جزاك الله كل خير
 
رد: خطوات الى السعادة (موضوع جامع لكل الحلقات)

بارك الله فيك استاذي وجعل كل حرف تكتبه هاهنا لمساعدتـٍ اخوانك سندا لك يوما لاينفع مالا ولا بنون
جمعتـ كل حلقات السلسلة مع بعض ف اسهلتـ علينـآ مهمة البحث ربي يسهلك امورك يارب
اضنني تقاعصت ف الاونة الاخيرة وهناك بعض الدروس لم اطلع عليها ساجدد همتي ان شاء الله فلازلنا نطمع بالسعادة
وبعدها ستكون لدينا وقفات ان شاء المولى ف الحلقات الجديدة وكم سيكون مفيد لو استفدنا منها ف رمضان او وضعنا مثلهـآ قصدي حلقات الاخت فرح
سلامي واحترامي
 
رد: خطوات الى السعادة (موضوع جامع لكل الحلقات)

جزاك الله كل خير
 
قال ام منصف:
بارك الله فيك اخي وسدد خطاك الى طريق الحق
موضوع جامع لكل روابط الحلقات السابقة
هكذا يسهل البحث على الاعضاء
جزاك الله كل خير
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نسأل الله تعالى لنا و لكم التوفيق و القبول.
 
قال °أم عبد الله °:
بارك الله فيك استاذي وجعل كل حرف تكتبه هاهنا لمساعدتـٍ اخوانك سندا لك يوما لاينفع مالا ولا بنون
جمعتـ كل حلقات السلسلة مع بعض ف اسهلتـ علينـآ مهمة البحث ربي يسهلك امورك يارب
اضنني تقاعصت ف الاونة الاخيرة وهناك بعض الدروس لم اطلع عليها ساجدد همتي ان شاء الله فلازلنا نطمع بالسعادة
وبعدها ستكون لدينا وقفات ان شاء المولى ف الحلقات الجديدة وكم سيكون مفيد لو استفدنا منها ف رمضان او وضعنا مثلهـآ قصدي حلقات الاخت فرح
سلامي واحترامي
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ها هو الزمان يمضي و الأيام تنقضي و الأجل يقصر و الموت يقترب، و لسنا ندري بعد هل نحن من السعداء حقيقة، أم أن السعادة لا زلت بعد شعاع في الأفق يشع و يلمع يوذن بفجر قريب لمن سار على الدرب الطويل بلا كلل و لا ملل ساعيا السعي الجدير بأن يرتشف الحياة الهنيئة في ظل سعادة الروح و شرح الصدور و فرح القلوب.
 
تقـآعصنـآ ف بحثنـآ ع السعـآدة استـآذي فشكرآ لتذكيركـ ايـآآآي
راجعتـ الدرووس و وجدتـ انتي متوقفة عند العتبة الـ22 وان شـآء المولى سـأكمل من هنـآكـ

دُمتـ دآعيـآ للخير طـالبـآ للعلم استـآذي
لم اتركـ الدرووس بل غبتـ ع اللمة وبعودتنـآ ستعوود الهمة ان شــآء المولى


سلامي و احترآمي
 
موضوع جميل و مهم
بارك الله فيك و جزاك عنا كل الخير
 
سلسلة رائعة حقا ونافعة
نسأل الله أن نكون من السعداء في الدنيا والأخرة
جزاكم الله خيرا
 
قال ~ غيث ~:
سلسلة رائعة حقا ونافعة
نسأل الله أن نكون من السعداء في الدنيا والأخرة
جزاكم الله خيرا
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و اياك.
اللهم أاامين.
نرجوا من الله أن تنال التوفيق و القبول، و أن يهيئ لها متابعين لها منتفعين بها.
 
اللهم أرزقنا السعادة و هيئ لنا أسبابها، اللهم اجعلنا من سعداء الأبد الذين ينالهم رضوانك و الفوز بجنانك، أنت المسؤول و المأمول و فيك الرجاء لا اله غيرك و لا رب سواك.
اللهم أاامين،اللهم أاامين، اللهم أاامين.
 
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قال °أم عبد الله °:
تقـآعصنـآ ف بحثنـآ ع السعـآدة استـآذي فشكرآ لتذكيركـ ايـآآآي
راجعتـ الدرووس و وجدتـ انتي متوقفة عند العتبة الـ22 وان شـآء المولى سـأكمل من هنـآكـ

دُمتـ دآعيـآ للخير طـالبـآ للعلم استـآذي
لم اتركـ الدرووس بل غبتـ ع اللمة وبعودتنـآ ستعوود الهمة ان شــآء المولى


سلامي و احترآمي
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نرجوا أن تعود الهمة منك و من كل أعضاء المنتدى، فبقدر نشاطكم و تفاعلكم يكون العطاء بإذن الله المتفضل بالرحمات و البركات.
 
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