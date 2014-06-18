توجيه الذين يردون الأزواج الصالحين

هل هناك توجيه للآباء الذين يردون الأزواج الصالحين؟



نعم الواجب أن يختار لموليته الرجل الصالح، وألا يرد الرجل الصالح لأجل قرابة أو غيرها, بل يجب يختار من يرضى دينه وخلقه وإن كان ليس بقريب هذا هو الواجب على الولي من أب وغيره، والواجب على المرأة أيضاً أن تجتهد في قبول الخاطب الطيب المعروف بدينه وخلقه الطيب, وألا تقبل الزواج على من لا يرضى دينه ولا خلقه وإن كان قريباً.



المصدر .موقع الشيخ ابن باز رحمه الله