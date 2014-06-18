توجيه الذين يردون الأزواج الصالحين

الطيب الجزائري84

الطيب الجزائري84

:: عضو فعّال ::
إنضم
14 جوان 2011
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هل هناك توجيه للآباء الذين يردون الأزواج الصالحين؟

نعم الواجب أن يختار لموليته الرجل الصالح، وألا يرد الرجل الصالح لأجل قرابة أو غيرها, بل يجب يختار من يرضى دينه وخلقه وإن كان ليس بقريب هذا هو الواجب على الولي من أب وغيره، والواجب على المرأة أيضاً أن تجتهد في قبول الخاطب الطيب المعروف بدينه وخلقه الطيب, وألا تقبل الزواج على من لا يرضى دينه ولا خلقه وإن كان قريباً.

المصدر .موقع الشيخ ابن باز رحمه الله
 
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Nilüfer

:: عضو شرفي ::
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رد: توجيه الذين يردون الأزواج الصالحين

بآرك الله فيك
 
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misterX

:: عضو مُتميز ::
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13 جوان 2014
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رد: توجيه الذين يردون الأزواج الصالحين

جعله الله في ميزان حسناتك
 
*فاطمة الزهرة*

*فاطمة الزهرة*

:: عضو متألق ::
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محل الإقامة
♥.. الشلف
رد: توجيه الذين يردون الأزواج الصالحين

ﺟـَﺰﺁﻙ ﺁﻟﻠﻬـُ ﺧـَﻴـﺮ ﺁﻟــﺠـﺰﺁﺀْ ..
ﻭَﺑـﺂﺭﻛـ ﺁﻟﻠﻬـُ ﻟﻜـ ﻋـَ ﺁﻟﻄـَﺮْﺣـ ﺁﻟﻘـَﻴـِﻤـْ ،،
ﻭَﺟـَﻌـَﻠﻬـــُ ﻓـﻴـ ﻣـُﻮﺁﺯﻳـﻨـ ﺣـَﺴـﻨـﺂﺗـُﻜـــْ ..
 
ابو ليث

ابو ليث

:: عضو شرفي ::
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محل الإقامة
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رد: توجيه الذين يردون الأزواج الصالحين

أحسن الله اليك يا فاضل.
 
الطيب الجزائري84

الطيب الجزائري84

:: عضو فعّال ::
إنضم
14 جوان 2011
المشاركات
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النقاط
191
العمر
34
رد: توجيه الذين يردون الأزواج الصالحين

بارك الله فيك اخي ابو ليث
 
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